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У структурі МВС за минулу добу виявили 404 випадки коронавірусу, більшість у Києві, Сумській і Рівненській областях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У структурі МВС за минулу добу виявили 404 випадки коронавірусу, більшість у Києві, Сумській і Рівненській областях

Станом на 3 листопада в системі МВС зафіксовані 404 нові випадки коронавірусної хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба  МВС.

Найбільше хворих правоохоронців виявили в Києві (+60), Сумській (+29) та Рівненській (+22) областях.

З початку пандемії захворіли 13 607 співробітників МВС, одужали - 12 678, померли - 35.

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Автор: Анастасія Потіха
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Якесь підозріле саме число "404" .
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03.11.2020 11:12 Відповісти
 
 