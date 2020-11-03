У структурі МВС за минулу добу виявили 404 випадки коронавірусу, більшість у Києві, Сумській і Рівненській областях
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Станом на 3 листопада в системі МВС зафіксовані 404 нові випадки коронавірусної хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.
Найбільше хворих правоохоронців виявили в Києві (+60), Сумській (+29) та Рівненській (+22) областях.
З початку пандемії захворіли 13 607 співробітників МВС, одужали - 12 678, померли - 35.
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Tommy Lee
показати весь коментар03.11.2020 11:12 Відповісти Мені подобається 0
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