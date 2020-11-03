Поліція в Одесі затримала ув'язненого Кочеткова, який утік вчора з-під конвою

Правоохоронці затримали ув'язненого Олега Кочеткова, який втік в Одесі вчора ввечері зі спецавтомобіля під час конвоювання.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Так, вчора ввечері в Одесі приблизно о 21:00 з автомобіля правоохоронців втік ув'язнений Олег Кочетков (1982 року народження). Засуджений на 4 роки за крадіжку чоловік втік, коли його конвоювали з Одеського СІЗО на залізничний вокзал.

"Втікача затримано. Спеціальна поліцейська операція "Сирена" завершена", - сказано в повідомленні.

За фактом втечі з-під варти розпочато провадження у ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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