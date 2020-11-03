УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13136 відвідувачів онлайн
Новини Події
7 501 9
Одеса (4029) втеча (193) Нацполіція (13940)

Поліція в Одесі затримала ув'язненого Кочеткова, який утік вчора з-під конвою

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція в Одесі затримала ув'язненого Кочеткова, який утік вчора з-під конвою

Правоохоронці затримали ув'язненого Олега Кочеткова, який втік в Одесі вчора ввечері зі спецавтомобіля під час конвоювання.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Так, вчора ввечері в Одесі приблизно о 21:00 з автомобіля правоохоронців втік ув'язнений Олег Кочетков (1982 року народження). Засуджений на 4 роки за крадіжку чоловік втік, коли його конвоювали з Одеського СІЗО на залізничний вокзал.

"Втікача затримано. Спеціальна поліцейська операція "Сирена" завершена", - сказано в повідомленні.

За фактом втечі з-під варти розпочато провадження у ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план "Сирена", - поліція Одещини. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НЕ захотів відсидіть 4 роки, тепер буде сидіть довше, "по сукупності"... Та ще й не зможе отримать на "зоні" ослаблення режиму, бо на особовій справі буде стоять відмітка - "схильний до втечі"... "Поздравляю Вас усравшись...".
показати весь коментар
03.11.2020 10:20 Відповісти
Мсье знает толк внутренней службы ? ВВ ?
показати весь коментар
03.11.2020 10:32 Відповісти
Всім майбутнім юристам - слідчим, юрисконсультам, прокурорам, суддям, нотаріусам, читають одні й ті самі лекції та вчать по одній спеціальності - "правознавство"...
показати весь коментар
03.11.2020 10:36 Відповісти
Эх паря! плохо ховался..надо было сразу обратица к Изе Вассерману
показати весь коментар
03.11.2020 10:31 Відповісти
Не пофартило чуваку. Тепер ще отримає "бонус" за це.

Он показал мне где Запад там закат.
Но ето время нас попутало ЧК
ЗК Петрова, Васильева ЗК.
показати весь коментар
03.11.2020 10:35 Відповісти
4+ гарантировано крыши над головой, медобслуживания и харчевания. И хто попал?!
показати весь коментар
03.11.2020 10:38 Відповісти
Вам кашу з опаришами чи без ? Якщо без - шийте рукавиці , спецовку . Робіть шось😁👍
показати весь коментар
03.11.2020 11:09 Відповісти
Поліція в Одесі затримала ув'язненого Кочеткова, який утік вчора з-під конвою - Цензор.НЕТ 954
показати весь коментар
03.11.2020 11:07 Відповісти
 
 