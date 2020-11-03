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В Україні зайнято 68,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Житомирській, Івано-Франківській та Полтавській областях. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні зайнято 68,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Житомирській, Івано-Франківській та Полтавській областях. ІНФОГРАФІКА

Станом на 3 листопада жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Загалом по Україні завантаженість ліжок становить 68,8%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

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В Україні зайнято 68,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Житомирській, Івано-Франківській та Полтавській областях 01

Автор: Наталя Джума
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Це все статистика ,, а я от знаю від своєї рідні , медиків за професією , які працють в лікарні , що не всі "хворі на ковід" , ним справі хворіють В Украине заняты 68,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Житомирской, Ивано-Франковской и Полтавской областях - Цензор.НЕТ 9334 .. Вся справа в доплатах , щоб їх отримати лікарі йдуть на всяі махінації , і записують до хворих на ковід , хворих на звичайну ГРВІ . А деякі " шишки " , з медичного начальства , записані в мобільні виїздні бригади , по випадкам з ковідом , хоча насправді сидять в кабінетах , і з хворими не контактують , але доплати ( 300 % ) отримують справно . А на виїзди їздять ( і взагалі виконують всю "грязну роботу " ) їхні підлеглі . Сумніваюсь що в міністерстві цього не знають .
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03.11.2020 11:00 Відповісти
Хватит писать эти бредни! Когда родственники ваши заболеют, будете рассказывать какие это ложные диагнозы и кто в больницах лежит.
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03.11.2020 11:06 Відповісти
Брєдні про що , про те що медичне начальство займається приписками .? В мене немає підстав не вірити рідній дочці лікарю .
А ти продовжуй вірити - радуцкім , то твоя справа . В Україні зайнято 68,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Житомирській, Івано-Франківській та Полтавській областях - Цензор.НЕТ 2177 .
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03.11.2020 11:22 Відповісти
Это всегда было (приписки), но в любом случае статистика в разы занижена даже с ними.
Как бы то нибыло ГРИПП сезонное заболевание - КОВИД "работает" круглогодично.
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03.11.2020 11:42 Відповісти
У меня заболели знакомые.Положить в больницу в Киеве супер проблема .Нет мест.
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03.11.2020 11:52 Відповісти
 
 