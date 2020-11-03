Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Будапештський меморандум є політичною декларацією, тому отримати реальні гарантії щодо цього документа нині практично неможливо, вважає посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.
"Будапештський меморандум - це політична декларація і не більше, це не міжнародний договір. Я пам'ятаю, коли в 2014 році вперше йшла мова про Будапештський меморандум, мені телефонували з Німеччини та запитували, що це? Я була в Україні, коли його підписали в 1994 році, але тоді ніхто про нього вже не пам'ятав. Це політична декларація, тобто отримати ці гарантії на сьогодні просто неможливо", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передает Цензор.НЕТ.
Посол наголосила, що Німеччина працює із США, Великою Британією, Канадою та інформує про зусилля щодо вирішення конфлікту на Донбасі.
"Що ми дійсно робимо, то ми говоримо з нашими партнерами. Є Мінський формат, нормандська четвірка. Ми завжди говоримо і із США, і з Великою Британією, також Канадою, яка не підписувала Будапештський меморандум, але ми працюємо разом, ми їх інформуємо. Якщо вони підтримують наші зусилля - тим краще", - зазначила вона.
Водночас Фельдгузен наголосила, що набагато важливіше за розширення "нормандського формату", щоб ці країни підтримали і зусилля Німеччини, і саму Україну.
"Якщо Україна хоче розширити наявні формати, я навіть не знаю, чи були б США, Велика Британія, Канада готові до цього? Все-таки "нормандський формат" непогано працює, і мати більше коло учасників - це більше координувати позиції. Знайти дату для можливої зустрічі вже зараз складно, а якщо буде сім чи вісім учасників - це ще гірше. Як нам здається, набагато важливіше, щоб ці країни підтримали наші зусилля, Україну, і тому потрібно з ними постійно говорити", - сказала дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
Пів країни хабарі дають, пів країни - беруть, користуються владою (посадою) задля власного збагачення, податки не платять, голоси продають, країна олабла втратила шмат територіх, йде війна, а вони ВОЛАЮТЬ про допомогу ззовні і якийсь "меморандум".
Ніхто нам державу будувати й захищати не буде!
А Зеленский, если хочет извлечь из Будапештского меморандума хоть какую-то пользу, то пускай подотрёт им жопу - ни на что другое вышеупомянутый меморандум не годится.
в виде того что ес ничего венгрии не говорит может
на этой причине как израиль восстановить яо, говоря что яо нет
но ****** можно
Декларація - це слово. А з слова все починалось. Тому тут або крестик або труси.
а хто ТИ є?)
Ти скільки в українську казну податків сплатив за все своє життя і що на ті податки такого створено, за що нас(Україну) можна поважати і боятися?)
"ці люди триндять дєнно і ночно яка у нас корупція" - в нас колосальна корупція, що з'їдає наші перспективи. такі реалії в 21-му столітті.
Я відповідаю за свої слова.
Якщо США і Британія вписались словами - хай також відповідають. Брехня є брехня і не треба про реалії 21 ст. базікати.
По-друге, рагуляка, поділ на "ти" і на "ви" є лише у ненависних тобі "касапів".
По-тре-тє - "вписуватись" ти будеш в долю на пляшку самогону за 40 грн в рідному селі, коли з заробітків приїдеш.
А документи і їх вагу слід розрізняти.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
тошнит от гнилой немчуры вместе с жабоедами - танцующими под гармошку путена...
многие наши западные партнеры заявляли, что Будапештский меморандум не имеет юридических обязующих для его выполнения положений.
"Но если его подписывают президенты, какие еще могут быть обязующие положения? Если руководствоваться этой логикой, была ли Украина юридически обязана выполнять взятые на себя обязательства? Может, мы тогда должны вернуться к вопросу о возвращении нам статуса ядерного государства?"(c)
, была ли Украина юридически обязана выполнять взятые на себя обязательства?
Принцип территориальной целостности государствЭтот принцип утвердился с принятием Устава ООН, который запретил угрозу силой или её применение против территориальной целостности (неприкосновенности) и политической независимости любого государства.
Следующим этапом в развитии данного принципа явился Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, который содержит отдельную и наиболее полную формулировку принципа территориальной целостности государств: «Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из государств-участников. В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и принципами Устава Организации Объединённых Наций, против территориальной целостности, политической независимости или единства любого государства-участника и, в частности, от любых таких действий, представляющих собой применение силы или угрозу силой. Государства-участники будут равным образом воздерживаться от того, чтобы превратить территорию друг друга в объект военной оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы в нарушение международного права или в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться законной».
Мошенники, которые мелко обдристались перед ****** ищут юридические основания доказать, что их обдристанные штаны не воняют ))
И грустно и смешно видеть их потуги!
Их дерьмо воняет в любом случае, даже если принять закон что не воняет ))
Украина
сдала Ядерный Арсенал -
ТРЕТИЙ в Мире на сумму $ 300 млд. долларов USA .
Получив взамен пустые обещания
Первых Президентов ведущих стран .
Результат -
Украина в 2020 году имеет
семилетнюю войну ,15 000 убитых и свыше 25 000 раненных,
потерю 20 % (ДВАДЦАТИ) процентов територрии.
Но, когда дошло до дела, мошенники обдристались очень мелко.
Теперь рассказывают что их дерьмо юридически не пахнет ...
Весь мир понимает что пахнет и ржет над этими ссыкливыми ...
Обдрыстанные штаны воняют в любом случае
Почему друзья закадычные? Потому, что в случае подставы их берут за кадык!
Поэтому пора задать прямой вопрос - те кто подписывал, Меморандум, целый Президент США и премьер-министр Великобритании - шулеры и мошенники?
Подписи которых ничего не стоят?
"""кравчук - чувствую какую -то угрозу. Ложусь спать с пистолетом....(цитата лиса).
Начинал сдачу ЯО Украины - секретарь цк кпу лис кравчук
20 августа 1992 года на встрече глав правительств ЕС в Москве
обязался подписать сдачу Арсенала и подписал в октябре 1992 года первую бумажку .
Кому интересно -откройте Указы хитрого лиса за 1992 год.03.11.2020 13:0
0
меморандум (англ. memorandum) в международных либо экономических отношениях - дипломатический документ, обычно вручаемый лично представителю другой страны (компании, корпорации) либо прилагаемый к дипломатической ноте, в котором подробно излагается фактическая сторона интересующего обе стороны вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится обоснование позиции государства (договаривающейся стороны);
в разных учреждениях - докладная записка, служебная справка
--
Тогда нужно ядерный статус возвращать, если все так интересно получается.
Лох, которого обманули, ведь может все вернуть ))
Когда , в 1990 году все шахты МБР , дислоцированные в Украине - 176 ед. с новейшими твердотопливными СС 24
перешли под командование 43 ракетной Армии Украины со штабом в Виннице , элементарно было перепрограмировать управление Украинской Ракетной Армией без рф.
Наши програмисты с ЮжМаша работали в рф до 2013 года.
Поэтому обслуживать , хотя бы тактическое ЯОили его малую часть из - 2278 ед. можно было .Тем более , что Сергей Ризель
"Закон радиоактивного распада" нам повідомляє, що тактична ядерна зброя, БЧ якой побудовані на основі 235-U, прекрасно би діяла і досі..."Коды доступа" - это управление - а не оружие.Их можно "перекодировать под себя" - а вот ЯО у нас БЫЛО и БЫЛО ОНО РЕАЛЬНОЕ и в ОГРОМНЫХ количествах и "последних поколений" !
И тогда бы к нам вся Европа ходила с поклоном- В Мире уважают только сильных !
У нас би сказали по-іншому
.
УКРАИНА МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ЯДЕРНЫЙ КЛУБ И СТАТЬ СВЕРХМОЩНОЙ СТРАНОЙ
Начать с организации полного цикла производства тепловыделяющих сборок для АЭС. Завод частично построен в Днепре.
Этап 1 полностью реализуется у нас в Украине. Необходимо только политическое решение.
Т.е. это возможно реализовывать без выхода из ДНЯО. Начать хотя бы с изготовления ядерного топлива для наших атомных станций. Украина в перспективе имеет все для того, чтобы иметь свое ядерное топливо.
Наша страна имеет такие запасы циркониевых песков, которые позволяют обеспечить производство циркония для изготовления элементов тепловыделяющих сборок для АЭС на сотни лет.
У нас весьма внушительные запасы урановой руды, залежи которой простираются от Жёлтых Вод в Кировоградской области до Гуляй-Поляв Запорожской. Любому клерку в МАГАТЭ известно, что Украина в перспективе может войти в тройку уранодобывающих стран.
Опытные геологи рассказывают, что в Украине, по неофициальным данным, может быть свыше 20 месторождений.
не т р е б у е т
ратифицирования.
не звиз..ди..
Система была введена в эксплуатацию в 1983 году. Первым руководителем СССР, которого стали сопровождать офицеры с «ядерным чемоданчиком», стал в 1984 году Константин Черненко
В пртб , 90 процентов л/с на БД - офицеры.
Ответку профинансирует Канада
а) проведения встречи с послами в Киеве Великобритании, США, Франции, Китая, чтобы предупредить правительства этих стран о важных для всего мира последствиях несоблюдения ими гарантий Украины по Будапештскому меморандуму;
б) прямого обращения Президента и ВР Украины к народам (!!!) стран-подписантов Будапештского Меморандума!;
в) официального заявления Украины о том, что в случае продолжающегося невыполнения Будапештского Меморандума Украина перестанет быть участником Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968, к которому мы присоединились на основании Закона Украины №248/94-ВР от 16 ноября 1994 года.
г) а также о том, что если сегодня государства-"гаранты" отвергают (или не подтверждают) свои международно-правовые обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года «О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия» - это будет означать, что Украина автоматически перестает быть участником настоящего Договора и вполне законно восстанавливает свое право (хотя бы только право / пока только право) на ядерное оружие.
..
слова С. Бандеры из статьи "Слово к украинским националистам-революционерам за границей" ("Визвольний шлях".- Лондон.- 1948.- NoNo 10, 11, 12): "Главной целью и главнейшим принципом всей украинской политики является и должно быть восстановление Украинского Самостоятельного Соборного Государства путем ликвидации большевистской оккупации и расчленения российской империи на самостоятельные национальные государства. Только тогда может иметь место объединение этих самостоятельных национальных государств в блоки или союзы по принципу геополитических, хозяйственных, оборонных и культурных интересов на представленных выше основаниях. Концепции эволюционной перестройки или превращения СССР в союз свободных государств, но так же объединенных, в том же составе, с преимущественным или центральным положением России - такие концепции противоречат идее освобождения Украины, их надо до конца устранить из украинской политики.