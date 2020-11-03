Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен

Будапештський меморандум є політичною декларацією, тому отримати реальні гарантії щодо цього документа нині практично неможливо, вважає посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

"Будапештський меморандум - це політична декларація і не більше, це не міжнародний договір. Я пам'ятаю, коли в 2014 році вперше йшла мова про Будапештський меморандум, мені телефонували з Німеччини та запитували, що це? Я була в Україні, коли його підписали в 1994 році, але тоді ніхто про нього вже не пам'ятав. Це політична декларація, тобто отримати ці гарантії на сьогодні просто неможливо", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передает Цензор.НЕТ.

Посол наголосила, що Німеччина працює із США, Великою Британією, Канадою та інформує про зусилля щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

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"Що ми дійсно робимо, то ми говоримо з нашими партнерами. Є Мінський формат, нормандська четвірка. Ми завжди говоримо і із США, і з Великою Британією, також Канадою, яка не підписувала Будапештський меморандум, але ми працюємо разом, ми їх інформуємо. Якщо вони підтримують наші зусилля - тим краще", - зазначила вона.

Водночас Фельдгузен наголосила, що набагато важливіше за розширення "нормандського формату", щоб ці країни підтримали і зусилля Німеччини, і саму Україну.

"Якщо Україна хоче розширити наявні формати, я навіть не знаю, чи були б США, Велика Британія, Канада готові до цього? Все-таки "нормандський формат" непогано працює, і мати більше коло учасників - це більше координувати позиції. Знайти дату для можливої зустрічі вже зараз складно, а якщо буде сім чи вісім учасників - це ще гірше. Як нам здається, набагато важливіше, щоб ці країни підтримали наші зусилля, Україну, і тому потрібно з ними постійно говорити", - сказала дипломат.

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