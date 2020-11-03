У 2020 році в українські виші через освітні центри вступили понад 2 тис. абітурієнтів із Криму та ОРДЛО, - Міносвіти

У 2020 році через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна" в українські виші вступили 2026 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко на брифінгу у вівторок.

"У 2016 році через центри "Крим-Україна" вступили 153 особи, у 2020 році - 397 осіб. Через освітні центри "Донбас-Україна" кількість осіб, які вступили до українських вишів, зросла майже вдвічі. Так, у 2016 році кількість вступників становила 855 осіб, в 2020 році - 1629 осіб", - повідомив він.

Найбільш популярним вишами серед вступників через освітні центри "Донбас-Україна" стали Східноукраїнський національний університет ім. Даля (180 осіб), Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (141 особа), Луганський національний університет ім. Шевченка (118 осіб), Маріупольський державний університет (93 особи), Горлівський інститут іноземних мов (92 особи).

Найбільш популярним університетом серед вступників із Криму став Таврійський національний університет ім. Вернадського (64 особи), далі йдуть Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (34), Національний медичний університет Богомольця (20 осіб), Херсонська державна морська академія (18 осіб), Київський національний університет ім. Шевченка (16 осіб).

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Зазначається, що у 2020 році працювало 195 освітніх центрів "Донбас-Україна" і "Крим-Україна".

Як повідомлялося, 1 тис. 749 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму вступили в українські виші в 2018 році через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна", в 2019 році - 1865 абітурієнтів.