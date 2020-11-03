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У 2020 році в українські виші через освітні центри вступили понад 2 тис. абітурієнтів із Криму та ОРДЛО, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У 2020 році в українські виші через освітні центри вступили понад 2 тис. абітурієнтів із Криму та ОРДЛО, - Міносвіти

У 2020 році через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна" в українські виші вступили 2026 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко на брифінгу у вівторок.

"У 2016 році через центри "Крим-Україна" вступили 153 особи, у 2020 році - 397 осіб. Через освітні центри "Донбас-Україна" кількість осіб, які вступили до українських вишів, зросла майже вдвічі. Так, у 2016 році кількість вступників становила 855 осіб, в 2020 році - 1629 осіб", - повідомив він.

Найбільш популярним вишами серед вступників через освітні центри "Донбас-Україна" стали Східноукраїнський національний університет ім. Даля (180 осіб), Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (141 особа), Луганський національний університет ім. Шевченка (118 осіб), Маріупольський державний університет (93 особи), Горлівський інститут іноземних мов (92 особи).

Найбільш популярним університетом серед вступників із Криму став Таврійський національний університет ім. Вернадського (64 особи), далі йдуть Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (34), Національний медичний університет Богомольця (20 осіб), Херсонська державна морська академія (18 осіб), Київський національний університет ім. Шевченка (16 осіб).

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Зазначається, що у 2020 році працювало 195 освітніх центрів "Донбас-Україна" і "Крим-Україна".

Як повідомлялося, 1 тис. 749 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму вступили в українські виші в 2018 році через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна", в 2019 році - 1865 абітурієнтів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
А потім ми дивуємося,, хто меморіали атошникам і майданівцям обсцикає!
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03.11.2020 10:50
+13
А сколько в вузы поступило детей погибших воинов АТО?
Или клоун берет в украинские вузы только тех, кто ссыт на памятники наших героев?
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03.11.2020 10:54
+11
А зачем их бесплатно учить и вне конкурса зачислять?
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03.11.2020 10:57
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А потім ми дивуємося,, хто меморіали атошникам і майданівцям обсцикає!
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03.11.2020 10:50 Відповісти
І шо всі дві тисячи цих студентів дзюрили на мемореали?
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03.11.2020 10:53 Відповісти
Не, все это патриоты Украины - их же со школьных лет в даунецке и лоханске Бандеру и Шухевича любить приучали, а не гиви и моторолу.
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03.11.2020 10:57 Відповісти
А сколько в вузы поступило детей погибших воинов АТО?
Или клоун берет в украинские вузы только тех, кто ссыт на памятники наших героев?
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03.11.2020 10:54 Відповісти
А зачем их бесплатно учить и вне конкурса зачислять?
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03.11.2020 10:57 Відповісти
Для маладих риганалів сепарня своя вдоску.
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03.11.2020 10:59 Відповісти
Своїї протягнули без ЗНО - ось для чого було потрібне це віконце.
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03.11.2020 11:04 Відповісти
И зачем они здесь?
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03.11.2020 11:09 Відповісти
Интересно, где они трудоустроятся после окончания вузов? Что-то меня гложут смутные сомнения, что не в Украине. И кто-то обратно будет заявлять о кадровом голоде.
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03.11.2020 11:42 Відповісти
А наші діти через ЗНО вимушені їхати вчитися до Прольщі, Литви, Словаччини і т.д.
У 2020 році в українські виші через освітні центри вступили понад 2 тис. абітурієнтів із Криму та ОРДЛО, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4469
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03.11.2020 12:12 Відповісти
Ну ЗНО тут ні до чого. А ось те, що 20% бюджетних місць на найпрестижніших спеціальностях віддали студентам з ОРДЛО поза загальним конкурсом - це, м"яко кажучи, неправильно.
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03.11.2020 12:53 Відповісти
Що за кіпіш в коментарях, згадайте скільки німців вчилось у вузах СРСР перед великою вітчизняною... А, все вірно, кіпіш доцільний.
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03.11.2020 12:23 Відповісти
..навіть Висоцький співав.." а до войны,вот этот склон,немецкий парень брал с тобою,а вот сейчас ,быть может он,свой автомат готовит к бою"...У "лугандона"-90% уже психология не украинская.. Напрасно их считают за граждан Украины,ведь и те "бизнесмены-добродетели" оттель,осевшие в Киеве-презирают ,язык и культуру Украины....
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03.11.2020 15:32 Відповісти
 
 