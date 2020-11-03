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Новини ПодіїЗа кордоном
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Австрія (567) смерть (6558) стрілянина (1680) теракт (853)

Кількість жертв теракту у Відні зросла до чотирьох, 17 осіб поранено

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Кількість жертв теракту у Відні зросла до чотирьох, 17 осіб поранено

Міністерство внутрішніх справ Австрії підтвердило загибель чотирьох людей унаслідок теракту у Відні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kurier.

За даними МВС, четвертою жертвою теракту стала жінка.

Нині в лікарнях перебувають 17 осіб з пораненнями. Загалом 7 осіб перебувають у критичному, небезпечному для життя стані. У 10 осіб травми середньої і легкої тяжкості.

Влада припускає, що нападників було щонайбільше чотири особи.

Нагадаємо, в столиці Австрії Відні ввечері 2 листопада сталася стрілянина за участю кількох озброєних чоловіків.

Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці.

Пізніше стало відомо, що убитий у Відні терорист був ісламістом.

Також читайте: Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів

Автор: Наталя Джума
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А границы в Европе закрыты почему-то для украинцев, а не для диких зверушек, у которых пойми что на уме.
Число жертв теракта в Вене выросло до четырех, 17 человек ранены - Цензор.НЕТ 4584
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03.11.2020 11:01 Відповісти
Мы все обеспокоены
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03.11.2020 11:02 Відповісти
Пускай посол Германии Анка Фельдхузен поборется за сердца и мысли террористов и их родственников и создаст им Свободную Економическую Зону.
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03.11.2020 11:03 Відповісти
Число жертв теракта в Вене выросло до четырех, 17 человек ранены - Цензор.НЕТ 6024
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03.11.2020 11:03 Відповісти
Необходимо создать исламскую свободную экономическую зону в Европе
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03.11.2020 11:04 Відповісти
и особый статус ислама
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03.11.2020 11:07 Відповісти
есть такое некрасивое словосочетание " рассовая сегрегация " это принудительное разделение людей на рассовые группы в повседневной жизни . то бишь раздельное проживание людей разных расс и соответственно менталитетов . ничего не хочу сказать плохого про арабов . негров или китайцев . но жить с ними вместе не желаю

в старом ЮАР или Родезии белые не просто так пришли к апартеиду . знали что по чем
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03.11.2020 11:10 Відповісти
Nado nepuskat v Evropu daze sirjcev ili s Libiji pust tam u sebia vojujet.I teper nuzno sobrat tam 10000 i opravit domoj vot za to sto zdelali.Posobyje toze im platit kak u nix stranax minimalka.Ne razgovorami nado borotsia s teroristami a dejstvuvat resitelno.S raski toze nepuskat oni toze vxodit cyslo teroristov
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03.11.2020 11:22 Відповісти
 
 