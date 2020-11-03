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Кількість жертв теракту у Відні зросла до чотирьох, 17 осіб поранено
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Міністерство внутрішніх справ Австрії підтвердило загибель чотирьох людей унаслідок теракту у Відні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kurier.
За даними МВС, четвертою жертвою теракту стала жінка.
Нині в лікарнях перебувають 17 осіб з пораненнями. Загалом 7 осіб перебувають у критичному, небезпечному для життя стані. У 10 осіб травми середньої і легкої тяжкості.
Влада припускає, що нападників було щонайбільше чотири особи.
Нагадаємо, в столиці Австрії Відні ввечері 2 листопада сталася стрілянина за участю кількох озброєних чоловіків.
Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці.
Пізніше стало відомо, що убитий у Відні терорист був ісламістом.
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в старом ЮАР или Родезии белые не просто так пришли к апартеиду . знали что по чем