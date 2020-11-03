У ЗСУ за добу виявили 115 випадків COVID-19, хворіють 1770 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 3 листопада в Збройних Силах України на коронавірус хворіють 1770 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 115 нових випадків.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 21особа: Житомирський військовий госпіталь - 6 військовослужбовців, Хмельницький військовий госпіталь та 66 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, Мукачівський та Миколаївський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю, Київська МКЛ - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 працівник ЗС України. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 94 особи: Київська область – 14 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Львівська область - 13 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Житомирська область – 12 військовослужбовців, Одеська область – 10 військовослужбовців та 4 працівники ЗС України, Вінницька область – 6 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Чернігівська область – 5 військовослужбовців, Дніпропетровська область – 4 військовослужбовці та 2 працівники ЗС України, Миколаївська область – 4 військовослужбовці, Хмельницька область – 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗС України, Донецька область – 3 військовослужбовці, Івано-Франківська та Закарпатська області – по 2 військовослужбовці, Тернопільська та Сумська області – по 1 військовослужбовцю, Черкаська та Рівненська області – по 1 працівнику ЗС України. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужало 4256 осіб, летальних випадків – 17. На ізоляції (втому числі самоізоляції) перебуває 410 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 38 осіб.

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