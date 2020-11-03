УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
56816 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1423 22
Німеччина (1686) Росія (26587) Донбас (12898) Фельдгузен (66)

Імовірність заморожування конфлікту на Донбасі доволі висока, але це не найкращий варіант, - посол Німеччини Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Імовірність заморожування конфлікту на Донбасі доволі висока, але це не найкращий варіант, - посол Німеччини Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відзначає доволі високу ймовірність заморожування конфлікту на Донбасі, проте наголошує на ненадійності такого рішення і, за її словами, Німеччина хотіла б кращого і для України, і для людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях та поблизу лінії розмежування.

"Можливість цього результату (замороження конфлікту. - Ред.) завжди є. Подивіться на Придністров'я та інші конфлікти. Але зараз ми також бачимо щодо Нагірного Карабаху, що ця замороженість конфлікту може дуже несподівано та швидко закінчитися", - сказала дипломат в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Саме тому, за її словами, заморожені конфлікти "ніколи не є ідеальним результатом". "Доволі висока ймовірність, що ми йдемо до цього, але ми, як Німеччина, хотіли б все-таки досягти кращого результату для України та людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях та поблизу лінії розмежування. Якщо там уже не стріляють і ніхто не гине - це вже перший крок", - зазначила Фельдгузен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+9
Азербайджану тоже надоели все эти 30-ти летние переговоры-разговоры-недоговоры и вечные озабоченности и обеспокоенности и он решает проблему самостоятельно и весьма уверенно
показати весь коментар
03.11.2020 11:24
+8
А який кращий? Заштовхати цей українофобський відстійник в Україну з особливим статутом? Щоб вони знову срали нам, як раніше? Янека знову приведуть? А Україна їм буде за це платити?
Та нє. Краще заморожуєм і конфлікт, і пенсії, і безкоштовну воду-газ-електрику-ковбасу. Стіна.
показати весь коментар
03.11.2020 11:26
+6
Некоректне порівняння з німцями, але таки "стіна". І пенсії не грошима, а продуктовими наборами. На переходах кожному пєнсу мішок на місяць. І на кожній упаковці - Слава Україні!
показати весь коментар
03.11.2020 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стена по примеру ГДР ФРГ.
показати весь коментар
03.11.2020 11:23 Відповісти
Некоректне порівняння з німцями, але таки "стіна". І пенсії не грошима, а продуктовими наборами. На переходах кожному пєнсу мішок на місяць. І на кожній упаковці - Слава Україні!
показати весь коментар
03.11.2020 11:29 Відповісти
Как вариант.
показати весь коментар
03.11.2020 11:34 Відповісти
Азербайджану тоже надоели все эти 30-ти летние переговоры-разговоры-недоговоры и вечные озабоченности и обеспокоенности и он решает проблему самостоятельно и весьма уверенно
показати весь коментар
03.11.2020 11:24 Відповісти
Если там сейчас не стреляют, так это потому что кремлевцам сейчас это выгодно, и они еще не потеряли надежды достроить "северный поток" и пользовать свои триллионы в западных банках. А как только, у них эта надежда потухнет, так сразу и начнут пулять, правда не в толстых бюргеров, а в глупых хохлов, вот в чем разница...
показати весь коментар
03.11.2020 11:25 Відповісти
Кремль застиг в очікуванні виборів у США.))
показати весь коментар
03.11.2020 11:27 Відповісти
И это тоже.
показати весь коментар
03.11.2020 11:29 Відповісти
А який кращий? Заштовхати цей українофобський відстійник в Україну з особливим статутом? Щоб вони знову срали нам, як раніше? Янека знову приведуть? А Україна їм буде за це платити?
Та нє. Краще заморожуєм і конфлікт, і пенсії, і безкоштовну воду-газ-електрику-ковбасу. Стіна.
показати весь коментар
03.11.2020 11:26 Відповісти
Делаем в Донбассе украинское Приднестровье!-суетится четыреждыуклонист. Ещё рано!-окорачивает его Путин.
показати весь коментар
03.11.2020 11:30 Відповісти
А какая альтернатива Приднестровью? Ты предлагаешь изменения в конституцию, особый статус лднр, и пушилин с главарями получит официальный статус - получат финансирование, будут согласовывать законы, получат особую экономическую зону. Думаешь они на этом всем остановятся? Нифига, рф через них будет торговать, получат деньги власть влияние. Примерно такое мы уже видели на примере клана ахметова-януковича-колесникова, которые на потоке денег и с свободной экономической зоной разбогатели и начали отжимать-перекупать всю Украину. https://www.youtube.com/watch?v=40zjsr-QhS4
Альтернатива Приднестровью сгорел сарай гори и хата.
показати весь коментар
03.11.2020 11:58 Відповісти
Ну почему же? Для нас как раз лучший.
показати весь коментар
03.11.2020 11:37 Відповісти
Запела послиха ака саловушка! Точно предаст немчура!
показати весь коментар
03.11.2020 12:10 Відповісти
Теперечки - найкращий і необхідний для України
показати весь коментар
03.11.2020 12:10 Відповісти
Всё идёт по сценарию Приднестровью?

Премьер Молдовы требует от России убрать войска Пребывание российских войск на территории Приднестровского региона свидетельствует о том, что Российская Федерация остается единственной страной, которая нарушает конституцию Молдовы. Однако Российская Федерация, которая больше всего говорит об уважении к нам, держит свои войска на территории Молдовы. "Существует резолюция Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года, в которой четко написано, что Россия обязуется вывести свои войска и вооружения с территории Молдовы. К сожалению, Россия не выполняет условия этой резолюции. Более того, в последнее время в регионе проводится все больше и больше военных учений с участием российских войск и вооруженных формирований непризнанного Приднестровья",
показати весь коментар
03.11.2020 12:12 Відповісти
На тепер територія ОРДИЛО - це не лише екологічний смітник, але й ментальний
показати весь коментар
03.11.2020 12:13 Відповісти
""Возможность этого результата (заморозки конфликта. - Ред.) всегда есть. Посмотрите на Приднестровье и другие конфликты. Но сейчас мы также видим по Нагорному Карабаху, что это замораживание конфликта может очень неожиданно и быстро закончиться" - ну если освобождением оккупированной территории - хтож против?
показати весь коментар
03.11.2020 12:16 Відповісти
Она на кого работает ,на Германию или на ***** ??? 🤔🤦😠😠😠
показати весь коментар
03.11.2020 12:17 Відповісти
а какая разница? Імовірність заморожування конфлікту на Донбасі доволі висока, але це не найкращий варіант, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3639
показати весь коментар
03.11.2020 13:06 Відповісти
если бы параша не была бизнес-партнёром для скупленных ею в нулевые нынешних политиков, то они её уже бы давно задушили совместными усилиями. а вместе с исчезновением её, исчезли бы и горячие точки, которые она размножила по всему миру. но нет же - первым делом бизнес с нею.
показати весь коментар
03.11.2020 12:22 Відповісти
Про Карабах вона гарно сказала: "може неочікувано закінчитися" Все краще ніж очікувано стелитися.
показати весь коментар
03.11.2020 12:58 Відповісти
Если бы немчуры хотели лучшего результата для Украины, то не спонсировали бы своего партнёра-людоеда.
показати весь коментар
03.11.2020 13:30 Відповісти
"Сейчас мы также видим по Нагорному Карабаху, что это замораживание конфликта может очень неожиданно и быстро закончиться" (с)
30 лет ленивых и бессмысленных чесаний языками с озабоченностями, это по ее мнению "неожиданно и быстро закончился"? Да уж неожиданно, а главное быстро...
Видать по мнению этих западных импотентов на все замороженные конфликты можно вечно глаза закрывать и прятаться воображаемом домике, лишь бы ничего не делать и виновника не наказывать - авось само как-то рассосется или все забудут. Миротворцы обосраные...
показати весь коментар
03.11.2020 13:43 Відповісти
 
 