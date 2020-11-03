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Вибори в США: Байден здобуває абсолютну перемогу в місті, яке першим оприлюднило результати голосування
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Маленьке містечко Діксвілл-Нотч, розташоване на кордоні США і Канади, повідомило про перемогу Байдена.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
"Джо Байден здобув свою першу перемогу на виборах, отримавши всі п'ять голосів у невеликому містечку в штаті Нью-Гемпшир, яке завжди одним з перших оголошує свій результат", - йдеться в повідомленні.
Водночас, як наголошується, в Міллсфілді, розташованому за 20 км на південь, першу перемогу отримав і Трамп - 16 голосів проти 5 голосів за Байдена.
Топ коментарі
+21 Татьяна Лайф
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+15 Andy Jumeirach
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показати весь коментар03.11.2020 11:41
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До́нальд Джон Трамп ( Donald John Trump) ,
как это было в 2016 с Клинтоншой !
*****
Выполняет все обещания. - стену с Мексикой строит-организовал 2 миллиона рабочих мест-выводит войска из Афгана и т. д.
Байден - агент сороса и , что он дал Американцам (вопрос конечно интересный ).
Но прежде всго , что он значит для Украины и Украинцев .
ТРАМП - не обама -
обещал - дал (продал) 200 ДЖАВЕЛИНОВ и сложил на складах , чтобы не разворовали., а
из-за обамы был сдан Украинский Крым .
Радары - рации -
получили на тендере от Турции.
Израиль проиграл этот тендер..
""правительство Турции сделало Украине следующее предложение по поставкам военной связи:
кредит размером от 55 до 320 миллионов евро на 12 лет (зависит от переговоров), первые 2 года - каникулы по выплатам, под 4,5 % годовых. Стоимость комплекта турецкой связи для механизированной бригады ВСУ - 346 миллионов гривен.
Джерело:
https://censor.net/ua/n441861
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For the first time, the public got an up-close look at eight Southwest border wall prototypes when they were unveiled by CBP near San Diego in October. The event garnered coverage from more than 30 local and national media outlets. The prototypes range from 18 to 30-feet high.
І я чомусь не вірю в антиросійськість Байдена, бо оточення його -- комуністи, симпатики ссср. Чого варте лише комуняцьке рило "сандерса". Ви не цікавилися його поглядами? А дарма. Бо це друга людина в
ком. дем. партії.
а чегож при обаме не делалы ничего когда крым отбирали, котлы устраивали, даже оружием не помогли?
Число рабочих место упало на 10 тысяч, цены на китайские товары возросли.
Да ещё прогиб перед Россией. Так что всё согласно купленным билетам.
І як ви розумієте, до землі не дістає.
Вчепив собі на хвоста.
https://youtu.be/YEKxPmpFxTw