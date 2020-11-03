Степанов про ситуацію з коронавірусом: "Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи"
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Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні критична і швидко перетворюється зі складної на катастрофічну.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи на засіданні Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, а й в усьому світі. Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову запроваджують жорсткі карантинні обмеження не просто так", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, "попереду важкі часи".
"Ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну. Епідемія розвивається ураганними темпами по всьому світу. Нам необхідно приготуватися до неминучого: легко пройти другу хвилю неможливо. Тому наші зусилля спрямовані на те, щоб пережити ці випробування з мінімальними витратами", - підкреслив міністр.
"Але як би ми не намагалися збільшити кількість ліжок, все одно є межа, і в разі, якщо заповнення досягне 100%, нам доведеться застосовувати активацію протоколів медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги хворим з великими шансами на виживання. Це буде означати, що наша медична ситуація не витримала, фактично це буде катастрофа", - додав Степанов.
Глава МОЗ підкреслив, що якщо не буде достатньої кількості лікарів, "кількість ліжок вже не матиме ніякого значення".
"Ми проводимо роботу із залучення лікарів інших спеціальностей, а також інтернів та студентів медичних вишів для лікування ковідних хворих. ... Немає когось одного окремого відповідального за боротьбу з COVID-19, ніхто в світі не здатний самостійно вирішити проблему коронавірусу. Більш того - ніхто ні за кого не вирішить цю проблему. Проскочити не вдасться. Настав час особистої відповідальності кожного", - підсумував Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Не говорячи вже , що обмеженнями та вкцинами від грипу і , не дай боже від коронавірусу, які постійно і завжди мутують, вб'єте імунку населення і тоді вже точно буде безодня
- всем выходцам с территории бывшего СССР ковид не страшен потому что делали прививку БЦЖ и она защищает от короны.
- вакцину от Ковида сделать легко как двапальцаобасфальт, 2 недели, ну максимум месяц, а фарм.корпорации говорят про год-два чтобы паника разраслась посильнее и тогда можно будет ее за бешенные деньги продавать.
Спорить с ней было бесполезно, потому что "ты откуда знаешь, ты что врач? А тетя Таня 40 лет санитаркой в больнице работает!"
И это женщина с высшым образованием.
Что уж говорить про теток из каких-нибудь Санжар...
вот тебе из первых рук (правда, за 10 октября)
https://youtu.be/kZu5oyW8-vU
https://youtu.be/nIMnefFonOM
Литва (нужно носить маску) +897 новых случаев за сутки.
Латвия (нужно носить маску) +177 новых случаев за сутки.
Эстония (не нужно носить маску) +80 новых случаев за сутки.
Маски носят единицы по желанию.
Литва (население составляет 2 793 000 человеку) заболеваемость 0,321 человека на 1тыс. человек.
Латвия (население составляет 1 898 400) Заболеваемость 0,093 на 1тыс. человек
Эстония (население1 328 976 человек) заболеваемость 0,060 на 1 тыс. человек.
PS: Хотел бы посчитать истинную заболеваемость в Украине, но ведь никто ни хрена не знает сколько у нас населения
Имейте ввиду что там много людей работает, больше намного чем депутатов
Wielkimi krokami zbliża się czas, w którym tłumnie podreptamy w stronę cmentarzy ...
Дорогие!
Большими шагами приближается время, когда мы толпами пойдём в строну кладбищ...
А все почему ? Потому что никто не готовился к карантину, все деньги были спизжены и страна банально не выдержит, поэтому Зе и его друзья решили пожертвовать всеми вами
пипец наступит не от того, что не будет коек в больницах, а от того что не будет врачей, также как это было в 2014г. с ВСУ - только тогда было проще не надо было никакого образования главное чтоб здоров был.
Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции 20 мая. ---- "У меня замечаний к Шмыгалю нет… Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших, согласно статистике. Зебилы, это ваш кумир.
Степанову бы в психологи податься , "успокоил " народ.
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Тільки вірус тут ні до чого. Проблема в повних профанах на найвищих державних посадах.
Ви зробили це разом, зебіли.