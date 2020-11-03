Рішення КС може бути підставою для перегляду судових рішень, які набули чинності, - суддя Верховного Суду Яновська
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Правовим наслідком рішення Конституційного Суду України може бути застосування заходів як загального, так і індивідуального характеру, спрямованих на відновлення порушених прав конкретної особи, вважає суддя Великої палати Верховного Суду Олександра Яновська.
Про вплив рішень КС на кримінальні процеси суддя розповіла в ході доповіді "Відновлення порушених прав VS правова сталість: вплив рішень Конституційного Суду України на кримінальні провадження", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми стикаємося із ситуаціями, коли судові рішення пройшли всі інстанції національних судових органів, але водночас очевидним є порушення прав, гарантованих Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Тобто виникає колізія між необхідністю збереження сталості судових рішень і забезпеченням захисту або відновленням порушених прав", - сказала Яновська.
За її словами, рішення КС за своєю природою покликані захищати права людини, в них може бути встановлена неконституційність окремих норм.
"Рішення КС можна порівняти з рішеннями Європейського суду з прав людини в аспекті застосування заходів загального або індивідуального характеру. Певною мірою те, про що говорить КС у своїх рішеннях, тобто зміни нормативного рівня, є заходом загального характеру. Крім того, правовим наслідком рішення КС може бути застосування певних заходів індивідуального характеру - здійснення заходів, спрямованих на відновлення порушених прав конкретної особи", - зазначила суддя ВС.
Вона пояснила, що якщо КС визнає неконституційним визначення кримінальної відповідальності за те чи інше діяння, то це є підставою для закриття кримінального провадження.
Крім того, як зазначила суддя, встановлена КС конституційність або неконституційність правового акта або положення є однією з ключових обставин для перегляду справи.
"Тобто, рішення КС може бути підставою для перегляду судових рішень, які набули чинності, за винятковими обставинами", - наголошується в повідомленні ВС із посиланням на слова судді.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
-Так-так, саме тиші, бо КСУ тихо і спокійно й далі творитиме розвал правового поля держави...
-А парламент і президент багатослівним потрясанням повітря... фактично дадуть згоду на продовження "тихого" розвалу правового поля України... тому самому складу КСУ!
А тепер пофілософствуємо на тему чи є СН - політичною партією взагалі , якщо...
-Ідеологічна платформа СН - за два її з'їзди так і лишається досі не визначеною!
-Тому й відсутній єдиний, спільний для всіх її членів світогляд, - для досягнення конкретних цілей та захисту спільних інтересів.
-Якщо не сформульовані такі підстави для партійця (для членства в партії) ті самі "конкретні цілі" та методи їх досягнення- то це "Фата моргана".
-НЕ визначені критерії та межі партійної дисципліни та межі демократичних засад її існування, прийняття рішень її членами котрі працюють парламенті.
-Критерії для оргвисновків (виключення з партії її окремих членів, їх груп чи цілих її оргструктур в випадку несумісності їх дій у відповідності з програмою, та статутом партії, не виконання рішень вищих керівних органів партії.
А тепер перейдемо до практики СН в парламенті ... стосовно конкретного питання - практичного вирішення проблем, породжених КСУ та методів їх нейтралізації
-Рішень з цієї архіважливої проблеми, які були б прийняті вищими керівними органами (З'їздом, Вищою Радою партії, її Головою) - немає. А як діяти депутатам СН в парламенті?
А хто як хоче, може, вміє... це ознака партії анархістського толку!
Наприклад:
-Президент вніс в парламент свій законопроект (хоча мав би реалізувати його положення через президентський Указ - хоча би по Голові КСУ, який призначений його ж Указом). І вирішити проблему може..
-Разумков свій, який не може вирішити жодних проблем, бо суперечить Конституції. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду - повний абсурд, якщо попередньо не ліквідувати саму інституцію КС. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Качура: - "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само" .Заява проблему НЕ вирішує.
-А сумнозвісний неуч, д.ю.н. професор , 1-й заст Голови ВРУ додумався до повного ідіотизму, сказавши: "Ми побачимо чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності". Я йому відповів: "Ні, стефанчук. Це чек не за НЕзалежність держави, а за таких таким неграмотних і антиукраїнських довбаків в її керівництві, як ти! А сьогодні добавлю: " Чек повинні сплатити такі ж довбаки у керівництві держави, як ти. А якщо не вистачить мвайна, то сплатити власним життям" Бо безкарність, це єдине до чого прагнуть всі антидержавні, олігархічні кримінальні злочинці! Тому ні СН, ні ОПЗЖ, ні ЄС, ні фракція ЖЮЛЬКИ не бажають міняти криміналізований персональний склад КСУ
Резюме:
-Наукове - СН - за станом, за суттю, за методами діяльності - це партія анархічного толку.
-Простонародне- це не партія взагалі, а повний бардак (публічний дім) в якому все продається і все купляється, навіть будівля в якій вони "працюють" і сам держава, яка дозволила існування цього бардаку.
голова ГО "Громадський люстраційний комітет" Тетяна Козаченко.
"Це говорить про склад статті 344 Кримінального кодексу - тиск на державного діяча з метою прийняття ним упередженого рішення фактично в інтересах третіх осіб. Це реально склад злочину. Питання в тому, що у нас президент під політичною відповідальністю, я б сказала. І в цій частині це може мати місце тільки в майбутньому - після того, як він складе повноваження, або в порядку закону про імпічмент", - сказала правозахисниця
а вже про "не має зворотньої дії" так то й зовсім не цікаво ))) .. бо в них - як захотять ))))
Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.
Закон обратной силы не имеет. На момент вынесения приговоров решения об их неконституционности не было.
Суддя Верховногго суду не знає однієї з фундаментальних основ права, - закон зворотної сили не має!
Всю нашу корупційну судівську мафію треба гнати конкретними підсрачниками якомога швидше, і якомога далі від українського правочину.
Краще визнати юрисдикцію британських судів, як зробили, до речі, в Казахстані. Це рішення, хоча й часткове, - дуже посприяло економічному розвитку казахської держави.
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Ні.Решение КС может быть основанием для недовіри народу до судової системи і згідно Конституції введення прямого народовладдя та суду Лінча над суддями КС та іншими колаборантами.