"Чи готові ви вигнати депутатів Коломойського з фракції і створити коаліцію з "ЄС" і "Голосом"?" - Милованов розповів, яке запитання хотів поставити Зеленському
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексміністр економіки Тимофій Милованов шкодує, що не поставив вчора в ефірі на "Свободі слова" на ICTV президенту Володимиру Зеленському запитання про те, чи готовий він вигнати з фракції "СН" депутатів, підконтрольних олігарху Ігорю Коломойському.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Можливо, друге питання мало бути:"Чи готові ви вигнати депутатів, які орієнтуються на Коломойського, з фракції, і створити коаліцію з ЄС і Голосом", - зазначив Милованов, нагадавши, що його перше запитання стосувалося можливого розпуску Ради.
"На жаль, я поставив інше питання про гарантії, що Зеленський не створить підконтрольний собі Конституційний Суд, заклавши ще більший конфлікт між гілками влади і суспільством. Звичайно, Зеленський заявив про відкритий і прозорий конкурс, залучення суспільства при виборі суддів тощо. А на третє питання часу вже не було", - додав ексміністр.
Будь ласка, зачекайте...
он уже политический труп
Криворожское Чм@ на ТВ призывает к Конституционному перевороту, а ему кивают антикоррупционеры,и журнализды. Может этот грёбаный стыд пора прекращать?
Вікторія Сюмар:
Давайте скажу дещо про нашого преЗЕдента. Чоловік в 42 вирішив, що «він не лох» і може керувати державою.
Він отримав абсолютну владу. І... через півтора року його досягнення:
- найбільше за останні десять років економічне падіння;
- здав кілометри відвойованої нашими території на Сході і не досяг миру;
- виявився абсолютно безпомічним на фоні основного виклику - коронавірусу. І замість вкласти залишки залишених йому попередниками ресурсів в медицину, він почав піар проект «Велике будівництво» для заробітків свого оточення;
- замість судовоі реформи він ... легалізував азартні ігри;
- врешті з тріском програв місцеві вибори і, аби відволікти уваги від всього цього бардаку, вирішив ще й поламати всю систему конституційного ладу в країні.
Бо його законопроект - це треш. Законодавча влада не може відміняти рішення судової гілки влади. Інакше Рада почне скасовувати рішення всіх судів, і це абсурд.
Йозеф Кнехт:
Звільнити суддів КСУ в законний спосіб можливо. Є СБУ, є папочки на кожного суддю.Можна зустрітися з кожним суддею особисто і поспілкуватися.Це робота, іноді тривала,яка не дасть швидкого результату,але дозволить оновити склад КСУ. Але Зе вирішив задокументувати захоплення влади.
Коли дивився інтерв'ю Пороха, спіймав себе на думці, що ми повертаємося до політики державників. Ми не побачимо в Раді наступного скликання такого непотребу, як дубинський,бужанський, арахамія. Ці представники "пролетаріату" повернуться на смітник історії.
Шлак до шлаку.
Юрій Каракай:
Насправді, після всіх заяв і погроз, Зеленському немає куди відступати. На кону його президентський авторитет і політична доля. Або він керівник партії, фракції і держави, або вони ведуть його до прокурора.
Пам'ятаєте, на початку своєї каденції Дуремар заявив - піде з посади якщо порушить закон і одразу ж порушив Конституцію, розпустивши парламент? Тепер зґвалтований ним КС втратив береги, а нечесно обраний парламент відмовляється підтримувати маленького узурпатора. Піти доведеться.
Хотів пожартувати про Зеленського і його посилання на Майдан, та щось не виходить. Певно, трупи перед очима заважають, які несли повз мене на Інститутській. Гори у пеклі, гнидо!
я тебе толкую только про то что в качестве борьбы с продажными мусорами легализация казино не выход и не надо этим оправдывать это действие.
Гральний бізнес має приносити прибутки для бюджету, а не "мвс", які мають самі проти себе боротися
так меньше свобод чем в европе?
"Красный" в китаю можно применить только в контексте обсуждения цвета его флага. больше там ничего "красного" нет в принципе
эмигранты едут по всему миру. больше всего их... в Австралии. и что?
Краще з розумним порохоботом Стрелок втратити, ніж з зебільним провокатором alks щось знайти.
А що, нормальна буде коаліція. За продаж землі іноземцям голоснули саме зелені, ПЄСи і картавий голос.
ЙУля також хоче лапу вмочити, бо на останніх виборах заробила крихти, віддаючи свою "партію" в оренду коломИйському
И теперь кто-то из вменямых людей поверит что КС будет исключением? Ну разве что зеленые имбицилы.
народная казахская пословица
Порошенко - это настоящий президент
и никогда он и не подумает соединятся с шестёркой коломойского зелениским!
он же знает что это подставной президент, что беня скажет, то зеля и сделает
В житті цього нікчемного малороса була одна політична перемога - це програш Пеці засобам ЗМІ олігархів і тут раз і втрати єдине (нібито своє) досягнення?
а тим часом .....з 1.11.2020 ціна на ГАЗ для населення ...8.83..гр\куб + 1.44 гр\куб доставка = 10.27... Українці Ви перемогли ..Себе ... голосуйте далі за представників БАНДИ сіоністів злодійського племені .. " слуг .." ЄС - вальцмана-порошенка , Голос , Платформу громад ..і таких ПРОЕКТІВ у них щоби ОБДУРИТИ і ОБІКРАСТИ більше 300 ... .. тих хто намагається Побудувати СОЦІАЛЬНУ правову Державу Ви під-ноги ..цькуєте .. що це з Вами ..ДЕ Розум де ? ..до-поки Ви цих ЗЛОДІЇВ -УБЛЮДКІВ НЕ викините з влади .. Ви Ваші Діти і Онуки НЕмають НІЯКИХ шансів на Життя... СМЕРТНІСТЬ вдвічі перевищує народжуваність .. ...так і НАМОРДНИК Вам ..щоби НЕбухтіли ... ... МАТИ таку Землю , Ресурси ..і ВСЕ про...... таке .. жах .. ГАНЬБА