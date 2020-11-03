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"Чи готові ви вигнати депутатів Коломойського з фракції і створити коаліцію з "ЄС" і "Голосом"?" - Милованов розповів, яке запитання хотів поставити Зеленському

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Чи готові ви вигнати депутатів Коломойського з фракції і створити коаліцію з "ЄС" і "Голосом"?" - Милованов розповів, яке запитання хотів поставити Зеленському

Ексміністр економіки Тимофій Милованов шкодує, що не поставив вчора в ефірі на "Свободі слова" на ICTV президенту Володимиру Зеленському запитання про те, чи готовий він вигнати з фракції "СН" депутатів, підконтрольних олігарху Ігорю Коломойському.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Можливо, друге питання мало бути:"Чи готові ви вигнати депутатів, які орієнтуються на Коломойського, з фракції, і створити коаліцію з ЄС і Голосом", - зазначив Милованов, нагадавши, що його перше запитання стосувалося можливого розпуску Ради.

"На жаль, я поставив інше питання про гарантії, що Зеленський не створить підконтрольний собі Конституційний Суд, заклавши ще більший конфлікт між гілками влади і суспільством. Звичайно, Зеленський заявив про відкритий і прозорий конкурс, залучення суспільства при виборі суддів тощо. А на третє питання часу вже не було", - додав ексміністр.

Також читайте: Зеленський закликав "слуг народу" підтримати перезавантаження КС: "Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви будете голосувати для народу". ФОТО

Чи готові ви вигнати депутатів Коломойського з фракції і створити коаліцію з ЄС і Голосом? - Милованов розповів, яке запитання хотів поставити Зеленському 01

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Топ коментарі
+21
А Порох уже не барыга? На месте пороха я плюнул бы Зеленскому в рожу! Зеленский ещё за смерть отца Порошенко не ответил!
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03.11.2020 11:55
+17
Уже пытаются все свои провалы переложить на других... Мразота.
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03.11.2020 11:56
+15
Дмитрий:

Криворожское Чм@ на ТВ призывает к Конституционному перевороту, а ему кивают антикоррупционеры,и журнализды. Может этот грёбаный стыд пора прекращать?

Вікторія Сюмар:

Давайте скажу дещо про нашого преЗЕдента. Чоловік в 42 вирішив, що «він не лох» і може керувати державою.
Він отримав абсолютну владу. І... через півтора року його досягнення:
- найбільше за останні десять років економічне падіння;

- здав кілометри відвойованої нашими території на Сході і не досяг миру;

- виявився абсолютно безпомічним на фоні основного виклику - коронавірусу. І замість вкласти залишки залишених йому попередниками ресурсів в медицину, він почав піар проект «Велике будівництво» для заробітків свого оточення;

- замість судовоі реформи він ... легалізував азартні ігри;
- врешті з тріском програв місцеві вибори і, аби відволікти уваги від всього цього бардаку, вирішив ще й поламати всю систему конституційного ладу в країні.

Бо його законопроект - це треш. Законодавча влада не може відміняти рішення судової гілки влади. Інакше Рада почне скасовувати рішення всіх судів, і це абсурд.

Йозеф Кнехт:

Звільнити суддів КСУ в законний спосіб можливо. Є СБУ, є папочки на кожного суддю.Можна зустрітися з кожним суддею особисто і поспілкуватися.Це робота, іноді тривала,яка не дасть швидкого результату,але дозволить оновити склад КСУ. Але Зе вирішив задокументувати захоплення влади.

Коли дивився інтерв'ю Пороха, спіймав себе на думці, що ми повертаємося до політики державників. Ми не побачимо в Раді наступного скликання такого непотребу, як дубинський,бужанський, арахамія. Ці представники "пролетаріату" повернуться на смітник історії.

Шлак до шлаку.

Юрій Каракай:

Насправді, після всіх заяв і погроз, Зеленському немає куди відступати. На кону його президентський авторитет і політична доля. Або він керівник партії, фракції і держави, або вони ведуть його до прокурора.

Пам'ятаєте, на початку своєї каденції Дуремар заявив - піде з посади якщо порушить закон і одразу ж порушив Конституцію, розпустивши парламент? Тепер зґвалтований ним КС втратив береги, а нечесно обраний парламент відмовляється підтримувати маленького узурпатора. Піти доведеться.

Хотів пожартувати про Зеленського і його посилання на Майдан, та щось не виходить. Певно, трупи перед очима заважають, які несли повз мене на Інститутській. Гори у пеклі, гнидо!
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03.11.2020 11:58
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Так хотел,что аж не задал? Что он мелет?
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03.11.2020 11:54 Відповісти
"Готовы ли вы изгнать депутатов Коломойского из фракции и создать коалицию с ЕС и Голосом?" - Милованов рассказал, какой вопрос хотел задать Зеленскому - Цензор.НЕТ 4735
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03.11.2020 11:54 Відповісти
а клоуну некуда деваться
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03.11.2020 11:56 Відповісти
есть.На ростов
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03.11.2020 12:04 Відповісти
Зєля аж сцить окропом, щоб цю коаліцію створити. Але тоді руйнується мит про суперництво Пєці, Зєлі і Голосу "Готовы ли вы изгнать депутатов Коломойского из фракции и создать коалицию с ЕС и Голосом?" - Милованов рассказал, какой вопрос хотел задать Зеленскому - Цензор.НЕТ 5748
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03.11.2020 12:05 Відповісти
юля!-юля!-юля!!!!!!!!!!!! "Чи готові ви вигнати депутатів Коломойського з фракції і створити коаліцію з "ЄС" і "Голосом"?" - Милованов розповів, яке запитання хотів поставити Зеленському - Цензор.НЕТ 3778
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03.11.2020 12:42 Відповісти
Та да! Не дебил бы Бене рассказал бы почем в Луганде рубероид и где на паперти больше подают!
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03.11.2020 11:57 Відповісти
що они етого милованова везде пихают
он уже политический труп
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03.11.2020 12:39 Відповісти
А Порох уже не барыга? На месте пороха я плюнул бы Зеленскому в рожу! Зеленский ещё за смерть отца Порошенко не ответил!
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03.11.2020 11:55 Відповісти
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Порох на все 100% виноват в том, что к власти пришел клоун. Это как минимум. И да, может он и был лучшим президентом, но это не отменяет тот факт что он Барыга. Так что не надо его так уж и воспевать. Рыло там даже не в пушкУ, в щетине.
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03.11.2020 11:58 Відповісти
то есть Разумков ни разу не барыга ?
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03.11.2020 12:03 Відповісти
А как виноват Порох что к власти Пришел клоун? И второй бред объясни он может и был лучшим президентом но барыга? И третьий бред если у него рыльце в щетине почему это доказать не может ни вата ни даже ФСБ?
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03.11.2020 12:10 Відповісти
Ну, якщо й винуватий Порох в цьому, так це в тому, що ЗЕ, як чотирижди уклоніст, не був свого часу (коли існували дисцплінарні батальони) призваний на службу саме в дисцбат і саме на чотири роки. Порох же тоді був Главкомверхом.
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03.11.2020 12:16 Відповісти
Не "фантазуй"... Навіть, якби Порошенко до подібного "опустився", то не зміг-би цього добиться з об"єктивної причини - замінить тюремний строк направленням в дисциплінарний батальйон можна лише військовослужбовцю, що перебуває на строковій військовій службі і вчинив злочин в цей період... А я сумніваюсь, що Зеленський, взагалі, присягу давав... За ухилення віл призову покарання накладається на загальних підставах...
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03.11.2020 12:29 Відповісти
та понятно... але сарказм в спілкуванні ще не скасований.
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03.11.2020 12:31 Відповісти
Ну, розумієш, нас же читають, крім розумних людей, ще й "ЗЕ-дебіли" та інші представники 73%... А вони цього "не вкурюють". А "хитрокручена Лахта" не поліниться нас "куснуть за сраку"... Мене саме так кілька разів пробували "куснуть"... Однак, "зуби обламали" - у мене зад "броньований" і свої ікла є... Отруйні... Он, bash171717, сьогодні, уже півдня мо моїй задниці зубами шкрябає, аж іскри летять...
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03.11.2020 12:48 Відповісти
Порох 100% виноват в том что к власти пришел Зеленский. Потому что надо было четырежды уклониста с милицией ловить и отправлять в окопы в Дебальцево.
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03.11.2020 12:19 Відповісти
Не надо было опускаться до уровня ЗеСопли. Надо было следить за своим окружением, что бы не крали так в наглую. И зачем тебе что то доказывать? При Пете кум ***** развернулся так, что даже при легитимном так себя не вел. Рошены как грибы росли. Барыга и есть барыга. И что он из всех сортов говна был лучшим, не значит, что он торт.
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03.11.2020 12:21 Відповісти
Хто крав в наглу? Хто?
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03.11.2020 14:10 Відповісти
«Рошени» відкривали чому? -Товар хороший продають. Якби був поганий не відкривали б. Ви там всі такі тупуваті трішки?
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03.11.2020 14:11 Відповісти
Ага, наверно потому в самом дорогом Ореховом торте пальмовое масло. В говно скатился Рошен.
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03.11.2020 14:19 Відповісти
Конь в пальто.
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03.11.2020 14:18 Відповісти
чёрт больной, виноват 100% ты в том, что к власти пришёл клоун, не съезжай "Чи готові ви вигнати депутатів Коломойського з фракції і створити коаліцію з "ЄС" і "Голосом"?" - Милованов розповів, яке запитання хотів поставити Зеленському - Цензор.НЕТ 1853
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03.11.2020 16:00 Відповісти
Уже пытаются все свои провалы переложить на других... Мразота.
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03.11.2020 11:56 Відповісти
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Я согласен ,только Петя у Руля
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03.11.2020 11:57 Відповісти
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Зачем Пэте руль? Ему корыто надо!
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03.11.2020 11:59 Відповісти
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100%%!
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03.11.2020 12:26 Відповісти
Готовы ли вы изгнать депутатов Коломойского/ Милованов рассказал, как курил марихуану. - Отсюда откровения: Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, - Милованов/Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов. /Референдум - это большевизм. Милованов.
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03.11.2020 11:57 Відповісти
Миланов все правильно говорит , Я тоже такого мнения
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03.11.2020 11:59 Відповісти
Готовы ли вы изгнать депутатов Коломойского/ Коломойский для СН отец родной, кормилец и благодетель. "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа". Милованов продолжает курить марихуану.
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03.11.2020 12:14 Відповісти
коалицию с ЕС и Голосом Вас, довбнів, будь яка притомна людина зневажає. А ти про коаліцію...
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03.11.2020 11:57 Відповісти
Ну и шуточки у тебя, ТИМ? Чтоб Вовик пошел на сотрудничество с ЕС и "Голосом? Та ни в жизть! Разве может "найвеличніший" снизойти до такого? Не-е-е!
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03.11.2020 11:57 Відповісти
а к этому и идет
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03.11.2020 11:58 Відповісти
Вже давно така коаліція існує. Вони втрьох протягнули продаж землі іноземцям. КС зарубав цей "ринок землі", тому у Зєлі пукан і рве на КС. Мабуть аванси за нашу землю вже отримав
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03.11.2020 12:01 Відповісти
"Готовы ли вы изгнать депутатов Коломойского из фракции и создать коалицию с ЕС и Голосом?" - Милованов рассказал, какой вопрос хотел задать Зеленскому - Цензор.НЕТ 5936 Получаеться по твоим словам что КС хороший? "Готовы ли вы изгнать депутатов Коломойского из фракции и создать коалицию с ЕС и Голосом?" - Милованов рассказал, какой вопрос хотел задать Зеленскому - Цензор.НЕТ 5378
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03.11.2020 12:12 Відповісти
Який Пєця його створив, такий він і є. Але замість, щоб прийняти два Юліних законопроекти, щоб розблокувати НАЗК і декларації чиновників, Зєля хоче всупреч конституції створити свій кишеньковий КС. Чи не зрозуміло?
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03.11.2020 12:17 Відповісти
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Коалицию с Парашенкай? Да лучше с кучей дерьма, чем со Свынёй!
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03.11.2020 11:58 Відповісти
Ти правий, краще з тобою.
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03.11.2020 11:59 Відповісти
сам такой !
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03.11.2020 11:59 Відповісти
Милованов, тоже идиот, такие вопросы задавай народу. ,А то идиот, хочет задать вопрос идиоту. РОБЯТА, в какую школу вы ходили/,,?
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03.11.2020 11:58 Відповісти
в Трускавце
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03.11.2020 12:00 Відповісти
Возможно, но без водки, иначе бы они вели себя по другому.
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03.11.2020 12:11 Відповісти
Дмитрий:

Криворожское Чм@ на ТВ призывает к Конституционному перевороту, а ему кивают антикоррупционеры,и журнализды. Может этот грёбаный стыд пора прекращать?

Вікторія Сюмар:

Давайте скажу дещо про нашого преЗЕдента. Чоловік в 42 вирішив, що «він не лох» і може керувати державою.
Він отримав абсолютну владу. І... через півтора року його досягнення:
- найбільше за останні десять років економічне падіння;

- здав кілометри відвойованої нашими території на Сході і не досяг миру;

- виявився абсолютно безпомічним на фоні основного виклику - коронавірусу. І замість вкласти залишки залишених йому попередниками ресурсів в медицину, він почав піар проект «Велике будівництво» для заробітків свого оточення;

- замість судовоі реформи він ... легалізував азартні ігри;
- врешті з тріском програв місцеві вибори і, аби відволікти уваги від всього цього бардаку, вирішив ще й поламати всю систему конституційного ладу в країні.

Бо його законопроект - це треш. Законодавча влада не може відміняти рішення судової гілки влади. Інакше Рада почне скасовувати рішення всіх судів, і це абсурд.

Йозеф Кнехт:

Звільнити суддів КСУ в законний спосіб можливо. Є СБУ, є папочки на кожного суддю.Можна зустрітися з кожним суддею особисто і поспілкуватися.Це робота, іноді тривала,яка не дасть швидкого результату,але дозволить оновити склад КСУ. Але Зе вирішив задокументувати захоплення влади.

Коли дивився інтерв'ю Пороха, спіймав себе на думці, що ми повертаємося до політики державників. Ми не побачимо в Раді наступного скликання такого непотребу, як дубинський,бужанський, арахамія. Ці представники "пролетаріату" повернуться на смітник історії.

Шлак до шлаку.

Юрій Каракай:

Насправді, після всіх заяв і погроз, Зеленському немає куди відступати. На кону його президентський авторитет і політична доля. Або він керівник партії, фракції і держави, або вони ведуть його до прокурора.

Пам'ятаєте, на початку своєї каденції Дуремар заявив - піде з посади якщо порушить закон і одразу ж порушив Конституцію, розпустивши парламент? Тепер зґвалтований ним КС втратив береги, а нечесно обраний парламент відмовляється підтримувати маленького узурпатора. Піти доведеться.

Хотів пожартувати про Зеленського і його посилання на Майдан, та щось не виходить. Певно, трупи перед очима заважають, які несли повз мене на Інститутській. Гори у пеклі, гнидо!
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03.11.2020 11:58 Відповісти
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Цитаты из дурдома!
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03.11.2020 12:00 Відповісти
А що поганого в легалізації азартних ігор? Чи нехай МВС-чини й далі збагачуються, не плативши податків. Ця легалізація -- може єдине сяке-таке, але досягнення блаЗЄнських.
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03.11.2020 12:44 Відповісти
ну конечно. зачем нам бороться с тем что мусора крышуют нелегальный бизнес? проще же его легализовать. а чего остановились только на казино? когда уже очередь до наркоты дойдет?
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03.11.2020 12:48 Відповісти
Не меліть дурниць. Гральний бізнес має бути легалізовано. Як у всьому вільному світі. Так. Як і легалізовано марихуану. А Ви можете залишатися в совку й надалі. І продовжуйте "бороЦЦа" з тим, що саме себе ніколи не поборе
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03.11.2020 13:03 Відповісти
при чем тут совок?
я тебе толкую только про то что в качестве борьбы с продажными мусорами легализация казино не выход и не надо этим оправдывать это действие.
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03.11.2020 13:09 Відповісти
А я Вам кажу, що лише совок боровся проти всього тотальними заборонами.
Гральний бізнес має приносити прибутки для бюджету, а не "мвс", які мають самі проти себе боротися
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03.11.2020 13:14 Відповісти
эмираты и китай ну очень сложно назвать совком
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03.11.2020 13:19 Відповісти
Ліпших прикладів, як мусульманська країна та червоний Китай Ви назвати не можете? От коли з Китаю перестануть тікати сотні тисяч емігрантів до США, тоді можете називати цих комуняк.
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03.11.2020 13:22 Відповісти
а что, мусульманская страна это тавро?
так меньше свобод чем в европе?
"Красный" в китаю можно применить только в контексте обсуждения цвета его флага. больше там ничего "красного" нет в принципе
эмигранты едут по всему миру. больше всего их... в Австралии. и что?
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03.11.2020 13:57 Відповісти
ОНО, этот Стрелок само мусорок, а ты лишаешь его харчей!
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03.11.2020 15:22 Відповісти
Got it.
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03.11.2020 15:24 Відповісти
менш за все слухай зебіліфв, особливо таких, як alks
Краще з розумним порохоботом Стрелок втратити, ніж з зебільним провокатором alks щось знайти.
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03.11.2020 16:01 Відповісти
Транс національні аграрні корпорації вже і аванс дали, і ще дадуть, бо в них грошей неміряно, аби українська земля опинилась у них по аргентинському сценарію. Коли вся продукція йде на експорт, фермерів нуль, а в містах люди голодуюуть.
А що, нормальна буде коаліція. За продаж землі іноземцям голоснули саме зелені, ПЄСи і картавий голос.
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03.11.2020 11:58 Відповісти
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и руководит этим всем юля
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03.11.2020 12:08 Відповісти
Шкода, що без "юлі" "Чи готові ви вигнати депутатів Коломойського з фракції і створити коаліцію з "ЄС" і "Голосом"?" - Милованов розповів, яке запитання хотів поставити Зеленському - Цензор.НЕТ 6602
ЙУля також хоче лапу вмочити, бо на останніх виборах заробила крихти, віддаючи свою "партію" в оренду коломИйському "Чи готові ви вигнати депутатів Коломойського з фракції і створити коаліцію з "ЄС" і "Голосом"?" - Милованов розповів, яке запитання хотів поставити Зеленському - Цензор.НЕТ 2958
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03.11.2020 13:04 Відповісти
В общем, зесрань, теперь мы делаем вас разом)
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03.11.2020 11:59 Відповісти
с точностью до наоборот, это шанс зели спасти себя и страну, но я гарантирую, что он им не воспользуется.
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03.11.2020 12:17 Відповісти
до відома: Стабильный ПацанчеГ - мертвечуковий зажоп
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03.11.2020 12:21 Відповісти
плевать
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03.11.2020 12:23 Відповісти
Зеленский провел избирательную компанию, под девизом "нет кумовству, будем набирать всех госслужащих по открытым прозрачным конкурсам!", с тех пор ни одна (прописью) должность не была выдана в таком режиме, а все ключевые посады в государстве заняли люди приближенные к Кварталу или лично Зеленскому, деловыми,родственными или дружескими связями. Уровень кумоства выше чем при Януковиче, где хоть иногда набирали не только по признаку лояльности, но и по профессиональному уровню.
И теперь кто-то из вменямых людей поверит что КС будет исключением? Ну разве что зеленые имбицилы.
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03.11.2020 12:01 Відповісти
А зелені не імбіцили, зелені розводящі.
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03.11.2020 12:08 Відповісти
я про поголовье избирателей
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03.11.2020 12:13 Відповісти
Нема ніяких зелених виборців. 20% їх рейтинг сьогодні. І це ще дофальшовано. Там хочаб 10% було.
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03.11.2020 12:19 Відповісти
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"Готовы ли вы изгнать депутатов Коломойского из фракции и создать коалицию с ЕС и Голосом?" - Милованов рассказал, какой вопрос хотел задать Зеленскому - Цензор.НЕТ 7841
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03.11.2020 12:04 Відповісти
а че тут удивительного , больше половины в слуге народа про Украинские депутаты
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03.11.2020 12:05 Відповісти
Хотел но не задал, зато в фб он прям демагог)))
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03.11.2020 12:05 Відповісти
"кулаками, которыми ты не махал при драке, после драки нужно бить по собственной голове"
народная казахская пословица
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03.11.2020 12:08 Відповісти
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здесь выбор невелик, либо пророссийские силы беня, медведчук,юля либо зеля с порохом
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03.11.2020 12:09 Відповісти
В Раде собирают подписи за отставку судьей КСУ
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03.11.2020 12:11 Відповісти
ТНК таку купу бабла зараз навалять за це голосування! Бо КС заблокував продаж землі іноземцям.
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03.11.2020 12:23 Відповісти
На хозяина руку поднять? Вы в своём уме?
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03.11.2020 12:12 Відповісти
Шило на мило...
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03.11.2020 12:14 Відповісти
бухаешь с утра?
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03.11.2020 12:19 Відповісти
.. шо то мало ЛАЙКІВ .. ТИЩУ давай - скільки там на зміні ..
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03.11.2020 13:24 Відповісти
Народ, цей Тимофій - ще нормальна особа в уряді ЗЕ-гончарука. Придивіться, в уряді Зе-шмигаля залишилися всі нікчеми з того часу!
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03.11.2020 12:19 Відповісти
А шо с хотелкой случилось?
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03.11.2020 12:22 Відповісти
..Українці ...ВЕСЬ ефір заповнений ЗОМБО-ТРОЛЯМИ....в ІГНОР цих прихвостнів олігархічної БАНДИ .. Конституційний Суд України НЕстав "слугами" сіоністська БАНДИ злодійського племені .. Правову ДЕРЖАВУ можно побудувати ТІЛЬКИ на Законності ..
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03.11.2020 12:22 Відповісти
З усім погоджуюсь, але помилкою буде зводити всі проблеми до слова "сіоністський". Мерзотники у владі мають різне походження.
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03.11.2020 12:29 Відповісти
.. дивись в КОРІНЬ ( К.Прутков ...
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03.11.2020 12:42 Відповісти
Навіть, якщо я подивлюсь у ваш корінь, то що це мені дасть? Я ж цей корінь не поміняю.
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03.11.2020 13:12 Відповісти
....є такі ТРОЛЕЛО - наз КОНСЕРВИ глибокої конспірації ....НЕ мучь Себе .. давно збагнув ху із ху ...
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03.11.2020 13:23 Відповісти
А чому ж вчора на Слабоді слова запитував зовсім про інше? Свистить.
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03.11.2020 12:26 Відповісти
Больше держать шмарклю в презах равносильно уничтожению независимой Украины, это позавчерашний человек, выросший в комуняцкой семье, вы хотите его перевоспитать, а зачем, какую ценность представляет этот заурядеый, вчерашний человек, его надо как можно быстрее потерять и идти вперед, в ЕС.
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03.11.2020 13:06 Відповісти
о чём он бредит?
Порошенко - это настоящий президент
и никогда он и не подумает соединятся с шестёркой коломойского зелениским!

он же знает что это подставной президент, что беня скажет, то зеля и сделает
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03.11.2020 13:47 Відповісти
Вы с начала Коломойского в Конституцию впишите, а то ведь КС не пропустит. За что мне симпатичен Коломойский, так это за его фразу "10 тысч за москаля" - которая заставила тех самых москалей бежать обсирая пятки, подальше от Днепра.
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03.11.2020 13:58 Відповісти
Мілованов розуміє, що запитує?
В житті цього нікчемного малороса була одна політична перемога - це програш Пеці засобам ЗМІ олігархів і тут раз і втрати єдине (нібито своє) досягнення?
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03.11.2020 14:39 Відповісти
.. БАНДА сіоністів злодійського ПЛЕМЕНІ СН+ЄС+Голос ( як голосували РАЗОМ за ПРОДАЖ України = СвЗемлі Ресурсів стр власності .. ) -- НЮХАЄ - зомбо можливості

а тим часом .....з 1.11.2020 ціна на ГАЗ для населення ...8.83..гр\куб + 1.44 гр\куб доставка = 10.27... Українці Ви перемогли ..Себе ... голосуйте далі за представників БАНДИ сіоністів злодійського племені .. " слуг .." ЄС - вальцмана-порошенка , Голос , Платформу громад ..і таких ПРОЕКТІВ у них щоби ОБДУРИТИ і ОБІКРАСТИ більше 300 ... .. тих хто намагається Побудувати СОЦІАЛЬНУ правову Державу Ви під-ноги ..цькуєте .. що це з Вами ..ДЕ Розум де ? ..до-поки Ви цих ЗЛОДІЇВ -УБЛЮДКІВ НЕ викините з влади .. Ви Ваші Діти і Онуки НЕмають НІЯКИХ шансів на Життя... СМЕРТНІСТЬ вдвічі перевищує народжуваність .. ...так і НАМОРДНИК Вам ..щоби НЕбухтіли ... ... МАТИ таку Землю , Ресурси ..і ВСЕ про...... таке .. жах .. ГАНЬБА
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04.11.2020 08:51 Відповісти
 
 