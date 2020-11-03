"Чи готові ви вигнати депутатів Коломойського з фракції і створити коаліцію з "ЄС" і "Голосом"?" - Милованов розповів, яке запитання хотів поставити Зеленському

Ексміністр економіки Тимофій Милованов шкодує, що не поставив вчора в ефірі на "Свободі слова" на ICTV президенту Володимиру Зеленському запитання про те, чи готовий він вигнати з фракції "СН" депутатів, підконтрольних олігарху Ігорю Коломойському.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Можливо, друге питання мало бути:"Чи готові ви вигнати депутатів, які орієнтуються на Коломойського, з фракції, і створити коаліцію з ЄС і Голосом", - зазначив Милованов, нагадавши, що його перше запитання стосувалося можливого розпуску Ради.

"На жаль, я поставив інше питання про гарантії, що Зеленський не створить підконтрольний собі Конституційний Суд, заклавши ще більший конфлікт між гілками влади і суспільством. Звичайно, Зеленський заявив про відкритий і прозорий конкурс, залучення суспільства при виборі суддів тощо. А на третє питання часу вже не було", - додав ексміністр.

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