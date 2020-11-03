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Новини Політика України
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місцеві вибори (897) Слуга народу (2112) Корнієнко (539)

"Слуга народу" отримує 17% мандатів депутатів міськрад, 18,5% - селищних, 16,4% - сільрад: результати паралельного підрахунку голосів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президентська партія отримала підтримку виборців у всіх регіонах країни.

Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів штабом "Слуги народу", передає Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби партії, після опрацювання майже 100% даних "Слуга народу" отримує 17% мандатів депутатів міських рад, 18,5% — селищних, 16,4% — сільських рад.

Слуга народу отримує 17% мандатів депутатів міськрад, 18,5% - селищних, 16,4% - сільрад: результати паралельного підрахунку голосів 01

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна" зазначив, що децентралізація дає великі можливості для місцевого самоврядування, але й відповідальність тепер буде на конкретних депутатах і головах ОТГ.

"Завдяки децентралізації місцеві лідери разом з великими повноваженнями, фінансуванням і довірою людей також отримують велику відповідальність за стан доріг, рівень медобслуговування, опалення будинків, освіту й культурний розвиток свого краю. І питати люди також будуть з них. Тому місцеві депутати, мери та голови ОТГ, обрані від "Слуги народу", робитимуть усе, щоб виправдати довіру своїх виборців", — сказав політик.

Слуга народу отримує 17% мандатів депутатів міськрад, 18,5% - селищних, 16,4% - сільрад: результати паралельного підрахунку голосів 02

Безперечним досягненням влади на місцевих виборах Корнієнко назвав чесне та прозоре проведення, без використання адміністративного ресурсу, яке раніше було майже правилом. Він сказав, що міжнародні спостерігачі, зокрема Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, відзначають, що місцеві вибори відбулися демократично, прозоро, спокійно та з мінімальними порушеннями, які суттєво не вплинули на результати волевиявлення.

Також партія "Слуга народу" повідомила, що отримує найбільшу кількість мандатів в обласних і районних радах — 18% і 17% відповідно.

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Топ коментарі
+17
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 6529
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03.11.2020 12:37
+8
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 2815
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03.11.2020 12:42
+7
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 9088
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03.11.2020 12:43
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"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 6529
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03.11.2020 12:37 Відповісти
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 5450
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03.11.2020 12:40 Відповісти
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 6336
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03.11.2020 12:45 Відповісти
таварищ!!
вы что-то путаете!! "Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 408

Слуга народа это же железобетонные 73 % !!!! "Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 271
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03.11.2020 12:37 Відповісти
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 8934
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03.11.2020 12:41 Відповісти
Когда будут официальные результаты? Сколько можно тянуть? Что по фальсификациям?
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03.11.2020 12:37 Відповісти
Это оглушительная провал победа!
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03.11.2020 12:39 Відповісти
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 3526
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03.11.2020 12:49 Відповісти
просто люди мало интересуются политикой и не соотносят свои голосования с изменениями в своей жизни. Это в школах нужно преподавать, на уроках ОБЗЖ или как там оно правильно называется.
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03.11.2020 12:39 Відповісти
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 9088
показати весь коментар
03.11.2020 12:43 Відповісти
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 2815
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03.11.2020 12:42 Відповісти
Зебильё- ваш рейтинг 17%. Кушай-те !!! "Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 8487
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03.11.2020 12:47 Відповісти
А було 15 місяців тому 43%...
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03.11.2020 12:59 Відповісти
Рейтинг около 11% остальное это часть не прошедших 5% партий. Да и когда власть делала паралельный подсчет голосов что за бред.
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03.11.2020 13:00 Відповісти
Оцените глубину днища в которую сваливается опг квартальных дурачков. Сначала у них 73% на выборах преза, через два месяца у них уже 43% на парламентских выборах, а через год они радуются 17%. Судя по тенденции, следующей осенью, рейтинг зеленых дурачков будет в районе 0.7-1%
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03.11.2020 13:32 Відповісти
 
 