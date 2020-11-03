"Слуга народу" отримує 17% мандатів депутатів міськрад, 18,5% - селищних, 16,4% - сільрад: результати паралельного підрахунку голосів

Президентська партія отримала підтримку виборців у всіх регіонах країни.

Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів штабом "Слуги народу", передає Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби партії, після опрацювання майже 100% даних "Слуга народу" отримує 17% мандатів депутатів міських рад, 18,5% — селищних, 16,4% — сільських рад.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна" зазначив, що децентралізація дає великі можливості для місцевого самоврядування, але й відповідальність тепер буде на конкретних депутатах і головах ОТГ.

"Завдяки децентралізації місцеві лідери разом з великими повноваженнями, фінансуванням і довірою людей також отримують велику відповідальність за стан доріг, рівень медобслуговування, опалення будинків, освіту й культурний розвиток свого краю. І питати люди також будуть з них. Тому місцеві депутати, мери та голови ОТГ, обрані від "Слуги народу", робитимуть усе, щоб виправдати довіру своїх виборців", — сказав політик.

Безперечним досягненням влади на місцевих виборах Корнієнко назвав чесне та прозоре проведення, без використання адміністративного ресурсу, яке раніше було майже правилом. Він сказав, що міжнародні спостерігачі, зокрема Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, відзначають, що місцеві вибори відбулися демократично, прозоро, спокійно та з мінімальними порушеннями, які суттєво не вплинули на результати волевиявлення.

Також партія "Слуга народу" повідомила, що отримує найбільшу кількість мандатів в обласних і районних радах — 18% і 17% відповідно.