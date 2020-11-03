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"МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на кілька десятків тисяч", - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на кілька десятків тисяч", - Степанов

Міністерство охорони здоров'я працює над збільшенням кількості ліжок для пацієнтів з COVID-19 ще на кілька десятків тисяч.

Про це під час виступу в Раді заявив міністр охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"На обладнання медзакладів виділено 5,3 млрд грн. Додатково для закупівлі 161 комп'ютерного томографа в медзаклади виділено 1,927 млрд грн і 1,08 млрд на закупівлю ангіографів. Ресурс системи обмежений - 52 тис. ліжок (30% усієї кількості ліжок у країні). Нині МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на кілька десятків тисяч ", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні критична і швидко перетворюється зі складної на катастрофічну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про ситуацію з коронавірусом: "Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи"

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Топ коментарі
+3
....а вдоль дорог койки от Минздрава стоят .... и тишина... "МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на кілька десятків тисяч", - Степанов - Цензор.НЕТ 5770
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03.11.2020 12:25
+2
А над увеличением количества врачей он тоже работает? Влада Дебилов.
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03.11.2020 12:03
+2
Койки можна ставити на асфальті, а медикам роздати самокати для підвищення ефективності праці.
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03.11.2020 12:10
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А над увеличением количества врачей он тоже работает? Влада Дебилов.
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03.11.2020 12:03 Відповісти
Так, вони на скору руку переучують лікарів, які вже в професії. Тобто нових не набирають і їм інструктаж проводять, а як вчителям, нові хомути навішують.
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03.11.2020 12:08 Відповісти
***
моего мужа записали в резервную группу врачей по борьбе с коронавирусом.... я очень горда за Димку и все такое прочее, но если вы не хотите, чтобы вас спасал врач-проктолог, пожалуйста, мойте руки и надевайте маску.... а лучше - посидите лишний раз дома...
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03.11.2020 12:15 Відповісти
А проктолог не врач? Или может он не имеет знаний по общей практике? Что за бред вы пишете?
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03.11.2020 12:23 Відповісти
Мужик не догнав тему у моему коментарі: мій коментар збоку лікаря і його умов праці.а ляпотло написало з боку пацієнта.
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03.11.2020 12:26 Відповісти
это анекдот... и проктолог - врач...
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03.11.2020 12:30 Відповісти
Дада, дуже вдобно не набирать нових, бо їм окремо зарплату платить, а так вже з зарплатнею записувать у резерв і годувать обіцянками про доплати.
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03.11.2020 12:24 Відповісти
А у нас много свободных врачей которых можно нанять для коронавирусных больных?
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03.11.2020 12:28 Відповісти
Дай нормальні умови і зарплатню і побачиш, скільки їх.
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03.11.2020 12:31 Відповісти
Нормыльные условия? Хм.. да легко. Только у людей нет столько денег на лечение. Или ты хочешь как при коммунизме, что бы все бесплатно было? Я ж говорю - очередной дегенерат.
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03.11.2020 12:32 Відповісти
Ти із зе команди? По риториці зелений.раз лєхко, то чого досі нєма? Ляпать по клаві усім лєхко.
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03.11.2020 12:35 Відповісти
Я смотрю ты точно тупой... Во первых не способен определить где сарказм, а где серьезная речь. Во вторых лепишь ярлыки руководствуясь исключительно собственными представлениями о мире построенными на базе примитивной политической симпатии. В третьих постоянно несешь чушь. Я прозреваю с таких и к сожалению вас большинство. Ты говоришь, что у нас медицинская система никакая? Ок. А сколько таких как ты последние 30 лет делали все, что бы не платить налоги, что бы воровать у государства? Просто смешно когда вы тупо обворовываете свою же страну, поддерживаете коррупцию и кумовство, а потом орёте, что вас не лечат бесплатно... Хочешь хорошую медицину? Делай ее платной или страховой, а совковый механизм работать не будет! Но вы же не можете без совка, он у вас в крови.
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03.11.2020 12:39 Відповісти
Умнік русскочєлюстной, тобі поумнічать ні щким, що ти у форум приліз. Який скрказм, коли в країні срака куди не ткни? І що я несу чуш давай твої когнитивно-дисонансні пруфи, лапать без пруфів ознака усього отого, що ти наляпало.
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03.11.2020 12:44 Відповісти
Які тобі пруфи, чудо ти свиноголове? Ти хочешь безкоштовну медицину і не хочеш платити податки! Іду в сраку, сучий потрох!
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03.11.2020 12:47 Відповісти
З якого переляку я тобі свиноголове? Свині запорєбріком.пруфи того, про що ти ляпаєш як корова на асфальт. Читай свої висєри і по кожному реченню дай пруф.
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03.11.2020 12:49 Відповісти
Якщо у тебе виникли питання, то пиши про це. А своноголовому троллю по 20 раз казати одне і теж не маю бажання. Хочешь пруфів? Ну так конкретизуй. Чи тебе не вчили в інституті правилам полеміки? Хоча про що це я... ПТУ і не більше..
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03.11.2020 12:52 Відповісти
Як ти точно сам собі за мене відповів. Іди свинику, хлябні пустирнику.
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03.11.2020 12:53 Відповісти
Ну від тебе більшого я і не очікував )) конкретизувати ти не здатен, зрозуміти прості речі також... свиноголовий. Тільки не пустирнику, а все ж таки глоду, якщо тих хочешь натякнути мені на "боярышник". Навіть тут ті в калюжу пукнув
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03.11.2020 12:56 Відповісти
У тебе словесна діарея, і закупорка мислі. Іди лікуйся, пустобрьох зелений. Можеш свому зе полизать.
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03.11.2020 12:57 Відповісти
дегенерат... і вас таких мільони...
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03.11.2020 12:58 Відповісти
Я тебе вітаю з такою впертою самокритичністю.
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03.11.2020 13:08 Відповісти
Іди в дупу, дегенерат без освіти не цікавий мені як оппонент для полеміки.
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03.11.2020 13:11 Відповісти
У тебе є пруфи, що без освіти? Ну кажу ж що ти ******.і ти сам доказуєш, що реально ******.
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03.11.2020 13:18 Відповісти
Ну людина з освітою вже б давно конкретно запитала про речі які вона не зрозуміла з моїх слів, але ти до такого не додумався. Окрім "де пруфи" та образ ти не можеш нічого вимовити. Конкретизуй які саме пруфи тобі потрібні, може й поговоримо, але поки що ти показуєшь, що рівень освіти в тебе десь в районі 3 класів церковної недільної школи.
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03.11.2020 13:20 Відповісти
Аа, у тебе недооціненність власна. Людина з освітою одразу бачить ідєота, і тому нічого у ідєота запитувать. Зпустися з рлжевої хмаринки, ляпотло.
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03.11.2020 14:03 Відповісти
А ти кумедний, порозважай мене ще своєю самоназначеною цінністю.
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03.11.2020 14:05 Відповісти
М-да... окрім пустих слів, образ і лайна в тебе нема нічого. іди в дупу! не здивуюся, якщо ти черговий московитський тролль, бо навіть IP не українска )
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03.11.2020 14:19 Відповісти
Давай тупи ще, тільки тексти побільше. Щось ти здувся. Айпі не показник, айпі показник лише для українських пихатих дятлів з дипломами, які ті дипломи мають, але користуватись ними не вміють і тому верзуть таке, як ти верзеш.
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03.11.2020 15:11 Відповісти
я вже казав, якщо ти но розумієш оппонента, то тупий не він, а ти... навіть цього ти зрозуміти не здатен )
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03.11.2020 15:46 Відповісти
Ти не опонент, ти ляпотло. Ну а тобі хочеться бути прилічним, але мозгом не вийшов. Так буває. Ще раз кажу: злізь з рожевої хмаринки.доречі, я люблю таких з убогих як ти скрінснеф робити, колекціоную упоротих.
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03.11.2020 16:24 Відповісти
Хочеш ще інсаду? Я не читаю твою бредятину, лише перше речення. Бо там нічого читати. Брєд рагульного совка.
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03.11.2020 17:12 Відповісти
на себе подивися, ти сам такий.
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04.11.2020 13:30 Відповісти
Та лєчєніе безкоштовне наче, зелені заявляють і припіздєнт каже, що краще ніж у європі.
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03.11.2020 12:37 Відповісти
)) кстати, это символично. борьбу с вирусом власти организовали и она идёт через джопу. не, ну никакой мало-мальской интуиции. весной мона же было предположить, шо летом скорее всего заболеваемость упадёт (и об этом много говорилось, но властям мимо ушей всё прошло и они обявили этот закономерный факт своим борцовским спортивным мастерством), а рост по осени считают. но ещё даже не зима.
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03.11.2020 12:33 Відповісти
молодец, Степанов !
главное вовремя....... ! "МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на кілька десятків тисяч", - Степанов - Цензор.НЕТ 6725

закрывайте все, ЗЕбилы !!!!
закрывайте к чертям кинотеатры, прочие увеселухи, рестораны и распивочные!
закрывайте все, без чего можно прожить !
иначе никакая медсистема не выдержит !

в Европе уже все позакрывали и автоматчики по улицам ходят
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03.11.2020 12:46 Відповісти
этому санитару степанову - так хочется еще побыть министром.. нет "пандемии" - нет должности и премий..
система здравоохранения в Украине не работает, это ничтожество степанов, прикрываясь коронавирусом - замалчивает проблемы в Украине, где медицина угроблена, есть недоступные населению услуги и лекарства..
степанов бредит, что нет проблем у пациентов и врачей, только этот коронавирус..
на этого степанова вообще не надо обращать внимания, и на то, что оно вякает..
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03.11.2020 12:07 Відповісти
Медицинская система в Украине не работает 30 последних лет, а вы только заметили?
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03.11.2020 12:23 Відповісти
а министры становятся все тупее и жаднее.. сколько из бюджета выделяется на этот коронавирус, а потом разворовывается? 30 лет разваливали здравоохранение, но сейчас угробили окончательно..
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03.11.2020 12:40 Відповісти
«Ты суслика видишь? - Нет. - И я нет. А он есть!». Если не будет"Степанова", - будет "Баранов". И проблема с короной останется. Всегда смотрите "в корень", т.е на финансовое состояние.
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03.11.2020 12:28 Відповісти
орви был и будет, проблема во власти, этих придурков, которые прикрываясь коронавирусом - довела Украину и народ до ручки..
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03.11.2020 12:42 Відповісти
Нормальні люди працюють над зменшенням кількості захворівших. А не розширюють медичні концтабори.
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03.11.2020 12:07 Відповісти
Как заболеете не обращайтесь к врачу, вас ведь в лагерь положат и не дай бог лечить начнут.
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03.11.2020 12:24 Відповісти
Піди подивися умови перебування, тоді будеш ляпать невпопад. Тебе положать, якщо ти зі своєю кисневою маскою і балоном приповзеш.
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03.11.2020 12:29 Відповісти
понятно.. очередной дегенерат считающий себя самым умным...
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03.11.2020 12:30 Відповісти
Як ти точно про себе сказав, обожнюю самокритиків.
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03.11.2020 12:32 Відповісти
ты это, развивайся, а то так и помрешь тупым.
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03.11.2020 12:33 Відповісти
А тебе явно вчилки тупілки розвивали, що ти лише речення безлогічні клепать підт зарплату можеш.
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03.11.2020 12:46 Відповісти
ну як ти не здатен зрозуміти розумні слова, то дебіл ти, а не той хто їх написав. Це аксіома )
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03.11.2020 12:48 Відповісти
Я не намагаюсь зрозуміти пустобрьохів, у мене є цікавіші завдання в житиі.
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03.11.2020 12:51 Відповісти
Ага, обсирати владу, вимагати собі персональний радянський союз та нести ахінею... Яскраве у тебе життя, свиноголовий.
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03.11.2020 12:53 Відповісти
шариков, то, что ты обратишься к врачу, не значит, что ты получишь помощь.. все исследования и лекарства - не бесплатно, а за твои деньги, там могут, тебе, только - бесплатно- обеспечить изоляцию от окружающих на неопределенный срок..
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03.11.2020 12:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O-7NCRUH5Wo&feature=emb_logo

Ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом, - Зеленський
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03.11.2020 12:10 Відповісти
Койки можна ставити на асфальті, а медикам роздати самокати для підвищення ефективності праці.
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03.11.2020 12:10 Відповісти
а тебе пистолет с одной пулей и в комнату без окон и дверей
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03.11.2020 12:25 Відповісти
До чого тут я? Питання до ідіотів, які обрали собі подібних ідіотів.ЗІ Я на Вашу жилплощу не претендую.))
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03.11.2020 15:09 Відповісти
Мені сказали що з НР скоротять.
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03.11.2020 12:16 Відповісти
....а вдоль дорог койки от Минздрава стоят .... и тишина... "МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на кілька десятків тисяч", - Степанов - Цензор.НЕТ 5770
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03.11.2020 12:25 Відповісти
чего-то с весны, не слышно о той группке супер-врачей, посланных в италию на усиление тамошней медицины и вернувшейся с громадным опытом борьбы с заболеванием. там помнится крику было, шо они спасут страну. сколько их из той группки осталось на сегодня при деле?
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03.11.2020 12:37 Відповісти
Гроши за койко место стригут как перед смертью.Бумага стерпит и 10 мильонов больных "МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на кілька десятків тисяч", - Степанов - Цензор.НЕТ 7337
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03.11.2020 12:39 Відповісти
Для чемпіонів України по боротьбі із коронавірусу хочу застерегти, що вони добігають до фінішу, але із зворотньої сторони, але мабуть не побачили фінішу і рвонули у прірву.
Коли в країні медицину 6 років знищували (не зачіпаючи періоду президента-втікача), керівниками були "спеціалісти" із соціальних питань (Квіташвілі О.) без диплому лікаря чи з неповною медичною освітою Супрун У. (коледж США не дає права на працю лікарем), коли при новій владі міністерство очолювали випадкові, не підготовлені медики, а керівництво парламентським комітетом з охорони здоров"я здійснює такий же "спеціаліст", то нема чого дивуватись, в умовах пандемії в країні система охорони здоров"я не функціонує.
Чиновники не розуміють що мають робити і які нагальні заходи вводити. Правила не зовсім прості і не зовсім популярні, але найголовніше -не красти з коронавірусного фонду. Кошти направити на негайну закупівлю медикаментів, на яких очікують десятки тисяч українців у лікувальних установах та ті, які приховують свій стан із-за безвихідності, безгрошів"я, страху за життя , а ті балбеси хочуть вводити ще сильніші покарання для населення. Дайте людям
медикаменти згідно протоколу, ліквідуйте черги на тести, після підтвердження, застосуйте їх локалізацію, лікування. Це один з виходів, а коли ні , то отримаєте у геометричній прогресії те, що зараз відбувається :

А що робиться в українській глибинці, у районах, селах. Життя майже паралізовано через пандемію Covid-19, а дурні від влади ще збираються приймати закони про підвищення штрафів за порушення маскового карантинного режиму. Так, це справжній жах. Люди з явними ознаками захворювань ( кашель, температура) стоять в чергах у поліклініках щоб пройти рентген грудної клітки (флюорографію, щоб переконатись чи є запалення легень), по 30-50 чол.. одночасно у невеликих коридорчиках, фактично битком. Після отримання даних змушені записуватись до сімейних лікарів, отримувати електронні направлення на ПЛР-тести, знову наступного дня вистоювати в ще більших чергах (де один лікар у скафандрі космонавта, обливаючись потом і слізьми, заледве у робочий час здатний прийняти менше половини пацієнтів). Після цього, всі ці люди реально стають хворими і рознощиками пандемії, їдуть у громадському транспорті, спілкуються з сусідами, знайомими і йдуть по домівках, тиждень чекають на тести ….і УВАГА, найстрашніше: дізнавшись про хворобу, не маючи елементарних коштів на харчування, а тим більше на лікування!!!( бо кошти, які для цього визначені, уже розпиляні на дороги і кіно і т.д.), а щоб елементарно пролікуватись навіть амбулаторно, то необхідні мінімальні кошти у 20-30тис.грн., то нещасні приховують хворобу, наражаючи себе і оточуючих на загрозу смерті. Замість виважених кроків із закупівлі та постачання в лікувальні заклади медикаментів (згідно протоколу лікування) та видачі медикаментів (безкоштовно) амбулаторним (середньої важкості, хворим із ковідною пневмонією) з підтвердженими діагнозами, спеціалісти від МОЗу з окремими "парламентарями" (щоб нікого не ображати) виношують ідеї штрафів. Та чи зупинить влада уже тих невігласів? А може їй саме так треба?
От такі реалії пане президенте.
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03.11.2020 13:35 Відповісти
 
 