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Чорновол: "ДБР викликає мене на допит у ще одній справі щодо Майдану". ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Екснардепку Тетяну Чорновол викликають на допит у Державне бюро розслідувань.
Про це Чорновол повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Переслідування активістів Майдану триває. ДБР викликає мене на допит у ще одній справі щодо Майдану. Якщо штурм "Партії регіонів" окремо, то це щодо Київради чи машини прослушки СБУ? Може, щодо зупинки кортежу Януковича чи візиту до Медведчука? Справа свіженька, порушено на початку жовтня", - зазначила екснардепка.
Чорновол також додала, що справу стосовно офісу "Партії регіонів" ДБР вже буде передавати до суду.
Топ коментарі
+12 nvtv
показати весь коментар03.11.2020 12:36
+10 Ksenia VB
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+3 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар03.11.2020 12:30
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Оце така влада нині.
- песня) "Порошенко получит все"