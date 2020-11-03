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допит (299) Чорновол Тетяна (185) ДБР (1564)

Чорновол: "ДБР викликає мене на допит у ще одній справі щодо Майдану". ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чорновол: "ДБР викликає мене на допит у ще одній справі щодо Майдану". ДОКУМЕНТ

Екснардепку Тетяну Чорновол викликають на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це Чорновол повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Переслідування активістів Майдану триває. ДБР викликає мене на допит у ще одній справі щодо Майдану. Якщо штурм "Партії регіонів" окремо, то це щодо Київради чи машини прослушки СБУ? Може, щодо зупинки кортежу Януковича чи візиту до Медведчука? Справа свіженька, порушено на початку жовтня", - зазначила екснардепка.

Чорновол також додала, що справу стосовно офісу "Партії регіонів" ДБР вже буде передавати до суду.

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Чорновол: ДБР викликає мене на допит у ще одній справі щодо Майдану 01

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Топ коментарі
+12
Штепа в депутаты, а на Черновол новое дело и допрос. Нда, украинское правосудие...
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03.11.2020 12:36
+10
Лукашка триндить все що хоче, а ГГБР шукає злочинців серед тих, хто підтримував Майдан.
Оце така влада нині.
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03.11.2020 12:18
+3
Да то шо лукашка трындит
- песня) "Порошенко получит все"
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03.11.2020 12:30
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Лукашка триндить все що хоче, а ГГБР шукає злочинців серед тих, хто підтримував Майдан.
Оце така влада нині.
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03.11.2020 12:18 Відповісти
Да то шо лукашка трындит
- песня) "Порошенко получит все"
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03.11.2020 12:30 Відповісти
Штепа в депутаты, а на Черновол новое дело и допрос. Нда, украинское правосудие...
показати весь коментар
03.11.2020 12:36 Відповісти
 
 