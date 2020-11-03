"Слуги народу" почали збирати підписи під вимогою до суддів КС піти у відставку, - Лерос. ДОКУМЕНТ
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Народні депутати просять 11 суддів Конституційного Суду добровільно подати у відставку.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці виключений зі СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Слуги народу" почали збирати підписи під зверненням до КСУ. Цікаво, це команда з ОПУ?!" - розповів нардеп, оприлюднивши фото відповідного звернення.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
-Так-так, саме тиші, бо КСУ тихо і спокійно й далі творитиме розвал правового поля держави...
-А парламент і президент багатослівним потрясанням повітря... фактично дадуть згоду на продовження "тихого" розвалу правового поля України... тому самому складу КСУ!
А тепер пофілософствуємо на тему чи є СН - політичною партією взагалі , якщо...
-Ідеологічна платформа СН - за два її з'їзди так і лишається досі не визначеною!
-Тому й відсутній єдиний, спільний для всіх її членів світогляд, - для досягнення конкретних цілей та захисту спільних інтересів.
-Якщо не сформульовані такі підстави для партійця (для членства в партії) ті самі "конкретні цілі" та методи їх досягнення- то це "Фата моргана".
-НЕ визначені критерії та межі партійної дисципліни та межі демократичних засад її існування, прийняття рішень її членами котрі працюють парламенті.
-Критерії для оргвисновків (виключення з партії її окремих членів, їх груп чи цілих її оргструктур в випадку несумісності їх дій у відповідності з програмою, та статутом партії, не виконання рішень вищих керівних органів партії.
А тепер перейдемо до практики СН в парламенті ... стосовно конкретного питання - практичного вирішення проблем, породжених КСУ та методів їх нейтралізації
-Рішень з цієї архіважливої проблеми, які були б прийняті вищими керівними органами (З'їздом, Вищою Радою партії, її Головою) - немає. А як діяти депутатам СН в парламенті?
А хто як хоче, може, вміє... це ознака партії анархістського толку!
Наприклад:
-Президент вніс в парламент свій законопроект (хоча мав би реалізувати його положення через президентський Указ - хоча би по Голові КСУ, який призначений його ж Указом). І вирішити проблему може..
-Разумков свій, який не може вирішити жодних проблем, бо суперечить Конституції. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду - повний абсурд, якщо попередньо не ліквідувати саму інституцію КС. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Качура: - "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само" .Заява проблему НЕ вирішує.
-А сумнозвісний неуч, д.ю.н. професор , 1-й заст Голови ВРУ додумався до повного ідіотизму, сказавши: "Ми побачимо чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності". Я йому відповів: "Ні, стефанчук. Це чек не за НЕзалежність держави, а за таких таким неграмотних і антиукраїнських довбаків в її керівництві, як ти! А сьогодні добавлю: " Чек повинні сплатити такі ж довбаки у керівництві держави, як ти. А якщо не вистачить мвайна, то сплатити власним життям" Бо безкарність, це єдине до чого прагнуть всі антидержавні, олігархічні кримінальні злочинці! Тому ні СН, ні ОПЗЖ, ні ЄС, ні фракція ЖЮЛЬКИ не бажають міняти криміналізований персональний склад КСУ
Резюме:
-Наукове - СН - за станом, за суттю, за методами діяльності - це партія анархічного толку.
-Простонародне- це не партія взагалі, а повний бардак (публічний дім) в якому все продається і все купляється, навіть будівля в якій вони "працюють" і сам держава, яка дозволила існування цього бардаку.
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Ты, вообще, думаешь над тем, что говоришь? Знаешь сколько может быть законопроектов? При желании НЕ МЕНЬШЕ, чем поправок, к законам...
Против короновируса ещё подписи соберите))
но какао с мармеладом против, а значит за кс и незаконное обогащение.
03.11.2020 г.
Зеленский потерял большинство в собственной фракции парламента. Сейчас под его контролем около 120 человек.
Раскол президентской фракции "Слуг народа" стал очевидным фактом. Консолидация несогласных с мнением Зеленского вокруг главы ВР Разумкова - результат и следствие этого раскола. Вряд ли можно назвать это большой неожиданностью. С одной стороны Разумков, как подстраховочный вариант Коломойского был заложен в систему власти Зеленского изначально, с другой стороны Зеленский никогда и не рассматривал депутатский корпус "Слуг народа" как реальную политическую структуру, считая (и вполне обоснованно) их всего лишь расходным материалом на данный политический момент. В условиях парламентского противостояния в таком формате, у Зеленского нет шансов победить Разумкова . Времени у Зеленского критично мало, победа Байдена на выборах в США, может вообще превратить его в токсичный отброс политического процесса. Единственный путь - роспуск парламента с обнулением политических амбиций Разумкова и чисткой рядов собственного депутатского корпуса.
Єдиний вихід протидії цьому - діяти по закону та Конституції України. У рішенні КС немає нічого катастрофічного, згадані норми законів справді не відповідали Конституції. Потрібно питати потроха мальдівського чому він проштовхнув такий мотлох у законодавство України, якщо знав, що все це буде визнано не конституційним. Така ж сама доля чекає на антикорупційний суд мальдівського, який по своїй суті є особливим судом, створення якого прямо заборонено Конституцією. Оскільки корупція є наслідком порушення вимог закону як тимчасове явище і не є окремою сферою суспільно-правових відносин на кшталт адміністративних, господарських відносин та діяльності відповідних спеціалізованих адміністративних та господарських судів
Лучше бы обращение к сказочному ... написали, что бы оно сдохло! Ответ будет одинаковый!!!
А на нары посадить с конфискацией, слабо?
За відставку Оманського петиція на сайті набрала понад 100тис. голосів за декілька днів поки її не видалили із сайту в порушення вимог закону, ніхто не виконав.