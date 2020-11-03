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"Слуги народу" почали збирати підписи під вимогою до суддів КС піти у відставку, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуги народу" почали збирати підписи під вимогою до суддів КС піти у відставку, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Народні депутати просять 11 суддів Конституційного Суду добровільно подати у відставку.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці виключений зі СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Слуги народу" почали збирати підписи під зверненням до КСУ. Цікаво, це команда з ОПУ?!" - розповів нардеп, оприлюднивши фото відповідного звернення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада готує звернення до суддів КС з вимогою піти у відставку, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

Слуги народу почали збирати підписи під вимогою до суддів КС піти у відставку, - Лерос 01
Слуги народу почали збирати підписи під вимогою до суддів КС піти у відставку, - Лерос 02
Слуги народу почали збирати підписи під вимогою до суддів КС піти у відставку, - Лерос 03

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+10
Капец. Они реально умственно отсталые.
Против короновируса ещё подписи соберите))
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03.11.2020 12:34
+9
а может разогнать для начала тех мразей с рады кто подавал на рассмотрение этого вопроса в КС
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03.11.2020 12:27
+8
Как говаривал незабвенный Шариков-"Такой я дурак,чтобы съехал отсюда. Я на 16 аршинах сидел и сидеть буду".
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03.11.2020 12:26
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Как говаривал незабвенный Шариков-"Такой я дурак,чтобы съехал отсюда. Я на 16 аршинах сидел и сидеть буду".
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03.11.2020 12:26 Відповісти
Сьогодні - день тиші...

-Так-так, саме тиші, бо КСУ тихо і спокійно й далі творитиме розвал правового поля держави...

-А парламент і президент багатослівним потрясанням повітря... фактично дадуть згоду на продовження "тихого" розвалу правового поля України... тому самому складу КСУ!

А тепер пофілософствуємо на тему чи є СН - політичною партією взагалі , якщо...

-Ідеологічна платформа СН - за два її з'їзди так і лишається досі не визначеною!
-Тому й відсутній єдиний, спільний для всіх її членів світогляд, - для досягнення конкретних цілей та захисту спільних інтересів.
-Якщо не сформульовані такі підстави для партійця (для членства в партії) ті самі "конкретні цілі" та методи їх досягнення- то це "Фата моргана".
-НЕ визначені критерії та межі партійної дисципліни та межі демократичних засад її існування, прийняття рішень її членами котрі працюють парламенті.
-Критерії для оргвисновків (виключення з партії її окремих членів, їх груп чи цілих її оргструктур в випадку несумісності їх дій у відповідності з програмою, та статутом партії, не виконання рішень вищих керівних органів партії.

А тепер перейдемо до практики СН в парламенті ... стосовно конкретного питання - практичного вирішення проблем, породжених КСУ та методів їх нейтралізації

-Рішень з цієї архіважливої проблеми, які були б прийняті вищими керівними органами (З'їздом, Вищою Радою партії, її Головою) - немає. А як діяти депутатам СН в парламенті?

А хто як хоче, може, вміє... це ознака партії анархістського толку!

Наприклад:
-Президент вніс в парламент свій законопроект (хоча мав би реалізувати його положення через президентський Указ - хоча би по Голові КСУ, який призначений його ж Указом). І вирішити проблему може..
-Разумков свій, який не може вирішити жодних проблем, бо суперечить Конституції. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду - повний абсурд, якщо попередньо не ліквідувати саму інституцію КС. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Качура: - "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само" .Заява проблему НЕ вирішує.
-А сумнозвісний неуч, д.ю.н. професор , 1-й заст Голови ВРУ додумався до повного ідіотизму, сказавши: "Ми побачимо чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності". Я йому відповів: "Ні, стефанчук. Це чек не за НЕзалежність держави, а за таких таким неграмотних і антиукраїнських довбаків в її керівництві, як ти! А сьогодні добавлю: " Чек повинні сплатити такі ж довбаки у керівництві держави, як ти. А якщо не вистачить мвайна, то сплатити власним життям" Бо безкарність, це єдине до чого прагнуть всі антидержавні, олігархічні кримінальні злочинці! Тому ні СН, ні ОПЗЖ, ні ЄС, ні фракція ЖЮЛЬКИ не бажають міняти криміналізований персональний склад КСУ

Резюме:

-Наукове - СН - за станом, за суттю, за методами діяльності - це партія анархічного толку.
-Простонародне- це не партія взагалі, а повний бардак (публічний дім) в якому все продається і все купляється, навіть будівля в якій вони "працюють" і сам держава, яка дозволила існування цього бардаку.
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03.11.2020 12:46 Відповісти
а может разогнать для начала тех мразей с рады кто подавал на рассмотрение этого вопроса в КС
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03.11.2020 12:27 Відповісти
Подотрутся они вашей писюлькой
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03.11.2020 12:27 Відповісти
"Слуги народу" почали збирати підписи під зверненням до суддів КС з вимогою піти у відставку, - Лерос - Цензор.НЕТ 1459
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03.11.2020 12:29 Відповісти
Почему законопроекты не проходят экспертизу в КС до их принятия? Может нужно изменить дибильную систему, при которой можно принимать противоречащие Конституции законы? Тем более когда ВР - сборище придурков
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03.11.2020 12:31 Відповісти
в аппарате Рады есть юридический департамент, который дает заключение по каждому законопроекту перед его вынесением на голосование. По статистике, говорят, 90% его заключений о том, что законопроекты противоречат законодательству. Но, кто же их слушает?
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03.11.2020 12:36 Відповісти
Почему законопроекты не проходят экспертизу в КС до их принятия?
===
Ты, вообще, думаешь над тем, что говоришь? Знаешь сколько может быть законопроектов? При желании НЕ МЕНЬШЕ, чем поправок, к законам... "Слуги народу" почали збирати підписи під зверненням до суддів КС з вимогою піти у відставку, - Лерос - Цензор.НЕТ 91
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03.11.2020 12:40 Відповісти
Народные депутаты просят 11 судей Конституционного Суда добровольно подать в отставку/Ага. Как только так сразу. Отвечают судьи депутатам в цирке Коломойского.
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03.11.2020 12:33 Відповісти
Капец. Они реально умственно отсталые.
Против короновируса ещё подписи соберите))
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03.11.2020 12:34 Відповісти
І Голос долучається до цього...
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03.11.2020 12:38 Відповісти
Лише сильною рукою Указа гідранта Конституції можна добитися звільнення ціх суддів, ну абож кожному по 100 млн. доларів на Кіпрі від ахметки та коломиї.
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03.11.2020 12:39 Відповісти
ты вот шутишь ......а в телеге гуляет инфа, что судьям КС уже предложили по 5 миллионов за отставку(((
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03.11.2020 15:39 Відповісти
в спорт лото ще напишіть "Слуги народу" почали збирати підписи під зверненням до суддів КС з вимогою піти у відставку, - Лерос - Цензор.НЕТ 6240
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03.11.2020 12:42 Відповісти
В ответ судьи КС собрали подписи под обращением к депутатам идти на йух!
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03.11.2020 12:44 Відповісти
Нехай скрутять цю бомажку в трубочку,та запхають її собі... ну,здогадайтесь,куди?
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03.11.2020 12:46 Відповісти
Судьи Конституционного Суда учли сложившуюся внутриполитическую ситуацию и пошли навстречу требованиям народных депутатов, в связи с чем кроме графика доступа парламентариев к целованию жоп судей КС предоставили возможность записи на целование судейских жоп в индивидуальном порядке.
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03.11.2020 12:46 Відповісти
собирают подписи и правильно.
но какао с мармеладом против, а значит за кс и незаконное обогащение.
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03.11.2020 12:51 Відповісти
Хроника одного президента

03.11.2020 г.

Зеленский потерял большинство в собственной фракции парламента. Сейчас под его контролем около 120 человек.

Раскол президентской фракции "Слуг народа" стал очевидным фактом. Консолидация несогласных с мнением Зеленского вокруг главы ВР Разумкова - результат и следствие этого раскола. Вряд ли можно назвать это большой неожиданностью. С одной стороны Разумков, как подстраховочный вариант Коломойского был заложен в систему власти Зеленского изначально, с другой стороны Зеленский никогда и не рассматривал депутатский корпус "Слуг народа" как реальную политическую структуру, считая (и вполне обоснованно) их всего лишь расходным материалом на данный политический момент. В условиях парламентского противостояния в таком формате, у Зеленского нет шансов победить Разумкова . Времени у Зеленского критично мало, победа Байдена на выборах в США, может вообще превратить его в токсичный отброс политического процесса. Единственный путь - роспуск парламента с обнулением политических амбиций Разумкова и чисткой рядов собственного депутатского корпуса.
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03.11.2020 13:08 Відповісти
Все це добре спланована спецоперація агресора в особі колаборантів у владі як відволікаючий маневр від фальсифікацій на виборах і провокація для розвалу та дискредитації державних органів, скасування безвізу, підтримки МВФ. Наперед заготовлений законопроект зеленого про розпуск КС тому підтвердження.
Єдиний вихід протидії цьому - діяти по закону та Конституції України. У рішенні КС немає нічого катастрофічного, згадані норми законів справді не відповідали Конституції. Потрібно питати потроха мальдівського чому він проштовхнув такий мотлох у законодавство України, якщо знав, що все це буде визнано не конституційним. Така ж сама доля чекає на антикорупційний суд мальдівського, який по своїй суті є особливим судом, створення якого прямо заборонено Конституцією. Оскільки корупція є наслідком порушення вимог закону як тимчасове явище і не є окремою сферою суспільно-правових відносин на кшталт адміністративних, господарських відносин та діяльності відповідних спеціалізованих адміністративних та господарських судів
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03.11.2020 13:22 Відповісти
Ну действительно зЕбилы, а не клоуны!
Лучше бы обращение к сказочному ... написали, что бы оно сдохло! Ответ будет одинаковый!!!
А на нары посадить с конфискацией, слабо?
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03.11.2020 13:22 Відповісти
А за відставку депутатів які приймають неконституційні закони, продукуючи законодавчий мотлох на користь олігархату з криміналітетом на шкоду українському суспільству, чим фактично руйнують правову систему України, чому не вимагають відставки?
За відставку Оманського петиція на сайті набрала понад 100тис. голосів за декілька днів поки її не видалили із сайту в порушення вимог закону, ніхто не виконав.
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03.11.2020 13:25 Відповісти
И пошло - поехало! Вначале непонятный и незаконный опрос избирателей, теперь просьба к судьям сложить добровольно полномочия! Может еще покаяние в антигосударственной деятельности у них выпросить? А вы, господа депутаты, голосовавшие за законопроект о земле, ничего инородного между ваших ягодиц еще не ощущаете?
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03.11.2020 14:27 Відповісти
 
 