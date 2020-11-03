У шкільних підручниках ОРДЛО немає слова "Україна", за шість років там перекосили свідомість пропагандою з Москви, - Кравчук

Мешканці окупованих територій Донбасу стали жертвами проросійської пропаганди.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами першого президента, у нього є дуже багато знайомих, які живуть на окупованій частині Донбасу.

"Ми з ними інколи зустрічаємося.Один приносить мені підручники, за якими навчаються в школі діти в цих районах зараз. Там слова "Україна" немає. Там такі формулювання… Тільки негатив про Україну. Я до чого це веду: це ж не просто так взяти і змінити ситуацію, і там все зміниться само собою. За шість років там перекосили свідомість цією пропагандою, перш за все з Москви, і вони живуть в іншому середовищі, в іншій ситуації, в іншому баченні життя в світі. І тому потрібно буде дуже багато часу, щоб свідомість спрямувати на реальний життєвий ґрунт. Але це силою не зробиш. Тому я думаю, що тут буде велика робота", - зазначив Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ наголосив, що це все має бути оформлено у відповідні документи, відповідні дії, відповідні закони, які були б і в інтересах України, і в інтересах тих регіонів.

"Тобто не можна, щоб там були якісь неузгодженості, щось таке, що буде викликати суперечки знову. А зараз воно настільки тонке і настільки вразливе все, що треба буде найделікатніше ці питання вирішувати", - підсумував Кравчук.

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