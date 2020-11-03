УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
56816 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1104 11
КС (886) електронне декларування (426) НАЗК (492)

Рішення КС дало можливість топчиновникам не подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення КС дало можливість топчиновникам не подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, - НАЗК

Конституційний Суд України (КСУ) звільнив топчиновників від зобов'язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані. Таке рішення КСУ ухвалив 27 жовтня 2020 року, визнавши неконституційними частини 2,3 статті 52 Закону України "Про запобігання корупції".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Національне агентство з протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Допоки питання не буде врегульовано, на сайті Реєстру декларацій неможливо подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Це означає, що відтепер суспільство не бачитиме інформацію про значні зміни у статках топ-посадовців", - йдеться в повідомленні.

"Громадяни мають право знати, а не здогадуватися, про статки посадовців. Звільнення від зобов’язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані — це "зелене світло" чиновникам приховати свої статки, уникнути відповідальності та продовжувати діяти у приватних інтересах, замість працювати на благо держави за гроші платників податків", - зазначив глава НАЗК Олександр Новіков.

Також читайте: Після рішення КС Антикорупційний суд закрив першу справу про недостовірне декларування - проти ексголови Запорізької ОДА Бриля

До рішення КС посадові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, зобов'язані в електронній формі протягом 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення витрат повідомити про це в НАЗК. Істотною зміною в майновий стан вважаються дохід, майно або витрата, що перевищують 105 100 грн (станом на 2020 рік).

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
Зеленський, за допомогою коломойського- мертвечука, поборов корупцію. Як і обіцяв перед виборами.
показати весь коментар
03.11.2020 12:39
+2
А все це договорняк Коломойського та Зеленського аби узурпувати судову владу шляхом створення народного тиску на суспільство.
показати весь коментар
03.11.2020 12:41
+1
Вот только не понятно почему претензии только к пистолету - КС, а не тем кто нажимал на курок медведчуку и Игорь ВАлеричу?
показати весь коментар
03.11.2020 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський, за допомогою коломойського- мертвечука, поборов корупцію. Як і обіцяв перед виборами.
показати весь коментар
03.11.2020 12:39 Відповісти
А все це договорняк Коломойського та Зеленського аби узурпувати судову владу шляхом створення народного тиску на суспільство.
показати весь коментар
03.11.2020 12:41 Відповісти
Вот только не понятно почему претензии только к пистолету - КС, а не тем кто нажимал на курок медведчуку и Игорь ВАлеричу?
показати весь коментар
03.11.2020 12:42 Відповісти
Это откровенное вранье
вчера знакомый выигравший выборы в местный горсовет подал декларацию.
показати весь коментар
03.11.2020 12:43 Відповісти
его обязали это сделать. иначе будут санкции
показати весь коментар
03.11.2020 12:44 Відповісти
Ключове питання, що не може бути відповідальності за неподачу, бо є рішення КС.
А те, що зобов"язали то зрозуміло не всі бажають по судам потім ходити та мєнтам доказувати, що "не лох і не 42 роки".
показати весь коментар
03.11.2020 12:49 Відповісти
Да? а это чего тогда вещает орган?

"Пока вопрос не будет урегулирован, на сайте Реестра деклараций невозможно подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии. Это означает, что отныне общество не увидит информацию о значительных изменениях в состояниях топ-чиновников", - говорится в сообщении.
показати весь коментар
03.11.2020 12:51 Відповісти
Ну как бы отрицательный результат тоже результат.Интересно посмотреть,как топовые чиновники без обязаловки и по собственному желанию как и подобает честному человеку,станут подавать декларации.Вы ведь честные и порядочные топовые чиновники и не к лицу вам уклоняться и брехать?Али вы таки с.ки?И радуетесь,що можно забить болт и не отчитываться перед обществом? Рішення КС дало можливість топчиновникам не подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7470
показати весь коментар
03.11.2020 12:52 Відповісти
А что тут смотреть, видели уже. Пока не было е-декларирования, декларации подавали еденицы. А большая половина из тех что подали писали в них неправдивую информацию, намеренно утаивая и доходы и расходы, ведь все равно их никто проверить не мог
показати весь коментар
03.11.2020 13:02 Відповісти
Не, ну у нас же новая Украина где предполагается,що топ чиновники объявят бессрочную голодовку в знак протеста против отмены декларирования Рішення КС дало можливість топчиновникам не подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, - НАЗК - Цензор.НЕТ 4899
показати весь коментар
03.11.2020 13:56 Відповісти
А ще через оці конституційні вибрики до нас не приїде місія МВФ.
Тобто, грошей не буде.
показати весь коментар
03.11.2020 13:04 Відповісти
 
 