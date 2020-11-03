Алкоголь і кокаїн пішли походом на Конституцію. Володимире Олександровичу, може, досить? - радник Кличка Луценко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Екснардеп і нинішній радник мера Києва Ігор Луценко вважає, що президенту Володимиру Зеленському час складати з себе повноваження глави держави.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, Зеленському "правильно було б не наказувати і сяяти, а оточувати себе розумними, чесними, добрими людьми".
Однак, зазначає Луценко, "думки в голову випадкового президента вкладає Михайло Подоляк, який зараз за фактом ідеолог режиму, а раніше в середовищі політтехнологів вважався дрібним алкоголіком".
"У цій ситуації, де алкоголь і кокаїн пішли походом на Конституцію та верховенство закону, маємо поставити лише одне питання: Володимире Олександровичу, може, досить? Ви відсторонили попередників від влади, то, може, час на заслужений відпочинок?" - пише Луценко.
Радник Кличка також переконаний, що за Зеленського "ніхто не голосував. Проголосували 73% проти попереднього президента, проголосували проти брехні та корупції. Жодного стосунку результат 73% не має до особистості Зеленського, його людських або будь-яких інших якостей".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Гарно сформолював зміст проблеми
Клич, у тебе гарний радник !
вот побаловался ЗЕлик "балтийским чайком" и попердолило его на видосик...
Так, гарний! Гарно сформулював.
Тоесть, у тебя есть деньги...и ты такой Хах - меня же не посадЮть...у меня миллиард!
На что это похоже?
P.S. потерпевший - ПОЦ!
Теж, пристосуванець.
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все АН Мрія,
Як сяде за кермо дурак,
То поховає всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?
Бо президент є той пілот
Великого літака «Мрії»,
Якого вибере народ
За його обіцянки, чи все ж дії?
І підійме він цей літак,
Сам керувати буде у повітрі,
Та, якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.
Тож думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019Анатолій Березенський
Отслеживай реальность, иначе все в башке перепутается!!!
Я тоже не голосовал, но за Зеленского 73 процента!!!
Поэтому считай исходя из этого!
було...
колись..
давним давно...
в отдной із отдальонних галактік....
шановний, ви якісь "звіздануті війни" розповідаєте
Проти себе !
І не треба тут валити все на Порошенка.
Корупцію вони знайшли..
Ну а як же, ми вам віримо!
Може досить фейки постити?)
Чому твоя хитрозроблена тюлька продала обласні організації і місця в списках (герега в Хмельницькій області)?
Але ж ти й не заперечуєш, що свідомо обирав команду зе)))
Все, що ти робиш, це "клікушнічєство". Ти голосував за зе (хоча Йуля повинна була перемогти із результатом 185%), а зараз що робиш? Пишеш в інеті коментарі, які переглядають читачі ЦН. Багато від тебе залежить? Ніт...
Пётр Порошенко в тяжелейших условиях отстоял государственность Украины, смог восстановить армию и организовать антипутинскую коалицию. Он достойный президент.
А олигархи подсунули недалёкому народу пошлый сериал 95 - сработало.
В 2014 Украиной восхищался мир.
В 2019 мир смеётся над Украиной или недоуменно пожимает плечами.
Посему, пошел он на три буквы!
...брешеш, людоморе!...(с). Бо блаЗЄнського на посаду президента привів і ти серед 73% баранів.
Бачиш, як елегантно це лайно каже, мовляв, ніхто не голосував А як же блаЗЄнський усівся в президентське крісло? І чого ти його не викинеш з кабінету, а лише патякаєш проти "самозванця"? Тьху на "продажного "луценка"!
На самом деле не существует никаких фобий в отношении Порошенко. Об этом говорят 54%, которые он получил в 2014г. Просто спустя 5 лет стало очевидно, что образ, в который он воплотился это лишь имитация и использование сложившейся конъюнктуры для удовлетворения личных амбиций. В желании прекратить эту имитацию люди к сожалению в 2019-ом предпочли неизвестность. При чём тут Чикатило и прочие извращенцы?!
Смею тебя уверить, что Зеленский и сегодня победил бы Порошенко. Конечно если бы прошёл во второй тур. Разумеется при гораздо меньшей явке и не так разгромно, но всё же вполне уверенно. Ибо даже самая выразительная некомпетентность не так противна, как лицемерие и притворство.
лож трындёж и провокасьён.
Оригинальный пост тому подтверждение. и два года назад этот тезис звучал из каждого утюга.
"Смею тебя уверить, что Зеленский и сегодня победил бы Порошенко."
Охотно верю. Дебилы ж никуда не делись.
Піковий ріст ВВП у той період був в 2007 - на 7 чи 8%...
Плюс, там малий бізнес піднявся завдяки єдиному податку і відсутності шмонів...
Взагалі, ці роки найбагатші були і я не розумію, як після цього думаюча людина могла в 2010 за Яника проголосувати... Ну особисто для мене навіть криза 2009 була ситніша, ніж його "покращення" в 2010-2013 - я в кризу більше заробляв!
Борцуни срані.