Алкоголь і кокаїн пішли походом на Конституцію. Володимире Олександровичу, може, досить? - радник Кличка Луценко

Екснардеп і нинішній радник мера Києва Ігор Луценко вважає, що президенту Володимиру Зеленському час складати з себе повноваження глави держави.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, Зеленському "правильно було б не наказувати і сяяти, а оточувати себе розумними, чесними, добрими людьми".

Однак, зазначає Луценко, "думки в голову випадкового президента вкладає Михайло Подоляк, який зараз за фактом ідеолог режиму, а раніше в середовищі політтехнологів вважався дрібним алкоголіком".

"У цій ситуації, де алкоголь і кокаїн пішли походом на Конституцію та верховенство закону, маємо поставити лише одне питання: Володимире Олександровичу, може, досить? Ви відсторонили попередників від влади, то, може, час на заслужений відпочинок?" - пише Луценко.

Радник Кличка також переконаний, що за Зеленського "ніхто не голосував. Проголосували 73% проти попереднього президента, проголосували проти брехні та корупції. Жодного стосунку результат 73% не має до особистості Зеленського, його людських або будь-яких інших якостей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чи готові ви вигнати депутатів Коломойського з фракції і створити коаліцію з "ЄС" і "Голосом"?" - Милованов розповів, яке запитання хотів поставити Зеленському

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.