Група суддів КС на чолі з Тупицьким відверто симпатизує Росії, - представник Зеленського в суді Веніславський
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У Конституційному Суді є група суддів, які відверто симпатизують Росії, а її очолює голова суду Олександр Тупицький.
Про це представник президента України в Конституційному Суді, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, "Російська Федерація за допомогою своїх агентів впливу в Україні, в тому числі представлених в нашому парламенті, ініціювала в КС визнання неконституційними базових, засадничих законів, які стали основою євроатлантичної інтеграції України, а саме - антикорупційних законів".
Як зазначив Веніславський, через "підконтрольні політичні сили" в Україні було внесено відповідне подання до КС.
Веніславський заявив, що "в Конституційному Суді є група суддів, які відверто симпатизують РФ. Очолює цю групу голова Конституційного Суду".
Він заявив, що ще в 2014 році Тупицький, коли КС визнав неконституційною постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення референдумів, "виступав за те, що Конституційний Суд не має права давати оцінку конституційності постанови з огляду на міжнародних договорів України". При цьому тоді Тупицький виступив з окремою думкою, зазначив представник президента в Конституційному Суді.
Веніславський закликав суддів КС, які голосували "за ганебне рішення", подати у відставку.
"Якщо вони цього не зроблять, це зробить парламент. А якщо парламент цього не зробить, це може зробити вулиця", - заявив він.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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а може такі заяви мав би робити ст. лейтенант Баканов ?
га?
тоді б серьозніше виглядало
ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ ФИО И посмотреть их декларации
Коррупции - бой !!!
Совість? Чесність? Порядність? А як на мене, два основних інстинкта людини - страх відповідальності за вчинене і почуття самозбереження.)
Может ермак или татаров, или шкаралет. Хоть кто нибудь?
Получилось так, что я купился на фейки. Я купился на фейки о том, что-де Конституционный суд вот-вот признает неконституционными закон о языке и закон про рынок земли.
Но на самом деле перед тем, как всерьёз что-то заседать и решать, Конституционный суд сначала собирается и как бы между собой решает - чё там вообще как будет. Ну, чтобы не позориться и не бросаться стаканами с водой хотя бы.
И вот есть информация, что на прошлой неделе они собирались и предварительно совещались, и насовещались, что И закон о земле, И закон языке вполне конституционные, и мы их рассмотрим и постановим, что всё хорошо.
Но полетели густо фейки и инсайды про то, что аллес капут, всё пропало, сейчас будет катастрофа, ВЙО НА МАЙДАН, там уже Шэмэн Шэмэнченко бобром грызёт деревья, а Соболев из них строит не то плотину, не то редут. И было совсем несложно в это всё поверить, потому что в последние полтора года вообще легко поверить в то, что будет какая-то херня, и практически невозможно верить в обратное.
Выходит, так что Конституционный суд, конечно, те ещё персонажи. И закон про е-декларации, конечно, жаль - хотя юристы говорят, что там действительно не всё хорошо, возможно некоторые предложения сын юриста и сам юрист писал самолично.
Но на волне этого решения Некие Люди вдруг начали прикладывать большие усилия к тому, чтобы именно Конституционный суд у нас был самым главным врагом. Не Зеленский, не Ермак (шо там с вагнеровцами кстати?), не Медведчук, не Путин - а именно Конституционный суд, ****, не даёт нам жить спокойно.
А вот как только мы подотрёмся Конституцией ещё разок, в этот раз хорошо пожмакав, чтобы попу не оцарапать - так и наступит полное счастье, по крайней мере для одного отдельно взятого Зеленского, который узурпирует власть над Конституционным судом - раз монокоалиция затрещала по швам.
И самое неприятное в этом всём - что я тоже поверил в фейки. Не то, чтобы побежал на Майдан с трусами сорок восьмого размера наперевес, свергать проклятых судей во имя торжества бубочки. Я же всё-таки не совсем идиот. Но всё равно неприятно.
Время такое сейчас, понимаете, очень трудно понять, где тебя *********, когда сношают сразу с нескольких сторон и в совсем разные отверстия.
АВТОР:
Vladimir Zavgorodny
То бишь тебе надо выбирать из двух кучек говна, а повидло почему то они уже сами сожрали
Бревна из глаз вынимайте.
Всіх не прогодують.
Ну, невже не зрозуміло, що агенти ***** ніколи не заспокояться?
Єлісєєв звинуватив українське МЗС у приписуванні заяви главі зовнішньополітичного відомства Франції, у якій нібито мовиться про те, що "Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ". Хоча, як написав у Twitter дипломат, у повідомленні Франції про це не зазначається.
"Наскільки я розумію французьку, в офіційному повідомленні глава МЗС Франції ні слова не сказав, що «Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ», як про це бравурно заявило МЗС України. Приписувати те, що не казав співрозмовник, некоректно!" - написав Єлісєєв.
Ватро зауважити, що 2 листопада на сайті МЗС з'явилась інформація про розмову міністрів МЗС Франції та України, саме там зазначено: «що Франція підтримує рішучість, із якою президент України Володимир Зеленський почав діяти у цій ситуації», а от в аналогічному повідомленні на сайті МЗС Франції про це не згадується.
Спілкуються між собою як останнє ватне бидло у генделику... Клянуть всіх хто називає роісю агресором.