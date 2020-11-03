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Новини Політика України
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КС (886) Росія (26587) Тупицький (213) Веніславський (124)

Група суддів КС на чолі з Тупицьким відверто симпатизує Росії, - представник Зеленського в суді Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Група суддів КС на чолі з Тупицьким відверто симпатизує Росії, - представник Зеленського в суді Веніславський

У Конституційному Суді є група суддів, які відверто симпатизують Росії, а її очолює голова суду Олександр Тупицький.

Про це представник президента України в Конституційному Суді, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, "Російська Федерація за допомогою своїх агентів впливу в Україні, в тому числі представлених в нашому парламенті, ініціювала в КС визнання неконституційними базових, засадничих законів, які стали основою євроатлантичної інтеграції України, а саме - антикорупційних законів".

Як зазначив Веніславський, через "підконтрольні політичні сили" в Україні було внесено відповідне подання до КС.

Також читайте: Рішення КС дало можливість топчиновникам не подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, - НАЗК

Веніславський заявив, що "в Конституційному Суді є група суддів, які відверто симпатизують РФ. Очолює цю групу голова Конституційного Суду".

Він заявив, що ще в 2014 році Тупицький, коли КС визнав неконституційною постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення референдумів, "виступав за те, що Конституційний Суд не має права давати оцінку конституційності постанови з огляду на міжнародних договорів України". При цьому тоді Тупицький виступив з окремою думкою, зазначив представник президента в Конституційному Суді.

Веніславський закликав суддів КС, які голосували "за ганебне рішення", подати у відставку.

"Якщо вони цього не зроблять, це зробить парламент. А якщо парламент цього не зробить, це може зробити вулиця", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" почали збирати підписи під вимогою до суддів КС піти у відставку, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+24
а когда назначали его главой КС ви єтого не знали? От жеш клоуни...
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03.11.2020 12:43
+18
Главой КС его назначили осенью 2019 по протекции портнова и глави ОП богдана.
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03.11.2020 12:50
+15
И покажите хоть одно назначение зеленского не "симпатизирующего расии"?
Может ермак или татаров, или шкаралет. Хоть кто нибудь?
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03.11.2020 12:46
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а когда назначали его главой КС ви єтого не знали? От жеш клоуни...
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03.11.2020 12:43 Відповісти
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пффф. в марте 2013 года. от жеш клоун. Группа судей КС во главе с Тупицким откровенно симпатизирует России, - представитель Зеленского в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 5645
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03.11.2020 12:46 Відповісти
Главой КС его назначили осенью 2019 по протекции портнова и глави ОП богдана.
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03.11.2020 12:50 Відповісти
Всі і так знають що ти клоун Группа судей КС во главе с Тупицким откровенно симпатизирует России, - представитель Зеленского в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 3441
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03.11.2020 12:53 Відповісти
коментар відмічено як спам
Авжеж- повітря зіпсувати!
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03.11.2020 13:01 Відповісти
🤢💩🤡🤖калобот, проверяй факты , и только потом тявкай, 3 судьи назначенные при Порошенко проголосовали против этого купленного решения
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03.11.2020 13:04 Відповісти
З 15 травня 2013 року перебуває на посаді судді Конституційного Суду України (за квотою Президента України, тобто Януковоча). А з 17 вересня 2019 року є Головою Конституційного Суду" тобто вже за клоуна. Группа судей КС во главе с Тупицким откровенно симпатизирует России, - представитель Зеленского в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 2484
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03.11.2020 12:55 Відповісти
попав пальцем в.... (дивись фото)

а може такі заяви мав би робити ст. лейтенант Баканов ?
га?
тоді б серьозніше виглядало
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03.11.2020 13:00 Відповісти
А ДО назначения главой КСУ, он типа "честный патриот" был? Привет "великому реформатору" П.
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03.11.2020 13:30 Відповісти
Бо який призедент такі і судді Группа судей КС во главе с Тупицким откровенно симпатизирует России, - представитель Зеленского в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 9468
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03.11.2020 12:45 Відповісти
І саме тому зеленський замінив головуючого суддю на ригівського кацаполюба, прописаного у пліснявого "слуги" дубінського? Де вас таких прицопаних беруть, чи ви самі кучкуєтесь?
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03.11.2020 12:48 Відповісти
Это дешёвые шавки 💩🤢🤡🎪*************** за копейку тявкают
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03.11.2020 13:06 Відповісти
Пора разбираться с теми , кто этих судей направил в КС
ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ ФИО И посмотреть их декларации
Коррупции - бой !!!
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03.11.2020 12:43 Відповісти
💥 Джерела повідомляють, що КСУ визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в першому читанні. Начебто, 15 суддів прийняли це рішення за основу. Остаточний вердикт ухвалять 3-5 листопада. Так само судді збираються визнати конституційність відкриття ринку землі.
Совість? Чесність? Порядність? А як на мене, два основних інстинкта людини - страх відповідальності за вчинене і почуття самозбереження.)
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03.11.2020 12:45 Відповісти
Так віз то остався на місці.....)))) От як би хтось зломав вам ногу...просто так..захотілось йому ... а потім якійсь другій людині яка сама зламала ногу поміг дійти до мед закладу ...)))Що все вини не має? Гріхи зняті. Капець. Це як ситуація з Вірою в Бога. В церкву молитись чиновники наші ..(ну у нас у місті) стали ходить всі медалькі їм повидавали за підтримку церкви ..Ну ..добре так жеж ..А хабарі падли брать не перестали і корупція для них як вода для риби.. Питання!!!!!! Наві що ці хабарники і бюрокарти ходять в Церкву до Бога? Як що прості слова Бога не ставлять ні в що. " Не укради", "Возлюби" Так тому що Вони дурні думають так ...Тут я вкарав ..ой піду покаюся..пішов в Церкву...Вийшов . Ну що ..гріхи відмолив піду схемку з кумом замутимо що хабаря ще і за це несли а може і відкатик десь замутим. Отак і КСУ... Не розумію їх оціх чиновників судей депутатів чи спеціально вибирають таких ... козлів сволот і сук ? Всі як напідбір схожі -всі уроди
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03.11.2020 12:59 Відповісти
И покажите хоть одно назначение зеленского не "симпатизирующего расии"?
Может ермак или татаров, или шкаралет. Хоть кто нибудь?
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03.11.2020 12:46 Відповісти
Так зе лише статист, ніхто.
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03.11.2020 13:01 Відповісти
Смотрите, как интересно получилось. Интересно, но неприятно. Потому что чувствую себя лягушонком Кермитом с чьей-то рукой в заднице. Очень неприятное ощущение, не знаю, например, как Зеленский это выдерживает.

Получилось так, что я купился на фейки. Я купился на фейки о том, что-де Конституционный суд вот-вот признает неконституционными закон о языке и закон про рынок земли.

Но на самом деле перед тем, как всерьёз что-то заседать и решать, Конституционный суд сначала собирается и как бы между собой решает - чё там вообще как будет. Ну, чтобы не позориться и не бросаться стаканами с водой хотя бы.

И вот есть информация, что на прошлой неделе они собирались и предварительно совещались, и насовещались, что И закон о земле, И закон языке вполне конституционные, и мы их рассмотрим и постановим, что всё хорошо.

Но полетели густо фейки и инсайды про то, что аллес капут, всё пропало, сейчас будет катастрофа, ВЙО НА МАЙДАН, там уже Шэмэн Шэмэнченко бобром грызёт деревья, а Соболев из них строит не то плотину, не то редут. И было совсем несложно в это всё поверить, потому что в последние полтора года вообще легко поверить в то, что будет какая-то херня, и практически невозможно верить в обратное.

Выходит, так что Конституционный суд, конечно, те ещё персонажи. И закон про е-декларации, конечно, жаль - хотя юристы говорят, что там действительно не всё хорошо, возможно некоторые предложения сын юриста и сам юрист писал самолично.

Но на волне этого решения Некие Люди вдруг начали прикладывать большие усилия к тому, чтобы именно Конституционный суд у нас был самым главным врагом. Не Зеленский, не Ермак (шо там с вагнеровцами кстати?), не Медведчук, не Путин - а именно Конституционный суд, ****, не даёт нам жить спокойно.

А вот как только мы подотрёмся Конституцией ещё разок, в этот раз хорошо пожмакав, чтобы попу не оцарапать - так и наступит полное счастье, по крайней мере для одного отдельно взятого Зеленского, который узурпирует власть над Конституционным судом - раз монокоалиция затрещала по швам.

И самое неприятное в этом всём - что я тоже поверил в фейки. Не то, чтобы побежал на Майдан с трусами сорок восьмого размера наперевес, свергать проклятых судей во имя торжества бубочки. Я же всё-таки не совсем идиот. Но всё равно неприятно.

Время такое сейчас, понимаете, очень трудно понять, где тебя *********, когда сношают сразу с нескольких сторон и в совсем разные отверстия.

АВТОР:
Vladimir Zavgorodny
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03.11.2020 12:46 Відповісти
Это любимый прием мутных тридварасов: тебя заставляют сделать выбор,практически не имея выбора.
То бишь тебе надо выбирать из двух кучек говна, а повидло почему то они уже сами сожрали
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03.11.2020 13:28 Відповісти
Єрмак теж відкрито симпатизує рашці.
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03.11.2020 12:49 Відповісти
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
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03.11.2020 12:49 Відповісти
ля ... Да у вас весь Офис преЗедента и, как минимум, половина фракции симпатизирует россии.
Бревна из глаз вынимайте.
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03.11.2020 12:49 Відповісти
Може бояться конкуренції? Чей же мАскві зараз сутужно з грошима Група суддів КС на чолі з Тупицьким відверто симпатизує Росії, - представник Зеленського в суді Веніславський - Цензор.НЕТ 9982
Всіх не прогодують.
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03.11.2020 13:09 Відповісти
суд, бокс і попса шкодять здоровлю нації(((
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03.11.2020 12:58 Відповісти
І ця група 15 місяців тому прийняла рішення про "законність" розпуску Верховної Ради VІІІ скликання...
Ну, невже не зрозуміло, що агенти ***** ніколи не заспокояться?
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03.11.2020 13:02 Відповісти
Зе зовет на Майдан?
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03.11.2020 13:02 Відповісти
Зе - прєдвєснік лєворюції
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03.11.2020 13:07 Відповісти
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Какой в стране бардак... Кто-то видит свет в конце туннеля?
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03.11.2020 13:06 Відповісти
А еще называют Зеленского земляным червяком. Что за бред?
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03.11.2020 13:06 Відповісти
Они не симпатизируют, а откровенно и практически не скрываясь работают на рф ,но квнэновский сбу продолжает жевать сопли и не занимается своими прямыми обязанностями -защитой безопасности страны
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03.11.2020 13:07 Відповісти
Каждый , и не важно ты президент или ты член КС , ты должен нести ответственность за свои слова и действия перед законом . Закон выше каждого человека стоит! Аминь 🙏
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03.11.2020 13:10 Відповісти
симпатизирует России/ В Украине в сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев/ Плевать на симпатии.Главное- дела. Уголовно наказуемые дела Тупицкого.Но о них-уголовно наказуемых делахТупицкого -слуги народа Коломойского молчат.
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03.11.2020 13:14 Відповісти
про яких симпатизуючих він каже, якщо Зе досі бачить "мир" в очах ху@ла, а до влади він повертає всю проросийську шоблу
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03.11.2020 13:17 Відповісти
У всех тех, кто симпатизирует кремлевской хунте, нет никаких политических убежлений, или морали, все симпатии продиктованы шкурными интересами, возможностью продолжать воровать, отсутствием гласности.
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03.11.2020 13:21 Відповісти
"Приписувати те, що не казав співрозмовник, некоректно": український дипломатм в ООН і в ЄС, колишній заступник міністра закордонних справ, колишній заступник голови адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв звинуватив українське МЗС у викривленні фактів. Він зауважив, що в повідомленні МЗС Франції не згадується про те, що "Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ"
Єлісєєв звинуватив українське МЗС у приписуванні заяви главі зовнішньополітичного відомства Франції, у якій нібито мовиться про те, що "Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ". Хоча, як написав у Twitter дипломат, у повідомленні Франції про це не зазначається.
"Наскільки я розумію французьку, в офіційному повідомленні глава МЗС Франції ні слова не сказав, що «Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ», як про це бравурно заявило МЗС України. Приписувати те, що не казав співрозмовник, некоректно!" - написав Єлісєєв.
Ватро зауважити, що 2 листопада на сайті МЗС з'явилась інформація про розмову міністрів МЗС Франції та України, саме там зазначено: «що Франція підтримує рішучість, із якою президент України Володимир Зеленський почав діяти у цій ситуації», а от в аналогічному повідомленні на сайті МЗС Франції про це не згадується.
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03.11.2020 13:28 Відповісти
А можна конкретніше - хто конкретно з суддів має проросійську позицію? За якими ознаками пан Веніславський це визначив і коли та за чиєю квотою вони потрапили до КС?
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03.11.2020 13:33 Відповісти
Двоє - теж група. Як і десятеро. Такі голослівні заяви є виключно маніпулятивними і не працюють на подолання конституційної кризи, але навпаки.
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03.11.2020 13:36 Відповісти
Є фільм, наче слідство-інфо... Там прослушка...
Спілкуються між собою як останнє ватне бидло у генделику... Клянуть всіх хто називає роісю агресором.
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03.11.2020 14:28 Відповісти
А раньше почему молчал?
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03.11.2020 14:24 Відповісти
Одни судьи симпатизируют раше, другие не очень,но все они одногласно симпатизируют Бенджамину Франклину, изображенному на зеленых банкнотах.
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03.11.2020 15:39 Відповісти
 
 