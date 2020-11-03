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Суд РФ присудив від 12 до 17 років колонії суворого режиму трьом кримчанам у "справі Хізб ут-Тахрір", - Денісова

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Суд РФ присудив від 12 до 17 років колонії суворого режиму трьом кримчанам у "справі Хізб ут-Тахрір", - Денісова

Південний окружний військовий суд, розташований у російському Ростові-на-Дону, на засіданні 3 листопада виніс вирок трьом жителям Красногвардійського району Криму, фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Арсена Абхаірова засудили до 13 років позбавлення волі з відбуванням покаранням у виправній колонії суворого режиму, але перших два роки – у тюрмі. Рустема Емірусеінова та Ескендера Абдуганієва засудили на 17 та 12 років відповідно. Вони також відбуватимуть покарання в аналогічних умовах", - йдеться в повідомленні.

Денісова підкреслила, що рішення російського суду є неправомірним і політично мотивованим.

"Хочу підкреслити, що права і свободи кримських татар грубо порушувались від моменту незаконних обшуків в їхніх домівках та затримання. Так, порушено право на об’єктивне розслідування, на ефективний засіб юридичного захисту, справедливий суд та принцип презумпції невинуватості. Звертаюся з проханням до міжнародної спільноти об’єднати зусилля та посилити тиск на Російську Федерацію, аби нарешті припинити політично вмотивовані переслідування громадян України в тимчасово окупованому Криму та звільнити усіх бранців Кремля", - додала Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжили арешт трьом кримським політв'язням у справі Хізб ут-Тахрір

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У меня 2 вопроса : чем занимается эта контора "Хизб" и почему татары не выходят на массовые митинги против своего угнетения?
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03.11.2020 12:51 Відповісти
О это прямые радикальные конкуренты Меджлису между которыми была открытая вражда. Пламенные строители Халифата шиитского толка открыто мотлошили и переманивали суннитов из Меджлиса. Они кстати обещали даже уконтропупить Чубарова. В 2010 Меджлис крымскотатарского народа обнародовал постановление «О деятельности партии Хизб-ут-Тахрир и других радикальных организаций и сект, и ее пагубных последствиях для крымско-татарского народа», в котором оценил действия «хизбов» как «откровенно враждебные» и призывал местные органы самоуправления крымских татар и мусульманские общины активно противодействовать их деятельности.
Ну а когда кацапы придя на остров прибрали этих поцов к ногтю, наши начали блеять про притеснения правоверных мусульман. Это реальные террорюги и дай им волю уже бы резали ножами и взрывали бы все подряд. Эти крокодильи слёзы по реальным террористам - угроза национальной безопасности. Пусть сидят на жопе ровно в кацапской тюряге, чем несут свою бурду в отбитые головы радикалов.
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03.11.2020 13:01 Відповісти
Поедь в Крым, выйди на митинг и второй вопрос отпадет. Мы о тебе потом на цензоре почитаем.
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03.11.2020 13:09 Відповісти
А кто и что сейчас мешает татарам бороться за свои права? Ходили ведь в своё время по пешеходным переходам, блокируя движение, дрались с Беркутом, митинговали у администрации в Симферополе. А сейчас что? Ведь их там мордуют и жить не дают? При чём тут я? Или они тоже ЦЕНЗОР читают и этим ограничиваются? Суд РФ присудив від 12 до 17 років колонії суворого режиму трьом кримчанам у "справі Хізб ут-Тахрір", - Денісова - Цензор.НЕТ 8434
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03.11.2020 13:36 Відповісти
На массовые митинги в Киеве?
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03.11.2020 15:21 Відповісти
Где Кадыров , где митинги мусульман в России ? Ой , это же не Макрон их посадил ? То зачем митинговать ?
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03.11.2020 13:00 Відповісти
Жили себе люди в Украине, занимались своими делами - и вдруг появляются какие-то утырки, заявляют, что они тут власть и выписывают им по 12-17 лет тюрьмы. И всем все пофигу. И все молчат. Зато как про КС потрындеть, так по десять страниц комментариев.
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03.11.2020 13:29 Відповісти
От так би в Україні карали вату та сепарню то був би толк й надія на очищення України від рашалайна.
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03.11.2020 17:09 Відповісти
 
 