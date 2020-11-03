Суд РФ присудив від 12 до 17 років колонії суворого режиму трьом кримчанам у "справі Хізб ут-Тахрір", - Денісова
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Південний окружний військовий суд, розташований у російському Ростові-на-Дону, на засіданні 3 листопада виніс вирок трьом жителям Красногвардійського району Криму, фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір".
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Арсена Абхаірова засудили до 13 років позбавлення волі з відбуванням покаранням у виправній колонії суворого режиму, але перших два роки – у тюрмі. Рустема Емірусеінова та Ескендера Абдуганієва засудили на 17 та 12 років відповідно. Вони також відбуватимуть покарання в аналогічних умовах", - йдеться в повідомленні.
Денісова підкреслила, що рішення російського суду є неправомірним і політично мотивованим.
"Хочу підкреслити, що права і свободи кримських татар грубо порушувались від моменту незаконних обшуків в їхніх домівках та затримання. Так, порушено право на об’єктивне розслідування, на ефективний засіб юридичного захисту, справедливий суд та принцип презумпції невинуватості. Звертаюся з проханням до міжнародної спільноти об’єднати зусилля та посилити тиск на Російську Федерацію, аби нарешті припинити політично вмотивовані переслідування громадян України в тимчасово окупованому Криму та звільнити усіх бранців Кремля", - додала Денісова.
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Ну а когда кацапы придя на остров прибрали этих поцов к ногтю, наши начали блеять про притеснения правоверных мусульман. Это реальные террорюги и дай им волю уже бы резали ножами и взрывали бы все подряд. Эти крокодильи слёзы по реальным террористам - угроза национальной безопасности. Пусть сидят на жопе ровно в кацапской тюряге, чем несут свою бурду в отбитые головы радикалов.