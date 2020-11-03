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Мобільні COVID-госпіталі можуть бути розгорнуті в Києві, Донецькій та Одеській областях, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Мобільні COVID-госпіталі можуть бути розгорнуті в Києві, Донецькій та Одеській областях, - Степанов

Мобільні госпіталі для пацієнтів з підтвердженим захворювання COVID-19 можуть бути розгорнуті в Києві, Донецькій та Одеській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи у Верховній Раді.

"На сьогодні були визначені три місця розташування - це місто Київ, Донецька область і Одеська область. Місцевою владою були визначені, де саме можуть перебувати мобільні госпіталі, і що необхідно для розгортання польових госпіталів", - повідомив він.

За його словами, згідно з розрахунками, в мобільному госпіталі на 500 ліжок може працювати 1200 медпрацівників.

Також читайте: Для 100% обладнання всіх ковідних ліжок киснем додатково потрібно 795 млн, - Степанов

"Визначається сума коштів і перелік обладнання, які необхідні. Кошти виділяються безпосередньо в регіонах, які будуть займатися облаштуванням мобільних госпіталів у разі потреби", - сказав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 7529
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03.11.2020 12:52
+2
Он про мобильный госпиталь в мобильном телефоне
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03.11.2020 12:54
+1
"Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме" - Степанов Г-н Степанов, вы сделали много для того, чтобы это произошло. 2020-07-31 Мы предупредили. Мы были правы. А вы - власть ничтожеств и воров. (с)
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03.11.2020 13:09
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Ключове тут "могут работать" 1200 "медработников" - які не бажають працювати у існуючих умовах, отже не буде ніяких мобільних лікарень, будуть стаціонарні крематорії до яких будуть звозити померлих з приватних будинків.
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03.11.2020 12:51 Відповісти
В бюджеті діра в 111 млрд. грн. де він кошти то візьме?
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03.11.2020 12:52 Відповісти
Он про мобильный госпиталь в мобильном телефоне
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03.11.2020 12:54 Відповісти
пусть асфальт срывают пока не успел застыть .... деньги появятся Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 7412
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03.11.2020 12:55 Відповісти
Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 7529
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03.11.2020 12:52 Відповісти
ведомственные и прочие больницы стоят закрытые, а врачи этих больниц ходят на работу раз в неделю - инфа от знакомых медиков. Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 8948
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03.11.2020 12:53 Відповісти
Ну а где ж депутатам и министрам лечится, в простых больницах? Ведомственные это резерв для Ылиты.
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03.11.2020 13:18 Відповісти
Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 9601 Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 554
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03.11.2020 13:00 Відповісти
"Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме" - Степанов Г-н Степанов, вы сделали много для того, чтобы это произошло. 2020-07-31 Мы предупредили. Мы были правы. А вы - власть ничтожеств и воров. (с)
показати весь коментар
03.11.2020 13:09 Відповісти
Зробить ДОБРОВІЛЬНЕ відвідування шкіл, хто бажає хай вчаться вдома, хто бажае хай ходить - ризикує, навіщо у розпал 2 хвилі примусово змушувати відвідувати місця массових скупчень та наражати на небезпеку. Невже все заради грошей?
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03.11.2020 13:22 Відповісти
 
 