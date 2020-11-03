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Для 100% обладнання всіх ковідних ліжок киснем додатково потрібно 795 млн, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Для 100% обладнання всіх ковідних ліжок киснем додатково потрібно 795 млн, - Степанов

Для 100% обладнання киснем усіх лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19 додатково потрібно 795 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи у Верховній Раді у вівторок.

"Регіони подали додаткову потребу, що їм потрібно 795 млн грн для того, щоб довести кількість ліжок із киснем не менше ніж до 100%", - сказав він.

Він також повідомив, що нині в Україні немає проблем з виробництвом медичного кисню, однак існує проблема з балонами для кисню.

"З киснем на сьогодні немає проблем із самим виробництвом кисню, є проблема з балонами. Ми звернулися до уряду, щоб було відповідне доручення Мінекономіки щодо вирішення цього питання", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на кілька десятків тисяч", - Степанов

Степанов нагадав, що для забезпечення вже було виділено 5,72 млрд грн.

"Питання щодо кисню було поставлено ще на початку епідемії, потім було кілька доручень у тому числі і доручень уряду щодо тієї кількості ліжок, яка має бути забезпечена", - сказав він.

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Топ коментарі
+11
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03.11.2020 12:56
+9
795 млн вже в асфальт закатали.
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03.11.2020 12:54
+9
Так. А ще кажуть, що позабирали в онкохворих.
Ніби дороги не могли почекати.
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03.11.2020 12:58
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795 млн вже в асфальт закатали.
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03.11.2020 12:54 Відповісти
Вони і були асфальтними. Бо реально, ковідного фонду немає, брали гроші з дорожного фондумі кащали, що з ковідного.
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03.11.2020 12:55 Відповісти
Так. А ще кажуть, що позабирали в онкохворих.
Ніби дороги не могли почекати.
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03.11.2020 12:58 Відповісти
А вы 🤢🤡💩🎪 , их 💶уже раздерибанили 🤬🐽
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03.11.2020 12:58 Відповісти
асфальт на паперах, а в реалі то Порші наших зелених друзів)
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03.11.2020 13:55 Відповісти
А вони закатані у асфальт та на них закуплені шлаки з відвалів АкселорМиталлСтил.
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03.11.2020 12:54 Відповісти
Попросіть у Укравтодора
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03.11.2020 12:56 Відповісти
Ну так возьмите из ковидного фонда... ой.... все...
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03.11.2020 12:57 Відповісти
Поздно !
нужный кислород ушел в асфальт



ЗЕбилы затеяли ремонт в чумном доме, вместо покупки лекарств

Молодцы !!!! Для 100%-го оснащения всех ковидных коек кислородом дополнительно нужно 795 млн, - Степанов - Цензор.НЕТ 5877
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03.11.2020 12:58 Відповісти
Продайте пару км. асфальта
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03.11.2020 12:59 Відповісти
Это нужно было делать летом, когда резко возросла заболеваемость на ковид. Что не знали о необходимости оснащения койко-мест кислородом? Знали прекрасно, наша врачи работали в Европе и по европейскому горькому опыту знали о необходимости обеспечения кислородом. Но на кислороде много не наворуешь, толи дело дороги - золотая жила. А теперь ЗЕмастера борьбы с ковид ищут крайних и орут о катастрофе.
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03.11.2020 13:01 Відповісти
Зеленского интересует только одно - воровать деньги.
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03.11.2020 13:10 Відповісти
Наші санітарні фахівці у травні дійшли висновку, що коронавірус всьо. Тому фонд у 65 млрд. можна закатувати в асфальт.
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03.11.2020 13:24 Відповісти
Возьми с КОВИДного фонда
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03.11.2020 13:01 Відповісти
У нас на трех улицах светофоры резко начали обновлять на суперсовременные. Уже пару десятков поменяли. Хотя и те были всего 10-15 летней давности. Кто в курсе, сколько стоит один светофор?
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03.11.2020 13:01 Відповісти
напромить х 10 + откат.
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03.11.2020 13:09 Відповісти
Ну вот. Я только не знаю, региональный это бюджет или национальный (Автодор) пилит бабло, суть не меняется, государственные бабки в ускоренном режиме сжигают под конец года. Какой коронавирус???
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03.11.2020 13:11 Відповісти
У укравтодуры стоит чуть-чуть дороже самого дорого плазменного телевизора...
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03.11.2020 14:38 Відповісти
У ментов заберите. Или у дорожников
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03.11.2020 13:03 Відповісти
Ну пиз-бол! Где нет проблем с поставкой кислорода? Почти все фирмы поставщики ограничили его поставками лимитами,а большую часть в районах просто бросили !! На сегодняшний день фирма криоген сервис ,обеспечивающая 50-70% больниц поУкраине и практически весь юг Украины просто перестала его поставлять из за его отсутствия и большого потребления!!!К чему брехня степанов,люди в районах реально остались без кислорода,за 9 месяцев не сделано для медицины ничего,полная потеря управляемости пандемией и медициной!!!
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03.11.2020 13:07 Відповісти
Сколько в этой сумме лично степашкиных ?
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03.11.2020 13:07 Відповісти
Снимайте Асфальт
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03.11.2020 13:10 Відповісти
Тупое существо -Степанов, только проснулось? Пусть тварь выколупывает деньги из асфальта!!!! Пусть ментюки поделятся !!!!
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03.11.2020 13:10 Відповісти
Заберіть у прокурорів. Яка проблема?
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03.11.2020 13:11 Відповісти
Асфальт нехай залишається. Те, що пішло на дороги, пішло на діло. А куди ділися 43 млрд., які пішли "в медицину"? Жодного аппарату ШВЛ не закупили! Лікування від ковіду в державних лікарнях обходиться хворому 2 тисячі щодня! Краще б ті 43 млрд. що вкрали медицинські чиновники, пустили на дороги!
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03.11.2020 13:15 Відповісти
Я чекав на цей момент. І "степанов" мене не підвів Для 100% обладнання всіх ковідних ліжок киснем додатково потрібно 795 млн, - Степанов - Цензор.НЕТ 8392
І це лише початок. Готуйте гроші, посполиті!
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03.11.2020 13:16 Відповісти
продай асфальт
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03.11.2020 13:17 Відповісти
успокойте санитара степанова, оно не на своем месте..
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03.11.2020 13:19 Відповісти
Зробить ДОБРОВІЛЬНЕ відвідування шкіл, хто бажає хай вчаться вдома, хто бажае хай ходить ризикує, навіщо у розпал 2 хвилі примусово змушувати відвідувати місця массових скупчень та наражати на небезпеку. Невже все заради грошей?
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03.11.2020 13:20 Відповісти
Оно уже есть. Пишете заяву на имя директора на дистанционное обучение и учитесь удаленно. Вопрос 1 бумажки на 10 минут.
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03.11.2020 14:56 Відповісти
Разбирайте дороги дебилы.
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03.11.2020 13:21 Відповісти
вы хоть понимаете дебилы зеленые что экзамен провален, ваше счастье что вирус бьет по слабым, а еслиб умирали здоровые дети вам бы гайки были, ужеб давно на ремни порезали и невиновных медиков и чиновников наступила б анархия, кретины недонянченые
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03.11.2020 13:30 Відповісти
Стоп, а Олимпиада, а ракета - носитель? На ковид бабки тратить преступно, в нынешней ситуации.
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03.11.2020 13:36 Відповісти
А самолет, который будет всех бомбить ? Степанов , ты уху ел.
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03.11.2020 13:37 Відповісти
у губернатора дилемма
где взять асфальта для дорог
чтоб ездить на порше который
по накладным и есть асфаль.
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03.11.2020 13:56 Відповісти
Якщо нема грошей - віддайте асфальтом. Хай кому потрібно його або смокче, або їсть, або прикладає ну і т.д.
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03.11.2020 14:19 Відповісти
Ни хрена себе - это шо ж, теперь будут с дорог снимать асфальт в зад?
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03.11.2020 14:39 Відповісти
Вах, как неожиданно и непредсказуемо? А летние месяцы передышки вы, г-н Степанов, на что потратили?
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03.11.2020 14:56 Відповісти
На месте кислородного завода в Киеве сегодня строят очередную новостройку.
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03.11.2020 15:19 Відповісти
А ви в благодійника Коломойського попросіть та ще є його дружбан Палиця, який все за майбутьнє переживає, злодії ви та бандити
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03.11.2020 16:09 Відповісти
Так у вас, зеленые в Ковид фонде денег немеряно! 64 ярда! Бери, не хочу.
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03.11.2020 18:35 Відповісти
 
 