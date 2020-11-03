Для 100% обладнання всіх ковідних ліжок киснем додатково потрібно 795 млн, - Степанов

Для 100% обладнання киснем усіх лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19 додатково потрібно 795 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи у Верховній Раді у вівторок.

"Регіони подали додаткову потребу, що їм потрібно 795 млн грн для того, щоб довести кількість ліжок із киснем не менше ніж до 100%", - сказав він.

Він також повідомив, що нині в Україні немає проблем з виробництвом медичного кисню, однак існує проблема з балонами для кисню.

"З киснем на сьогодні немає проблем із самим виробництвом кисню, є проблема з балонами. Ми звернулися до уряду, щоб було відповідне доручення Мінекономіки щодо вирішення цього питання", - сказав він.

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Степанов нагадав, що для забезпечення вже було виділено 5,72 млрд грн.

"Питання щодо кисню було поставлено ще на початку епідемії, потім було кілька доручень у тому числі і доручень уряду щодо тієї кількості ліжок, яка має бути забезпечена", - сказав він.