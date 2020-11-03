Зібрали вже понад 150 підписів під вимогою відставки суддів КС, - "слуга народу" Кравчук
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Понад 150 народних депутатів поставили підписи під заявою Верховної Ради, яка готується до суддів Конституційного Суду щодо звільнення ними своїх посади.
Про це повідомила журналістам заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Уже понад 150 підписів. Я сподіваюся, що буде однозначно ... 226, і далі, звичайно, конституційна більшість", - сказала Кравчук.
Вона зазначила, що в заяві депутати закликають 11 суддів КС, які ухвалили рішення про скасування декларування, скасуванні кримінальної відповідальності за недекларування і недостовірне декларування, добровільно піти у відставку, "з огляду на те, що довіра в суспільстві до них зараз практично нульова".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
давление на суд, .....статья
собирайте 150 лет на свою голову дальше
-Так-так, саме тиші, бо КСУ тихо і спокійно й далі творитиме розвал правового поля держави...
-А парламент і президент багатослівним потрясанням повітря... фактично дадуть згоду на продовження "тихого" розвалу правового поля України... тому самому складу КСУ!
А тепер пофілософствуємо на тему чи є СН - політичною партією взагалі , якщо...
-Ідеологічна платформа СН - за два її з'їзди так і лишається досі не визначеною!
-Тому й відсутній єдиний, спільний для всіх її членів світогляд, - для досягнення конкретних цілей та захисту спільних інтересів.
-Якщо не сформульовані такі підстави для партійця (для членства в партії) ті самі "конкретні цілі" та методи їх досягнення- то це "Фата моргана".
-НЕ визначені критерії та межі партійної дисципліни та межі демократичних засад її існування, прийняття рішень її членами котрі працюють парламенті.
-Критерії для оргвисновків (виключення з партії її окремих членів, їх груп чи цілих її оргструктур в випадку несумісності їх дій у відповідності з програмою, та статутом партії, не виконання рішень вищих керівних органів партії.
А тепер перейдемо до практики СН в парламенті ... стосовно конкретного питання - практичного вирішення проблем, породжених КСУ та методів їх нейтралізації
-Рішень з цієї архіважливої проблеми, які були б прийняті вищими керівними органами (З'їздом, Вищою Радою партії, її Головою) - немає. А як діяти депутатам СН в парламенті?
А хто як хоче, може, вміє... це ознака партії анархістського толку!
Наприклад:
-Президент вніс в парламент свій законопроект (хоча мав би реалізувати його положення через президентський Указ - хоча би по Голові КСУ, який призначений його ж Указом). І вирішити проблему може..
-Разумков свій, який не може вирішити жодних проблем, бо суперечить Конституції. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду - повний абсурд, якщо попередньо не ліквідувати саму інституцію КС. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Качура: - "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само" .Заява проблему НЕ вирішує.
-А сумнозвісний неуч, д.ю.н. професор , 1-й заст Голови ВРУ додумався до повного ідіотизму, сказавши: "Ми побачимо чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності". Я йому відповів: "Ні, стефанчук. Це чек не за НЕзалежність держави, а за таких таким неграмотних і антиукраїнських довбаків в її керівництві, як ти! А сьогодні добавлю: " Чек повинні сплатити такі ж довбаки у керівництві держави, як ти. А якщо не вистачить мвайна, то сплатити власним життям" Бо безкарність, це єдине до чого прагнуть всі антидержавні, олігархічні кримінальні злочинці! Тому ні СН, ні ніби-то опозиційні ОПЗЖ, ні ЄС, ні фракція ЖЮЛЬКИ не бажають міняти криміналізований персональний склад КСУ
Резюме:
-Наукове - СН - за станом, за суттю, за методами діяльності - це партія анархічного толку.
-Простонародне- це не партія взагалі, а повний бардак (публічний дім) в якому все продається і все купляється, навіть будівля в якій вони "працюють" і сам держава, яка дозволилаіснування цього бардаку.
Оновлювати КС треба, але в констутиційний спосіб. Нехай Зєля хочаб доукомплектує його нормальними суддями.
А скасований КС закон ніхто поновлювати не збирається. Достатньо визнати зібрані матеріали такими, що мають юридичну силу. Знаєте таке формулювання: поновлення слідчих дій обставинах, які щойно відкрились?
- КСУ вчинив правильно чи ні?
- Те, що він зробив в інтересах України чи ні?
- Наш ворог радіє рішенню КСУ?
- То чому ж ці наволочі відразу узялись за "ринок землі" і "мовний Закон"?
Тому що їх відміна, це наступні кроки знищення України.
Час викидати із макітри популістичне, полурадянське лайно. І час вже робити висновки за що, та проти чого бореться твоя баба Юля.
Юлєфоби за десять останніх років довели Україну фактично до колапсу. Криза політична, економічна, соціальна, інфраструктурна, а тепер і конституційна. Юлєфоби! Вперед! Ще трохи і жопа буде всюди
Юля популістка, популізм для України = смерть, от і все. Через твою Юлю, ми за 30 років пройшли відстань, яку мали пройти за перші 10 років...
А Юля ще прийде. І Україна розквітне. Шкода, що втрачені можливості вже не поверниш.
Так, Юля ще може прийти, мені от тільки цікаво, хто через півроку стане твоєю новою Богінею? Яка популістична дупа?
В мене є знайомий з прокурорських, так ось він розповідає, що до них (за звичаєм) досі ходять люди із різними скаргами (чому за звичаєм, бо із 2012 вони втратили функцію загального нагляду і ніякі перевірки не проводять). Та коли вони людям пояснюють, що вам не до нас, вам у суд потрібно звернутись... люди це реально сприймають як якусь образу!
Компанию, организующую Высшую лигу КВН закроют из-за отсутствия прибыли.
"КВН-ВЛ" принадлежит "АМИК" - компании легендарного Александра Маслякова и его семьи. Они же владеют товарным знаком КВН и продают права на трансляцию на ТВ. Все эти годы "КВН-ВЛ" организовывала выступления Высшей лиги и зарабатывала с авторских отчислений от показов.
Высшую лигу ведёт сам Масляков, туда попадают команды, хорошо показавшие себя в Премьер-лиге (ведёт Масляков-младший). В марте 2020-го из-за короны показы по ТВ прервали - рейтинги юмористов падали и раньше (а фанаты жаловались на падающий уровень шоу), теперь стало совсем туго. Компания "АМИК" решила ликвидировать "КВН-ВЛ". При этом права на торговый знак у Маслякова есть, скорее всего, КВН переродится во что-то другое.
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За відставку Оманського петиція на сайті набрала понад 100тис. голосів за декілька днів поки її не видалили із сайту в порушення вимог закону, ніхто не виконав.
Может это все одна махинация опэЗЕже с целью демонтировать правовой строй в стране и поставить ручных судей?
Цікаво, скільки коштує один голос. ТНК вигідно за кожен голос заплатити мільони доларів. Коли вони отримають українську землю, то вони своє візьмуть назад в сотні разів більше.
В одному з українських видань, з´явилася стаття про те, що доньку учасника «Кварталу 95», Євгена Кошового, ображають однокласники. Нібито діти називають доньку Кошового «донькою КЛОУНА».
Волонтерка Наталя Юсупова дуже гостро прокоментувала цю статтю:
«Я сказала, що тато дівчинки принижує Україну і українців, - це що, неправда?
А скажіть - хіба дітям Віталія Кличка приємно, що їх батька, всесвітньо відомого спортсмена, в рідній країні, кварталец Кошовий постійно зображує обмеженим дебілом ??
Може, у Кошового заслуг більше, ніж у Кличка? Може, це Кошовий прославив Україну на весь світ, як великий спортсмен ??
А дітям або батькам людей, яких вбивали на Майдані приємно, коли над ними знущався Квартал?
А коли Кошовий стояв на стадіоні поруч з ветеранами війни та вдовами в футболці "*****" - це теж норм?
А як знущалися над українцями-заробітчанами, які пашуть день і ніч на будівництвах, щоб свої сім'ї прогодувати.
За все в житті треба відповідати.
Коли ви ображаєте народ, який бореться і проливає кров, то не чекайте, що всі вас будуть любити і поважати. Ви самі винні, що над Вашими дітьми знущаються»
Ви приклали руку до оскотинювання населення своїм ідіотським йумором, піснями про "горіла хата" та іншою пошлятиною - от і отримуєте результати своєї роботи.
Тож не очікуйте на співчуття населення - ви самі виховували його байдужість та вбивали його гідність - так працює давній закон про яму для інших.
"Слуґі" та підслужники затаврували себе назавжди, і це - справедливо.
Валерій Прозапас
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
Зеленые сколько человек проголосовало за вас в Киеве? Тысяч 80? А было в 2019, 376 тысяч. Вы меньшинство которое захватило власть
http://www.ccu.gov.ua/publikaciya/poryadok-dennyy-zasidan-ksu-na-2-5-lystopada-2020-r-proyekt