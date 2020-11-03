Зібрали вже понад 150 підписів під вимогою відставки суддів КС, - "слуга народу" Кравчук

Понад 150 народних депутатів поставили підписи під заявою Верховної Ради, яка готується до суддів Конституційного Суду щодо звільнення ними своїх посади.

Про це повідомила журналістам заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Уже понад 150 підписів. Я сподіваюся, що буде однозначно ... 226, і далі, звичайно, конституційна більшість", - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що в заяві депутати закликають 11 суддів КС, які ухвалили рішення про скасування декларування, скасуванні кримінальної відповідальності за недекларування і недостовірне декларування, добровільно піти у відставку, "з огляду на те, що довіра в суспільстві до них зараз практично нульова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" почали збирати підписи під вимогою до суддів КС піти у відставку, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.