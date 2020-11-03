В Одесі побудують першу в Україні повністю автоматизовану підстанцію закритого типу 110/20 кВ

Сучасний енергооб’єкт зводить ДТЕК Одеські електромережі у мікрорайоні Чубаївка міста Одеси, де житлові масиви розбудовуються швидкими темпами.

Така підстанція дасть додаткові 52 МВт електроенергії для жителів Київського району міста та дозволить забезпечити надійною електроенергією 5000 нових квартир та всю прилеглу інфраструктуру.

"ДТЕК діє в інтересах України та впроваджує кращі світові практики будівництва енергооб’єктів. Будівництво підстанції закритого типу 110/20 кВ - новий крок у розвитку енергетичного ринку України. Інвестиції в будівництво становлять приблизно 290 мільйонів гривень", – розповів генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Олександр Фоменко.

За його словами, унікальність підстанції "Чубаївка" полягає у рівні напруги 20кВ, під яким електроенергія передається та розподіляється у мережі, замість розповсюджених в Україні 6кВ та 10кВ. Подібні підстанції вже є у Німеччині, Нідерландах та інших європейських країнах. "Найбільш економічним способом передачі електроенергії є її "відправка" лініями більш високої напруги. Щоб краще зрозуміти, чому це вигідніше, уявіть, що ви включили шланг з водою: чим вищий тиск, тим менші втрати води", - пояснив Олександр Фоменко.

Як повідомляють в компанії, підстанція "Чубаївка" відповідатиме усім вимогам будівництва в сучасних містах. Вона буде невеликого розміру, 27х36м, але потужною. За своєю конструкцією вона буде "закритого" типу. Тобто усе обладнання енергетики встановлять у спеціальній будівлі, що надійно захистить його від негативного впливу погоди. Підстанція буде працювати у режимі управління з диспетчерського пульту, без участі чергового персоналу. Це дозволить швидко фіксувати аварійні порушення і усувати їх наслідки без відключень клієнтів від енергопостачання. В компанії кажуть, що одним із пріоритетних завдань ДТЕК є збереження навколишнього середовища. На новому об'єкті компанія планує установку вакуумних вимикачів, що є дружні до навколишнього середовища і відповідають найвищим вимогам протипожежної безпеки. На підстанції буде використано кабель із зшитого поліетилену. Це дозволить не тільки мінімізувати втрати в мережах, але і забезпечити екологічність завдяки відсутності витоку масла і забруднення навколишнього середовища при пошкодженні.