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Україні потрібно врегулювати ситуацію навколо "Мотор Січ" і заробляти гроші, а не клянчити кредитний дріб'язок, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україні потрібно врегулювати ситуацію навколо

Уряд Дениса Шмигаля "клянчить дріб'язок" у кредит у західних партнерів, хоча має можливість заробляти мільярди на співпраці з Китаєм. Для цього потрібно лише врегулювати конфлікт з китайськими інвесторами "Мотор Січ", які вклали в українське підприємство майже мільярд доларів і готові забезпечити компанію замовленнями в Піднебесній.

Про це заявив відомий економічний експерт Олександр Гончаров, директор Інституту розвитку економіки України. Так він прокоментував прохання українського уряду до Європейського інвестиційного банку про надання Україні 25 млн євро на допомогу малим і середнім підприємствам. Відповідне звернення за підписом міністра фінансів Сергія Марченка схвалено на засіданні уряду, передають Українські новини.

"З КНР наша влада побила горщики в усіх напрямках співробітництва та реалізації спільних інвестиційних проєктів. - зазначає Олександр Гончаров. - Дійшло до того, що Китай вже має намір за допомогою міжнародного арбітражу стягнути з України 3,5 млрд дол. США через ПАТ "Мотор Січ" (дедлайн до 10 листопада цього 2020 року)".

Але замість того, щоб розблокувати інвестиційну угоду, яка обіцяє Україні величезний прибуток і потенційне домінування на ринку авіаційних двигунів КНР, український уряд випрошує кредитні копійки у європейських партнерів.

"Гроші треба заробляти там, де їх багато. - Нагадує Гончаров. - Однак українська влада постійно сходить з шосе, щоб збирати невеликі гриби в особисті кошики, і не поспішає в грибні місця. Судіть самі, ось статистика за обсягами грошової маси в країнах світу: 1. Китай - $ 25 трлн, 2. США - $ 14 трлн, 3. Німеччина - $ 3,3 трлн ", - вказує економіст перспективні напрямки для співпраці.

Також Гончаров зазначив, що залучаючи в українську оборонку і авіаційне двигунобудування партнера в особі Туреччини, Україна знову навмисне створює потенційний конфлікт, тепер з ЄС.

"Ну а навіщо треба було поспішати укладати Україні договірні відносини з Туреччиною як стратегічним партнером? Це що, в противагу Німеччини і Франції? Особливо в контексті останніх трагічних подій, тим більше - в Берліні засудили нападки Ердогана на Макрона", - аналізує економіст незграбну зовнішню політику українського уряду, і зазначає, що США Україна навряд чи може розглядати як надійного і зрозумілого партнера - у них "все занадто заплутано і невизначено".

"І що в результаті маємо? Кабмін Шмигаля на засіданні прийняв чергове рішення звернутися в Європейський інвестиційний банк з проханням отримати кредит в розмірі 25 млн євро для допомоги малим і середнім підприємствам в боротьбі з COVID-19. Тепер це вже норма, клянчити дріб'язок?" - обурюється експерт.

Як повідомлялося раніше, український уряд потрапив в ряд серйозних скандалів в питанні військового співробітництва з Туреччиною. У делегацію для візиту і переговорів в Анкарі включили колишнього власника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва: він продав контрольний пакет акцій більше чотирьох років тому групі китайських інвесторів, а експерти називають його в нинішньому статусі "лижним інструктором", який не має стосунку до підприємства. Це означає, що українська влада робить турецькій стороні пропозиції і дає гарантії, яких не зможє виконати.

Інший скандал - пропозиція віцепрем'єра Олега Уруського туркам про покупку 50% акцій "Мотор Січ". Але ж контрольний пакет уже багато років контролюють компанії з КНР, яким Україна штучно блокує доступ до управління підприємством. Це викликало гучний скандал - як писали зарубіжні ЗМІ, український віцепрем'єр намагається підсунути туркам вкрадене у китайців підприємство.

Тим часом у вересні 2020 року китайські інвестори повідомили Міністерство юстиції України про можливість подачі позову в міжнародні арбітражні інстанції про стягнення з України 3,5 млрд доларів збитків, нанесених блокуванням законних ділових угод між приватними господарюючими суб'єктами України та Китаю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Де цей "експерт" зберігає таку купу юанів?!
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03.11.2020 13:18
+6
Кожне лайно з новоспеченних "експертів" має бути директором якогось інституту НіПроЩо , то вже як у олігархів - канали .
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03.11.2020 13:21
+5
"эксперд" с волжским акцентом очень хочет, что бы "Мотор Січ" порезали на металлолом.
Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг "Мотор Січ" и зарабатывать деньги, а не клянчить кредитную мелочь, - эксперт - Цензор.НЕТ 8574
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03.11.2020 13:19
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Де цей "експерт" зберігає таку купу юанів?!
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03.11.2020 13:18 Відповісти
"эксперд" с волжским акцентом очень хочет, что бы "Мотор Січ" порезали на металлолом.
Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг "Мотор Січ" и зарабатывать деньги, а не клянчить кредитную мелочь, - эксперт - Цензор.НЕТ 8574
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03.11.2020 13:19 Відповісти
Эксперт. Эксперт. Ярославский эксперт
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03.11.2020 13:19 Відповісти
Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг "Мотор Січ" и зарабатывать деньги, а не клянчить кредитную мелочь, - эксперт - Цензор.НЕТ 2831 Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг "Мотор Січ" и зарабатывать деньги, а не клянчить кредитную мелочь, - эксперт - Цензор.НЕТ 6467
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03.11.2020 13:20 Відповісти
турецкий мелкий бизнес кошмарят по всей украине.добром это не кончится.эрдоган мужик строгий.
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03.11.2020 13:21 Відповісти
Кожне лайно з новоспеченних "експертів" має бути директором якогось інституту НіПроЩо , то вже як у олігархів - канали .
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03.11.2020 13:21 Відповісти
Украине нужно ,,урегулировать ,, судебную ветвь власти , иначе инвесторы с деньгами будут шарахаться от нас как от прокаженных . И никакие заказные статьи за китайские деньги о небывалых прибылях от продажи Мотор Сичи китайцам ничего не решат .
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03.11.2020 13:22 Відповісти
"эксперд" предлагает продать китайским "Рогам и копытам" стратегически важное предприятие и лишиться не только прибыли за те же МС-400, но лишиться всех технологий в пользу поднебесной. В Китае империи Цинь таких "экспертов" казнили бамбуком. Ростки бамбука заточивались ножом, над ними подвешивали "эксперда" и бамбук прорастал через "эксперда", - несите нового=)
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03.11.2020 13:24 Відповісти
Хитрожопые китайцы "сравнительно законно" "вложили" ярд в Богуслаева, а теперь вертятся и не знают, как пропетлять. Шиш!
А насчёт, турок, так немцы и французики в случае обострения будут беспокоиться за нас и причитать с каких-то там трибун, пока турки реально будут помогать.
Это что, проплаченный казачок?
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03.11.2020 13:26 Відповісти
и много тебе турки помогли?
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03.11.2020 13:56 Відповісти
Гончаренко, я не эксперт, но даже я знаю, что в ситуации с "Мотор сiч", Украина не игрок. Там был выгодный контракт, с китайцами, но США запретили его осуществление. "Мотор сiч" осталось порезать и продать. Буслаев уже в Воронеже, ведущие спецы, там же и в Китае.
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03.11.2020 13:27 Відповісти
расскажу "моторовцам" пусть поржут
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03.11.2020 13:42 Відповісти
Можно уже сейчас на мотор сичи

выпускать двигатели для

турецких беспилотников
БПЛА Bayraktar TB2

типа .
Китай клепает их вовсю и продает на Алибабе , но к а ч е с т во..
Украина поставит в Турцию двигателей для дронов-истребителей на $600 млн
Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг "Мотор Січ" и зарабатывать деньги, а не клянчить кредитную мелочь, - эксперт - Цензор.НЕТ 7953
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03.11.2020 13:30 Відповісти
Большая часть "Мотор сiч" продана КНР, и выпускать там Украина, ничего не имеет права. Да и не может, коллектива уже нет.
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03.11.2020 13:50 Відповісти
смойся поребрик
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03.11.2020 13:43 Відповісти
А как Сич будет зарабатывать если Авакян покупает на миллиард вертолеты за кордоном а не в Запорожье?
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03.11.2020 13:34 Відповісти
А как Украина будет покупать у богуслаева если его выворачивает от одного слова Украина. Он наизнанку вывернется, но сделает так, чтобы Украина в проигрыше была.
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03.11.2020 13:45 Відповісти
В общем то согласен, он ватник, но если бы ему дали заказы он бы гимн УПА заспивал на Красной площади, бизнесмены они такие.
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03.11.2020 22:48 Відповісти
Есть решение вопроса, нужно реорганизовать Мотор Сич, и Ивченко прогресс в одну компанию с подовляющим кол- вот акций в сторону Прогресса, и по закону вопрос решается и остаётся в собственности, и новое предприятие МоторСич-Ивченко Прогресс выпускает двигатели или продажу признать не законной в суде только с толковыми юристами например американскими, и всё решается, только решать ни кто не хочетВот бл.!!!!
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03.11.2020 13:58 Відповісти
Цей "експерт" нам розказує про Ван Цзіня, який викупив половину акцій ,чия корпорація зараз в передбанкротному стані ?(І за яким стоять кацапи).
Китайський "інвестор" з таким собі Сурковим...
Україні потрібно врегулювати ситуацію навколо "Мотор Січ" і заробляти гроші, а не клянчити кредитний дріб'язок, - експерт - Цензор.НЕТ 2132

"Прибутки" китайського "інвестора".
Україні потрібно врегулювати ситуацію навколо "Мотор Січ" і заробляти гроші, а не клянчити кредитний дріб'язок, - експерт - Цензор.НЕТ 2892
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03.11.2020 15:20 Відповісти
Да! Давайте сотрудничать с китаем, с рашкой, с северной кореей. С нормальными странами сотрудничать у зебанды нет ни малейшего желания. И иксперды у них свои, такие же твари продажные.
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03.11.2020 15:48 Відповісти
Ы цу мо
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03.11.2020 20:33 Відповісти
 
 