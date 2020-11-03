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Зеленський, як і Путін, хоче одноосібно звільняти суддів КС, це наближення України до диктатури, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський, як і Путін, хоче одноосібно звільняти суддів КС, це наближення України до диктатури, - Порошенко

"Європейська Солідарність" не допустить проходження через парламент узурпаторського законопроєкту Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Порошенко зазначив, що не вітає рішення КС про скасування електронних декларацій і нагадав, що завдяки його команді була запущена найбільш жорстка система електронного декларування з кримінальною відповідальністю за його порушення.

"Вчора депутати "Європейської Солідарності" підписали законопроєкт, яким передбачається повне повернення до електронних декларацій", - зазначив лідер політсили.

Також читайте: Група суддів КС на чолі з Тупицьким відверто симпатизує Росії, - представник Зеленського в суді Веніславський

"Вчора Зеленський намагався налякати Верховну Раду і українське суспільство. Це дуже погано, коли Зеленський хоче бути страшним і когось налякати. Я йому казав ще рік тому і можу повторити – вас ніхто не боїться, ви навпаки стаєте дуже смішним. Погано, коли президент виглядає страшно, але ще гірше, коли над ним сміються. Зупиніться. Я ще раз нагадую свою пропозицію, коли я наполегливо радив – зберіть керівників фракцій Верховної Ради, і ми разом готові пошукати вихід з конституційної кризи, куди ви затягнули країну", – говорить Порошенко.

Порошенко зазначив, що Зеленський, який оточив себе людьми з команди Януковича, хоче перейняти досвід путінського режиму: "За останній тиждень Держдума Російської Федерації внесла зміни в законодавство РФ, яким передбачила права президента країни-агресора Росії Путіна одноосібно звільняти суддів Конституційного Суду. Дуже сподобалася ця ідея Зеленському, і він хотів продавити її через Верховну Раду".

За словами п'ятого президента, "Зеленський намагається скористатися цією можливістю для того, щоб наблизити країну до диктатури".

Читайте: "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура

"Зеленський в абсолютно незаконний, неконституційний спосіб, всупереч Конституції, де обов’язки Президента чітко визначені в 106 статті, а елементи захисту Конституції і Конституційного Суду теж чітко відображені в Конституції, намагається штурмом взяти Конституційний Суд. Для того, щоб за порадами Портнова, Татарова, Смірнова – всіх поплічників Януковича – сформувати лояльний до себе Конституційний Суд, який буде робити так само, як і робив за часів Януковича-Портнова у 2010-му році, тобто схвалювати узурпацію", – підкреслив лідер "Європейської Солідарності".

"Вам недостатньо, що великий друг України, керівник Венеціанської комісії Букіккіо, і керівництво GRECO – органу Ради Європи з антикорупційного моніторингу – звернулися до вас із проханням зупинитися. Ви цього не чуєте. Позицію Венеціанської комісії дуже легко отримати, я це робив багато разів. Звертаєтеся до Венеціанської комісії, даєте час на вивчення проєктів законодавства. Збирається сесія Венеціанської комісії, отримуєте пропозиції, бо це дорадчий орган Ради Європи. І якщо Україна вважає себе європейською країною, ми це точно зможемо зробити, й імплементуємо це в українське законодавство. Я можу наголосити, що всі важливі законопроєкти щодо антикорупційного законодавства пройшли експертизу Венеціанської комісії, отримали підтримку наших міжнародних партнерів і тому вони так важливі", - додав Порошенко.

П'ятий президент упевнений, що Рада проголосує законопроєкт, який вчора підписали представники "Європейської Солідарності", який повертає електронне декларування та кримінальну відповідальність за його порушення.

"Залиште вже в спокої Конституцію. І не треба лякати Україну та українців достроковими парламентськими виборами, ви, пане Зеленський, на них програєте, бо ви втратили довіру людей", - резюмував Порошенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
Зеленский, как и Путин, хочет единолично увольнять судей КС, это приближение Украины к диктатуре, - Порошенко - Цензор.НЕТ 694
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03.11.2020 13:27
+31
Клятый Порошенко опять катит бочку на Бубачьку Зеленский, как и Путин, хочет единолично увольнять судей КС, это приближение Украины к диктатуре, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9756
Зеленский, как и Путин, хочет единолично увольнять судей КС, это приближение Украины к диктатуре, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7856
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03.11.2020 13:27
+27
Зеленский, как и Путин, хочет единолично увольнять судей КС, это приближение Украины к диктатуре, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9233
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03.11.2020 13:30
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Если верить всему сказанному (и не только Порошенко), себя не уважать.
Если судить по действиям:
- КС принял не устраивающее общество решение.
- Европейская Солидарность начала поднимать народный бунт.
- Клоун струхнул, и издал указ, под давлением протестующих.
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03.11.2020 14:35 Відповісти
КС существует не для принятия "устраивающих общество решений", а для установления конституционности существующего законодательства, а также решений законодательной и исполнительной власти.
Пока что никаких бунтов не наблюдается. Только перетягивание каната между Банковой и КС.
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03.11.2020 15:05 Відповісти
Насчёт "хочет" кто-кто, а Порохатый Барыга спит и видит, жаждет, вожделеет и любострастно желает возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя "Бриони" своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только президентская булава Порохатому Шоколатье, к неописуемому огорчению всех любителей сосательных леденцов "Рошен", пока-что не светит.
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03.11.2020 14:27 Відповісти
Похоже, что провокацию с отменой деклараций сделали намеренно, чтобы поставить КС под контроль. Единственный путь решения - обновление законов Радой.
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03.11.2020 14:30 Відповісти
Шо то не стыковочка.Первым начал воду мутить КС,когда удовлетворил иск зажопников,отменив декларирование,хотя не имел такого морального права выносить такой вердикт без мнения Президента и Рады.Рада давала добро на Закон о декларациях, ей его и отменять,если посчитает нужным и будут голоса.КС же спорол отсебятину и дурость несусветную лишённую всякого смысла,зарядив Украине под дых,сбив ритм и дыхание без особого основания. Зеленський, як і Путін, хоче одноосібно звільняти суддів КС, це наближення України до диктатури, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6364
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03.11.2020 14:32 Відповісти
Якусь хуцпу задумали.
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03.11.2020 19:23 Відповісти
"Каждый судит о других в меру своей собственной падлючести" === А кто у нас чаще других варнякает о диктатуре и узурпации власти? Зеленський, як і Путін, хоче одноосібно звільняти суддів КС, це наближення України до диктатури, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8695
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03.11.2020 15:07 Відповісти
И только лучезарный светоч демократии, хранящийся под толстым слоем нафталина в шкафу для "отставной козы барабанщиков"©, великий Пётр Алексеевич Порошенко спасёт Украину от диктатуры! Только он и спасёт. От диктатуры. Даже сидя в шкафу из-под нафталина спасёт. Никто не спасёт, а он спасёт. Из шкафа спасёт! От прямо из шкафа возьмёт и спасёт. А больше ж некому. Кто ж как не он спасёт? Причём, от диктатуры, но из шкафа, а спасёт!
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03.11.2020 15:08 Відповісти
Привет, махнарылый!
Яценюк ещё тивожыт?
Пора, пора уже к теме жопы переходить, а там и гавно не за горами!
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03.11.2020 16:52 Відповісти
Хо потужніше всіх волає "зрада"??
Так сам зраднк!
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03.11.2020 15:17 Відповісти
Порошенко поддерживает КС получается.
Не даст в обиду судей, которых сам же и назначал! Зеленський, як і Путін, хоче одноосібно звільняти суддів КС, це наближення України до диктатури, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9642
А вот за продажу земель Украины не в падло было голосовать совместно с Зеленским!
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03.11.2020 15:23 Відповісти
тупицкий - человек зеленского, не тупи.
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03.11.2020 15:42 Відповісти
Яке має відношення, і пан Порошенко, і пан Зеленський до КС суду, Вони за Конституцією є найвищі посадові особи виконавчої влади,тож який ідіот їм дозволив право призначати свою квоту в КС? Тобто, вони отримали право призначати свої креатури в іншу - судову гілку влади, яка повинна бути незележна від виконавчої і законодавчої гілок. Тобто, олігархат зробив щоб не громадяни вибирали цих суддів, за поданням Вищої ради юститції , а їх вибирають топові казнокради, і щось тут в Україні хочуть побороти ? Ви вже задовбали пани бобри своїм фарисейством. От коли президент не буде мати повноважень виконавчої влади, а буде гарант конституції, от тоді він і повинен отримати таку квоту.
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03.11.2020 15:34 Відповісти
Судьи КС, которые узаконили коррупцию и отвернули Мир от Украины:
- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)
- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)
- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)
- Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)
- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)
- Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).
- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)
- Сас Сергей (Связи: партия "Батькивщина")
- Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)
- Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность) Источник: https://censor.net/ru/n3227909
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03.11.2020 15:38 Відповісти
вот эти вот "связи" неплохо было бы подкрепить фактами. "Ссал рядом в туалете верховной рады" - это такая себе связь.
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03.11.2020 15:44 Відповісти
Какие именно доказательства убедят такого оппонента-интеллектуала?
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03.11.2020 15:47 Відповісти
Говорят, что в Москве Порошенко лично доил кур в бункере Путина!
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03.11.2020 16:54 Відповісти
Еще один пукнул что то "умное". Какие вам доказательства нужны, сформулировать можете?
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03.11.2020 17:24 Відповісти
Ты, Сержик, настолько глуп? Тогда поясняю - есть такая фраза про "говорят" - "говорят в Москве кур доят!" Так вменяемые говорят по поводу "А вот Вася сказал, что Петя.....". Или по поводу ". Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне".
Так понятно или нужны дальнейшие объяснения?
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03.11.2020 18:42 Відповісти
скажи, порошенко убивал своего брата? Да-нет? Были доказательства?
И если нет, то для начала неплохо было бы извиниться за своего любимого зелупенфюрера, который проталкивал этот мессидж в предвыборной гонке.
А то получается, что за кое-кем должок, но он продолжает пытаться взять в долг.
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04.11.2020 14:53 Відповісти
а теперь по сути. Порох высказал предположение, что зеленский спит и видит, как переназначать судей по своему желанию. И? И таки да, это правда - зеленский планомерно узурпирует власть.
Независимо от того, что там вытворил некий тупицкий.
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03.11.2020 15:46 Відповісти
А то, что Украина получит существенный удар и потеряет помощь Запада, твой Порох не заметил?
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03.11.2020 15:48 Відповісти
Она её уже полтора года теряет. Благодаря Зеленскому.
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03.11.2020 16:14 Відповісти
Пролет натовских самолетов Киевом - это потеря? Или о чем ты?
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03.11.2020 17:25 Відповісти
я бы сказал, что зеленский постоянно вбрасывает мысль что ЕС украине не нужен, можно дружить с россией и прочие мерзкие лозунги - поэтому запад полетал своими натовскими самолетами над киевом, чтобы такие как ты не поддавались этим поганым мыслишкам клована.
Это не заслуга зеленского. Дела зеленского говорят о другом, о многом, это своеобразная лакмусовая бумажка - сдача ключевого свидетеля по MH17 перед судом в гааге, например. Или мутное дело с вагнеровцами, которое упорно замалчивается на самом высоком уровне. Были бы чисты - не скрывали бы.
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04.11.2020 14:44 Відповісти
если бы у твоего зеленского были яйца, медведчук с коломойским не подавали бы подобных исков в КС, и проблемы бы не было от слова "совсем".
А так - очень уж похоже на классическую еврейскую хуцпу - попробовали внаглую - не получилось - теперь валят на крайнего. И проблема не в хуцпе, а в существовании легковерных украинцев (читай - зелебобиков, которым так легко насрать в мозг, потому что там в черепной коробке пусто).
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04.11.2020 14:47 Відповісти
Хотелось бы понять механизм захвата и узурпирования власти Зеленским по мнению Порошенко.
Зато мне абсолютно понятно, почему Порошенко встал на защиту интересов коррупционеров.
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03.11.2020 17:37 Відповісти
Судебная ветвь власти независима от остальных.
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03.11.2020 17:54 Відповісти
Пояснюю Іванову. Розганають КС, і зеленський формує новий - 6 від себе, 6 від Ради, тобто враховуючи монобільшість, теж від себе. Всього 12 з 18 - тобто монобільшість і в КС. Отакий примітивний механізм узурпації влади, точніше ОСТАТОЧНОЇ узурпації влади забандою.
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03.11.2020 18:58 Відповісти
если ты чего-то не понимаешь, это лично твоя проблема, и никто ее кроме тебя не решит. Особенно если становиться в позу "а докажите мне", имея какие-то предубеждения.
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04.11.2020 14:49 Відповісти
Порошенко - лицемірний покидьок. Сам хотів все контролювати, тому й КС у нас такий. Боровся з Громадською радою доброчесності, щоб протягнути потрібних людей у всі суди. Олігарх - ворог демократичної України.
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03.11.2020 17:49 Відповісти
Гризуться між собою маланці, а в українців чуби тріщать.
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03.11.2020 21:36 Відповісти
"Астанавитесь" - Ростов ждёт тебя Барыга.
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03.11.2020 22:59 Відповісти
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