Зеленський, як і Путін, хоче одноосібно звільняти суддів КС, це наближення України до диктатури, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Європейська Солідарність" не допустить проходження через парламент узурпаторського законопроєкту Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
Порошенко зазначив, що не вітає рішення КС про скасування електронних декларацій і нагадав, що завдяки його команді була запущена найбільш жорстка система електронного декларування з кримінальною відповідальністю за його порушення.
"Вчора депутати "Європейської Солідарності" підписали законопроєкт, яким передбачається повне повернення до електронних декларацій", - зазначив лідер політсили.
"Вчора Зеленський намагався налякати Верховну Раду і українське суспільство. Це дуже погано, коли Зеленський хоче бути страшним і когось налякати. Я йому казав ще рік тому і можу повторити – вас ніхто не боїться, ви навпаки стаєте дуже смішним. Погано, коли президент виглядає страшно, але ще гірше, коли над ним сміються. Зупиніться. Я ще раз нагадую свою пропозицію, коли я наполегливо радив – зберіть керівників фракцій Верховної Ради, і ми разом готові пошукати вихід з конституційної кризи, куди ви затягнули країну", – говорить Порошенко.
Порошенко зазначив, що Зеленський, який оточив себе людьми з команди Януковича, хоче перейняти досвід путінського режиму: "За останній тиждень Держдума Російської Федерації внесла зміни в законодавство РФ, яким передбачила права президента країни-агресора Росії Путіна одноосібно звільняти суддів Конституційного Суду. Дуже сподобалася ця ідея Зеленському, і він хотів продавити її через Верховну Раду".
За словами п'ятого президента, "Зеленський намагається скористатися цією можливістю для того, щоб наблизити країну до диктатури".
"Зеленський в абсолютно незаконний, неконституційний спосіб, всупереч Конституції, де обов’язки Президента чітко визначені в 106 статті, а елементи захисту Конституції і Конституційного Суду теж чітко відображені в Конституції, намагається штурмом взяти Конституційний Суд. Для того, щоб за порадами Портнова, Татарова, Смірнова – всіх поплічників Януковича – сформувати лояльний до себе Конституційний Суд, який буде робити так само, як і робив за часів Януковича-Портнова у 2010-му році, тобто схвалювати узурпацію", – підкреслив лідер "Європейської Солідарності".
"Вам недостатньо, що великий друг України, керівник Венеціанської комісії Букіккіо, і керівництво GRECO – органу Ради Європи з антикорупційного моніторингу – звернулися до вас із проханням зупинитися. Ви цього не чуєте. Позицію Венеціанської комісії дуже легко отримати, я це робив багато разів. Звертаєтеся до Венеціанської комісії, даєте час на вивчення проєктів законодавства. Збирається сесія Венеціанської комісії, отримуєте пропозиції, бо це дорадчий орган Ради Європи. І якщо Україна вважає себе європейською країною, ми це точно зможемо зробити, й імплементуємо це в українське законодавство. Я можу наголосити, що всі важливі законопроєкти щодо антикорупційного законодавства пройшли експертизу Венеціанської комісії, отримали підтримку наших міжнародних партнерів і тому вони так важливі", - додав Порошенко.
П'ятий президент упевнений, що Рада проголосує законопроєкт, який вчора підписали представники "Європейської Солідарності", який повертає електронне декларування та кримінальну відповідальність за його порушення.
"Залиште вже в спокої Конституцію. І не треба лякати Україну та українців достроковими парламентськими виборами, ви, пане Зеленський, на них програєте, бо ви втратили довіру людей", - резюмував Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Если судить по действиям:
- КС принял не устраивающее общество решение.
- Европейская Солидарность начала поднимать народный бунт.
- Клоун струхнул, и издал указ, под давлением протестующих.
Пока что никаких бунтов не наблюдается. Только перетягивание каната между Банковой и КС.
Вот только президентская булава Порохатому Шоколатье, к неописуемому огорчению всех любителей сосательных леденцов "Рошен", пока-что не светит.
Яценюк ещё тивожыт?
Пора, пора уже к теме жопы переходить, а там и гавно не за горами!
Так сам зраднк!
Не даст в обиду судей, которых сам же и назначал!
А вот за продажу земель Украины не в падло было голосовать совместно с Зеленским!
- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)
- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)
- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)
- Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)
- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)
- Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).
- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)
- Сас Сергей (Связи: партия "Батькивщина")
- Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)
- Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность) Источник: https://censor.net/ru/n3227909
Так понятно или нужны дальнейшие объяснения?
И если нет, то для начала неплохо было бы извиниться за своего любимого зелупенфюрера, который проталкивал этот мессидж в предвыборной гонке.
А то получается, что за кое-кем должок, но он продолжает пытаться взять в долг.
Независимо от того, что там вытворил некий тупицкий.
Это не заслуга зеленского. Дела зеленского говорят о другом, о многом, это своеобразная лакмусовая бумажка - сдача ключевого свидетеля по MH17 перед судом в гааге, например. Или мутное дело с вагнеровцами, которое упорно замалчивается на самом высоком уровне. Были бы чисты - не скрывали бы.
А так - очень уж похоже на классическую еврейскую хуцпу - попробовали внаглую - не получилось - теперь валят на крайнего. И проблема не в хуцпе, а в существовании легковерных украинцев (читай - зелебобиков, которым так легко насрать в мозг, потому что там в черепной коробке пусто).
Зато мне абсолютно понятно, почему Порошенко встал на защиту интересов коррупционеров.