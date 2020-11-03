У законі про мову немає особливих проблем, але є питання нацменшин, - глава КС Тупицький
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Так званий мовний закон, який регулює використання української мови як державної, не є проблемним. Але питання викликають положення, пов'язані з національними меншинами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Конституційного Суду Олександр Тупицький.
За його словами, Конституційний Суд ще не ухвалив рішення за цим законом. Водночас, він наголосив, що не бачить особливих проблем з його конституційністю.
"Немає там особливих проблем. Але є питання нацменшин", - заявив Тупицький.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 3 листопада, Конституційний Суд продовжить розгляд конституційності закону про функціонування української мови як державної.
Топ коментарі
+29 віктор федорович 31ee1569
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+19 alex orly
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+16 Дмитрий Иванов 933bda32
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-Активісти їдуть додому до Тупицького: везуть з собою шини і "зимові коктейлі
небажанні та імперській пихатості.
а ще в невмінні українців змусити завезену наволоч поважати українське.
Інша справа, що в нас вигодонабувач від всіх муток з нацменшинами один - кацапстан.
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Вопрос нацменшинств регулируется законом про НАЦМЕНЬШИНСТВА, а не законом про статус государственного языка...
Десь це вже чули у 2013 - 2014 му
ВІДРИЖКА РОСТОВА
Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств
Страсбург, 5 ноября 1992 года
Неофициальный перевод
За роки незалежності питанням про мову розколювали суспільство України, а це є злочином.
Проблеми з мовним питанням в Україні не існує, його весь час використовують політики для досягнення своїх забаганок.