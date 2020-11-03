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У законі про мову немає особливих проблем, але є питання нацменшин, - глава КС Тупицький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У законі про мову немає особливих проблем, але є питання нацменшин, - глава КС Тупицький

Так званий мовний закон, який регулює використання української мови як державної, не є проблемним. Але питання викликають положення, пов'язані з національними меншинами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Конституційного Суду Олександр Тупицький.

За його словами, Конституційний Суд ще не ухвалив рішення за цим законом. Водночас, він наголосив, що не бачить особливих проблем з його конституційністю.

"Немає там особливих проблем. Але є питання нацменшин", - заявив Тупицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 3 листопада, Конституційний Суд продовжить розгляд конституційності закону про функціонування української мови як державної.

Також читайте: Група суддів КС на чолі з Тупицьким відверто симпатизує Росії, - представник Зеленського в суді Веніславський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
В Україні нема ніяких нацменшин, бо в українському паспорті нема графи національність. Юридично всі громадяни України є українцями. Якщо хтось вважає, що він не українець, то він автоматично перестає бути громадянином України. Тому всі мови, крім української в Україні мають статус іноземних і ніякого застосування у державному управлінні та побуті не можуть мати. Весь аудіо візуальний простір України має бути україномовним. Хто проти цього - той ворог українського народу.
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03.11.2020 13:46
+19
В кожній країні є нацменьшинства, І ЩО??? Треба переглядати мовний закон??? Що ти ДУРНЮ верзеш!!!!!!!!!!
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03.11.2020 13:44
+16
Есть серьёзная проблема с кучей непонятной недвижимости у судей и особенно земелькой в Крыму В законе о языке нет особых проблем, но есть вопросы нацменьшинств, - глава КС Тупицкий - Цензор.НЕТ 7641
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03.11.2020 13:41
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Встречай гостей ****! В законе о языке нет особых проблем, но есть вопросы нацменьшинств, - глава КС Тупицкий - Цензор.НЕТ 3604

-Активісти їдуть додому до Тупицького: везуть з собою шини і "зимові коктейлі

В законе о языке нет особых проблем, но есть вопросы нацменьшинств, - глава КС Тупицкий - Цензор.НЕТ 8390
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03.11.2020 13:37 Відповісти
О как 07.11... а чего не после нового года? )) и адрес дома то какой? ))) где собираться понятно, а куда активистам ехать то? ))
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03.11.2020 13:40 Відповісти
Ехать в Крым. Его дом там.
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03.11.2020 14:19 Відповісти
Есть серьёзная проблема с кучей непонятной недвижимости у судей и особенно земелькой в Крыму В законе о языке нет особых проблем, но есть вопросы нацменьшинств, - глава КС Тупицкий - Цензор.НЕТ 7641
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03.11.2020 13:41 Відповісти
В кожній країні є нацменьшинства, І ЩО??? Треба переглядати мовний закон??? Що ти ДУРНЮ верзеш!!!!!!!!!!
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03.11.2020 13:44 Відповісти
Вот вот,теперь и венгры Закарпатья подтянутся.
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03.11.2020 13:44 Відповісти
Но вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.Источник: https://censor.net/ru/n3228781 нет никаких вопросов есть лень и умственная отсталость,выражающаяся в неспособности за много лет выучить язык государства в котором живешь.
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03.11.2020 13:45 Відповісти
в неспособности за много лет выучить язык
небажанні та імперській пихатості.
а ще в невмінні українців змусити завезену наволоч поважати українське.
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03.11.2020 14:48 Відповісти
лугандоновские буряты - как нацмены ))
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03.11.2020 13:45 Відповісти
паспорт гражданина украины дает право каждому обязательно знать украинский и английский языки и быть избранным даже президентом украины.
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03.11.2020 13:46 Відповісти
В Україні нема ніяких нацменшин, бо в українському паспорті нема графи національність. Юридично всі громадяни України є українцями. Якщо хтось вважає, що він не українець, то він автоматично перестає бути громадянином України. Тому всі мови, крім української в Україні мають статус іноземних і ніякого застосування у державному управлінні та побуті не можуть мати. Весь аудіо візуальний простір України має бути україномовним. Хто проти цього - той ворог українського народу.
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03.11.2020 13:46 Відповісти
Графи "національність" немає, напевне, в усіх країнах Європи, проте нацменшини існують, і уряди ведуть їх облік через опитування.

Інша справа, що в нас вигодонабувач від всіх муток з нацменшинами один - кацапстан.
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03.11.2020 13:54 Відповісти
Франція так і не ратифікувала Європейську хартію регіональних мов і мов меншин, стоячи на тих позиціях, що у Франції немає національних меншин
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03.11.2020 14:03 Відповісти
Претендувати на національну меншину можуть лише кримські татари.
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03.11.2020 14:09 Відповісти
Кримські татари є однією нацією в Україні, яка признана корінною.
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03.11.2020 16:20 Відповісти
Нельзя уволить, РАССТРЕЛЯТЬ!
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03.11.2020 13:48 Відповісти
Это кто нацменшины- путиноидные ублюдки, живущие в Украине? Та пішов ти в сраку з ними!
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03.11.2020 13:52 Відповісти
уничтожив украинскую библиотеку в москве россия ответила на все вопросы.это действительно братский поступок шариковых
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03.11.2020 13:55 Відповісти
Отмзка тупая,Что ж тогда говорить про сша где все нацменшины мира а язык государственный только один английский,во Франции Германии,соответсвенно французский и немецкий,где нацменьшин больше проживает чем в Украине
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03.11.2020 14:04 Відповісти
При всем уважении, но в США несколько иначе в плане государственных языков.
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03.11.2020 14:33 Відповісти
Видимо под "нацменьшинствами" он подразумевает "угнетение срусских"?
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03.11.2020 14:08 Відповісти
Мадяри теж занесли?
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03.11.2020 14:19 Відповісти
Как уж на сковороде ! Нужно сделать как в Казахстане - Лондонский суд , иначе все потуги с нашими, хапугами - бесполезны
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03.11.2020 14:24 Відповісти
В законе о языке нет особых проблем, но есть вопросы нацменьшинств

_________
Вопрос нацменшинств регулируется законом про НАЦМЕНЬШИНСТВА, а не законом про статус государственного языка...
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03.11.2020 14:52 Відповісти
Так называемый "языковой" закон, который регулирует использование украинского языка как государственного, не является проблемным. Но вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами. Источник: https://censor.net/ru/n3228781

Десь це вже чули у 2013 - 2014 му

ВІДРИЖКА РОСТОВА



У законі про мову немає особливих проблем, але є питання нацменшин, - глава КС Тупицький - Цензор.НЕТ 5441
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03.11.2020 15:08 Відповісти
Доктор, ....***....
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03.11.2020 15:40 Відповісти
"c"нетерриториальные языки" означают языки, используемые жителями государства, которые отличаются от языка или языков остального населения государства, но которые несмотря на традиционное использование на территории государства, не могут связываться с каким-либо его определенным районом."

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств
Страсбург, 5 ноября 1992 года
Неофициальный перевод
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03.11.2020 16:05 Відповісти
Если жизнь стала скучной и однообразной, необходимо добавить в неё драйва: облачиться в бордовую мантию и потягать нацменов за язык - то, что нужно - даже лучше чем коррида.
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03.11.2020 16:10 Відповісти
Пора вже прийняти Закон про те, що хто піднімає питання мови, той отримує 10 років тюрми.
За роки незалежності питанням про мову розколювали суспільство України, а це є злочином.
Проблеми з мовним питанням в Україні не існує, його весь час використовують політики для досягнення своїх забаганок.
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03.11.2020 16:13 Відповісти
арестуйте уже его. єто заговорщик, уже доказана вина судей КС в узурпации власти при Януковиче, теперь тоже при зеленском. СБУ или НАБУ приехали и закрыли таких
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03.11.2020 20:44 Відповісти
 
 