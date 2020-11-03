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Конституція (499) КС (1154) Палиця (45) За майбутнє (25)

Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця

Законопроєкт про припинення повноважень Конституційного Суду, який президент виносить на розгляд Верховної Ради, – неконституційний. І якщо в парламенті депутати порушуватимуть Основний Закон України, то не варто сподіватися дотримання закону від громадян

Таку позицію висловив лідер політичної партії "За Майбутнє" Ігор Палиця, виступаючи з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ

"Зараз у Верховній Раді хочуть ухвалити неконституційне рішення – про розпуск Конституційного Суду, бо комусь не подобаються його висновки. Коли півтора року тому Конституційний Суд сказав, що дострокові вибори проводити можна і наказ про розпуск попереднього парламенту – законний, тоді всім усе подобалося. Сьогодні не подобається, тому що він дозволив собі сказати про неправочинність ухваленого закону", − прокоментував Палиця.

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Політик переконаний: антикорупційна система потрібна так само, як і антикорупційні органи – НАЗК та НАБУ. Але вони мають відповідати Основному Закону України – Конституції.

"Якщо хтось дозволяє собі казати, що Конституцію можна паплюжити й топтати, то ці люди не мають права називатися депутатами й президентами", − наголосив Ігор Палиця.

Він додав, що закони потрібно міняти у цивілізований спосіб, а не ухвалюючи антиконституційні рішення.

"Давайте разом за два-три тижні напишемо нормальний конституційний законопроєкт, повернемо всі повноваження НАЗК, повернемо декларування, повернемо все для того, щоб боротися з корупцією в країні. А тому, хто хоче отримувати гроші з-за кордону, я скажу: ми не дамо зруйнувати Україну! Україна буде незалежна від усіх, тільки буде залежати від народу України!" − заявив політик.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Палица это из Бениной за Майбах!
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03.11.2020 14:28
+14
Зелохторату - так... Когда полтора года назад КС разрешил провести досрочные выборы и распустить парламент, всем все нравилось, - Палица - Цензор.НЕТ 4970
Когда полтора года назад КС разрешил провести досрочные выборы и распустить парламент, всем все нравилось, - Палица - Цензор.НЕТ 4728
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03.11.2020 14:26
+11
пока народ взбеленился на кс, за кулисами происходит что то другое. Создают кипишь в одном месте, потом создают кипишь еще больший в другом, в итоге сходимся где то по середине. Ничего не напоминает?
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03.11.2020 14:32
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Зелохторату - так... Когда полтора года назад КС разрешил провести досрочные выборы и распустить парламент, всем все нравилось, - Палица - Цензор.НЕТ 4970
Когда полтора года назад КС разрешил провести досрочные выборы и распустить парламент, всем все нравилось, - Палица - Цензор.НЕТ 4728
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03.11.2020 14:26 Відповісти
сравнил орган клопа и Кита... Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця - Цензор.НЕТ 1849
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03.11.2020 15:08 Відповісти
прикол в том что у него Пашпорт и Гражданство Швейцарии в одном Кантоне а женка его имеет пашпорт и гражданство Швейцарии с сынком в Ином кантоне Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця - Цензор.НЕТ 5374... а кантоны или полу кантоны в Швейцарии поменять сложнее раз в 10 чем получить вид или гражданство просто в Швейцарии...
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03.11.2020 15:10 Відповісти
Палица это из Бениной за Майбах!
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03.11.2020 14:28 Відповісти
из 🤡🎪клоуна (табуретки) ,как сказал Каломойша ,он благодаря зомбоящику 📺1+1,сделал -«президента «
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03.11.2020 14:37 Відповісти
Так. Сім'я якого вже давно живе за кордоном.
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03.11.2020 14:47 Відповісти
Швейцарія,Франція,бізнес-Франція, курорти -Швейцарія,синок мутить мутки на незаконній поставці нафопродуктів в Україну. от вам і "поборник" справедливості.
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03.11.2020 14:59 Відповісти
Так. Головне - гарно кукарікати, як вони ******* Украіну!
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03.11.2020 15:39 Відповісти
Волинякам подобається.
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03.11.2020 19:27 Відповісти
Лысая палица, не бреши за "всех"!
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03.11.2020 14:49 Відповісти
Мало того що Палиця -бєнін замайбах,він ще й позіционує себе як проукраїнського патріота.Бо на заході України інакше не сприймуть. А насравді он як виходить. Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця - Цензор.НЕТ 4586
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03.11.2020 14:56 Відповісти
Швейцарія,Франція,бізнес-Франція, курорти -Швейцарія,синок мутить мутки на незаконній поставці нафопродуктів в Україну.
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03.11.2020 15:00 Відповісти
Законопроект о прекращении полномочий Конституционного Суда, который президент выносит на рассмотрение Верховной Рады - неконституционный. И если в парламенте депутаты будут нарушать Основной Закон Украины, то не стоит надеяться соблюдения закона от граждан. Когда полтора года назад КС разрешил провести досрочные выборы и распустить парламент, всем все нравилось, - Палица - Цензор.НЕТ 692

Так это что можно теперь маску больше не носить в АТБ? Когда полтора года назад КС разрешил провести досрочные выборы и распустить парламент, всем все нравилось, - Палица - Цензор.НЕТ 3486
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03.11.2020 14:28 Відповісти
МУсорам это не известно!
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03.11.2020 14:32 Відповісти
Пральна! Канстітуція далжна імєть адну статью: ісполнєнію падлєжіт толька тот закон, каторий нравіцца!
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03.11.2020 14:41 Відповісти
Бросили пробный камень,а теперь в зад.
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03.11.2020 14:31 Відповісти
Пауки 🕷🕸в бенькиной банке жрут друг-друга
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03.11.2020 14:31 Відповісти
скоро всю суддівську кришу погонять нах от тоді ви ішаки зайорзаєте задніми дирками!
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03.11.2020 14:32 Відповісти
Палица такая же воровская гнида как и эти судьи ! Надо повнимательней с его декларацией поработать !
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03.11.2020 14:32 Відповісти
Работать не только с его декларацией анти коррупционным органам, тут больше надо работать СБУ
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03.11.2020 14:34 Відповісти
там є над чим попрацювати,ой є !
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03.11.2020 15:01 Відповісти
пока народ взбеленился на кс, за кулисами происходит что то другое. Создают кипишь в одном месте, потом создают кипишь еще больший в другом, в итоге сходимся где то по середине. Ничего не напоминает?
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03.11.2020 14:32 Відповісти
Газ по 9 грн плюс 1.4 грн транспортування треба народ чимось відволікти поки бабло капає а то побіжать міняти провайдера
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03.11.2020 15:36 Відповісти
результат досрочных выборов ВР в том что до очередных выборов ВР осталось меньше трех лет.
"Выборы в Верховную Раду 29 октября 2023" !!!
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03.11.2020 14:33 Відповісти
Палкин, засунь сам себя в анал, слови кайф Когда полтора года назад КС разрешил провести досрочные выборы и распустить парламент, всем все нравилось, - Палица - Цензор.НЕТ 6948
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03.11.2020 14:33 Відповісти
А як це подобалось і Палиці, і Коломойському - словами не сказати...
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03.11.2020 14:34 Відповісти
Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця - Цензор.НЕТ 5013 і не тільки їм....Є контакт!...От вінта!...Так хто там з них яку сходинку у ієрархії "агент кремля" займає?

pravda.com

...Фракции "Голоса", "Европейской солидарности", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и депутатская группа "За будущее" в Верховной Раде выступают против принятия законопроекта авторства президента Владимира Зеленского, который предлагает распустить Конституционный суд.
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03.11.2020 15:01 Відповісти
зебіл подоляковий, ти ше прирівняй їх погляди на державний устрій через те, що вони в одній столовці Верховної Ради обідають; і з одного р/р зарплату отримують.
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03.11.2020 15:25 Відповісти
Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця - Цензор.НЕТ 7424 Дякую за довіру! Алє до "вашого кондуіту" треба зараховувати "як жирних лодоляковськіх ботів" ресурс УП а не мене!
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03.11.2020 15:46 Відповісти
само собою, УПашка нині зебільна, і ботає давно вже
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03.11.2020 16:25 Відповісти
Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця - Цензор.НЕТ 4506 важко вам живеться - агенти кремля оточили щільними колами...Дефіциту фольги немає?
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03.11.2020 17:11 Відповісти
а были варианты?
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03.11.2020 14:34 Відповісти
ЗА МАЙБУТНЕ -ЭТО ОТСТОЙ ВСЕГО ГОВЕННОГО ЧТО И ОПЗЖ ( НО ЭТО НА ЛБУ НАПИСАНО ЧТО ВРАГ УКРАИНЫ ) А ЭТО ТО ЖЕ САМОЕ НО СКРЫТНОЕ ЧТО БОЛЕЕ ВСЕГО ОПАСНЕЕ ! Я УДИВЛЯЮСЬ ПРОРОССИЙСКОМУ ЧМУ КОТОРОЕ ГОЛОСУЕТ ЗА НИХ -ЧТО МАЛО СМЕРТЕЙ ПРИНЕС РУССКИЙ МИР В УКРАИНУ ? НЕУШТО ВЫ ТАКИЕ ******** ЧТО ЭТОГО НЕ ВИДИТЕ ?
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03.11.2020 14:38 Відповісти
за Майбах і опзж-це одна кантора,просто на виборах розприділили голоса,особливо на Заході де за опзж - 0% то взяли Палицею ну і там тимоха підтявкує ще.
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03.11.2020 15:02 Відповісти
А разве это правильно, говорить за всех?
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03.11.2020 14:38 Відповісти
Палиці теж подобалось.
А мені - НІ
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03.11.2020 14:41 Відповісти
как минимум тогда не было тупицкого Когда полтора года назад КС разрешил провести досрочные выборы и распустить парламент, всем все нравилось, - Палица - Цензор.НЕТ 6351
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03.11.2020 14:44 Відповісти
Ой не звизди те)
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03.11.2020 14:46 Відповісти
Зесрань жрёт зесрань
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03.11.2020 14:44 Відповісти
нужно закатать в асфальт кокаинового наркомана и страна получит шанс, иначе - полная вакханалия и анархия, чем несомненно воспользуется дядя вова
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03.11.2020 14:45 Відповісти
Про то, что у "судей" КС был личный мотив принять это решение всезапно как-то "забылось"...
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03.11.2020 14:47 Відповісти
Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман , Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер-банда грабителей Украины.В ней Палица хайло, а Коломойский мозги. Зачем замутил Коломойский тему КС, пока не понятно.
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03.11.2020 14:49 Відповісти
Ну, это какраз понятно. Шмаркля сделал свое дело, увел страну от европейского вектора, посадил на потоки людей каломойши, вернул ему Приватбанк и отдал десятки миллиардов. Я уж не говорю, что при Порохе, например, каломойшу ФБР гонялобы по всему свету сс@ными тряпками.
Теперь, когда простуженную крысу не пинает только ленивый, нужны другие рычаги. Жопошники подходят каломойше не идеально, но шмаркля уже фсе!
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03.11.2020 15:09 Відповісти
Нагадайте мені, а хіба "палиця" тоді мав щось проти? Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця - Цензор.НЕТ 2913
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03.11.2020 14:49 Відповісти
тоесть ПАЛИЦЯ за банду корумпированных проросийских судей.которые против УКРАИНЫ и мовы и другое сидят ещё с времён януковича....замечательно.... сколько в стране псевдопатриотов только...
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03.11.2020 14:49 Відповісти
бобик не тужся) "Борцунов за мову" от зеленского ми уже видели, - от Ткаченка до Шкаралета и Шифера
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03.11.2020 14:54 Відповісти
ты бобик против МОВЫ вижу раз очко рвануло? да к стати и он не от зеленского даже там и порошенко и януКОвича люди сидят. и от свободы , так что УСПАгОЙСЯ ТЫ... НЕ ТУЖСЯ...
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03.11.2020 14:58 Відповісти
ты шо сказать хотел, бобик? Шо бубочка тужится разогнать КС бо за мову переживает?))) Где вас набирают...)
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03.11.2020 15:02 Відповісти
Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця - Цензор.НЕТ 2507 є доказ зворотного?
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03.11.2020 15:11 Відповісти
я на свободе слова слушал его а ты смотрел СВОБОДУ СЛОВА ? вся прогарамма была посвящена судьям и он был. ясно одно что зеля хочет уволить всех и начать с нуля. а такие как .и ты и другие хотят их оставить....* другое дело кого назначит он и так далее....но то уже будет другая история....мы простарпёров древних в суде и прото что они вредят стране и работают на рашку и против тех кто против увольнения судей... вот и всё что я хотел сказать... где вас там в радах и министерствах понабирали только многих....? хотя прекрасно всё знаю... Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця - Цензор.НЕТ 7405 время интернет и журналистики и телевидения ведь...всё про всех известно..кто из грязи и в князи и у кого откуда бабки....))
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03.11.2020 15:13 Відповісти
Картина маслом - бедненький, но честненький презюдент хочет разогнать злих дядечек из КС, но ему все мешают. Душераздирающее зрелище Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця - Цензор.НЕТ 664
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03.11.2020 14:52 Відповісти
Бєня проти Єрмака попер ? Чи ціну собі набиває ?
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03.11.2020 14:55 Відповісти
Повторюсь: Шмаркля сделал свое дело, увел страну от европейского вектора, посадил на потоки людей каломойши, вернул ему Приватбанк и отдал десятки миллиардов. Я уж не говорю, что при Порохе, например, каломойшу ФБР гонялобы по всему свету сс@ными тряпками.
Теперь, когда простуженную крысу не пинает только ленивый, нужны другие рычаги. Жопошники подходят каломойше не идеально, но шмаркля уже фсе!
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03.11.2020 15:15 Відповісти
Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця - Цензор.НЕТ 55 і коли це у вас почалося?
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03.11.2020 15:50 Відповісти
тогда всем все нравилось.

=====================
не всем ,а только ЗЕБИЛАМ
адекватным людям все было понятно - что роспуск АБСОЛЮТНО НЕ СООТВ Конституции
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03.11.2020 14:57 Відповісти
В норме : правительство меняется и парламент тоже. В Италии правительство часто падало. Но если оно может переформироваться, парламент не меняется. А если не может, идут на выборы. Народ проголосовал за Зе, который сформировал правительство, естественно, и парламент должет был поменяться. Иначе - *однажды лебедь, рак и щука...*
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03.11.2020 15:00 Відповісти
Брехня, що всім подобалось я в коментарях ще тоді писав, що це тупе порушення Конституції, і що? Для вирішення цієї кризи потрібні перевибори всіх і всього, і чим частіше вони будуть тим більша ймовірність, що еліти зрозуміють, що Конституцією задницю 17 олігархам не треба підтирати, не розуміють, то платіть за дурість в нових виборах.
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03.11.2020 15:09 Відповісти
можно ли менять кс, когда большинство граждан украины - за их расстрел?
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03.11.2020 15:10 Відповісти
а за що ті хто хоче "міняти"?
Їм потрібний точно такий суд, але із своїх людей. Вони це вже провернули у ДБР, ГПУ... тільки НАБУ ніяк не нагнуть...
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03.11.2020 15:26 Відповісти
А кто тебе сказал, что большинство за ? )
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03.11.2020 16:03 Відповісти
Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця - Цензор.НЕТ 3348 ну не всім... дебілам так, подобалось, а я і тоді писав, що це неправосудне рішення, по суті злочин, який вчинили судді, щоби покрити злочин вчинений Зеленським.

Зверніть увагу, що "наша влада", яка так обурена "рішенням КСУ" чомусь досі не спромоглась зареєструвати кримінальне провадження по діям суддів і вирішити це питання через вирок цим суддям і визнання їх рішення завідомо неправосудним... а що таке, генпрокурор ваш?
Та просто це рішення обнуляє і їх гріхи... Тому це усе дешевий зебільний цирк, а те що ця наволоч плюнула їм у обличчя назвав правду правдою, приємно...але мету воно переслідує не благородну.
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03.11.2020 15:25 Відповісти
лідер політичної партії "За Майбутнє"



ця шарашка бородатої баби каломойшi вже таки партiя? i вiдколи ця шобла в парламентi?
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03.11.2020 15:25 Відповісти
Яка промова, який пафос! Який "щирий патріот" України з іноземним паспортом!
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03.11.2020 15:27 Відповісти
Свежие новости.
Приватбанк списал кредиты каломойши еще на 3 миллиарда(!!!)
Кінець епохи бідності наближається дуже швидко.
Зебіли, "ви зробили це разом!"
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03.11.2020 15:33 Відповісти
за этим цирком стоят большие дальнейшие события, сначала 52 урода из ВР подают документы в КС на отмену фиксации награбленного, КС подписывает, теперь нелох 42 хочет уволить КС и в тот же момент некоторые уроды глаголят шо это не правильно и нужно грабить и скрывать в Швейцарии дальше Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця - Цензор.НЕТ 3738 я уже запутался.
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03.11.2020 15:55 Відповісти
Самое смешное, что Палица это человек Коломойского, собственно как и Зеленский, только говорят они противоположные вещи. Цирк продолжается )))
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03.11.2020 16:01 Відповісти
народу Украины не нравится ни КС ,который купили рашисты совместно с бабломойским ,ни его решение о спасении их монет в Украине,И почему народу должны нравится рашистско-бабломойские планы оторвать Украину от остального мира .организовать дефолт и сделать ее на долгие годы рашистской колонией?
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03.11.2020 16:15 Відповісти
Незаконний розпуск Ради зовсім не всім подобався. Палиця бреше. От якби не дозволили зеленському тоді піти проти закону, а почекали 2-3 місяці до чергпвих виборів, то не було б і наступних порушень захону з його боку і теперішнього нещастя. Тому, коломойський Палиця, це й на вашй совісті, якщо вона в вас є.
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03.11.2020 16:27 Відповісти
если нет коалиции то Рада распускается, а ее не было и это все знают , так что Боги в бордовых (пиджаках с цепями) мантиях ничего не нарушали
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03.11.2020 17:23 Відповісти
Нельзя быть независимым от здравого смысла, но это Палице неведомо.
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03.11.2020 17:00 Відповісти
Палиця -знатный лизун !!!!
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03.11.2020 17:32 Відповісти
ну что скажешь, а ведь он прав. когда зеля нарушил закон в первый же день президенства зе быдло слилось в экстазе, а сейчас этот беспредел вернулся к ним бумерангом
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03.11.2020 19:22 Відповісти
Закон Архімеда: "Якщо Палицю вдарити палицею, то Каломойша почухається😜"
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03.11.2020 19:25 Відповісти
от же виродок.палиця був разом із зажопом подавачем заяви до кс,і тут же каже про боротьбу з корупцією.яка коротка пам ять у наших виборців.краще б дома сиділи,чим голосувати за майбахів.
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03.11.2020 22:44 Відповісти
 
 