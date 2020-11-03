Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Законопроєкт про припинення повноважень Конституційного Суду, який президент виносить на розгляд Верховної Ради, – неконституційний. І якщо в парламенті депутати порушуватимуть Основний Закон України, то не варто сподіватися дотримання закону від громадян
Таку позицію висловив лідер політичної партії "За Майбутнє" Ігор Палиця, виступаючи з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ
"Зараз у Верховній Раді хочуть ухвалити неконституційне рішення – про розпуск Конституційного Суду, бо комусь не подобаються його висновки. Коли півтора року тому Конституційний Суд сказав, що дострокові вибори проводити можна і наказ про розпуск попереднього парламенту – законний, тоді всім усе подобалося. Сьогодні не подобається, тому що він дозволив собі сказати про неправочинність ухваленого закону", − прокоментував Палиця.
Політик переконаний: антикорупційна система потрібна так само, як і антикорупційні органи – НАЗК та НАБУ. Але вони мають відповідати Основному Закону України – Конституції.
"Якщо хтось дозволяє собі казати, що Конституцію можна паплюжити й топтати, то ці люди не мають права називатися депутатами й президентами", − наголосив Ігор Палиця.
Він додав, що закони потрібно міняти у цивілізований спосіб, а не ухвалюючи антиконституційні рішення.
"Давайте разом за два-три тижні напишемо нормальний конституційний законопроєкт, повернемо всі повноваження НАЗК, повернемо декларування, повернемо все для того, щоб боротися з корупцією в країні. А тому, хто хоче отримувати гроші з-за кордону, я скажу: ми не дамо зруйнувати Україну! Україна буде незалежна від усіх, тільки буде залежати від народу України!" − заявив політик.
Будь ласка, зачекайте...
Так это что можно теперь маску больше не носить в АТБ?
"Выборы в Верховную Раду 29 октября 2023" !!!
pravda.com
...Фракции "Голоса", "Европейской солидарности", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и депутатская группа "За будущее" в Верховной Раде выступают против принятия законопроекта авторства президента Владимира Зеленского, который предлагает распустить Конституционный суд.
А мені - НІ
Теперь, когда простуженную крысу не пинает только ленивый, нужны другие рычаги. Жопошники подходят каломойше не идеально, но шмаркля уже фсе!
Теперь, когда простуженную крысу не пинает только ленивый, нужны другие рычаги. Жопошники подходят каломойше не идеально, но шмаркля уже фсе!
=====================
не всем ,а только ЗЕБИЛАМ
адекватным людям все было понятно - что роспуск АБСОЛЮТНО НЕ СООТВ Конституции
Їм потрібний точно такий суд, але із своїх людей. Вони це вже провернули у ДБР, ГПУ... тільки НАБУ ніяк не нагнуть...
Зверніть увагу, що "наша влада", яка так обурена "рішенням КСУ" чомусь досі не спромоглась зареєструвати кримінальне провадження по діям суддів і вирішити це питання через вирок цим суддям і визнання їх рішення завідомо неправосудним... а що таке, генпрокурор ваш?
Та просто це рішення обнуляє і їх гріхи... Тому це усе дешевий зебільний цирк, а те що ця наволоч плюнула їм у обличчя назвав правду правдою, приємно...але мету воно переслідує не благородну.
ця шарашка бородатої баби каломойшi вже таки партiя? i вiдколи ця шобла в парламентi?
Приватбанк списал кредиты каломойши еще на 3 миллиарда(!!!)
Кінець епохи бідності наближається дуже швидко.
Зебіли, "ви зробили це разом!"