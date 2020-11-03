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Новини Політика України
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бізнес (819) законопроєкт (1781) малий бізнес (107) Южаніна (135) Європейська Солідарність (1021)

"ЄС" закликає позбутися законодавчих норм, якими можна тиснути на малий і середній бізнес, - Южаніна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ухвалені монобільшістю зміни до Податкового кодексу розширили повноваження контролюючих органів і створили інструменти для тиску на бізнес.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ніна Южаніна.

"Всі ми пам’ятаємо проєкт закону 1210, який став законом 466, яким були запроваджені кардинально нові фіскальні інструменти, дискредитаційні норми, які значно розширили повноваження контролюючих органів, змінили баланс взаємовідносин між контролюючими органами і платником податків", – нагадала Южаніна.

"Протягом 3,5 місяця ми чекали, що президент накладе вето на цей проєкт закону, але він вчинив по-іншому. При цьому сказав своїй команді – "Слугам народу", що вони мають після підписання цього закону до строку, коли всі ці норми запрацюють, внести зміни і скасувати ці дискредитаційні норми. Фракція Зеленського не зробила цього. Тому мій альтернативний проєкт закону стосується саме тих змін, які вкрай необхідні для всього бізнесу: для малого, середнього, великого", – наголосила нардепка.

Южаніна запропонувала виключити всі дискредитаційні норми з закону, адже вони суперечать Конституції України.

"Я пропоную виключення всіх норм, які запроваджують концепцію вини та збільшення відповідальності платників податків. Про це багато дискутували, і Верховний Суд, і Асоціація правників України. Всі сказали, що ці норми є розмитими, неконкретними, і суперечать Конституції України", – наголосила Южаніна.

Також читайте: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дистанційну роботі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Они все требуют, пока до корыта не дорвутся. Потом амнезия наступает.
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03.11.2020 15:04
+6
хто б казав,****!))))
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03.11.2020 15:09
+5
сказала та , которая этот бизнес кошмарила в полный рост
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03.11.2020 15:01
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А че с кернесом? Че все молчат или это фуфло?
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03.11.2020 14:59 Відповісти
"ЕС" призывает избавиться от законодательных норм, которыми можно давить на малый и средний бизнес, - Южанина - Цензор.НЕТ 4436
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03.11.2020 15:07 Відповісти
сказала та , которая этот бизнес кошмарила в полный рост
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03.11.2020 15:01 Відповісти
Й яка знайшла ПДВ у б/в авто!
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03.11.2020 15:11 Відповісти
ЕС делает правильно, что требует убрать эти законы.
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03.11.2020 15:02 Відповісти
Они все требуют, пока до корыта не дорвутся. Потом амнезия наступает.
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03.11.2020 15:04 Відповісти
хто б казав,****!))))
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03.11.2020 15:09 Відповісти
Южанина это Гетьманцев в юбке. Главная по поборам у Шоколадника была. А теперь, когда шоколадные оказались в оппозиции, она уже против давления на малый и средний бизнес.
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03.11.2020 15:17 Відповісти
А мусора с чего жить будут? Вы ещё проституцию легализуйте!
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03.11.2020 15:21 Відповісти
А пяти лет не хватило?
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03.11.2020 15:23 Відповісти
она о парашонке думала
а
пан парашонка думает о своем нариде
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет

Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів

За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
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03.11.2020 15:53 Відповісти
ой как заговорили!
а кто мешал 5 лет??? амнезия?
осталось от Пети про 117 реформ услышать по новой.
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03.11.2020 15:30 Відповісти
Сказки не рассказывай,это при вас,порохоботах,малый бизнес сделали овечками при проверяльщиках волчарах,один путинец ревка чего стоил.
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03.11.2020 16:07 Відповісти
Щось вона пізно спохватилася. Доки була при владі і з коалами в коаліції то, мала дещо іншу думку.
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03.11.2020 16:20 Відповісти
"ЄС" закликає позбутися законодавчих норм, якими можна тиснути на малий і середній бізнес, - Южаніна - Цензор.НЕТ 3193 самі прийняли, пощіпали бізнес, а щас требують закриття...Ієзуіти - дітячий лєпєт
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03.11.2020 16:36 Відповісти
Южанина это та "реформаторша", которая лет 5 назад заявляла, что мол дескать "и зачем вам эти евробляхи ?. Я вот каждый год новый мерс покупаю и не жужжу !" (чуть изменил оригинал). Ну, ну. Эта "реформаторша" заботилась о малом бизнесе... только на нее суку и надежда !
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03.11.2020 17:24 Відповісти
А не Южанина в 2018 г. топила за фискализацию? Но тогда она была при власти, а сегодня нужно топить действующую.Вот и весь принцип опозиции.
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03.11.2020 22:30 Відповісти
Он уже задушен и убежал с Украины.мразей кормить налогами последнее дело
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03.11.2020 22:44 Відповісти
 
 