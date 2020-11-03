"ЄС" закликає позбутися законодавчих норм, якими можна тиснути на малий і середній бізнес, - Южаніна
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Ухвалені монобільшістю зміни до Податкового кодексу розширили повноваження контролюючих органів і створили інструменти для тиску на бізнес.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ніна Южаніна.
"Всі ми пам’ятаємо проєкт закону 1210, який став законом 466, яким були запроваджені кардинально нові фіскальні інструменти, дискредитаційні норми, які значно розширили повноваження контролюючих органів, змінили баланс взаємовідносин між контролюючими органами і платником податків", – нагадала Южаніна.
"Протягом 3,5 місяця ми чекали, що президент накладе вето на цей проєкт закону, але він вчинив по-іншому. При цьому сказав своїй команді – "Слугам народу", що вони мають після підписання цього закону до строку, коли всі ці норми запрацюють, внести зміни і скасувати ці дискредитаційні норми. Фракція Зеленського не зробила цього. Тому мій альтернативний проєкт закону стосується саме тих змін, які вкрай необхідні для всього бізнесу: для малого, середнього, великого", – наголосила нардепка.
Южаніна запропонувала виключити всі дискредитаційні норми з закону, адже вони суперечать Конституції України.
"Я пропоную виключення всіх норм, які запроваджують концепцію вини та збільшення відповідальності платників податків. Про це багато дискутували, і Верховний Суд, і Асоціація правників України. Всі сказали, що ці норми є розмитими, неконкретними, і суперечать Конституції України", – наголосила Южаніна.
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а
пан парашонка думает о своем нариде
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет
Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів
За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.
До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
а кто мешал 5 лет??? амнезия?
осталось от Пети про 117 реформ услышать по новой.