Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів
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Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України з початку 2021 року.
Відповідне рішення ухвалено за пропозицією комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, заборона не поширюється на надлегкі пакети пластикові завширшки до 225 мм (без бічних складок), завглибшки до 345 мм (з бічними складками) і завдовжки до 450 мм (з ручками), які використовуються як первинна упаковка свіжої риби, м'яса і продуктів з них, сипучих продуктів та льоду. Документ також не торкнеться пакетів, що біологічно розкладаються, проте він передбачає їхнє обов'язкове маркування відповідно до Національного стандарту ДСТУ EN 14995: 2018, ДСТУ EN 13432 діє до: 2015.
Законопроєкт передбачає, що пакети, які не відповідають вимогам, мають бути утилізовані за рахунок об'єкта господарювання, який їх придбав.
Поширення пластикових пакетів здійснюється на платній основі.
Передбачається запровадження штрафів за безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років таке ж порушення - в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Це як тоне Титанік, а команда обирає колір скатертин для вечері)))
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Депутати - "нє от міра сєго"... Бо вдобавок до відмови вирішувати Конституційну кризу, породили ще й політичну !!!
НЕ АДЕКВАТНІ ! Як з політичної, так і з медичної точок зору.
В медицині є визначення поняття "по життєвим показникам".... Це коли в травмованого проломаний череп і пошкодждения мізинець на лівій нозі, то спасати в першу чергу слід голову.