Рішення КС - це атака на цінності Майдану, - представник Зеленського в Суді Веніславський
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Дії Конституційного Суду - атака на головні цінності, заради яких люди вийшли на Майдан у 2013-2014 роках.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник президента у КСУ, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.
Представник президента в КС зазначив, що цей склад КС орієнтований "на ухвалення тих чи інших рішень, які йдуть на шкоду українській державі".
"Я сьогодні на засіданні Ради сказав, що на сьогодні ми спостерігаємо атаку за допомогою КСУ, який є інструментом, на головні цінності, які декларувалися й заради яких люди вийшли на Майдан у 2014 році, на Революцію Гідності – це патріотизм і порядність. Патріотизм – це закон про мову, який став об’єктом нападок. А (рішення КСУ – ред.) щодо антикорупційного законодавства – це атака на порядність", - зазначив Веніславський.
За словами нардепа, люди в 2014 році говорили про те, що повинна бути порядною патріотична і професійна влада - саме ці основні цінності є об'єктом атаки зараз.
"Більше того, об’єктом атаки є й інші закони, що може забезпечити руйнацію економічної складової розвитку України. Йдеться про закон гарантування вкладів фізичних осіб, банківський закон, земельний закон тощо. Ми бачимо цілеспрямовану атаку на ті фундаментальні речі, які визначають євроатлантичну інтеграцію України. Звичайно, президент абсолютно адекватно відреагував на ті реальні загрози, які виникли… Щоб ми не провокували якихось наступних негативних рішень, КСУ мав би зараз взяти паузу і не вирішувати зараз ніяких питань, поки не буде вирішена головна політико-правова криза", - додав Веніславський.
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ладно, порох и компания....заяву подал Верховный суд в 2015 г - не имея на это конституционных полномочий! Где твоя с Зелей ЗАЯВА в суд - по какому праву КС принял это к рассмотрению нарушая Конституцию? Чем ты курва там полтора года маялся?
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еще один "переживальщик" у телевизора, как Зеленский
П.С. Це реальна клініка, співставити боротьбу громадян проти узурпації влади Януковичем і Ко із реформою медицини.
Выдача ликарняных производится в соответствии с инструкцией МОЗ, которую в мае этого года последний раз меняли.
Иди клоуну пожалуйся, что сменили не так.
«Патріотичний» гумор В.Зеленського і його команди
Концерт в Горловке в 2014м, когда за украинский язык там УЖЕ вспаривали животы - это не атака на ценности Майдана?
ПНХ ЗЕбил вместе с КСУ