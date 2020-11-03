Рішення КС - це атака на цінності Майдану, - представник Зеленського в Суді Веніславський

Дії Конституційного Суду - атака на головні цінності, заради яких люди вийшли на Майдан у 2013-2014 роках.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник президента у КСУ, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

Представник президента в КС зазначив, що цей склад КС орієнтований "на ухвалення тих чи інших рішень, які йдуть на шкоду українській державі".

"Я сьогодні на засіданні Ради сказав, що на сьогодні ми спостерігаємо атаку за допомогою КСУ, який є інструментом, на головні цінності, які декларувалися й заради яких люди вийшли на Майдан у 2014 році, на Революцію Гідності – це патріотизм і порядність. Патріотизм – це закон про мову, який став об’єктом нападок. А (рішення КСУ – ред.) щодо антикорупційного законодавства – це атака на порядність", - зазначив Веніславський.

За словами нардепа, люди в 2014 році говорили про те, що повинна бути порядною патріотична і професійна влада - саме ці основні цінності є об'єктом атаки зараз.

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"Більше того, об’єктом атаки є й інші закони, що може забезпечити руйнацію економічної складової розвитку України. Йдеться про закон гарантування вкладів фізичних осіб, банківський закон, земельний закон тощо. Ми бачимо цілеспрямовану атаку на ті фундаментальні речі, які визначають євроатлантичну інтеграцію України. Звичайно, президент абсолютно адекватно відреагував на ті реальні загрози, які виникли… Щоб ми не провокували якихось наступних негативних рішень, КСУ мав би зараз взяти паузу і не вирішувати зараз ніяких питань, поки не буде вирішена головна політико-правова криза", - додав Веніславський.