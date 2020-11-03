УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13873 відвідувача онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
3 087 44
КС (1154) Веніславський (217)

Рішення КС - це атака на цінності Майдану, - представник Зеленського в Суді Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення КС - це атака на цінності Майдану, - представник Зеленського в Суді Веніславський

Дії Конституційного Суду - атака на головні цінності, заради яких люди вийшли на Майдан у 2013-2014 роках.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник президента у КСУ, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

Представник президента в КС зазначив, що цей склад КС орієнтований "на ухвалення тих чи інших рішень, які йдуть на шкоду українській державі".

"Я сьогодні на засіданні Ради сказав, що на сьогодні ми спостерігаємо атаку за допомогою КСУ, який є інструментом, на головні цінності, які декларувалися й заради яких люди вийшли на Майдан у 2014 році, на Революцію Гідності – це патріотизм і порядність. Патріотизм – це закон про мову, який став об’єктом нападок. А (рішення КСУ – ред.) щодо антикорупційного законодавства – це атака на порядність", - зазначив Веніславський.

За словами нардепа, люди в 2014 році говорили про те, що повинна бути порядною патріотична і професійна влада - саме ці основні цінності є об'єктом атаки зараз.

Читайте також: Коли півтора роки тому КС дозволив провести дострокові вибори і розпустити парламент, всім все подобалося, - Палиця

"Більше того, об’єктом атаки є й інші закони, що може забезпечити руйнацію економічної складової розвитку України. Йдеться про закон гарантування вкладів фізичних осіб, банківський закон, земельний закон тощо. Ми бачимо цілеспрямовану атаку на ті фундаментальні речі, які визначають євроатлантичну інтеграцію України. Звичайно, президент абсолютно адекватно відреагував на ті реальні загрози, які виникли… Щоб ми не провокували якихось наступних негативних рішень, КСУ мав би зараз взяти паузу і не вирішувати зараз ніяких питань, поки не буде вирішена головна політико-правова криза", - додав Веніславський.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
а ЗЕ блюдок шо? был на Майдане? Не видел я его там, ни разу
показати весь коментар
03.11.2020 15:13
+10
Расстрелять без суда и следствия почти всех там можно кроме Головатого и может еще парочки судей. Кто в курсе Гепа реально сдох или это опять слухи?
показати весь коментар
03.11.2020 15:14
+10
А рядом тема такая: Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана"
показати весь коментар
03.11.2020 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ЗЕ блюдок шо? был на Майдане? Не видел я его там, ни разу
показати весь коментар
03.11.2020 15:13 Відповісти
На Майдане он не был, но кое-какие ценности ему достались.
показати весь коментар
03.11.2020 15:18 Відповісти
Революцию делают романтики ,а пользуются ее плодами - отпетые негодяи🤡🤢🎪
показати весь коментар
03.11.2020 15:22 Відповісти
Оно суцко полтора года балду парило, а теперь вопит! ФГВФ ( о банках) под угрозой....
ладно, порох и компания....заяву подал Верховный суд в 2015 г - не имея на это конституционных полномочий! Где твоя с Зелей ЗАЯВА в суд - по какому праву КС принял это к рассмотрению нарушая Конституцию? Чем ты курва там полтора года маялся?
показати весь коментар
03.11.2020 15:30 Відповісти
Цінності майдана у розумінні янелоха:
Рішення КС - це атака на цінності Майдану, - представник Зеленського в Суді Веніславський - Цензор.НЕТ 5342
показати весь коментар
03.11.2020 16:05 Відповісти
Да именно КС атакует, а не преЗедент и ОП.
показати весь коментар
03.11.2020 15:13 Відповісти
Він був у "нашей сталіце" мацквє. Але він дуже лицемірний. Настільки, що аж гидко! Ось як насправді до Майдану ставляться його посіпаки: "Турчинова вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана" https://censor.net/ru/news/3228807/turchinova_vyzvali_v_gbr_na_dopros_po_delu_mayidana
показати весь коментар
03.11.2020 15:25 Відповісти
Расстрелять без суда и следствия почти всех там можно кроме Головатого и может еще парочки судей. Кто в курсе Гепа реально сдох или это опять слухи?
показати весь коментар
03.11.2020 15:14 Відповісти
На Гордоне уже написали что смерть Кернеса слухи.. похоже, но вот в этот раз интуиция говорит что таки сдох смердючий пес Гепа. Скоро узнаем.
показати весь коментар
03.11.2020 15:18 Відповісти
Нічого, його випотрошать, висушать і мумію в Харків доставлять, щоб і далі мерствував. Харків`янам, напевно, то подобається, раз за трупа голосували.
показати весь коментар
03.11.2020 15:33 Відповісти
зато Допа точно еще жив!
показати весь коментар
03.11.2020 15:49 Відповісти
Ну на гардоне партия смешка каждые выборы обещается взять 20% )))))
показати весь коментар
03.11.2020 15:38 Відповісти
Источники сообщают о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Телеграм-каналы и целый ряд СМИ пишут, что Кернес умер сегодня днем. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале также сообщает о смерти Кернеса со ссылкой на собственные источники в Министерстве внутренних дел.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/218394_1604408396
показати весь коментар
03.11.2020 15:31 Відповісти
послухайте фахівця-----''Рішення Конституційного Суду - правове! Зеленський хоче вчергове узурпувати владу! - Віктор Шишкін''
показати весь коментар
03.11.2020 20:34 Відповісти
Новость ожидется. Народ томится в надежде.
показати весь коментар
03.11.2020 21:53 Відповісти
А рядом тема такая: Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана"
показати весь коментар
03.11.2020 15:15 Відповісти
І Тетяну Чорновіл.
показати весь коментар
03.11.2020 17:03 Відповісти
уберите свои грязные ЗЕльоные лапы от Майдана !!!! Решение КС - это атака на ценности Майдана, - представитель Зеленского в Суде Вениславский - Цензор.НЕТ 4508

еще один "переживальщик" у телевизора, как Зеленский
показати весь коментар
03.11.2020 15:16 Відповісти
Ба більше - Меркурій у небезпеці. Веніславський, згадай розпуск ВР.
показати весь коментар
03.11.2020 15:17 Відповісти
КС-відмінив закон про українську мову. Щойно!
показати весь коментар
03.11.2020 15:17 Відповісти
Ай малаццы! А я предупреждал прошлой весной, тупицы Решение КС - это атака на ценности Майдана, - представитель Зеленского в Суде Вениславский - Цензор.НЕТ 283
показати весь коментар
03.11.2020 15:20 Відповісти
знову фейк?
показати весь коментар
03.11.2020 15:21 Відповісти
Пруфи?
показати весь коментар
03.11.2020 15:22 Відповісти
Обгрунтуй, чи так, аби щось ляпнуть..!?
показати весь коментар
03.11.2020 15:31 Відповісти
Я не разбираюсь в сортах говна, но по моему судьи ксу вреднее для страны, даже в сравнении с зебилами.
показати весь коментар
03.11.2020 15:22 Відповісти
Чим тебе не влаштовує робота сімейної медицини?
показати весь коментар
03.11.2020 15:26 Відповісти
А как жеж какахами в барыгу не покидацца то?
показати весь коментар
03.11.2020 15:30 Відповісти
Там у пацієнта більше претензій повинно бути не до сімейної медицини, а до психіатрії.

П.С. Це реальна клініка, співставити боротьбу громадян проти узурпації влади Януковичем і Ко із реформою медицини.
показати весь коментар
03.11.2020 15:30 Відповісти
До чувака клієнти не поперли угоди укладати, от і ковбасить...
показати весь коментар
03.11.2020 15:31 Відповісти
Дядя ты дурак?
Выдача ликарняных производится в соответствии с инструкцией МОЗ, которую в мае этого года последний раз меняли.

Иди клоуну пожалуйся, что сменили не так.
показати весь коментар
03.11.2020 15:39 Відповісти
які нах цінності для Зе? він не знав що воно таке, тай знаєте то заважало бабло рубити
показати весь коментар
03.11.2020 15:33 Відповісти
То він про ********* палочки, напевно?
«Патріотичний» гумор В.Зеленського і його команди
показати весь коментар
03.11.2020 15:35 Відповісти
Та понятно. Сейчас Парламент, как демократически избранные представители народа, должны разрулить. Желательно по закону.
показати весь коментар
03.11.2020 15:40 Відповісти
Так вони беруть приклад з преЗедента, ДБР, СБУ, генпрокурорши, які півтора року атакують Україну і патріотів, які ворогів називають "братами" і в їх очах бачать мир. А чому не назвав закон "Про мову"?
показати весь коментар
03.11.2020 15:51 Відповісти
ПреЗЕденту быстренько подсказали, что после оглушительного просера на выборах нужно снова понравится пиплу, играть по-крупному и пустить в ход всю тяжёлую артиллерию - Майдан, безвиз, мову, коррупцию, гадких судей. Согласитесь, что по сравнению с этим даже такой мастер популизма как Юлия Владимировна курит в сторонке со своими тарифами на газ.
показати весь коментар
03.11.2020 16:20 Відповісти
И вот так ненавязчиво реваншистом и врагом Майдана объявили не Зеленского, который 1,5 года методично сводил на нет все достижения Майдана, а КС, который, собственно, сделал то, что до этого очень хотел и делал Зеленский.
показати весь коментар
03.11.2020 16:22 Відповісти
Этот представитель был при решении суда. Если не было почему. Как-то намучено у них сильно
показати весь коментар
03.11.2020 16:49 Відповісти
а дибильные шуточки про эбонитовую палочку - это не атака на ценности Майдана???
Концерт в Горловке в 2014м, когда за украинский язык там УЖЕ вспаривали животы - это не атака на ценности Майдана?
ПНХ ЗЕбил вместе с КСУ
показати весь коментар
03.11.2020 16:52 Відповісти
Зелені взагалі не мають право вимовляти слово Майдан. Примазуються безсоромно.
показати весь коментар
03.11.2020 18:40 Відповісти
Всё верно сказал.
показати весь коментар
03.11.2020 18:49 Відповісти
Того Майдану, на якому замість Параду Військових ШЛЬОПАЛИ ШЛЬОПКИ УШЛЬОПКІВ??? Гнати ту зелену срамоту треба, поки не дорозвалили країну до нуля...
показати весь коментар
03.11.2020 19:09 Відповісти
 
 