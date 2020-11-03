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Законопроєкт про підвищення кворуму в КС до 17 осіб подано в Раду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про підвищення кворуму в КС до 17 осіб подано в Раду

Ухвалення рішення в Конституційному Суді України за кворуму 17 замість 12 суддів допоможе повернутися в правове русло. Відповідний законопроєкт вже внесено до парламенту.

Про це заявив перший заступник глави парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Наша вимога ... створити умови, за яких КС зможе ухвалювати рішення лише консенсусом, підвищивши кворум у КС з 12 до 17 осіб. Такий законопроєкт вже зареєстрований", - сказав Юрчишин на пленарному засіданні парламенту у вівторок.

За словами народного депутата, таке рішення змусить КС працювати законно в межах Конституції.

Законопроєкт "Про внесення змін до ст. 10 закону "Про Конституційний Суд України" був зареєстрований під №4311. Картка документа з'явилася на сайті Верховної Ради.

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Ініціаторами законопроєкту зазначені 47 народних депутатів фракцій "Слуга народу" і "Голос", зокрема Юрчишин та заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Текст законопроєкту поки не оприлюднено.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
первая здравая юридическая мысль, как ничего не нарушая, остановить(поставить на тормоз) деятельность сепарского Конституционного суда..
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03.11.2020 15:31
+4
Зебіли - зробіть кворум 19 суддів з 18! У вас і таке може бути.
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03.11.2020 15:25
+4
Сама здрава юридична думка для будь-якої влади нині, в т.ч. для КС - народ під вікнами, з готовністю запалити шини.
Все інше можна обійти. Ну, наприклад, в умовах карантину - по скайпу.
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03.11.2020 15:42
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Зебіли - зробіть кворум 19 суддів з 18! У вас і таке може бути.
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03.11.2020 15:25 Відповісти
Ты статью хоть читал, порохобототупик? Это Голос вообще-то.
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03.11.2020 15:27 Відповісти
Його мета не читтати, а повітря псувати, згідно заповітам потужного безальтернативця!
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03.11.2020 15:31 Відповісти
"голос" очень мало отличается от земразей, они просто не сильно активны и пугливы.
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03.11.2020 15:39 Відповісти
Голос нині - ніщо. Юрчишин вже одним з перших підписується під "ініціативами" слуг уродів.
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03.11.2020 15:40 Відповісти
Законопроєкт про підвищення кворуму в КС до 17 осіб подано в Раду - Цензор.НЕТ 7222 так вони агенти кремля?
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03.11.2020 16:28 Відповісти
Я прочитал статью, и в ней написано, что инициаторами законопроекта являются 47 депутатов из фракций слуг народа и голоса. Во фракции голос в ВР 19 депутатов.
Здесь начинается математика для зебилов: 47 - 19 = 29. 29 депутатов от слуг народа и 19 депутатов от голоса, и то если все депутатьі голоса в ВР участвовали в подготовке єтого законопроекта. 29 > 19? Да. Можно ли в єтом случае считать именно слуг народа главной движущей силой єтого законопроекта, учитьівая что без них голос ничего сам проголосовать не сможет? Да.
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03.11.2020 16:55 Відповісти
НЕ нужно стеснятся !!! Вместо того что бы разогнать прибежище коррупционнеров продажных давайте увеличим их количество можно до 19 а можно и до 30 КАКАЯ РАЗНИЦА Законопроект о повышении кворума в КС до 17 человек подан в Раду - Цензор.НЕТ 1848
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03.11.2020 15:41 Відповісти
+5 пожизненных нахлебников на нее народа
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03.11.2020 15:25 Відповісти
Неа сын отвечает что жив и здоров, хотя в одном он точно врет
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03.11.2020 15:32 Відповісти
в шарите, с такими бабками..!? Это вряд ли.
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03.11.2020 15:41 Відповісти
Эм... И как это поможет?..
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03.11.2020 15:29 Відповісти
сейчас в суде всего 16 судей, а еще 2 так и неназначили..
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03.11.2020 15:33 Відповісти
15 і 3 непризначені зеленським.
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03.11.2020 16:04 Відповісти
замість зменшення до "0", вони будуть збільшувати... хто би сумнівався
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03.11.2020 15:29 Відповісти
Только заблокирует работу суда... 1 заболел, 1 в отпуске, и все кворум в жизни не собрать...
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03.11.2020 15:30 Відповісти
первая здравая юридическая мысль, как ничего не нарушая, остановить(поставить на тормоз) деятельность сепарского Конституционного суда..
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03.11.2020 15:31 Відповісти
Сама здрава юридична думка для будь-якої влади нині, в т.ч. для КС - народ під вікнами, з готовністю запалити шини.
Все інше можна обійти. Ну, наприклад, в умовах карантину - по скайпу.
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03.11.2020 15:42 Відповісти
О да, конечно, у нас ведь толпа, как правило, настолько юридически грамотна, что сходу коллективно разберется в любом законе... И настолько сильна экстрасенсорно, что предчувствует любую корупцию, либо неправильное решение КСУ наперед... А если учесть, что толпа у нас еще и не подкупна и все делает, лишь по зову сердца, а не кошелька и желудка, то я вообще не понимаю, почему бы и нет?.. Законопроєкт про підвищення кворуму в КС до 17 осіб подано в Раду - Цензор.НЕТ 3608
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03.11.2020 16:07 Відповісти
В таких простих Законах, як мовний, як е-декларації, як безвізові - не переживай, народ розбереться. Бо кожен відчує це на власній шкурі, у власному гаманці.
Розберемося, і з тобою,зебільний провокаторе, який дозволяє собі обзивати нас натовпом.
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03.11.2020 16:23 Відповісти
А так принцип "правильный-неправильный" сводится к "плохо мне будет от этого закона или хорошо"? Так все просто оказывается? )) хм... ну давайте отменим налоги! Вообще все! Это ж будет хорошо, правильно? Вот только потом станет грустно, так что не бросайте красивых фраз, если не можете их подкрепить логически.
П.С. Переход на личности? )))) как мило )) ну значит будем считать, что я в итоге оказался прав, раз у вас все равно закончились аргументы по существу )
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03.11.2020 16:37 Відповісти
да, саме так. Але - в комплексі. І податки слід платити, і ціни ринкові сплачувати, і на віденську каву лоукостами літати. Одного без іншого не буває. Але вам, зебілам, цього не зрозуміти
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03.11.2020 16:41 Відповісти
Ну разумеется )) где уж мне ущербному ))) Я на Цензоре уже лет 7-8... За эти годы меня обзывали юлеботом, кремлеботом, порохоботом, михоботом, теперь вот зелеботом )) это случается как правило тогда, когда я говорю обьективные вещи, которые противоречат розовым очкам вот таких вот убежденных в своей правоте товарищей, а аргументы, что б продолжать дискусию у них заканчиваются ) трудно бывает принять обьективную действительность... Понимаю... )) даже сочувствую, и немного завидую такому вот романтизму и нерушимой уверенности в своей точке зрения ))
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03.11.2020 16:51 Відповісти
Да, расформировать его на хрен, это было бы дело.
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03.11.2020 15:42 Відповісти
На самом деле это не очень здравая мысль - таким образом КС скорее будет вообще заблокирован. Все будет зависеть от то как поставлен вопрос (прямо или через отрицание - в зависимости от того, кокой хотят получить результат), который им подадут на рассмотрение и достаточно будет 2х человек, чтобы отсутвовал кворум и те самым заблокировать решение.
Получится что "хвост виляет собакой"
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03.11.2020 15:50 Відповісти
Просто дибилы.... ну заблокируете вы работу суда, кому легче станет?
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03.11.2020 15:34 Відповісти
Зеля на кс молиться должен. Теперь ему за не декларирование нех, точнее х.. по роялю. Плевать,обнулили все дела
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03.11.2020 15:34 Відповісти
Ты эталонный
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03.11.2020 15:41 Відповісти
так он исполнителей/свидетелей преступления теперь пытается устранить, чтоб следствие не вышло на него случайно
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03.11.2020 15:41 Відповісти
Хоть мытьём, хоть кататгьем нужно выходить из ситуации!
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03.11.2020 15:47 Відповісти
Юрчишин,а чем голосование всех судей тебе не кворум?Хватит и 12.Головне,щоб хватило аргументов убеждения для тех,кто против. Законопроєкт про підвищення кворуму в КС до 17 осіб подано в Раду - Цензор.НЕТ 5563
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03.11.2020 16:12 Відповісти
Законопроєкт про підвищення кворуму в КС до 17 осіб подано в Раду - Цензор.НЕТ 4872 а чого не 25 чи 34?
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03.11.2020 16:27 Відповісти
Є й інша пропозиція: скасувати Конституційний Суд за непотребом. Це заощадить великі кошти скарбниці. Я на 100% впевнений, що Міністерство Юстиції впорає всі тяжкі справи пов'язані з законами і Конституцією.
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03.11.2020 16:57 Відповісти
Президента також можна скасувати за непотребом
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03.11.2020 17:14 Відповісти
И єто при том, что сейчас в КСУ 16 судей. Все через жо...
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03.11.2020 16:59 Відповісти
Головне що вони свою чорну справу зробили: понад 100 кримінальних справ по самим гучним злочинам безвозвратно похерили. скасував і знищивши антикорупційну реформу ", ці кляті судді - перевертні (КС,) ... Тепер треба назад поновляти антикорупційні Закони. Закони які можуть за новою знищити ці злочинні бандити судді. І все ж їх виродків в мантіях треба просто викидати з їх антиукраїнського бандитського лігва під виглядом КС. інакше а є інформація вони припускають що і Україна саме поняття її як унітарна держава це не конституційно.
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03.11.2020 17:03 Відповісти
закони потрібно писати грамотно.Про цей закон послухайте фахівця----''Рішення Конституційного Суду - правове! Зеленський хоче вчергове узурпувати владу! - Віктор Шишкін''
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03.11.2020 20:30 Відповісти
Чим більше людей - тим важче ними керувати...Молоді-зелені цього не розуміють...
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03.11.2020 17:18 Відповісти
да чего уж там, давайте 117 судей с з/п по пол ляма каждому.. не мелочитесь господа, обдирайте уж народ по полной... чего уж там..
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03.11.2020 18:16 Відповісти
да эти ублюдочные судьи продаются как овощи на базаре.
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03.11.2020 18:42 Відповісти
Это законопроект о том, как заблокировать работу КСУ навсегда.

С точки зрения текущего момента может и целесообразно. Но после этого просто посмотрите закон о Госбюджете и скажите, стоит ли тратить сотни миллионов гривень налогоплательщиков на учреждение, работа которого будет блокирована ?

Просто посмотрите со стороны на этот абсурд и задумайтесь, что мы все творим. Посмотрите на этот цирк хотя бы глазами пенсионера с 2 тыс. грн. / месяц.

Закройте тогда КСУ и передайте его полномочия Верховному Суду . . .
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03.11.2020 21:28 Відповісти
А почему не 27?
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04.11.2020 10:24 Відповісти
 
 