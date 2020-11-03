Україна і ЄС на початку 2021 р. почнуть переговори щодо оновлення Угоди про асоціацію, - віцепрем'єрка Стефанишина

Україна і Європейський Союз у 2021 році розпочнуть переговори про оновлення Угоди про асоціацію з метою перегляду переліку товарів і послуг, а також їхніх обсягів, що постачаються на європейський ринок.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної асоціації Ольга Стефанишина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З січня наступного року ми, як і планували, зможемо почати конкретні переговори за параметрами торгівлі з ЄС, паралельно проводячи процес політичної оцінки виконання Угоди про асоціацію з ЄС", - сказала Стефанишина.

За її словами, Україна ініціювала процес оновлення угоди, оскільки юридично відкрилася така можливість, а також виникла необхідність переглянути параметри торгівлі.

"З іншого боку - ми вже переросли ті обсяги торгівлі та доступу на ринки ЄС, які були закладені в цьому документі. І наша позиція була підкріплена позицією бізнесу, з яким ми постійно перебуваємо в діалозі", - зазначила віцепрем'єрка, додавши: "Наші амбіції закладають можливість перегляду угоди за всіма видами товарів і послуг, а також розширення їхнього переліку та включення нових позицій, за якими раніше не велися переговори".

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За словами Стефанишиної, є блок питань, який стосується збільшення або скасування квот, а також встановлення нульової митної ставки, які мають бути обговорені на переговорах.

За її словами, насамперед йдеться про харчову продукцію - "лідерів торгівлі, які позитивно зарекомендували себе з моменту дії угоди". "Тут ми не очікуємо складних переговорів", - прогнозує віцепрем'єрка.

Водночас вона відзначила наявність складного блоку питань щодо торгівлі продукцією металургійного комплексу, який виходить за межі регулювання Угоди про асоціацію Україна-ЄС. "Це комплексне питання. Європейський ринок зацікавлений у тому, щоб максимально захищатися, але переговори будуть", - заявила Стефанишина.

Крім того, за словами чиновниці, планується, зокрема, розглянути питання створення стимулів для виходу малого і середнього бізнесу на європейські ринки, за якими ще не було домовленостей.

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Стефанишина роз'яснила: Україна спільно з Єврокомісією зараз напрацьовує модальності майбутніх переговорів щодо загального огляду угоди, а також того, які органи асоціації і які параметри будуть переглядатися. Що стосується оцінки виконання Угоди про асоціацію, то, за словами віцепрем'єрки, вона необхідна для розуміння того, що працює, а що потребує додаткових угод або правових ініціатив.