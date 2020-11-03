Тупицький заявив, що боїться за свою безпеку: "Є сфабрикована справа про державну зраду"
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Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що стурбований через власну безпеку і вважає, що йому хочуть вручити підозру та усунути з посади.
Про це заявив під час брифінгу голова КС Олександр Тупицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Щодо моєї особистої безпеки. Я також занепокоєний і також вийшов в ефір, щоб відкрито про це попередити.
Є сфабрикована справа про державну зраду. В чому вона полягає, в тому, що ще за радянських часів я отримав земельну ділянку в Криму і приватизував її і 10 років будував будинок. Після введення в експлуатацію я вніс його в декларацію…
Розуміючи абсурдність цього питання, на правоохоронців починають тиснути, щоб якось сфармазонити підозру. Потім вручити цю підозру і через суд відсторонити мене від посади. Такий був план. Керівник ДБР відмовляється це зробити. Його вчора звільнили. Знайдуть іншого".
За його словами, після окупації Криму відбулося зміщення ділянок його і сусідської. Сусід у Криму поставив йому ультиматум щодо розмежування ділянок, інакше - погрожував знести будинок Тупицького.
Тупицький пояснив, що уклав договір з адвокатами, щоб врегулювати це питання. Глава КС заявив, що захищав свою власність у Криму і що це дуже просто "не визнавати" правочини в окупованому Криму, замість того, щоб захищати право власності українців там.
Він також пояснив, що не задекларував будинок, бо не мав правових підстав і мав спір із сусідом.
Тупицький сказав, що для його дискредитації також підняли справи щодо анексії Криму, коли КС став на захист цих порушень. В одній із цих справ він був доповідачем. У двох цих справах - голосував "за". Він додав, що суддя за законом не несе відповідальності за свою позицію.
Голова КС сподівається, що думка представника президента у Раді не відображає думок Зеленського. Представник президента заявив, що в КС є група зрадників, яку очолює Тупицький.
Очільник КС заявив, що для повного щастя лише не вистачає, щоб десь у мережу злили фото його "російського паспорта".
Будь ласка, зачекайте...
Тю.... Отменить статьюо государственной измене! Признать ее некоституционной! Делов-то...
Получилось бы завершить начатое
Одно?
И про что крик?
Вот у Пети 54 дела, и ничего!
Слуга ЗАЖОПинцев.
На Кол посадят-лучшее лекарство от боязни
защищает свою тушку лично.
п.2 Имущество в Крыму - а почему Тупицкий молчал на офшоры, липецкую фабрику, барыгу и бизнес на крови?
п.3 Межа с соседним участком вообще бред - кацапам насрать на законы - вон целые села выселяют и сносят и попробуй не радоваться при этом мудрости Путина и ГосДумы.
Не удивлюсь, если этот тип не корешует с Яныком, ******, Лукашенком и прочей братвой.