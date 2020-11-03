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Новини Політика України
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КС (1154) державна зрада (1076) Тупицький (227)

Тупицький заявив, що боїться за свою безпеку: "Є сфабрикована справа про державну зраду"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тупицький заявив, що боїться за свою безпеку:

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що стурбований через власну безпеку і вважає, що йому хочуть вручити підозру та усунути з посади.

Про це заявив під час брифінгу голова КС Олександр Тупицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Щодо моєї особистої безпеки. Я також занепокоєний і також вийшов в ефір, щоб відкрито про це попередити.

Є сфабрикована справа про державну зраду. В чому вона полягає, в тому, що ще за радянських часів я отримав земельну ділянку в Криму і приватизував її і 10 років будував будинок. Після введення в експлуатацію я вніс його в декларацію…

Розуміючи абсурдність цього питання, на правоохоронців починають тиснути, щоб якось сфармазонити підозру. Потім вручити цю підозру і через суд відсторонити мене від посади. Такий був план. Керівник ДБР відмовляється це зробити. Його вчора звільнили. Знайдуть іншого".

Також читайте: 31 жовтня на одного з суддів КС напала група людей, - суддя Сліденко

За його словами, після окупації Криму відбулося зміщення ділянок його і сусідської. Сусід у Криму поставив йому ультиматум щодо розмежування ділянок, інакше - погрожував знести будинок Тупицького.

Тупицький пояснив, що уклав договір з адвокатами, щоб врегулювати це питання. Глава КС заявив, що захищав свою власність у Криму і що це дуже просто "не визнавати" правочини в окупованому Криму, замість того, щоб захищати право власності українців там.

Він також пояснив, що не задекларував будинок, бо не мав правових підстав і мав спір із сусідом.

Тупицький сказав, що для його дискредитації також підняли справи щодо анексії Криму, коли КС став на захист цих порушень. В одній із цих справ він був доповідачем. У двох цих справах - голосував "за". Він додав, що суддя за законом не несе відповідальності за свою позицію.

Голова КС сподівається, що думка представника президента у Раді не відображає думок Зеленського. Представник президента заявив, що в КС є група зрадників, яку очолює Тупицький.

Також дивіться: Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький

Очільник КС заявив, що для повного щастя лише не вистачає, щоб десь у мережу злили фото його "російського паспорта".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
А в Донецке у тещи хорошо...
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03.11.2020 15:40
+25
Сдам клетчатое одеяло. Дорого.
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03.11.2020 15:44
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А в Донецке у тещи хорошо...
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03.11.2020 15:40 Відповісти
ТЕБЯ ГНИДА НУЖНО ПОСАДИТЬ --- ВСЕ майно ВОЕННЫМ !!!
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03.11.2020 15:46 Відповісти
Всіх суддів КСУ потрібно взяти під цілодобову охорону, і утримувати на території СІЗО, найближчі 15 років.
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03.11.2020 16:09 Відповісти
Твоє ,гівнюк, життя не варто шелягу ломаного! Киздуй до тьоці на бліни в родной лднр!
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03.11.2020 15:54 Відповісти
Так теща там по-ходу бездомная,бомжует,она же свой дом продала и ему квартиру купила.
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03.11.2020 15:56 Відповісти
кому ты (вы) пардон вср....лыся..прости господи!.. вас в дурку чтобы не наломали еще больше дров чем уже натворили убогий мосх вообще не в состоянии оценить того что вы суки натворили своей наглстью необразованностью интелектом на уровне унитаза.. диплом и кресло под 5 тчокой в счет не принмиаются априори....
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03.11.2020 15:41 Відповісти
вот так и начинает гореть земля под ногами - вали в ростов и больше ничего не бойся
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03.11.2020 15:41 Відповісти
для начала надо памперс сменить, а то хозяин на рассею не пустит))
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03.11.2020 15:44 Відповісти
Иди в ГБР, тварь, пиши признание по махинациям с недвижимостью в Крыму.
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03.11.2020 15:41 Відповісти
Пока Организм полтора года всеми силами реализовывал свои комплексы на счет Порошенко,всякие Вовки и Тупицкие были властью в стране и имели всех ввиду Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность: "Есть сфабрикованное дело о государственной измене" - Цензор.НЕТ 6763
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03.11.2020 15:41 Відповісти
организм пишется с маленькой буквы, даже если оно живое и в кресле президента сидит ))
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03.11.2020 15:46 Відповісти
"Есть сфабрикованное дело о государственной измене"
Тю.... Отменить статьюо государственной измене! Признать ее некоституционной! Делов-то...
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03.11.2020 15:42 Відповісти
От это я понимаю! От это Тупецкий-царь будет!
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03.11.2020 15:47 Відповісти
Тупицький заявив, що боїться за свою безпеку: "Є сфабрикована справа про державну зраду" - Цензор.НЕТ 7729
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03.11.2020 20:50 Відповісти
Круто Зеленский разворошил это кубло пауков.
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03.11.2020 15:43 Відповісти
А по-моему это кубло пауков разворошило Зеленского
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03.11.2020 15:49 Відповісти
Сначала да, только не разворошил, а точнее матерным словом характеризуется, вот и реакция.
Получилось бы завершить начатое
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03.11.2020 15:52 Відповісти
Сдам клетчатое одеяло. Дорого.
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03.11.2020 15:44 Відповісти
Да эти клетчатые одеяла волшебные. После накрывания ими подозреваемого, уголовные статьи отменяются Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность: "Есть сфабрикованное дело о государственной измене" - Цензор.НЕТ 8116
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03.11.2020 15:49 Відповісти
И обращения в Конституционный Суд не надо.
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03.11.2020 17:20 Відповісти
"Есть сфабрикованное дело о государственной измене"

Одно?
И про что крик?
Вот у Пети 54 дела, и ничего!
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03.11.2020 15:45 Відповісти
Якраз в сизо там посидишь. Тупецкий, там охрана, безопасность твоя будет на самом высшем уровне. Даже ключ от камеры тебе передадут через окошко. Шоб нихто не зашел.
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03.11.2020 15:45 Відповісти
да-да, можно вип-камеру прикупить - как раз имеются
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03.11.2020 15:48 Відповісти
А шо. Это решение. Телевизор, холодильник, джакузи. Чем не курорт?
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03.11.2020 15:49 Відповісти
опять же - круглосуточная казённая охрана Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность: "Есть сфабрикованное дело о государственной измене" - Цензор.НЕТ 4610 безопасность превыше всего
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03.11.2020 16:00 Відповісти
Для него нора в крыму важнее Украины.
Слуга ЗАЖОПинцев.
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03.11.2020 15:46 Відповісти
Суддя не несе відповідальність за свою позицію.Тоді на бісову матір нам такі судді щоб ми їх утримували. Притягнути зрадників до відповідальності довічно з конфіскацією майна Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность: "Есть сфабрикованное дело о государственной измене" - Цензор.НЕТ 7675
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03.11.2020 15:48 Відповісти
Не бзди тупой, не утонешь, гавно не тонет
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03.11.2020 15:49 Відповісти
Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность/ это для простаков. Власть воровского кодлана Коломойского своих не сдаёт.
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03.11.2020 15:50 Відповісти
тупой -Українці не бояться за твою безпеку... - безпека зрадника нам пох... Йди!! поки не пізно.
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03.11.2020 15:51 Відповісти
Слушал брифинг этого деятеля. Правильно делает, что боится. Потому что ВКС Украины сам составляет себе повестку дня и определяет перечень вопросов.. Кому надобилось сейчас поднимать вопрос о языках понятно. Враги должны бояться
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03.11.2020 15:51 Відповісти
Голова КСУ України,визнав приналежність Крима росіянській *********,і по його словам,це не державна зрада,а шо це тоді?
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03.11.2020 15:52 Відповісти
Бояться надо было начинать, когда незаконное решение о роспуске Рады принимал.
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03.11.2020 15:53 Відповісти
Смотрю зеголосилки уже все разгромили и Майдан устроили) конченые неудачники вы, зесрань, а не люди...
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03.11.2020 15:54 Відповісти
Собственность он защищал...десять лет строил...У Пороха завод отняли, у страны вообще хрен сощитаешь....мантию снял, стал простым гражданином - и вперед на мины! А пока ты чиновник высшего эшелона - ЛЮБЫЕ твои телодвижения по признанию законов мордора в АРК это таки преступление
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03.11.2020 15:55 Відповісти
Пускай не боится у нас по этой статье еще ни кого , ни при каком президенте не посадили. Каста своих не выдает, и это не имеется в виду каста судейских, имеется в виду общая каста "сливок общества" она же "элита", она же " шайка лейка".
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03.11.2020 15:58 Відповісти
Прочитал: "Тупицкий заявил, что боится за свою беременность" Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность: "Есть сфабрикованное дело о государственной измене" - Цензор.НЕТ 7106
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03.11.2020 15:58 Відповісти
Что падло, понял что можешь не успеть потратить взятую у Медведчука взятку? Правильно,бойся и не спи.
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03.11.2020 15:59 Відповісти
На гиляку!
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03.11.2020 16:02 Відповісти
а деньги у )(уйла не боялся брать??
На Кол посадят-лучшее лекарство от боязни
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03.11.2020 16:02 Відповісти
А как насчёт лично передать привет Чечетову? На ветру мантия смешно бы развевалась.
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03.11.2020 16:03 Відповісти
Был бы как мультяшный герой.
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03.11.2020 17:25 Відповісти
Розстріляти падонка
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03.11.2020 16:04 Відповісти
Купить в Крыму дополнительный участок к имеющемуся нельзя, не имея рос. гражданства.
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03.11.2020 16:06 Відповісти
боїшся - тікай звідси
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03.11.2020 16:07 Відповісти
У этого кренделя золотой парашют в Крыму от кремля.Он будет за него гробить Украину до последнего.Поэтому надо вязать всю судейскую банду и выставлять на обмен.За них можно много наших ребят выменять.Однако седни Рада тоже на кремль сработала.Особенно ЮВТ,за Майбах,ЕС,Голос ,ОПЗЖ и банда Дубинского.Очень сплочённая Зрада.
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03.11.2020 16:07 Відповісти
По факту голова КС признав російську юрисдикцію Криму. І на кого він працює?
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03.11.2020 16:10 Відповісти
На того, кто платит "вторую" зарплату. Я лично сомневаюся, чтобы бывшие "донецкие" работали на государство Украина.
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03.11.2020 17:28 Відповісти
Беги ато заарестують
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03.11.2020 16:13 Відповісти
На нари крису.
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03.11.2020 16:14 Відповісти
Мешок лайна боится за свою безопасность, для тебя на сегодняшний день есть самое надежное и безопасное место на зоне, возле параши, ты уже "наработал" на максимальный срок.
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03.11.2020 16:16 Відповісти
Перехідного лікарняного возика з клітчатою ковдрочкою давно не бачили.
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03.11.2020 16:23 Відповісти
п.1 Судьям разрешено иметь огнестрельное оружие для самозащиты. Вот пусть и
защищает свою тушку лично.
п.2 Имущество в Крыму - а почему Тупицкий молчал на офшоры, липецкую фабрику, барыгу и бизнес на крови?
п.3 Межа с соседним участком вообще бред - кацапам насрать на законы - вон целые села выселяют и сносят и попробуй не радоваться при этом мудрости Путина и ГосДумы.
Не удивлюсь, если этот тип не корешует с Яныком, ******, Лукашенком и прочей братвой.
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03.11.2020 16:26 Відповісти
Мабуть, готується здриснути в Крим...
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03.11.2020 16:37 Відповісти
Божья роса- смещение участков, разграничение.Пане тупицкий, это как в анекдоте- вас погубила жадность:"а це під помідори" жалко было уступить соседу пару метров.уже одно то, что переоформление состоялось по законам рф а значит де-юре вы признали анексию вы, госслужащий и здесь не надо даже выдумывать госизмену, она есть и ваши действия это подтверждают
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03.11.2020 16:38 Відповісти
у тебя земелька прикуплена в Крыму, похоронют тебя так сказать на расее на ворованной (родине), не переживай за свою ******** и продажную шкуру.
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03.11.2020 16:51 Відповісти
Трёп
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03.11.2020 16:52 Відповісти
У них завжди так, поки крадуть нічого не бояться, а як смаженим запахне - починають боятися за свою безпеку...
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03.11.2020 16:57 Відповісти
Беги в растов..... там безопасно !!!!
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03.11.2020 17:11 Відповісти
Так не надо было законы Украины и здравый смысл ногами топтать ради кремлевского бабла.
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03.11.2020 17:19 Відповісти
Тупица тупит.
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03.11.2020 17:22 Відповісти
И чего бояться, мил человек? Живопыра пообещал, что зарежет небольно, чик, - и на небесах.
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03.11.2020 17:31 Відповісти
не тупи Тупицкий.... дело не сфабрикованное, а реальное...
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03.11.2020 18:40 Відповісти
Тварь покупает земле в Крыму не декларирует и потом принимает закон который здесь блокирует правовое составляющие.ГНИДА за такие вещи раньше просто к стенке ставили !
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03.11.2020 18:42 Відповісти
продажная консерва януковича во всей красе.
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03.11.2020 18:48 Відповісти
Повісити падлу!
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03.11.2020 19:29 Відповісти
В стране есть выбранные народом Верховная Рада и Президент. Все остальное шобло должно им подчинятся. Самые главные законы принимаются конституционным большинством, так нахрена кому нужен этот, созданный Кучмой суд-- прислуга коррупционеров и казнокрадов, он так и остался КС( КучмаСуд). Пусть кто-то назовет хоть одно их державныцьке решение-- показал.
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03.11.2020 22:58 Відповісти
"Сфабрикованное"?!! С*ка!
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04.11.2020 00:25 Відповісти
 
 