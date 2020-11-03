31 жовтня на одного з суддів КС напала група людей, - суддя Сліденко
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У суботу, 31 жовтня, на одного з суддів Конституційного Суду скоїли напад, прізвище судді не розголошується.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко.
"Прізвище назвуть у Конституційному Суді. Деталей не знаю. Нападала група осіб. Суддя повідомив нам про цей випадок вчора, 2 листопада", - сказав Сліденко.
У відділі Головного управління Нацполіції в Києві повідомили, що інформації про такий випадок у них немає.
"У нас такої інформації немає. Ніхто з такими заявами не звертався. Якби це було, то за стільки днів, скільки часу пройшло, ми б уже точно знали", - пояснили в поліції.
Топ коментарі
+63 Oljik
показати весь коментар03.11.2020 15:44
+45 Василий СПРУТ
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+34 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар03.11.2020 15:46
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Поймал мужик золотую рыбку, а она ему и говорит:
- Загадывай любое желание, только отпусти.
- Хочу чтобы по реке плыли гробы, а в гробах - судьи.
- Бывают же и среди судей хорошие люди.
- Ладно. Пусть хорошие плывут в хороших гробах, а плохие - в плохих.
Кстати, а где напали? В личном Майбахе? Прямо в салоне этого авто?
"Судья сообщил нам об этом случае вчера, 2 ноября...."
Как я понимаю, на очередной попойке неназванный судья похвастался своим новым приключением . А Слиденко "жаба задавила".
Иначе текст никак не воспринимается.
цитата з ріішення КСУ яка проглядається іпротянута по всім пунктам:
Конституційний Суд України також наголошував, що обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод не можуть бути свавільними та несправедливими, вони мають встановлюватися виключно Конституцією і законами України, переслідувати легітимну мету, бути обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими, у разі обмеження конституційного права або свободи законодавець зобов'язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію цього права або свободи і не порушувати сутнісний зміст такого права (абзац третій підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини Рішення
від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016).
Криміналізація конкретного вчинку людини можлива за умови, якщо це відповідає, зокрема, сукупності таких критеріїв: значна (суттєва) суспільна небезпека діяння; поширення аналогічних діянь у суспільстві; неефективність інших галузевих правових засобів впливу на зазначені діяння; неможливість успішної боротьби з діянням менш репресивними методами. Тому ви не Конституційні з ваших же слів. Читайте себе добре.
А вообще-то правильно боитесь.Нападут непременно. И не пьяные родственники.