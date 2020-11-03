31 жовтня на одного з суддів КС напала група людей, - суддя Сліденко

У суботу, 31 жовтня, на одного з суддів Конституційного Суду скоїли напад, прізвище судді не розголошується.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко.

"Прізвище назвуть у Конституційному Суді. Деталей не знаю. Нападала група осіб. Суддя повідомив нам про цей випадок вчора, 2 листопада", - сказав Сліденко.

У відділі Головного управління Нацполіції в Києві повідомили, що інформації про такий випадок у них немає.

"У нас такої інформації немає. Ніхто з такими заявами не звертався. Якби це було, то за стільки днів, скільки часу пройшло, ми б уже точно знали", - пояснили в поліції.

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