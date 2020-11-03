Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів

В Україні хочуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №3890.

За документ проголосував 251 нардеп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Документ передбачає, що для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).

Штрафувати будуть:

за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно,

невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначено в тексті закону.

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