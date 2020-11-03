Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів
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В Україні хочуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №3890.
За документ проголосував 251 нардеп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Документ передбачає, що для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).
Штрафувати будуть:
- за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно,
- невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.
"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначено в тексті закону.
Топ коментарі
+6 Саша Горб
показати весь коментар03.11.2020 15:57
+6 Андерсен a4cbf7de
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+5 Reagan Bush
показати весь коментар03.11.2020 16:03
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Будь ласка, зачекайте...
Так вот... разговор оттуда между собственно телохранителем и наркобароном.
Н: Наркота для идиотов. Я же не приставляю пистолет к их голове, и не требую употреблять наркотики... Вот ты (телозранителю) в детстве употреблял наркотики?
Т: Нет. Но тогда тебя в городе не было.
Да, надо "трахать" именно табачную фабрику. Потому как продажи сигарет = бизнес. А бизнес это продвижение Товара для увеличения объемов продаж. Понимаете взаимосвязь?
З.Ы.: Я понял аллегорию, но она тут не к месту.
а) незаконно, но всем насрать
б) в карантин бизнес не настолько зажрался, чтобы отказывать покупателям в обслуживании - а вот на это уже мало кому насрать
То есть самопошив можно