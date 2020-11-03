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Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів

В Україні хочуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №3890.

За документ проголосував 251 нардеп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Документ передбачає, що для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).

Штрафувати будуть:

  • за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно,
  • невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначено в тексті закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
придурки а не депутаты в масках легче ворам стало
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03.11.2020 15:57
+6
Теперь осталось обеспечить бизнес постоянными патрулями полиции которые будут это претворять в жизнь. Или они хотят что бы бизнесмены, продавцы, водители, контролеры, официанты и т.д вступали в кулачные бои с "безмасочниками"...
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03.11.2020 16:01
+5
Сборище идиотов,наказывается не нарушитель,а лицо которое не имеет права даже косо посмотреть на нарушителя.
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03.11.2020 16:03
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А какие меры воздействия предусмотрены на нерадивых посетителей?
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03.11.2020 15:56 Відповісти
премия от штрафа
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03.11.2020 16:00 Відповісти
придурки а не депутаты в масках легче ворам стало
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03.11.2020 15:57 Відповісти
хорошая статься доходов намечается для державы - ведь у нас с масками более чем крупные проблемы по их применению там где надо.
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03.11.2020 16:01 Відповісти
Теперь осталось обеспечить бизнес постоянными патрулями полиции которые будут это претворять в жизнь. Или они хотят что бы бизнесмены, продавцы, водители, контролеры, официанты и т.д вступали в кулачные бои с "безмасочниками"...
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03.11.2020 16:01 Відповісти
После того как у нас шо КС шо президент вытерли члены об конституцию, то маску можно не носить. Вернее нужно, но не обязательно, кароче, если не хочь не носи, но штраф с тебя списать не имеют права Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов - Цензор.НЕТ 8101
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03.11.2020 16:02 Відповісти
Сборище идиотов,наказывается не нарушитель,а лицо которое не имеет права даже косо посмотреть на нарушителя.
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03.11.2020 16:03 Відповісти
Потому што у нас не карантин, а дурантин Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов - Цензор.НЕТ 8755
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03.11.2020 16:09 Відповісти
отож. шоинтересно и везде так Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов - Цензор.НЕТ 6770
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03.11.2020 16:15 Відповісти
Лишь бы чтонибудь да какбы. Тем временем ожидайте по 20 тыс в день к середине декабря.
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03.11.2020 16:05 Відповісти
Весь мир на ковиде ипанулся. Все стараюцца делать хоть штото, пусть оно и не помогает и с нарушением законов.
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03.11.2020 16:14 Відповісти
Самолайкер, вали отсюда, без тебя разберемся.
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03.11.2020 16:48 Відповісти
Помогает не забывать о маске , перчатках и геле песня про реку-улицу и перекаты-скопления прижавшихся друг к другу чудаков без масок. А где-то бабы живут на свете Друзья сидят за водкою.Владеют ( камни у геологов, у остальных волны), владеет ветер.Моей дырявой лодкою.К большой реке я наутро выйду Наутро лето кончится И подавать я не должен виду Что умирать не хочется. Все перекаты, да перекаты Послать бы их по адресу.
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03.11.2020 16:07 Відповісти
Честно говоря, по моему скромному мнению и, не желая обидеть никого в комментах, чьё мнение отличается от моего, но все же, рассматривая этот вопрос с другой точки зрения, в тоже время, не опротестовывая ничью позицию и, стараясь быть объективным, а также, принимая во внимание все без исключения аргументы других участников обсуждения, искренне полагаю, что я целиком и полностью забыл нахер что хотел сказать.© Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів - Цензор.НЕТ 3241
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03.11.2020 18:10 Відповісти
и наоборот.
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04.11.2020 10:13 Відповісти
Верховная Рада превратилась в стадо полудурков полностью согласен с Reagan Bush
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03.11.2020 16:09 Відповісти
Она не сама превратилась, её довольно долго и планомерно именно такой и создавали..
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03.11.2020 22:08 Відповісти
А вы обеспечили людей этими масками, шоб шото требовать?
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03.11.2020 16:11 Відповісти
А шо, нет 3 гривны купить?
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03.11.2020 16:33 Відповісти
Далеко не у всех они есть. Таскают с весны одну или аж 2, а ты думаешь, шо они тебя этим спасают. Или сами спасаются - как там у вас правильно?
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03.11.2020 16:43 Відповісти
3 гривны далеко не у всех есть? Вы с урала?
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03.11.2020 17:12 Відповісти
Тебе видней, шо там на урале.
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03.11.2020 17:16 Відповісти
Ты где видел 3 гр,бот конченный
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03.11.2020 17:33 Відповісти
Тогда вам и жить незачем.
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03.11.2020 16:33 Відповісти
Причем здесь есть или нету? Отвечать штрафом должен тот кто без маски! Мне что ***** пистить каждого идиота? Сегодня человеку в транспорте можно случайно на ногу наступить и он тебя нахер зарежет и уйдет спокойно, а толпа будет ему поддакивать мол все правильно сделал!
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03.11.2020 16:42 Відповісти
Ничего он не должен в отношении масок.
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03.11.2020 16:45 Відповісти
Водитель может выгнать безмасочника, и продавец тоже.
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03.11.2020 17:08 Відповісти
Продавец-молодец, выгнал, остался без покупателя.
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03.11.2020 17:17 Відповісти
Или получил удар ножем в грудь. Народе недекватный, реально просто конченый.
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03.11.2020 17:26 Відповісти
Ну если так нагнетать, то скоро за эти маски так и будет.
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03.11.2020 17:27 Відповісти
Зато живой.
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03.11.2020 17:53 Відповісти
Не обязательно, бо по вашим же канонам это только отсрочит болезнь.
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03.11.2020 18:02 Відповісти
Заходил в маршрутку был в маске, потом взял и снял. Один из вариантов борьбы с конкурентами!
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03.11.2020 17:31 Відповісти
Проблема за дебильными бабками гонятся, проще вжарить владельца, и это правильно. Откажите безмасочнику в обслуживании, в чем проблема?
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03.11.2020 17:10 Відповісти
Проблема в том что зачем гоняться за курильщиками в общественных местах? Давайте трахнем табачную фабрику!?
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03.11.2020 17:27 Відповісти
В кр. зоне требуют приобрести гаджеты или камеры детям для дистанционки. Жду, когда штрафовать начнут.
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03.11.2020 17:29 Відповісти
Есть кино. Польское. "Сара", но у нас почему-то переводится как "Телохранитель дочери".
Так вот... разговор оттуда между собственно телохранителем и наркобароном.
Н: Наркота для идиотов. Я же не приставляю пистолет к их голове, и не требую употреблять наркотики... Вот ты (телозранителю) в детстве употреблял наркотики?
Т: Нет. Но тогда тебя в городе не было.
Да, надо "трахать" именно табачную фабрику. Потому как продажи сигарет = бизнес. А бизнес это продвижение Товара для увеличения объемов продаж. Понимаете взаимосвязь?
З.Ы.: Я понял аллегорию, но она тут не к месту.
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04.11.2020 09:57 Відповісти
Проблема в том, что это:
а) незаконно, но всем насрать
б) в карантин бизнес не настолько зажрался, чтобы отказывать покупателям в обслуживании - а вот на это уже мало кому насрать
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03.11.2020 17:34 Відповісти
Туристы-заробитчане были, МПЦщники были, школьники были... Думаю, кто же следующий, на кого можно свалить? Вот они - бизнес. Конституцию обо...рали с головы до ног, скоро, наверное, ее упразднят.
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03.11.2020 18:26 Відповісти
черная маска в т ч в том числе изготовленна самостоятельно +черная одежда -можно граждан на гоп-стоп брать или отразбоить Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов - Цензор.НЕТ 1989
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03.11.2020 16:11 Відповісти
Ну че барыги,как вам ваша власть прастого нариду?Клятый Порошенко не снится?
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03.11.2020 16:57 Відповісти
за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів - Цензор.НЕТ 9943 , в том числе изготовленных самостоятельно, Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів - Цензор.НЕТ 9943 Я так понял что самопошив нельзя?Источник: https://censor.net/ru/n3228825
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03.11.2020 17:07 Відповісти
БЕЗ изгтовленных самостоятельно типа низзя.
То есть самопошив можно
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03.11.2020 17:35 Відповісти
Провокации, бо масочники на безмасочников плохо кидаются.
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03.11.2020 17:19 Відповісти
.....Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів - Цензор.НЕТ 3915ипанутые 250 уродов...маска ни от чего не защищает...
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03.11.2020 17:40 Відповісти
А штаны на нем такие?
Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів - Цензор.НЕТ 5488
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05.11.2020 19:59 Відповісти
законодательные наркоманы это когда ни дня без бестолкового закона. и эту шоблу привел с собой зеленский. им или гореть в аду или телипаться на виселицах по решению народного трибунала
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03.11.2020 20:46 Відповісти
 
 