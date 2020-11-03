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Головна проблема Укрзалізниці – не вагони, а зношені локомотиви, їх потрібно оновлювати найперше, - Каленков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Головна проблема Укрзалізниці – не вагони, а зношені локомотиви, їх потрібно оновлювати найперше, - Каленков

Для "Укрзалізниці" зношені локомотиви є набагато більшою проблемою, ніж старі вагони, тому інвестувати потрібно, перш за все, в оновлення тяги.

Про це написав президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у колонці для "Інтерфакс-Україна".

За словами експерта, більшість локомотивів в "Укрзалізниці" старі, що позначається на якості залізничних перевезень. Тому питання оновлення парку локомотивів має бути, на його думку, першочерговим. "Набагато більша проблема - локомотиви: їх у УЗ нових майже немає. Парк на 95% складається з локомотивів, які потребують серйозних капітальних ремонтів", - написав Каленков. На його думку, вітчизняні вагоноремонтні заводи могли б змінити профіль і зайнятися ремонтом локомотивів, оскільки зараз їх ремонтують в основному за межами країни. Що стосується ініціативи Мінінфраструктури щодо оновлення вагонів, то Каленков вважає, що це питання зараз менш актуальне, а намір списувати вагони через термін їх експлуатації назвав спірним. Він підкреслив: важливий технічний стан вагона, а не його вік. "В Європі немає такого поняття, як "нормативний термін служби вагонів": вагон їздить доти, поки відповідні служби допускають його до рейок", - зазначив Каленков.

Нагадаємо, 8 жовтня Міністерство інфраструктури України опублікувало проєкт наказу "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті", яким передбачено скорочення в Україні вагонного парку шляхом заборони продовження терміну використання вагонів з терміном експлуатації, що перевищує нормативний. Згідно з проєктом наказу, обмеження пропонується застосувати в тому числі і до піввагонів - найбільш масового виду парку, в якому перевозиться практично весь обсяг вугільної продукції. Зокрема, пропонується заборонити продовжувати термін експлуатації піввагонів старше 33 років (1,5 нормативних терміни служби) з поступовим зменшенням граничного терміну служби з 33 років до 22 в період 2021-2029 років, крім вагонів, для яких термін на цей момент вже продовжений.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що для "Укрзалізниці" першочерговим є вирішення проблеми нестачі локомотивів, і саме в них потрібно інвестувати кошти, а не в купівлю нових вагонів на заміну тим, які планують списати. Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що ініціатива Мінінфраструктури обмежити термін використання залізничних вагонів призводить до списання 89 тисяч вагонів, що викличе дефіцит рухомого складу та як наслідок - колапс в промисловості та агросекторі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Замена, ремонт, омоложение локомотивного парка у нормальных людей должно вестись постоянно. Ежегодно УЗ должна была заказывать и получать несколько десятков новых локомотивов, раза в три больше должны подвергаться ремонтам на локомотиворемонтных заводах. Металлургам же, Ахметову, не приходит в голову мысль работать доменными печами до полного их износа, а потом хоть потоп. Ремонтируются домны, строятся новые. Почему УЗ летела в пропасть? Почему из правительства никто не поднимал и не решал проблемы? Что у нас за власть, что ей всё пофиг? Вывод один-САБОТАЖ! А за это надо с учётом военного времени к сте......!!!
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03.11.2020 16:40
+1
Они даже свои ремонтные депо закрывают. А тут один раз сделали заказ у GE и всё, тишина. А там износ колоссальный. Может хоть закон о локализации поможет наладить производство внутри страны.
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03.11.2020 18:23
+1
УЗ это государственное предприятие, а значит руководство отвечает перед государством. Если нет спроса и контроля, то значит вся разруха исходит от государства. Вот вам и логический вывод - жлобство и деградация происходят на государственном уровне и при всем, видимо, еще и поощряется.
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03.11.2020 19:40
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та правильно. локомотив не должен бежать впереди паравоза!
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03.11.2020 16:05 Відповісти
Замена, ремонт, омоложение локомотивного парка у нормальных людей должно вестись постоянно. Ежегодно УЗ должна была заказывать и получать несколько десятков новых локомотивов, раза в три больше должны подвергаться ремонтам на локомотиворемонтных заводах. Металлургам же, Ахметову, не приходит в голову мысль работать доменными печами до полного их износа, а потом хоть потоп. Ремонтируются домны, строятся новые. Почему УЗ летела в пропасть? Почему из правительства никто не поднимал и не решал проблемы? Что у нас за власть, что ей всё пофиг? Вывод один-САБОТАЖ! А за это надо с учётом военного времени к сте......!!!
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03.11.2020 16:40 Відповісти
Они даже свои ремонтные депо закрывают. А тут один раз сделали заказ у GE и всё, тишина. А там износ колоссальный. Может хоть закон о локализации поможет наладить производство внутри страны.
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03.11.2020 18:23 Відповісти
Что значит саботаж? А за что они миллионные зарплаты себе назначали и получали? За реформы ж\д сообщений? Стенок у нас в стране не хватит чтоб всех причастных ставить, да и столбов, чтоб вешать, разве что гирляндами...)))
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03.11.2020 19:37 Відповісти
ЬІванковіє,КАЛєнковіє....Це моя Україна?
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03.11.2020 23:04 Відповісти
Це - дуже просто. Потрібно звернутися до Луганська на локомотивний завод.
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03.11.2020 16:48 Відповісти
З локомотивами дизельними реальна ж... у нас в місті їздить пекельний поїзд на цементний завод чорний дим що зразу всю колію закривє і вогонь над решітками, я дивуюсь як машиністи не бояться там їхати
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03.11.2020 16:51 Відповісти
Мне просто интересно, что они буду делать, когда локомотивы начнут выходить из строя пачками? Их сейчас даже толком негде и некому ремонтировать. Просто всё плавно идёт к коллапсу железной дороги.
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03.11.2020 18:25 Відповісти
главная проблема УЗ- жлобство и полнейшая деградация ее руководства.
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03.11.2020 16:52 Відповісти
УЗ это государственное предприятие, а значит руководство отвечает перед государством. Если нет спроса и контроля, то значит вся разруха исходит от государства. Вот вам и логический вывод - жлобство и деградация происходят на государственном уровне и при всем, видимо, еще и поощряется.
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03.11.2020 19:40 Відповісти
Ну, учитывая, что они не хотят работать с нашими производителями, а у иностранных покупают по завышенной цене с мизерным процентом локализации, обновлять они локомотивы будут ещё очень долго. Впрочем, их же не эффективная работа волнует, а просто распил на тендерах.
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03.11.2020 18:21 Відповісти
А где-же американские паровозы о которых так громко заявляли еще при Порошенко? Там и договора какие-то пиплу тулили, и сказки пытались рассказать про Гвателупу или Гиперлупу. Вобщем что-то схожее с кончиком мужского органа, который мы наблюдаем теперь на рельсах.)))
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03.11.2020 19:34 Відповісти
 
 