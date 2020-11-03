Головна проблема Укрзалізниці – не вагони, а зношені локомотиви, їх потрібно оновлювати найперше, - Каленков

Для "Укрзалізниці" зношені локомотиви є набагато більшою проблемою, ніж старі вагони, тому інвестувати потрібно, перш за все, в оновлення тяги.

Про це написав президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у колонці для "Інтерфакс-Україна".

За словами експерта, більшість локомотивів в "Укрзалізниці" старі, що позначається на якості залізничних перевезень. Тому питання оновлення парку локомотивів має бути, на його думку, першочерговим. "Набагато більша проблема - локомотиви: їх у УЗ нових майже немає. Парк на 95% складається з локомотивів, які потребують серйозних капітальних ремонтів", - написав Каленков. На його думку, вітчизняні вагоноремонтні заводи могли б змінити профіль і зайнятися ремонтом локомотивів, оскільки зараз їх ремонтують в основному за межами країни. Що стосується ініціативи Мінінфраструктури щодо оновлення вагонів, то Каленков вважає, що це питання зараз менш актуальне, а намір списувати вагони через термін їх експлуатації назвав спірним. Він підкреслив: важливий технічний стан вагона, а не його вік. "В Європі немає такого поняття, як "нормативний термін служби вагонів": вагон їздить доти, поки відповідні служби допускають його до рейок", - зазначив Каленков.

Нагадаємо, 8 жовтня Міністерство інфраструктури України опублікувало проєкт наказу "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті", яким передбачено скорочення в Україні вагонного парку шляхом заборони продовження терміну використання вагонів з терміном експлуатації, що перевищує нормативний. Згідно з проєктом наказу, обмеження пропонується застосувати в тому числі і до піввагонів - найбільш масового виду парку, в якому перевозиться практично весь обсяг вугільної продукції. Зокрема, пропонується заборонити продовжувати термін експлуатації піввагонів старше 33 років (1,5 нормативних терміни служби) з поступовим зменшенням граничного терміну служби з 33 років до 22 в період 2021-2029 років, крім вагонів, для яких термін на цей момент вже продовжений.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що для "Укрзалізниці" першочерговим є вирішення проблеми нестачі локомотивів, і саме в них потрібно інвестувати кошти, а не в купівлю нових вагонів на заміну тим, які планують списати. Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що ініціатива Мінінфраструктури обмежити термін використання залізничних вагонів призводить до списання 89 тисяч вагонів, що викличе дефіцит рухомого складу та як наслідок - колапс в промисловості та агросекторі.