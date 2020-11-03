Заява Тупицького про загрозу територіальній цілісності України в разі припинення роботи КС - шантаж, спровокований РФ, - "слуга народу" Безгін

Заява голови Конституційного суду про те, що переобрання складу КСУ може загрожувати територіальній цілісності України, є шантажем, спровокованим Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін.

"Мій підпис є під цим зверненням (до суддів КСУ про добровільну відставку - ред.). Я думаю, що це спроба найпростішим способом врегулювати цю штучно створену кризу, яка заснована на тому, що деякі рішення КСУ останнім часом мають ознаки антидержавного характеру. Думаю, щоб зараз не вступати в політико-правову полеміку, Рада прийняла рішення звернутися до суддів КСУ, щоб вони добровільно пішли у відставку", - сказав нардеп.

За словами Безгіна, заява глави КСУ є шантажем парламенту.

"Водночас ми бачили заяву глави КСУ, яка свідчить про те, що перезавантаження Конституційного суду призведе до ризиків, пов'язаних з територіальною цілісністю. Думаю, що це прямий шантаж стосовно Верховної Ради, якісь загрози, швидше за все інспіровані маріонетками нашого північного сусіда", - сказав Безгін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявляє, що припинення роботи КС може спричинити загрозу територіальній цілісності України.