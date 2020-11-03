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КС (1154) територіальна цілісність (105) Тупицький (227) Віталій Безгін (38)

Заява Тупицького про загрозу територіальній цілісності України в разі припинення роботи КС - шантаж, спровокований РФ, - "слуга народу" Безгін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заява Тупицького про загрозу територіальній цілісності України в разі припинення роботи КС - шантаж, спровокований РФ, -

Заява голови Конституційного суду про те, що переобрання складу КСУ може загрожувати територіальній цілісності України, є шантажем, спровокованим Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін.

"Мій підпис є під цим зверненням (до суддів КСУ про добровільну відставку - ред.). Я думаю, що це спроба найпростішим способом врегулювати цю штучно створену кризу, яка заснована на тому, що деякі рішення КСУ останнім часом мають ознаки антидержавного характеру. Думаю, щоб зараз не вступати в політико-правову полеміку, Рада прийняла рішення звернутися до суддів КСУ, щоб вони добровільно пішли у відставку", - сказав нардеп.

За словами Безгіна, заява глави КСУ є шантажем парламенту.

"Водночас ми бачили заяву глави КСУ, яка свідчить про те, що перезавантаження Конституційного суду призведе до ризиків, пов'язаних з територіальною цілісністю. Думаю, що це прямий шантаж стосовно Верховної Ради, якісь загрози, швидше за все інспіровані маріонетками нашого північного сусіда", - сказав Безгін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявляє, що припинення роботи КС може спричинити загрозу територіальній цілісності України.
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Топ коментарі
+16
Как отсутвие наличия хабарников из КСУ может навредить териториальной целосности? для меня это загадка Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 1949
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03.11.2020 16:18
+11
Я ни что не намекаю, да вы и сами уже догадались...
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9644
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03.11.2020 16:16
+10
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9303
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03.11.2020 16:23
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Весь склад КСУ потрібно терміново брати "під охорону" і утримувати під вартою до кінця їх гнилого життя.
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03.11.2020 16:15 Відповісти
Действительно КС необходимо срочно взять "под охрану", чтобы Тупицкий вместе со своей компанией не драпанул
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03.11.2020 16:25 Відповісти
думаю що Україна не обідніє , якщо на одну добу віділить охорону . ..ну щоб ці бл яді не втікли.
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03.11.2020 18:26 Відповісти
Я ни что не намекаю, да вы и сами уже догадались...
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9644
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03.11.2020 16:16 Відповісти
СМИ сообщили, что Кернес умер, в горсовете это назвали "х...йней"


Не, ну то шо кернес - х...ня - это понятно, а на самом деле, шо сирйозна? представился крысеныш?
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03.11.2020 16:20 Відповісти
Все уже заждались...
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03.11.2020 16:21 Відповісти
Допу жалко Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 7708
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9629
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03.11.2020 16:21 Відповісти
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9303
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03.11.2020 16:23 Відповісти
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 7477
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03.11.2020 16:25 Відповісти
Так или иначе, а нам кризис выгоден. Чем больше треша при зе, тем меньше шансов, что этот позор будет иметь шансы на переизбрание. Тем более, что при Слугах Коломойского борьбой с коррупцией никто не занимался от слова вообще.
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03.11.2020 16:18 Відповісти
Нам этот треш еще терпеть, может быть все оставшиеся 3,5 года.
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03.11.2020 19:40 Відповісти
Как отсутвие наличия хабарников из КСУ может навредить териториальной целосности? для меня это загадка Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 1949
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03.11.2020 16:18 Відповісти
плюсую +++
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03.11.2020 16:22 Відповісти
Он о нарушении конституции и узурпации власти по средством посадки полностью контролируемых судей. А вот что по поводу территориальной целостности, скорее всего речь о задумке зеленского про закон про референдумы, на который по его задумке можно будет выносить так же и вопросы связанные с изменением границ )
А как зе умеет проводить референдумы и писать результаты от балды мы уже видели )
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03.11.2020 16:28 Відповісти
все намного проще потужно отреформований хряк просто офуел.
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03.11.2020 16:50 Відповісти
У нас местных хватает, желающих организовать "народные республики", имеют свои частные армии, Тупицкий на это не пошел бы, не имея хорошей "крыши".
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03.11.2020 16:22 Відповісти
Хватило ума главой КСУ назначить донецкого. Это верх слабоумия.
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03.11.2020 16:23 Відповісти
Главу ксу ещё януковощ ставил по квоте
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03.11.2020 16:36 Відповісти
Ты ба?!. Чистосердечное признания от бубочки

Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 5018
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03.11.2020 16:23 Відповісти
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 7273
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03.11.2020 16:26 Відповісти
У него подгорает, вот и поднимает шум.
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03.11.2020 16:23 Відповісти
Ну если в КС сидят агенты Кремля тогда да. А по факту, только Знленский и его подельники сдают украинские территории и сливают спец. операции И, кстати,, интересно почему Тупицкий живет в коттедже Левченко? Нищеброд что ли?
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03.11.2020 16:24 Відповісти
Вот как срывается бутика при пожизненных терминах, только выборы и каждые пять лет и всё
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03.11.2020 16:25 Відповісти
Ну очень не хочется в тюрьму
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03.11.2020 16:26 Відповісти
тупицкий, по определению, не может выдавать на гора чё-нить острое.
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03.11.2020 16:27 Відповісти
А хто такий суддя? В нарадчій кімнаті читає УК України і чекає на дзвінки щастя? Теж мені інтелектуали, ***!
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03.11.2020 16:49 Відповісти
прізвища давались предками. ковалі - ставали коваленками, пасічники - пасічниками, кожум'яки - кожум'яками, бондарі - бондарями мірошники- .... , ..... так і тупицькі отримали своє прізвище, що б вони тупо не робили (як варіант - пики канєшно тоже в них!) ))
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03.11.2020 17:02 Відповісти
А смотрите ситуацию, в США выборы им не нас, в ЕС террористы, тоже не до нас, и у нас КС затеял переворот откуда же это идёт....
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03.11.2020 16:29 Відповісти
Как будто кто-то серьёзно выйдет на улицы защищать судей. Судей кажется больше всех ненавидят. Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9409
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03.11.2020 16:30 Відповісти
баюся я за тупыцкага, ишо не дай бох в дабравольцы пайдьот Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 5637
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03.11.2020 16:31 Відповісти
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 4893
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03.11.2020 16:35 Відповісти
спи спокойно дорогой товарищ КЕРНЕС
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03.11.2020 16:37 Відповісти
«Зеленский - это приговор стране и всем украинцам» Ноябрь 3, 2020Без рубрикиКомментарии: 2

Этот приговор украинцы вынесли себе сами, когда стадом бежали голосовать за Голобородько…

Заява Тупицького про загрозу територіальній цілісності України в разі припинення роботи КС - шантаж, спровокований РФ, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 3807

Многоходовка - «договорняк» Банковой и Конституционного суда проясняется. Уже ясна конечная суть.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Сейчас оппозиция орет о том, какой хороший КС и как надо его защитить от Зеленского.
А завтра КС признает законным закон о продаже земли.
И все - выкусили. Скажите потом, что КС контролирует Зеленский)))))

Балаган-«договорняк» Зеленского и КС продолжается.
Поскольку никто и не планировал увольнять судей КС, то теперь «Слуга народа» собирает голоса за…призыв к судьям КС добровольно уйти в отставку.
- Зеленский требует от «слуг» поддержать его по КС, иначе - «кровавый хаос в стране»
Клоунаду надо ещё потянуть денёк. А со среды все будут обсуждать выборы в США))))))

Зеленский - это приговор стране и всем украинцам.
Я об этом говорил ещё во время президентских выборов.
Вот только ирония в том, что этот приговор украинцы вынесли себе сами, когда стадом бежали голосовать за Голобородько.
- «Вы наплевали этими лицемерными словами на Майдан» - Бутусов о заявлении Зеленского
Шануймося)))))
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03.11.2020 16:40 Відповісти
Украинцы голосовали за Порошенко,а чернь,плебеи,малороссы и наивные дурачки за зелю.
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03.11.2020 16:45 Відповісти
Все гораздо сложнее. Под пропаганду подпали и многие вполне интеллектуально развитые люди. Среди моих коллег процентов 30-40. Очень обильная и разносторонняя ипсошная обработка была. Ключики находили к разным слоям населения.
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03.11.2020 17:31 Відповісти
А от мені цікаво, коли якийсь полоумний поц по телефону погрожує підірвати метро чи магазин то, йому крутять руки і відправляють в каталашку. Навіть, якщо він реально нічого не закладав і не мав наміру підривати. А тут високопосадовець реально погрожує країну кров'ю залити і нічого?
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03.11.2020 16:46 Відповісти
Всі судді КС - москальські шпійони,президент - шпійон Мосаду,ОП - шпійони Сороса,всі інші - американські,москальські,євре і євро шпійони...Настала ера шпигунів,зрадництва,купівпі-продажу всіх і вся,ера клоунів в політиці,електоральних дебілів і лоханутого цілого народу...Які веселі і цікаві часи,нам просто надзвичайно повезло,що ми у ці часи поки що живемо...
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03.11.2020 16:47 Відповісти
а Зеля - твій рідний, простий такий, ні разу не шпійон? Га?, шаріковський?
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03.11.2020 17:04 Відповісти
Ктр єтого сепара в суд посадил?
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03.11.2020 16:56 Відповісти
Читайте новости, в 2013м дваждынесудимый, в 2019м Главой судьи Главзебил.
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03.11.2020 19:43 Відповісти
Интересно если эта С.ка сбежит себе в крымский маеток,ему воды хватит чтоб свою жирную задницу отмыть???
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03.11.2020 17:23 Відповісти
А шо такой Безгин? Это имеет какойто вес?
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03.11.2020 17:37 Відповісти
Якби це все відбувалось в РФ тупицького вже отравили би новачком,а сказали би що раптово помер від сердечного коронавірусу.
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03.11.2020 18:13 Відповісти
у нас так только охранники Плюща умирают, а Мертвечук, Тупицкий, Портнов живы(
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03.11.2020 20:50 Відповісти
Чем больше слышу таких говновбросов от этих бандитов, от жопаблоковцев и бениной шоблы, тем больше уверен - их надо разгонять, может сделать вообще как в Швейцарии, там вообще нет КС
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03.11.2020 18:59 Відповісти
Заява Тупицького про загрозу територіальній цілісності України в разі припинення роботи КС - шантаж, спровокований РФ, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 4469
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03.11.2020 19:12 Відповісти
У Віталій Безгін ипло зачетное, склонен верить больше ему, чем тупицкому. Но на самом деле, слугам урода верить нельзя.
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03.11.2020 20:49 Відповісти
 
 