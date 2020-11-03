Заява Тупицького про загрозу територіальній цілісності України в разі припинення роботи КС - шантаж, спровокований РФ, - "слуга народу" Безгін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заява голови Конституційного суду про те, що переобрання складу КСУ може загрожувати територіальній цілісності України, є шантажем, спровокованим Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін.
"Мій підпис є під цим зверненням (до суддів КСУ про добровільну відставку - ред.). Я думаю, що це спроба найпростішим способом врегулювати цю штучно створену кризу, яка заснована на тому, що деякі рішення КСУ останнім часом мають ознаки антидержавного характеру. Думаю, щоб зараз не вступати в політико-правову полеміку, Рада прийняла рішення звернутися до суддів КСУ, щоб вони добровільно пішли у відставку", - сказав нардеп.
За словами Безгіна, заява глави КСУ є шантажем парламенту.
"Водночас ми бачили заяву глави КСУ, яка свідчить про те, що перезавантаження Конституційного суду призведе до ризиків, пов'язаних з територіальною цілісністю. Думаю, що це прямий шантаж стосовно Верховної Ради, якісь загрози, швидше за все інспіровані маріонетками нашого північного сусіда", - сказав Безгін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявляє, що припинення роботи КС може спричинити загрозу територіальній цілісності України.
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Не, ну то шо кернес - х...ня - это понятно, а на самом деле, шо сирйозна? представился крысеныш?
А как зе умеет проводить референдумы и писать результаты от балды мы уже видели )
Этот приговор украинцы вынесли себе сами, когда стадом бежали голосовать за Голобородько…
Многоходовка - «договорняк» Банковой и Конституционного суда проясняется. Уже ясна конечная суть.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Сейчас оппозиция орет о том, какой хороший КС и как надо его защитить от Зеленского.
А завтра КС признает законным закон о продаже земли.
И все - выкусили. Скажите потом, что КС контролирует Зеленский)))))
…
Балаган-«договорняк» Зеленского и КС продолжается.
Поскольку никто и не планировал увольнять судей КС, то теперь «Слуга народа» собирает голоса за…призыв к судьям КС добровольно уйти в отставку.
- Зеленский требует от «слуг» поддержать его по КС, иначе - «кровавый хаос в стране»
Клоунаду надо ещё потянуть денёк. А со среды все будут обсуждать выборы в США))))))
…
Зеленский - это приговор стране и всем украинцам.
Я об этом говорил ещё во время президентских выборов.
Вот только ирония в том, что этот приговор украинцы вынесли себе сами, когда стадом бежали голосовать за Голобородько.
- «Вы наплевали этими лицемерными словами на Майдан» - Бутусов о заявлении Зеленского
Шануймося)))))