Голова Венеціанської комісії Букіккіо в розмові із Зеленським: Важливо відновити довіру до судової системи й особливо до КС
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Глава держави подякував за плідну співпрацю, зокрема Венеціанська комісія підготувала понад 150 висновків і експертних оцінок законопроєктів і законів України щодо судочинства, антикорупційного суду і іншого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Сторони зосередили увагу на конституційній кризі в Україні, що розпочалася через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, яким фактично було "обнулено" всю систему боротьби з корупцією, яку наша держава за підтримки, зокрема, й Ради Європи та Венеціанської комісії вибудовувала в останні роки.
Зеленський зазначив, що як Глава держави не може допустити ситуації, коли орган, який має давати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення, що знищують систему антикорупційних органів, включно з НАБУ, НАЗК та Вищим антикорупційним судом.
"Моє першочергове завдання зараз – зберегти безперервне функціонування НАЗК та антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи", – наголосив президент.
Букіккіо запропонував експертизу Венеціанської комісії у цій складній ситуації. Він також наголосив, що в жодному разі не можна ставити під ризик такі важливі питання, як існування Вищого антикорупційного суду, діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, земельна реформа.
Голова Венеціанської комісії зазначив, що спільною метою сьогодні є відновлення довіри до судової системи та особливо до Конституційного Суду.
Президент України запросив Венеціанську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою.
Будь ласка, зачекайте...
Ось, Валодья не знає, яке його першочергове завдання за Конституцією. Тому вигадує сам. А першочергове завдання завжди - бути Гарантом Конституції!!!!! А не порушувати її, код деякі положення не подобаються.
До того ж, вони мають зайві статки та майно, яке нічим виправдати.
Чекисты уже использовали элементы ****** что ковид вируса нет. Можем видеть что очень многим втерли в мозни что ковида нет. Тоесть обман под видом что вас ******* и обманули. А потом можно видеть многих больных с огромными глазами что ковид все таки есть и можно сдохнуть. Кацапы использовали это везде где возможно, раздули по всему инету и зомбоящику. Для того чтобы в мире больше покупали нефти и цены на нефть начала рост.
Теперь кацапы используют этот интсрумент по украине. Найдена щель в боковом борту с крысами с КС. Кацапы монтировками выковыряли некуевую нормальную пробоину. В чем состоит выковыривание.
1. Был использован портнов, возможно коломойша и еще интересы самых судей о собственных доходах где возможно.Куплены полностью все по вертикали и горизонтали, парашкой выделены деньги на подкуп судей-предателей с запугиванием и прочими компроматами.
2. Везде используют начальный инструмент, что мол украина расшатывается при разгоне кс, констутиционный кризис и все будет пиюдец.
Какой п-ц или качание украины, когда нужно штурмануть кс и судей или убить или посадить на 2 месяца на подвал без жратвы на 2 месяца, чтобы картинка была лучше еврейских пугалок о немецких концлагерях и нацистах. Тоесть нагнетание того что украине хана, что разгонят кс, есть эленмент кацапской спецоперации.И всех консерв которые это раздувают, чтобы никто не упирался что вытворят кс и его враги украины прошел гладко.Чтобы кс расшатал ситуацию. Консерв под зачистку.
Конечно украинскому народу выгодно уничтожение закона о распродаже украины для получения кредита, который пенсы уже выsрали в параше и часть украли олигархи во главе с коломойшей. А украине придется отдавать еще больше.
Штурм кс и судей на фонаря. Чем жестче тем лучше.А то они все уже *******. Украина в таком месте, что никому нельзя ***** расслабиться, как какая-то тварь, петлюровская вошь на кацапские деньги несется с монтировками отковырять все доски с украинского корабля, еще ******* и обмануть хочет что так надо.
Украине нельзя продавать земли, при том что предатель через одного, в крыму спу всем составом перешла без выстрела на сторону врага и украина самая суперкоррупционная страна в мире. Латинфундисты,финансовые супергруппировки со спецслужбами и войсками заходят и ставят колючку с отстрелами кто будет сопротивляться и будет против, если понадобится.Им нужно лишь приоткрыть двери и показать куда работать, дальше снести эти двери не составляет труда.Это как ислам в париже, если выскажешься против, исламисты тебя тут же зарежут. Французы тупые кучерявые пудели запустили чурка-бесов, а теперь они их режут, потом конечно наплодятся до 50%, шпили минаретов выше церквей - тогда всех лохов вырежут, остатки убегут в украину(вот считайте по геометрической прогрессии когда наплодятся больше чем тупых францов, тогда и вырежут по джихаду). Вы ходите чтобы от вас все отжали и запугали и убивали если будете против?
Откуда все страшилки что мамкин диктатор получит ручной кс - это все ****** и обман от чекисткого лукавого. А сейчас он не ручной путинский и ватного агента коломойского после сбития его самолета?
Что хуже кс суд от зелепенского, который нихрена без подсказок не шарит или от чекистов, которые всю спецоперацию на этом запустили с чекистким почерком. Агрессор продолжает нападать разными способами, особенно любимыми ълу - якобы под видом закона, как он любит тыкать своим спухшем пальцем и махать "но в рамках закона, в рамках закона".
Стратегия такая штука, если о ней не позаботится когда еще новые проблемы в зародыше, то потом придется заплатить кровью и кровью ваших детей как сегодня войной изза кравчука и подобных крыс.
Якобы конституционный суд якобы попутал что стратегия и нацбезопасноть ВЫШЕ них и их якобы правильных решений, как и ***** ****** принятых купленными олигархами и на кацапские нефтедоллары депутатами дырявых прокоррупционный, проагрессорных законов. Тоесть бороться с коррупцией это плохо, принимать интересы агрессора это правильно, уничтожать стратегически важную мову и принимать езык для причин нападать это правильно и так далее На подвал пид-ов, сделать картинку покруче жидовских о зверствах нацизма в концтаборах. Чтобы жиробасная свинья усохла до скелета, кожа растянутого до земли живота прилипла к позвоночнику. И картинку показать всем приспособленцам, что такое НАЦ ***** БЕЗОПАСНОСТЬ украины и народа.И она важнее каждого пид-ра в кс и за его пределами.
Если эти твари унитожат защиту украины от руц языга под видом громких мантр дискриминиции языков ес, открыв кацапам возможность нападать под видом защиты руцкоизычных, то эти п.ры виновны в войнах и войне.
Они принесли и еще принесут войны под видом не дискриминации агрессорного изыга, который используется для нападения и заливания бензином.В школе должен быть только украинский язык.Супер враг украины портнов с чекистами нажимом на кс и кс крысы втирают в украину инструмент нападения на украину. Эти твари уничтожают целостность страны, закладывают в фундамент песок вместо камней, чтобы дом стоял на камнях, а не на песке и чтобы его кацапы водой смыли.
А почему секретность у этих? Чтобы протянуть антиукраинские путинские хателки?
Почему закрыли режим.
Порнов с кс уничтожает украине стать украиной и возможность стать процветающей, отделенной от руцдураков украиной.
Все задели и ростки для успешности, которые почти кровью удалось выбить за последний 7 лет эта тварь уничтожает с кс.
Эта **** тварь с судами руками дерьмократии уничтожает украину и ложит ее под руцкого дурака навеки.
Якобы конституционный суд якобы попутал что стратегия и нацбезопасноть ВЫШЕ них и их якобы правильных решений, как и ***** ****** принятых купленными олигархами и на кацапские нефтедоллары депутатами дырявых прокоррупционный, проагрессорных законов. Тоесть бороться с коррупцией это плохо, принимать интересы агрессора это правильно, уничтожать стратегически важную мову и принимать езык для причин нападать это правильно и так далее На подвал пид-ов, сделать картинку покруче жидовских о зверствах нацизма в концтаборах. Чтобы жиробасная свинья усохла до скелета, кожа растянутого до земли живота прилипла к позвоночнику. И картинку показать всем приспособленцам, что такое НАЦ ***** БЕЗОПАСНОСТЬ украины и народа.И она важнее каждого пид-ра в кс и за его пределами.
Если эти твари унитожат защиту украины от руц языга под видом громких мантр дискриминиции языков ес, открыв кацапам возможность нападать под видом защиты руцкоизычных, то эти п.ры виновны в войнах и войне.
Они принесли и еще принесут войны под видом не дискриминации агрессорного изыга, который используется для нападения и заливания бензином.В школе должен быть только украинский язык.Супер враг украины портнов с чекистами нажимом на кс и кс крысы втирают в украину инструмент нападения на украину. Эти твари уничтожают целостность страны, закладывают в фундамент песок вместо камней, чтобы дом стоял на камнях, а не на песке и чтобы его кацапы водой смыли.
А почему секретность у этих? Чтобы протянуть антиукраинские путинские хателки?
Почему закрыли режим.
Порнов с кс уничтожает украине стать украиной и возможность стать процветающей, отделенной от руцдураков украиной.
Все задели и ростки для успешности, которые почти кровью удалось выбить за последний 7 лет эта тварь уничтожает с кс.
Эта **** тварь с судами руками дерьмократии уничтожает украину и ложит ее под руцкого дурака навеки.
Дрянь, поддерживающая паразитов
Бубочку ставлять в стойло?
Публічно...
Підозрюю, що на сайті охвіста ще більш-менш пристойні вирази; а насправді з Венеціанської комісії за "розгон" куди приземленіші вирази...
"Приписувати те, що не казав співрозмовник, некоректно": український дипломатм в ООН і в ЄС, колишній заступник міністра закордонних справ, колишній заступник голови адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв звинуватив українське МЗС у викривленні фактів. Він зауважив, що в повідомленні МЗС Франції не згадується про те, що "Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ"
Єлісєєв звинуватив українське МЗС у приписуванні заяви главі зовнішньополітичного відомства Франції, у якій нібито мовиться про те, що "Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ". Хоча, як написав у Twitter дипломат, у повідомленні Франції про це не зазначається.
"Наскільки я розумію французьку, в офіційному повідомленні глава МЗС Франції ні слова не сказав, що "Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ", як про це бравурно заявило МЗС України. Приписувати те, що не казав співрозмовник, некоректно!" - написав Єлісєєв. Ватро зауважити, що 2 листопада на сайті МЗС з'явилась інформація про розмову міністрів МЗС Франції та України, саме там зазначено: "що Франція підтримує рішучість, із якою президент України Володимир Зеленський почав діяти у цій ситуації", а от в аналогічному повідомленні на сайті МЗС Франції про це не згадується.