УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10618 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
1 917 14
карантин (16095) статистика (2134) США (14502) вагітність (64) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Смертність від COVID-19 серед вагітних жінок удвічі вища, а кількість випадків важкого перебігу хвороби втричі більша, - статистика США

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Смертність від COVID-19 серед вагітних жінок удвічі вища, а кількість випадків важкого перебігу хвороби втричі більша, - статистика США

Згідно зі статистикою США, вагітні жінки, які заразилися коронавірусом, піддаються більшому ризику смерті і важкому перебігу хвороби, ніж невагітні жінки.

Дані показують, що ризик потрапити у відділення інтенсивної терапії для вагітних жінок вищий майже втричі, а опинитися на апараті ШВЛ — більш ніж утричі, пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Однак загальна загроза здоров'ю вагітних залишається не дуже високою, оскільки вони, як правило, молоді і здорові.

З 19 600 обстежених вагітних жінок 33 померли, що становить 0,2 % смертності. У доповіді говориться, що серед невагітних жінок смертність склала 0,1 %.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 зафіксовано у 2125 вагітних жінок, - заступниця голови МОЗ Микичак. ВIДЕО

"Деякі люди думають, що, якщо ви молоді і здорові, з вами все буде в порядку, і настане пандемічна втома. Але факт в моїй практиці, ми бачили вагітних жінок на апаратах ШВЛ. Це впливає на матір, пологи та дитину", - сказав Девід Джаспан, завідувач відділу акушерства та гінекології Einstein Healthcare Network у Філадельфії.

Коронавірус під час вагітності поки не передавався дітям. При цьому під час вагітності жінкам частіше потрібна інтенсивна терапія, хоча вони рідше мають симптоми захворювання, ніж невагітні.

Також читайте: Породілля із COVID-19 викинулася із вікна в Бердянську: "Я любила життя, а ви мене занапастили". ДОКУМЕНТ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
А у нас криворукость акушеров списывают на ковид, уже не одну роженицу ушатали кстати. Осложнение после кесарева, но поумирали от короны. Дожились - роды принять нормально не могут...
показати весь коментар
03.11.2020 16:40
+3
Это и понятно. Легкие матери работают за двоих
показати весь коментар
03.11.2020 16:48
+3
В том то и дело, вирус есть. Но эта новость очередное запугивание. Она сделана сознательно так чтобы напугать. Заголовок и реальные цифры (смешные 0,2% ) в конце новости свидетельствуют о манипуляции. Я сотни таких новостей написал в свое время и не только писал, уверяю вас это именно манипуляция а не новость, сделанная про канонам. Так шо не надо так сильно панически бояться Ковида, а то в могилу сами полезете с перепугу.
показати весь коментар
03.11.2020 18:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пофик, вируса ж нет.
показати весь коментар
03.11.2020 16:40 Відповісти
В том то и дело, вирус есть. Но эта новость очередное запугивание. Она сделана сознательно так чтобы напугать. Заголовок и реальные цифры (смешные 0,2% ) в конце новости свидетельствуют о манипуляции. Я сотни таких новостей написал в свое время и не только писал, уверяю вас это именно манипуляция а не новость, сделанная про канонам. Так шо не надо так сильно панически бояться Ковида, а то в могилу сами полезете с перепугу.
показати весь коментар
03.11.2020 18:38 Відповісти
Зараз вже марно звертатися і закликати до здорового глузду.
Маніпуляції і брехні. Гучні заголовки, головна мета яких - посіяти страх і паніку.
Я вчора на фб бачила статтю про якусь лікарку-пульмонолога зі Львова з =висновками= про ковід, які взагалі не стосуються її профілю і вона не може ні отримати, ні дослідити зразки на відповідному обладнанні, бо його у Львові просто нема ...
То там люди в коментах просто затовкли те "змі".

Тобто, на думку цих "дослідників", якщо взяти вагітних та невагітних і перевірити їх по інших показниках щодо тих чи інших захворювань - то там жодних відмінностей нема ...
Господи, які закінчені моральні уроди.
У мене подружки мали серйозні ускладнення після того, коли під час вагітності перехворіли на грип / сезонний вірус. В однієї дитина після народження місяць в реанімації лежала, виходили. В іншої - дитина з інвалідністю.
показати весь коментар
03.11.2020 20:59 Відповісти
Це також може бути збігом обставин, медицина - наука не точна.
показати весь коментар
03.11.2020 21:31 Відповісти
ну у беременных по определению ослаблен иммунитет - два организма, разный набор генов которые нужно как-то совмещать. а насколько влияет именно ковид - это вопрос. но шанс заболеть должен быть конечно выше.
показати весь коментар
04.11.2020 03:18 Відповісти
Уже 10 дней болею, паники уже нет.
показати весь коментар
04.11.2020 13:12 Відповісти
Ну хай Боже допомогає усім ховрим на Ковид-19! Здоровья Вам!
показати весь коментар
04.11.2020 19:30 Відповісти
А у нас криворукость акушеров списывают на ковид, уже не одну роженицу ушатали кстати. Осложнение после кесарева, но поумирали от короны. Дожились - роды принять нормально не могут...
показати весь коментар
03.11.2020 16:40 Відповісти
Вагітним взагалі страшно зараз.
Колись в період пандемії Іспанки проводились дослідження впливу вірусу на плід.
Виявилось, що народжені від перехворівших грипом під час вагітності матерів, були менш успішні в житті, менш розумово розвинуті.
показати весь коментар
03.11.2020 16:41 Відповісти
Значить, через 18 років у Зеленського є всі шанси стати президентом знову.
показати весь коментар
03.11.2020 16:48 Відповісти
Жодних шансів.
показати весь коментар
03.11.2020 16:53 Відповісти
Это и понятно. Легкие матери работают за двоих
показати весь коментар
03.11.2020 16:48 Відповісти
Як кажуть антиковідники: ви всьо врьоті! Просто вони в барокамері сидять, тому не бояться захворіти.
показати весь коментар
03.11.2020 21:14 Відповісти
Ирина ну вот больно читать Ваши посты о Ковид. На все остальные темы чаще всего читаю вас с удовольствием.Но тут...сильно много тяжелых, страшных и главное ненужных, мешающих эмоций. Нас конечно фрустрирую так, что иногда, честно, аж жить не хочется, кажется АД надвигается... Но надо все таки быть Человеком, особенно в трудные периоды.

Вы хорошо пишите, наверное вы образованный, мудрый человек - соберитесь! Надо гасить панику - иначе она сожрет всех и вся, - цивилизацию под угрозу может поставить. Паника страшней ковида. Я себя считаю обязанным быть здравомыслящим сейчас, рациональным и собранным как никогда.Так я немного повеса по жизни, но сейчас нет! На меня смотрят родные, знакомые, многие доверяют моему уму и предвидению, если я буду паниковать, что это изменит- только ухудшит состояние и мое и близких. Защищаться от Ковида нужно эффективно - а значит, НАДО отключить страх и вникать в реальную, а не медийную ситуацию с эпидемией.

Для начала почитайте интервью с эпидемиологами профессиональными - их не так много, но можно всегда найти. Обращение Бельгийских медиков я тут раз 10 ссылки осталвял. О
показати весь коментар
04.11.2020 20:13 Відповісти
 
 