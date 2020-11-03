Смертність від COVID-19 серед вагітних жінок удвічі вища, а кількість випадків важкого перебігу хвороби втричі більша, - статистика США
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Згідно зі статистикою США, вагітні жінки, які заразилися коронавірусом, піддаються більшому ризику смерті і важкому перебігу хвороби, ніж невагітні жінки.
Дані показують, що ризик потрапити у відділення інтенсивної терапії для вагітних жінок вищий майже втричі, а опинитися на апараті ШВЛ — більш ніж утричі, пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Однак загальна загроза здоров'ю вагітних залишається не дуже високою, оскільки вони, як правило, молоді і здорові.
З 19 600 обстежених вагітних жінок 33 померли, що становить 0,2 % смертності. У доповіді говориться, що серед невагітних жінок смертність склала 0,1 %.
"Деякі люди думають, що, якщо ви молоді і здорові, з вами все буде в порядку, і настане пандемічна втома. Але факт в моїй практиці, ми бачили вагітних жінок на апаратах ШВЛ. Це впливає на матір, пологи та дитину", - сказав Девід Джаспан, завідувач відділу акушерства та гінекології Einstein Healthcare Network у Філадельфії.
Коронавірус під час вагітності поки не передавався дітям. При цьому під час вагітності жінкам частіше потрібна інтенсивна терапія, хоча вони рідше мають симптоми захворювання, ніж невагітні.
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Маніпуляції і брехні. Гучні заголовки, головна мета яких - посіяти страх і паніку.
Я вчора на фб бачила статтю про якусь лікарку-пульмонолога зі Львова з =висновками= про ковід, які взагалі не стосуються її профілю і вона не може ні отримати, ні дослідити зразки на відповідному обладнанні, бо його у Львові просто нема ...
То там люди в коментах просто затовкли те "змі".
Тобто, на думку цих "дослідників", якщо взяти вагітних та невагітних і перевірити їх по інших показниках щодо тих чи інших захворювань - то там жодних відмінностей нема ...
Господи, які закінчені моральні уроди.
У мене подружки мали серйозні ускладнення після того, коли під час вагітності перехворіли на грип / сезонний вірус. В однієї дитина після народження місяць в реанімації лежала, виходили. В іншої - дитина з інвалідністю.
Колись в період пандемії Іспанки проводились дослідження впливу вірусу на плід.
Виявилось, що народжені від перехворівших грипом під час вагітності матерів, були менш успішні в житті, менш розумово розвинуті.
Вы хорошо пишите, наверное вы образованный, мудрый человек - соберитесь! Надо гасить панику - иначе она сожрет всех и вся, - цивилизацию под угрозу может поставить. Паника страшней ковида. Я себя считаю обязанным быть здравомыслящим сейчас, рациональным и собранным как никогда.Так я немного повеса по жизни, но сейчас нет! На меня смотрят родные, знакомые, многие доверяют моему уму и предвидению, если я буду паниковать, что это изменит- только ухудшит состояние и мое и близких. Защищаться от Ковида нужно эффективно - а значит, НАДО отключить страх и вникать в реальную, а не медийную ситуацию с эпидемией.
Для начала почитайте интервью с эпидемиологами профессиональными - их не так много, но можно всегда найти. Обращение Бельгийских медиков я тут раз 10 ссылки осталвял. О