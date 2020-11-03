Смертність від COVID-19 серед вагітних жінок удвічі вища, а кількість випадків важкого перебігу хвороби втричі більша, - статистика США

Згідно зі статистикою США, вагітні жінки, які заразилися коронавірусом, піддаються більшому ризику смерті і важкому перебігу хвороби, ніж невагітні жінки.

Дані показують, що ризик потрапити у відділення інтенсивної терапії для вагітних жінок вищий майже втричі, а опинитися на апараті ШВЛ — більш ніж утричі, пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Однак загальна загроза здоров'ю вагітних залишається не дуже високою, оскільки вони, як правило, молоді і здорові.

З 19 600 обстежених вагітних жінок 33 померли, що становить 0,2 % смертності. У доповіді говориться, що серед невагітних жінок смертність склала 0,1 %.

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"Деякі люди думають, що, якщо ви молоді і здорові, з вами все буде в порядку, і настане пандемічна втома. Але факт в моїй практиці, ми бачили вагітних жінок на апаратах ШВЛ. Це впливає на матір, пологи та дитину", - сказав Девід Джаспан, завідувач відділу акушерства та гінекології Einstein Healthcare Network у Філадельфії.

Коронавірус під час вагітності поки не передавався дітям. При цьому під час вагітності жінкам частіше потрібна інтенсивна терапія, хоча вони рідше мають симптоми захворювання, ніж невагітні.

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