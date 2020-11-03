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Байден (2328) вибори (6163) США (14502) Трамп (3133)

За останніми опитуваннями, Байден обходить Трампа, зокрема в шести штатах, що вагаються. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

За останніми опитуваннями, Байден обходить Трампа, зокрема в шести штатах, що вагаються. ІНФОГРАФІКА

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден продовжує лідирувати в президентських перегонах у США, випереджаючи чинного президента США Дональда Трампа в середньому на 8% в національному масштабі, однак розрив у тих штатах, що вагаються, залишається невеликим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт 270towin, середній показник підтримки Байдена - 51,1%, Трампа - 43,1.

Серед тих штатів, що вагаються, Байден лідирує в Нью-Гемпширі (53% проти 42% у Трампа), Вісконсині (52% проти 43%), Мічигані (50% проти 44%), Пенсільванії (49% проти 46%), Флориді (49% проти 46%), Арізоні (48% проти 46%).

Трамп лідирує в Техасі (49% проти 48%), Огайо (48% проти 47%), Айові (48% проти 46%).

У Джорджії і Північній Кароліні опитування дають практично рівні результати двох кандидатів.

При цьому найбільш важливими з точки зору кількості виборців є штати Пенсільванія (20 вибірників), Флорида (29), Техас (38).

У 2016 році ключове значення для підсумків національних виборів мали результати голосування в Пенсільванії і Флориді. 2 листопада з чотирьох опитувань, проведених у Флориді, три показують перевагу Байдена з розривом від 4 до 7%, один - Трампа (1%).

У Пенсільванії Байден лідирує за чотирма опитуваннями з різницею від 4% до 9%, Трамп – за двома (1-2%).

За останніми опитуваннями, Байден обходить Трампа, зокрема в шести штатах, що вагаються 01
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Топ коментарі
+65
Байден хороший друг Украины. Удачи Джо!!! Наваляй этому рыжему кловану!!! А потом и за Украину возьмись, тут нада одной бородатой крысе хвоста прищемить По последним опросам, Байден обходит Трампа, в том числе в шести колеблющихся штатах - Цензор.НЕТ 8045
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03.11.2020 17:01
+50
Тут ще одна важлива річ. З Трампомипочалася ера клоунів. З його відходом ця ера мала б закінчитися.
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03.11.2020 17:12
+33
Это МакКейн был ястеб, а остались в большинстве сейчас обосранные курицы. МакКейн этого рыжего говнаря насквозь видел
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03.11.2020 17:14
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Вы идиоты? Послушайте, все перезагоузки отношений с Россией были исключительно при демократах! Тсключительно! Рейган принял капитуляцию СССР. Почему так? Потому что демократы- это американские леваки социалисты, а Россия и Китай - их партнеры. Неужели так тяжело сложить 1+2? Америка строилась исключительно на Либеральных ценностях! А не на идеях коммунизма и всеобщего блага для рабов! Кроме того, основным мотивом ненависти к Трампу является то , что он разворошил осиное гнездо " всей элиты", особенно педофильными скандалами и сексуальными утехами, и коррупцией!
Что касается выборов, то я прголосовал заранее за республиканцев и за Трампа! И так сделало на вчера( официальные данные) уже около 90 миллионов человек! Они проголосовали заранее! Это почти половина населения! Но эти данные откроют только сегодня ночью, после завершения помледнего дня голосования!
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03.11.2020 23:12 Відповісти
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