Ми перебуваємо на критичному етапі пандемії коронавірусу: наступні кілька місяців будуть дуже важкими, - ВООЗ

Світ нині переживає критичний етап пандемії коронавірусу.

Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович. За її словами, в найближчі кілька місяців ситуація буде важкою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У глобальному зрізі ми перебуваємо на критичному етапі пандемії, особливо в Північній півкулі. Наступні кілька місяців будуть дуже важкими, і деякі країни перебувають у важкому становищі. Захворюваність на COVID-19 продовжує прискорюватися, в той час як кількість нових випадків смерті останнім часом залишалася порівняно стабільною", - сказала Вуйнович.

Вона зазначила, що в квітні-червні кількість заражень почала знижуватися через суворий карантин, проте "вірус нікуди не дівся" і, коли жорсткі обмеження знімають, захворюваність зростає. ВООЗ закликає всі країни вжити заходів, щоб запобігти новим смертям, а також підтримувати сили охорони здоров'я.

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Вуйнович вважає, що розслабленість, втрата пильності і відсутність дезінфекції щоразу будуть приводити до нових спалахів коронавірусу.

За її словами, розвиток пандемії визначається вжитими заходами і поведінкою кожної людини. "Вірус залишається і живе серед нас. Як тільки ми в силу різних причин розслабляємося, забуваємо про дотримання базових правил, таких як дезінфекція рук, респіраторний етикет, носіння маски, вірус знову набирає свою силу, - пояснила Вуйнович. - Ми всі втомилися від вірусу і обмежень, але він не втомився".