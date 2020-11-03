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Ми перебуваємо на критичному етапі пандемії коронавірусу: наступні кілька місяців будуть дуже важкими, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ми перебуваємо на критичному етапі пандемії коронавірусу: наступні кілька місяців будуть дуже важкими, - ВООЗ

Світ нині переживає критичний етап пандемії коронавірусу.

Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович. За її словами, в найближчі кілька місяців ситуація буде важкою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У глобальному зрізі ми перебуваємо на критичному етапі пандемії, особливо в Північній півкулі. Наступні кілька місяців будуть дуже важкими, і деякі країни перебувають у важкому становищі. Захворюваність на COVID-19 продовжує прискорюватися, в той час як кількість нових випадків смерті останнім часом залишалася порівняно стабільною", - сказала Вуйнович.

Вона зазначила, що в квітні-червні кількість заражень почала знижуватися через суворий карантин, проте "вірус нікуди не дівся" і, коли жорсткі обмеження знімають, захворюваність зростає. ВООЗ закликає всі країни вжити заходів, щоб запобігти новим смертям, а також підтримувати сили охорони здоров'я.

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Вуйнович вважає, що розслабленість, втрата пильності і відсутність дезінфекції щоразу будуть приводити до нових спалахів коронавірусу.

За її словами, розвиток пандемії визначається вжитими заходами і поведінкою кожної людини. "Вірус залишається і живе серед нас. Як тільки ми в силу різних причин розслабляємося, забуваємо про дотримання базових правил, таких як дезінфекція рук, респіраторний етикет, носіння маски, вірус знову набирає свою силу, - пояснила Вуйнович. - Ми всі втомилися від вірусу і обмежень, але він не втомився".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Мы находимся на критическом этапе пандемии коронавируса: следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 692
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03.11.2020 17:06
+4
та ви ще кілька лярдів виділіть на дороги і підтримку штанів пану Авакову - судячи з того як ви дерибанили ковідний фонд - то це самий ефективний спосіб боротьби з ковідом.
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03.11.2020 17:15
+2
Свято наближається, свято наближається....
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03.11.2020 17:02
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И какие будут предложения?
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03.11.2020 17:01 Відповісти
ВОЗ-идет в жопу!
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03.11.2020 20:27 Відповісти
Свято наближається, свято наближається....
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03.11.2020 17:02 Відповісти
Мы находимся на критическом этапе пандемии коронавируса: следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 692
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03.11.2020 17:06 Відповісти
так, але слід зазаначити, що є й зворотній бік медалі - люди, які в силу вірусу втратили нюх - будуть до вас підходити впритулок! Доречі, цей лайфхак почали використовувати таксисти Харкова. В деяких неймовірно смердить часником. Як не помічаєш запах - то,Ю будь-ласка, одягай маску і навіть відкрівають вікна!
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03.11.2020 17:17 Відповісти
Стабильный перегар также отпугивает,а заодно и дезинфецирует ...
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03.11.2020 17:19 Відповісти
Нету ж вируса, то всё 5Ж!
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03.11.2020 17:06 Відповісти
Говорят, что короной на земле болеет около 134% наседения !
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03.11.2020 18:07 Відповісти
та ви ще кілька лярдів виділіть на дороги і підтримку штанів пану Авакову - судячи з того як ви дерибанили ковідний фонд - то це самий ефективний спосіб боротьби з ковідом.
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03.11.2020 17:15 Відповісти
ну так - немає фонду - немає ковіду? все по ЗЕtwarz....
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03.11.2020 17:19 Відповісти
Дрессируют как животных: сидите в стойле в намордниках или мы устроим вам террор. Террористы поступают аналогично: убивая сеют панику и ужас. Ковидная мафия действует несколько иначе но суть одна и та же.
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03.11.2020 17:26 Відповісти
Неужели это пугает "чемпионов мира по борьбе с коронавирусом"?
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03.11.2020 17:28 Відповісти
Американцы, срочно восстановите финансирование нашей канторы, а то ковид подвергнет вас анафеме! Проснулись недофинансированные.
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03.11.2020 17:30 Відповісти
Вісєла маленька пісєнька

Мы находимся на критическом этапе пандемии коронавируса: следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6362
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03.11.2020 17:31 Відповісти
Модератор, ті придурок. Чем тебе мой пост не понравился ? На подавись, я серьезно все сказал, тут шутки неуместні :
Ми перебуваємо на критичному етапі пандемії коронавірусу: наступні кілька місяців будуть дуже важкими, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5063
Ми перебуваємо на критичному етапі пандемії коронавірусу: наступні кілька місяців будуть дуже важкими, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 512
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03.11.2020 17:57 Відповісти



Олександр Бригинець

@bryhynets

·1 ч

Степанов заявив, що порятунок від ковіда справа кожного з нас Чому ж 67 млрд на боротьбу з ковідом забрав собі кабмін?
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03.11.2020 18:00 Відповісти
Это не удивительно, Италия покажется просто шуткой(((
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03.11.2020 18:38 Відповісти
Ми перебуваємо на критичному етапі пандемії коронавірусу: наступні кілька місяців будуть дуже важкими, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6270
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03.11.2020 18:44 Відповісти
Мелита Вуйнович это прототип "милы йовович" из "resient evil".
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03.11.2020 19:23 Відповісти
О какой пандемии эта брехливая **** из ВОЗ говорит? О пандемии триппера, передающегося воздушно-капельным путем?
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04.11.2020 14:19 Відповісти
 
 