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Масове вбивство на Житомирщині: Підозрюваного Захаренка судитимуть за умисне вбивство семи осіб

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Масове вбивство на Житомирщині: Підозрюваного Захаренка судитимуть за умисне вбивство семи осіб

Житомирська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства 7 осіб та закінченого замаху на вбивство ще однієї особи, скоєних жителем Попільнянського району (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у травні 2020 року місцевий житель – орендар ставка, під час конфлікту з групою осіб, серед яких колишні учасники ООС та військовослужбовці Нацгвардії, скоїв умисне вбивство семи осіб та замах на вбивство ще одного чоловіка, якому вдалося втекти та повідомити про подію правоохоронців.

На цей час обвинувачений перебуває під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині Захаренко відсидів у Росії 7 років за тяжкий злочин, - Геращенко

У ході досудового розслідування проведено понад 100 судових експертиз особливої складності.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
він убивав сплячих. Це не дід, у ****
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03.11.2020 17:16
+19
Вот пусть такой настоящий мужик зайдет к тебе в хрущевку на окраине Масквы, в которой ты спишь, после "работы" тролем, и засадит обойму и тебе и всем твоим домочадцам.
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03.11.2020 17:26
+15
тю...ты чо,хотел кацапа удивить? Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 4165у них каждый день такое.

Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 7245

Невоевавший 65-летний убил металлическим чайником и 3 ударами ножа в грудь воевавшего 96-летнего. Просто версия участника той войны никак не хотела совпадать с общепринятыми версиями в нынешней России.
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03.11.2020 17:30
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Мутная история. Как деду удалось положить столько здоровых молодых людей с боевой подготовкой и при оружии... рембо какой-та
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03.11.2020 17:06 Відповісти
він убивав сплячих. Це не дід, у ****
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03.11.2020 17:16 Відповісти
Ему нужно было турнир по правилам К-1 затеять видимо?
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03.11.2020 17:24 Відповісти
Желание было. Бухие, самоуверенные молодые люди с хрен знает какой подготовкой оказались обыкновенной начинкой для гробов. Мораль сей басни такова, что зайцы кодлом мочят льва а лев их мочит в одиночку и трезвым. Если была угроза жизни я бы на его месте сделал то же самое и не сомневался бы. Мужик - настоящий мужик.
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03.11.2020 17:20 Відповісти
Вот пусть такой настоящий мужик зайдет к тебе в хрущевку на окраине Масквы, в которой ты спишь, после "работы" тролем, и засадит обойму и тебе и всем твоим домочадцам.
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03.11.2020 17:26 Відповісти
тю...ты чо,хотел кацапа удивить? Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 4165у них каждый день такое.

Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 7245

Невоевавший 65-летний убил металлическим чайником и 3 ударами ножа в грудь воевавшего 96-летнего. Просто версия участника той войны никак не хотела совпадать с общепринятыми версиями в нынешней России.
показати весь коментар
03.11.2020 17:30 Відповісти
Гыга ты с годами становишься всё тупее.... Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 1272
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03.11.2020 17:44 Відповісти
я рад,что тебе понравилось Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 1286
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03.11.2020 17:52 Відповісти
идиот- почитай факт и открой бухие очи..- это существо приехало и начало валить спящих..- и закрой хлебало-если туп...)))
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03.11.2020 18:31 Відповісти
Подпердіти прибіг? Масове вбивство на Житомирщині: Підозрюваного Захаренка судитимуть за умисне вбивство семи осіб - Цензор.НЕТ 2675
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03.11.2020 18:33 Відповісти
Почитай факт) От тупень. Ти на голову ховре? Хто до кого приїхав? Масове вбивство на Житомирщині: Підозрюваного Захаренка судитимуть за умисне вбивство семи осіб - Цензор.НЕТ 9623
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03.11.2020 18:34 Відповісти
Яке ж ти бидло)
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03.11.2020 18:01 Відповісти
Ну не таке еталоне як ти, і то добре) Масове вбивство на Житомирщині: Підозрюваного Захаренка судитимуть за умисне вбивство семи осіб - Цензор.НЕТ 443
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03.11.2020 18:30 Відповісти
полоумный псих спящих стрелял.
не ты , а с тобой бы сделали тоже самое.
ты немужик. настоящий немужик.
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03.11.2020 19:26 Відповісти
Видно,бойова підготовка з бульбаном всю службу проходила.
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03.11.2020 17:30 Відповісти
Більбулятор у бойовій підготовці це основа виживання. Але не допоміг пацанчикам.
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03.11.2020 18:35 Відповісти
З маць-кофьскай підерацаї вбивця той.Вітьєзь.
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03.11.2020 22:54 Відповісти
Случай на рыбалке: Восемь вооруженных до зубов человек и один дед с ружьем. Что-то здесь не так....
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04.11.2020 07:07 Відповісти
Дибіли нарешті роздуплились.
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03.11.2020 17:11 Відповісти
Почитайте побольше информации про это! Например : https://www.youtube.com/watch?v=u25jwj_KcEk
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03.11.2020 17:27 Відповісти
Ты б, кондом использованный, еще рюццкую вясну тут выложил
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03.11.2020 17:29 Відповісти
Вы серьёзно думаете что тут такие дебилы сидят?для той помойки любой военный или доброволец является виноватым,а тот кто против них даже если это будет Чикатило автоматически становится невиновным.
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03.11.2020 17:36 Відповісти
Гы, а какие доказательства, что это он их убил?
Его признание, от которого он откажется на суде, и показания одного свидетеля?
Аваков в срочном порядке вертолетами вывез тела и на следующий день собственноручно захоронил на лесном кладбище.

В такой спешке успели сделать экспертизу?
Сомневаюсь я однако.
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03.11.2020 17:44 Відповісти
Вангую, в следующем обмене, зеленая сопля выдаст это про-кацапское мутило ради какого-то таксиста
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03.11.2020 18:14 Відповісти
н6ікуясобі, ще не засуджений
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03.11.2020 19:09 Відповісти
геть таку владу
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03.11.2020 19:12 Відповісти
ополоумел, психопат, устроил бойню.
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03.11.2020 19:28 Відповісти
*****
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03.11.2020 19:54 Відповісти
Только пожизненное.
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03.11.2020 21:00 Відповісти
Мне кажется что там наехали на его детей где то я читал.
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03.11.2020 21:14 Відповісти
Та не то вы попутали, там не они, а лично прызыдент Хутин, ваш ненаглядный, растлевал и распинал всех детей классного арендатора пруда.
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04.11.2020 00:41 Відповісти
темное дело, очень темное.
политическое.
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03.11.2020 23:42 Відповісти
Серьезная заявка на политическое будущее. Голова отг, как минимум. Лозинский не даст соврать!
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04.11.2020 04:54 Відповісти
 
 