Якщо суд у Мілані не визнає невинність Марківа ми подамо касацію в ЄСПЛ і задіємо дипломатичні канали, - Аваков

Віталій Марків виступив у суді із заключним словом. Суд взяв перерву до 18:30 за італійським часом (19:30 за київським часом) після чого стане відомо, коли буде оголошено рішення.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває на засіданні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Віталій виступив у суді. Виступив стримано, гідно і емоційно. Він сказав, що сторона захисту навела достатню кількість підтверджень його невинуватості. Ще раз підкреслив, що він військовослужбовець і знає, що таке дисципліна та гідність. І всі звинувачення проти нього – безпідставні. Після цього судді заявили, що направляються в нарадчу кімнату. О 18:30 вони або оголосять вирок, або скажуть скільки їм ще потрібно часу", - заявив Арсен Аваков.

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За його словами, у разі виправдального вироку, українська сторона буде задоволена: "Тоді Віталій сідає в літак та направляється в Україну, а ми продовжуємо оскаржувати у Європейському суді те, що він був затриманий на цей період часу. Якщо суд підтвердить вирок попередньої інстанції – ми будемо подавати касацію, оскаржувати в Європейському суді, а також задіємо дипломатичні канали. Оскільки було порушено право на захист, що дає нам підстави звертатися в європейські інстанції", - сказав Арсен Аваков.

За словами очільника МВС на сьогоднішньому засіданні виступала адвокат родини загиблого Андреа Роккелі Алессандра Баллеріні, яка намагалася виправдати сепаратистів, замовчуючи їх реальні злочини:

"Адвокат заявляє, що начебто сепаратисти піклувалися про цивільних осіб та журналістів, ховали їх від обстрілів з боку українських сил. При цьому, вона не вказує, що в ці дні в районі Слов’янська було вбито 165 осіб, в підвалах закатовано 5 журналістів. Я там був. Там було розстріляно чотирьох протестантських священиків. І все це ці самі сепаратисти, але чомусь про це вона не каже", - зазначив Арсен Аваков.

Мама українського гвардійця Оксана Максимчук сподівається, що сьогодні суд винесе виправдальний вирок:

"Сподіваюся, що сьогоднішній судовий день поставить крапку в цій довгій історії, яка вимучила всіх нас і, в першу чергу, Віталія. Він хоче повернутися до свого життя, до сім'ї, побратимів", - сказала вона.

Також на засіданні виступала прокурора Нунції Чараволо, яка заявила, що обвинувачення не веде мову про політику і не звинувачує Україну, а мало на меті встановити справедливість.

Своєю чергою адвокат України Ніколо Бертоліні Клеричі заявив, що Італія не має юридичного права судити державу Україна за воєнні злочини.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

"Вирок робить "злочинцями проти людства" все українське військо. Цей термін був введений лише для того, щоб зробити позов до України. Для такого позову немає підстав. Як і немає юрисдикції павійського суду: мають бути злочини проти людства і злочин має бути вчинений на території Італії. А цього немає",- сказав Ніколо Бертоліні Клеричі.

Адвокат Віталія Марківа Донателла Рапетті наголошує, що можна використовувати лише матеріали справи.