Якщо суд у Мілані не визнає невинність Марківа ми подамо касацію в ЄСПЛ і задіємо дипломатичні канали, - Аваков
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Віталій Марків виступив у суді із заключним словом. Суд взяв перерву до 18:30 за італійським часом (19:30 за київським часом) після чого стане відомо, коли буде оголошено рішення.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває на засіданні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Віталій виступив у суді. Виступив стримано, гідно і емоційно. Він сказав, що сторона захисту навела достатню кількість підтверджень його невинуватості. Ще раз підкреслив, що він військовослужбовець і знає, що таке дисципліна та гідність. І всі звинувачення проти нього – безпідставні. Після цього судді заявили, що направляються в нарадчу кімнату. О 18:30 вони або оголосять вирок, або скажуть скільки їм ще потрібно часу", - заявив Арсен Аваков.
За його словами, у разі виправдального вироку, українська сторона буде задоволена: "Тоді Віталій сідає в літак та направляється в Україну, а ми продовжуємо оскаржувати у Європейському суді те, що він був затриманий на цей період часу. Якщо суд підтвердить вирок попередньої інстанції – ми будемо подавати касацію, оскаржувати в Європейському суді, а також задіємо дипломатичні канали. Оскільки було порушено право на захист, що дає нам підстави звертатися в європейські інстанції", - сказав Арсен Аваков.
За словами очільника МВС на сьогоднішньому засіданні виступала адвокат родини загиблого Андреа Роккелі Алессандра Баллеріні, яка намагалася виправдати сепаратистів, замовчуючи їх реальні злочини:
"Адвокат заявляє, що начебто сепаратисти піклувалися про цивільних осіб та журналістів, ховали їх від обстрілів з боку українських сил. При цьому, вона не вказує, що в ці дні в районі Слов’янська було вбито 165 осіб, в підвалах закатовано 5 журналістів. Я там був. Там було розстріляно чотирьох протестантських священиків. І все це ці самі сепаратисти, але чомусь про це вона не каже", - зазначив Арсен Аваков.
Мама українського гвардійця Оксана Максимчук сподівається, що сьогодні суд винесе виправдальний вирок:
"Сподіваюся, що сьогоднішній судовий день поставить крапку в цій довгій історії, яка вимучила всіх нас і, в першу чергу, Віталія. Він хоче повернутися до свого життя, до сім'ї, побратимів", - сказала вона.
Також на засіданні виступала прокурора Нунції Чараволо, яка заявила, що обвинувачення не веде мову про політику і не звинувачує Україну, а мало на меті встановити справедливість.
Своєю чергою адвокат України Ніколо Бертоліні Клеричі заявив, що Італія не має юридичного права судити державу Україна за воєнні злочини.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
"Вирок робить "злочинцями проти людства" все українське військо. Цей термін був введений лише для того, щоб зробити позов до України. Для такого позову немає підстав. Як і немає юрисдикції павійського суду: мають бути злочини проти людства і злочин має бути вчинений на території Італії. А цього немає",- сказав Ніколо Бертоліні Клеричі.
Адвокат Віталія Марківа Донателла Рапетті наголошує, що можна використовувати лише матеріали справи.
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И речь о Герое Украины! А тебе и подобным - одно пошопиться. Или не слышал, что в Ломбардии и других 2-х регионах - Lock Down. кацапьё против Виталия, позорище.
Чекисты уже использовали элементы ****** что ковид вируса нет. Можем видеть что очень многим втерли в мозни что ковида нет. Тоесть обман под видом что вас ******* и обманули. А потом можно видеть многих больных с огромными глазами что ковид все таки есть и можно сдохнуть. Кацапы использовали это везде где возможно, раздули по всему инету и зомбоящику. Для того чтобы в мире больше покупали нефти и цены на нефть начала рост.
Теперь кацапы используют этот интсрумент по украине. Найдена щель в боковом борту с крысами с КС. Кацапы монтировками выковыряли некуевую нормальную пробоину. В чем состоит выковыривание.
1. Был использован портнов, возможно коломойша и еще интересы самых судей о собственных доходах где возможно.Куплены полностью все по вертикали и горизонтали, парашкой выделены деньги на подкуп судей-предателей с запугиванием и прочими компроматами.
2. Везде используют начальный инструмент, что мол украина расшатывается при разгоне кс, констутиционный кризис и все будет пиюдец.
Какой п-ц или качание украины, когда нужно штурмануть кс и судей или убить или посадить на 2 месяца на подвал без жратвы на 2 месяца, чтобы картинка была лучше еврейских пугалок о немецких концлагерях и нацистах. Тоесть нагнетание того что украине хана, что разгонят кс, есть эленмент кацапской спецоперации.И всех консерв которые это раздувают, чтобы никто не упирался что вытворят кс и его враги украины прошел гладко.Чтобы кс расшатал ситуацию. Консерв под зачистку.
Конечно украинскому народу выгодно уничтожение закона о распродаже украины для получения кредита, который пенсы уже выsрали в параше и часть украли олигархи во главе с коломойшей. А украине придется отдавать еще больше.
Штурм кс и судей на фонаря. Чем жестче тем лучше.А то они все уже *******. Украина в таком месте, что никому нельзя ***** расслабиться, как какая-то тварь, петлюровская вошь на кацапские деньги несется с монтировками отковырять все доски с украинского корабля, еще ******* и обмануть хочет что так надо.
Украине нельзя продавать земли, при том что предатель через одного, в крыму спу всем составом перешла без выстрела на сторону врага и украина самая суперкоррупционная страна в мире. Латинфундисты,финансовые супергруппировки со спецслужбами и войсками заходят и ставят колючку с отстрелами кто будет сопротивляться и будет против, если понадобится.Им нужно лишь приоткрыть двери и показать куда работать, дальше снести эти двери не составляет труда.Это как ислам в париже, если выскажешься против, исламисты тебя тут же зарежут. Французы тупые кучерявые пудели запустили чурка-бесов, а теперь они их режут, потом конечно наплодятся до 50%, шпили минаретов выше церквей - тогда всех лохов вырежут, остатки убегут в украину(вот считайте по геометрической прогрессии когда наплодятся больше чем тупых францов, тогда и вырежут по джихаду). Вы ходите чтобы от вас все отжали и запугали и убивали если будете против?
Откуда все страшилки что мамкин диктатор получит ручной кс - это все ****** и обман от чекисткого лукавого. А сейчас он не ручной путинский и ватного агента коломойского после сбития его самолета?
Что хуже кс суд от зелепенского, который нихрена без подсказок не шарит или от чекистов, которые всю спецоперацию на этом запустили с чекистким почерком. Агрессор продолжает нападать разными способами, особенно любимыми ълу - якобы под видом закона, как он любит тыкать своим спухшем пальцем и махать "но в рамках закона, в рамках закона".
Стратегия такая штука, если о ней не позаботится когда еще новые проблемы в зародыше, то потом придется заплатить кровью и кровью ваших детей как сегодня войной изза кравчука и подобных крыс.
Якобы конституционный суд якобы попутал что стратегия и нацбезопасноть ВЫШЕ них и их якобы правильных решений, как и ***** ****** принятых купленными олигархами и на кацапские нефтедоллары депутатами дырявых прокоррупционный, проагрессорных законов. Тоесть бороться с коррупцией это плохо, принимать интересы агрессора это правильно, уничтожать стратегически важную мову и принимать езык для причин нападать это правильно и так далее На подвал пид-ов, сделать картинку покруче жидовских о зверствах нацизма в концтаборах. Чтобы жиробасная свинья усохла до скелета, кожа растянутого до земли живота прилипла к позвоночнику. И картинку показать всем приспособленцам, что такое НАЦ ***** БЕЗОПАСНОСТЬ украины и народа.И она важнее каждого пид-ра в кс и за его пределами.
Если эти твари унитожат защиту украины от руц языга под видом громких мантр дискриминиции языков ес, открыв кацапам возможность нападать под видом защиты руцкоизычных, то эти п.ры виновны в войнах и войне.
Они принесли и еще принесут войны под видом не дискриминации агрессорного изыга, который используется для нападения и заливания бензином.В школе должен быть только украинский язык.Супер враг украины портнов с чекистами нажимом на кс и кс крысы втирают в украину инструмент нападения на украину. Эти твари уничтожают целостность страны, закладывают в фундамент песок вместо камней, чтобы дом стоял на камнях, а не на песке и чтобы его кацапы водой смыли.
А почему секретность у этих? Чтобы протянуть антиукраинские путинские хателки?
Почему закрыли режим.
Порнов с кс уничтожает украине стать украиной и возможность стать процветающей, отделенной от руцдураков украиной.
Все задели и ростки для успешности, которые почти кровью удалось выбить за последний 7 лет эта тварь уничтожает с кс.
Эта **** тварь с судами руками дерьмократии уничтожает украину и ложит ее под руцкого дурака навеки.
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Справа Шеремета: ЄСПЛ отримав позов адвоката Антоненка проти України.
Адвокат Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЕСПЛ).
https://bykvu.com/ua/bukvy/sprava-sheremeta-iespl-otrimav-pozov-advokata-antonenka-proti-ukraini/
Сами итальянцы об этом говорят в Сенате - " Русские тени над итальянской политикой, информацией и юстицией*.
Так я никак не пойму, рашисты по самое не балуйся в санкциях, в нищете, сутками бухают стекломой и закусывают снегирями или пол мира на кукан натянули? Ну это я к тому, что говорится о продажности итальянских судей.
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тю, я думав , воно до Карабаху переїде з усіма родичами.