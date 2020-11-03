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Аваков (1961) Національна гвардія (1233) Марків (178)

Якщо суд у Мілані не визнає невинність Марківа ми подамо касацію в ЄСПЛ і задіємо дипломатичні канали, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Якщо суд у Мілані не визнає невинність Марківа ми подамо касацію в ЄСПЛ і задіємо дипломатичні канали, - Аваков

Віталій Марків виступив у суді із заключним словом. Суд взяв перерву до 18:30 за італійським часом (19:30 за київським часом) після чого стане відомо, коли буде оголошено рішення.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває на засіданні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Віталій виступив у суді. Виступив стримано, гідно і емоційно. Він сказав, що сторона захисту навела достатню кількість підтверджень його невинуватості. Ще раз підкреслив, що він військовослужбовець і знає, що таке дисципліна та гідність. І всі звинувачення проти нього – безпідставні. Після цього судді заявили, що направляються в нарадчу кімнату. О 18:30 вони або оголосять вирок, або скажуть скільки їм ще потрібно часу", - заявив Арсен Аваков.

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За його словами, у разі виправдального вироку, українська сторона буде задоволена: "Тоді Віталій сідає в літак та направляється в Україну, а ми продовжуємо оскаржувати у Європейському суді те, що він був затриманий на цей період часу. Якщо суд підтвердить вирок попередньої інстанції – ми будемо подавати касацію, оскаржувати в Європейському суді, а також задіємо дипломатичні канали. Оскільки було порушено право на захист, що дає нам підстави звертатися в європейські інстанції", - сказав Арсен Аваков.

За словами очільника МВС на сьогоднішньому засіданні виступала адвокат родини загиблого Андреа Роккелі Алессандра Баллеріні, яка намагалася виправдати сепаратистів, замовчуючи їх реальні злочини:

"Адвокат заявляє, що начебто сепаратисти піклувалися про цивільних осіб та журналістів, ховали їх від обстрілів з боку українських сил. При цьому, вона не вказує, що в ці дні в районі Слов’янська було вбито 165 осіб, в підвалах закатовано 5 журналістів. Я там був. Там було розстріляно чотирьох протестантських священиків. І все це ці самі сепаратисти, але чомусь про це вона не каже", - зазначив Арсен Аваков.

Мама українського гвардійця Оксана Максимчук сподівається, що сьогодні суд винесе виправдальний вирок:

"Сподіваюся, що сьогоднішній судовий день поставить крапку в цій довгій історії, яка вимучила всіх нас і, в першу чергу, Віталія. Він хоче повернутися до свого життя, до сім'ї, побратимів", - сказала вона.

Також на засіданні виступала прокурора Нунції Чараволо, яка заявила, що обвинувачення не веде мову про політику і не звинувачує Україну, а мало на меті встановити справедливість.

Своєю чергою адвокат України Ніколо Бертоліні Клеричі заявив, що Італія не має юридичного права судити державу Україна за воєнні злочини.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

"Вирок робить "злочинцями проти людства" все українське військо. Цей термін був введений лише для того, щоб зробити позов до України. Для такого позову немає підстав. Як і немає юрисдикції павійського суду: мають бути злочини проти людства і злочин має бути вчинений на території Італії. А цього немає",- сказав Ніколо Бертоліні Клеричі.

Адвокат Віталія Марківа Донателла Рапетті наголошує, що можна використовувати лише матеріали справи.
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Топ коментарі
+8
Если суд в Милане не признает невиновность Маркива мы подадим кассацию в ЕСПЧ и задействуем дипломатические каналы, - Аваков - Цензор.НЕТ 3948

...
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03.11.2020 17:15
+8
Брэхня. Ничего сепары не заботились и не прятали. Они убивали население. Возле подъездов, на балконах, насиловали женщин, убивали их и выбрасывали в лесополосах.
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03.11.2020 17:20
+7
ؤب спасибо авакову и толстому что по своей инициативы для украины чтото делает.
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03.11.2020 17:26
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А што там делает Аваков? Он что адвокат или ему больше нехер чем заняться? Ах да я забыл, он в Милан летает пошопиться. Чучело армянское... едь родину защищай от азеров Если суд в Милане не признает невиновность Маркива мы подадим кассацию в ЕСПЧ и задействуем дипломатические каналы, - Аваков - Цензор.НЕТ 2279
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03.11.2020 17:08 Відповісти
Что мелешь? Виталий сидит уже 3,5 года. Мы выходим на манифестации, чтоб его поддержать. Аваков привёз докфильм, все расчёты. Адвокат Виталия с 2017-го до 2019-го разрывался и обращался к украинским властям помочь фактами.
И речь о Герое Украины! А тебе и подобным - одно пошопиться. Или не слышал, что в Ломбардии и других 2-х регионах - Lock Down. кацапьё против Виталия, позорище.
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03.11.2020 17:50 Відповісти
Маркив солдат НГУ, а Аваков глава МВД, то есть его командир грубо говоря, поэтому его присутствие там оправдано. Аваков начал делать что-то полезное
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03.11.2020 19:55 Відповісти
Он там что-то делает, потому что остальные деятели в данный момент или язык в жопу засунули, или о рейтингах печалятся и поэтому им не украинских граждан в зарубежных тюрьмах
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03.11.2020 20:41 Відповісти
Это до спины. Италия не Украина. На суд давить хер выйдет, только хуже будет. Учитывая риторику становится ясно что в апелляции нихера не светит по итогу. .
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03.11.2020 17:11 Відповісти
У меня такого пессимизма об ит. судах нет!
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03.11.2020 17:58 Відповісти
Оно тупо сепар и сроит из себя типа умного...
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03.11.2020 20:37 Відповісти
Авакова на НАРЫ !
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03.11.2020 17:11 Відповісти
ؤب спасибо авакову и толстому что по своей инициативы для украины чтото делает.
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03.11.2020 17:26 Відповісти
Элементы спецоперации чекистов под названием крысы КС.
Чекисты уже использовали элементы ****** что ковид вируса нет. Можем видеть что очень многим втерли в мозни что ковида нет. Тоесть обман под видом что вас ******* и обманули. А потом можно видеть многих больных с огромными глазами что ковид все таки есть и можно сдохнуть. Кацапы использовали это везде где возможно, раздули по всему инету и зомбоящику. Для того чтобы в мире больше покупали нефти и цены на нефть начала рост.
Теперь кацапы используют этот интсрумент по украине. Найдена щель в боковом борту с крысами с КС. Кацапы монтировками выковыряли некуевую нормальную пробоину. В чем состоит выковыривание.
1. Был использован портнов, возможно коломойша и еще интересы самых судей о собственных доходах где возможно.Куплены полностью все по вертикали и горизонтали, парашкой выделены деньги на подкуп судей-предателей с запугиванием и прочими компроматами.
2. Везде используют начальный инструмент, что мол украина расшатывается при разгоне кс, констутиционный кризис и все будет пиюдец.
Какой п-ц или качание украины, когда нужно штурмануть кс и судей или убить или посадить на 2 месяца на подвал без жратвы на 2 месяца, чтобы картинка была лучше еврейских пугалок о немецких концлагерях и нацистах. Тоесть нагнетание того что украине хана, что разгонят кс, есть эленмент кацапской спецоперации.И всех консерв которые это раздувают, чтобы никто не упирался что вытворят кс и его враги украины прошел гладко.Чтобы кс расшатал ситуацию. Консерв под зачистку.
Конечно украинскому народу выгодно уничтожение закона о распродаже украины для получения кредита, который пенсы уже выsрали в параше и часть украли олигархи во главе с коломойшей. А украине придется отдавать еще больше.
Штурм кс и судей на фонаря. Чем жестче тем лучше.А то они все уже *******. Украина в таком месте, что никому нельзя ***** расслабиться, как какая-то тварь, петлюровская вошь на кацапские деньги несется с монтировками отковырять все доски с украинского корабля, еще ******* и обмануть хочет что так надо.
Украине нельзя продавать земли, при том что предатель через одного, в крыму спу всем составом перешла без выстрела на сторону врага и украина самая суперкоррупционная страна в мире. Латинфундисты,финансовые супергруппировки со спецслужбами и войсками заходят и ставят колючку с отстрелами кто будет сопротивляться и будет против, если понадобится.Им нужно лишь приоткрыть двери и показать куда работать, дальше снести эти двери не составляет труда.Это как ислам в париже, если выскажешься против, исламисты тебя тут же зарежут. Французы тупые кучерявые пудели запустили чурка-бесов, а теперь они их режут, потом конечно наплодятся до 50%, шпили минаретов выше церквей - тогда всех лохов вырежут, остатки убегут в украину(вот считайте по геометрической прогрессии когда наплодятся больше чем тупых францов, тогда и вырежут по джихаду). Вы ходите чтобы от вас все отжали и запугали и убивали если будете против?
Откуда все страшилки что мамкин диктатор получит ручной кс - это все ****** и обман от чекисткого лукавого. А сейчас он не ручной путинский и ватного агента коломойского после сбития его самолета?
Что хуже кс суд от зелепенского, который нихрена без подсказок не шарит или от чекистов, которые всю спецоперацию на этом запустили с чекистким почерком. Агрессор продолжает нападать разными способами, особенно любимыми ълу - якобы под видом закона, как он любит тыкать своим спухшем пальцем и махать "но в рамках закона, в рамках закона".

Стратегия такая штука, если о ней не позаботится когда еще новые проблемы в зародыше, то потом придется заплатить кровью и кровью ваших детей как сегодня войной изза кравчука и подобных крыс.
Якобы конституционный суд якобы попутал что стратегия и нацбезопасноть ВЫШЕ них и их якобы правильных решений, как и ***** ****** принятых купленными олигархами и на кацапские нефтедоллары депутатами дырявых прокоррупционный, проагрессорных законов. Тоесть бороться с коррупцией это плохо, принимать интересы агрессора это правильно, уничтожать стратегически важную мову и принимать езык для причин нападать это правильно и так далее На подвал пид-ов, сделать картинку покруче жидовских о зверствах нацизма в концтаборах. Чтобы жиробасная свинья усохла до скелета, кожа растянутого до земли живота прилипла к позвоночнику. И картинку показать всем приспособленцам, что такое НАЦ ***** БЕЗОПАСНОСТЬ украины и народа.И она важнее каждого пид-ра в кс и за его пределами.
Если эти твари унитожат защиту украины от руц языга под видом громких мантр дискриминиции языков ес, открыв кацапам возможность нападать под видом защиты руцкоизычных, то эти п.ры виновны в войнах и войне.
Они принесли и еще принесут войны под видом не дискриминации агрессорного изыга, который используется для нападения и заливания бензином.В школе должен быть только украинский язык.Супер враг украины портнов с чекистами нажимом на кс и кс крысы втирают в украину инструмент нападения на украину. Эти твари уничтожают целостность страны, закладывают в фундамент песок вместо камней, чтобы дом стоял на камнях, а не на песке и чтобы его кацапы водой смыли.
А почему секретность у этих? Чтобы протянуть антиукраинские путинские хателки?
Почему закрыли режим.
Порнов с кс уничтожает украине стать украиной и возможность стать процветающей, отделенной от руцдураков украиной.
Все задели и ростки для успешности, которые почти кровью удалось выбить за последний 7 лет эта тварь уничтожает с кс.
Эта **** тварь с судами руками дерьмократии уничтожает украину и ложит ее под руцкого дурака навеки.
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03.11.2020 17:39 Відповісти
Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли? Джонатан Свифт
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03.11.2020 20:01 Відповісти
Суды возомнили себя Богами. Разрушить Украину через Президента, Кабмин, Раду, ГПУ, ДБР не получилось. Суды - последний шанс разрушить Украину, Портянкин и его секретутка Лукаш упиваются своей властью - смотрите, какой я крутой. а вернуться Портянкину помог Зеля. Замкнутый круг, патовая ситуация.
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03.11.2020 23:08 Відповісти
А че они не сказали как это чучело зашкваренное вообще попало на территорию Украины, а попал он со стороны России и сератистов, где и был благополучно отправлен к праотцам, как говорится нашел что искал. Вот только причем тут Маркив?
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03.11.2020 17:13 Відповісти
В Италии этого чучела, миронова, вообще называют не *переводчиком*, а интерпретателем (разъяснителем, толкователем). Т.е. он *пояснял* роккелли, что к чему. А сам роккелли поехал в Украину не для освещения событий (как это сделала другая ит. журналистка Lucia Goracci, которая тоже была в Славянске и никакой пропаганды против Украины не вела), а для искажения фактов в пользу рю пропаганды! Напомню, роккелли был предупреждён Украинским МВД об опасности пребывания в зоне войны, неподконтрольной в то время Украиной.
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03.11.2020 18:17 Відповісти
Рокеллі прожив десять років на Московіі і був акредитованим журналістом в Чечні.Це був другий Грем Філіпс,куплений москалями пропагандон.
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03.11.2020 18:41 Відповісти
Ух щука. Я этого не знала.
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03.11.2020 18:45 Відповісти
Рокеллі,будучи італійським журналістом,в Італії не міг знайти постійну роботу і мав досить великі фінансові проблеми.Тут він знайомиться з Міроновим,який баче в ньому талант і спочатку запрошує його відвідати Москву,як гість.Рокеллі Москва сподобалась.Він перебирається туда жити,його журналістська кар'єра іде догори.Акредитацію в Чечню він отримує не сам-туди він їздить разом з Міроновим.
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03.11.2020 19:21 Відповісти
И главное, сами итальянцы об этом помалкивают. Т.е. роккелли, по истине, поехал в Славянск как рю журналюшка.
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03.11.2020 19:33 Відповісти
Если суд в Милане не признает невиновность Маркива мы подадим кассацию в ЕСПЧ и задействуем дипломатические каналы, - Аваков - Цензор.НЕТ 3948

...
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03.11.2020 17:15 Відповісти
Брэхня. Ничего сепары не заботились и не прятали. Они убивали население. Возле подъездов, на балконах, насиловали женщин, убивали их и выбрасывали в лесополосах.
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03.11.2020 17:20 Відповісти
Аваков тільки і буде робити, що кататись в Європу, заодно віллу свою відвідувати?


Справа Шеремета: ЄСПЛ отримав позов адвоката Антоненка проти України.

Адвокат Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЕСПЛ).
https://bykvu.com/ua/bukvy/sprava-sheremeta-iespl-otrimav-pozov-advokata-antonenka-proti-ukraini/
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03.11.2020 17:22 Відповісти
Скорее всего, бес путлер хорошо отсыпал бабла макароникам.
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03.11.2020 17:25 Відповісти
100%
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03.11.2020 17:41 Відповісти
Приговор делает "преступниками против человечества" всю украинскую армию. Этот термин был введен только для того, чтобы сделать иск к Украине.Источник:https://censor.net/ru/n3228858- вот и уши Путина и Расеи
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03.11.2020 22:53 Відповісти
https://www.radicali.it/rubriche/silvja-manzi/ombre-russe-il-caso-markiv-e-lo-stato-della-giustizia-e-dellinformazione-italia/

Сами итальянцы об этом говорят в Сенате - " Русские тени над итальянской политикой, информацией и юстицией*.
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03.11.2020 17:56 Відповісти
Kostya Kostya Скорее всего, бес путлер хорошо отсыпал бабла макароникам.

Так я никак не пойму, рашисты по самое не балуйся в санкциях, в нищете, сутками бухают стекломой и закусывают снегирями или пол мира на кукан натянули? Ну это я к тому, что говорится о продажности итальянских судей. Якщо суд у Мілані не визнає невинність Марківа ми подамо касацію в ЄСПЛ і задіємо дипломатичні канали, - Аваков - Цензор.НЕТ 7717
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03.11.2020 18:17 Відповісти
рашисты при власти и нефти - нет, не купаются в нищете. А те, кто стекломоится, естест - но там сидят.
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03.11.2020 18:20 Відповісти
на суд в Павии хватило денег, а вот на Апелляционный не хватило, или думали, что и так осудят.
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03.11.2020 23:10 Відповісти
a черновол мало заплатила чтобы зеле стал през? зачем портнову потакать и удовлетворять его эго

ؤق
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03.11.2020 17:54 Відповісти
арестовывать блудных макаронников, вешать на них глухарей, и предлагать обмен "всех на всех"
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03.11.2020 17:57 Відповісти
гарантую, що його макаронники посадять!
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03.11.2020 18:04 Відповісти
хоча з третьої сторони - він громадянин генІталії, тому....
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03.11.2020 18:04 Відповісти
кого? *****? та хоть бы уж...
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03.11.2020 18:21 Відповісти
ЄСПЧ ??
тю, я думав , воно до Карабаху переїде з усіма родичами.
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03.11.2020 18:27 Відповісти
... Авакич, рятуй Марківа і себе... та випускай вже Андрія Сергі́йовича Анто́ненка, не ганьбись і далі... бо буде - болЬно...
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03.11.2020 18:54 Відповісти
мы, это кто? он в курсе что государство в европейский суд по правам человека не может подавать иски. а тем более задействовать там какую то дипломатию, так как это будет давлением на суд. совсем рухнули с дуба
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03.11.2020 19:33 Відповісти
 
 