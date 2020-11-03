ЦВК визнала переможців виборів міських, селищних і сільських голів у 399 населених пунктах

Центральна виборча комісія станом на вівторок, 3 листопада, встановила результати виборів міських, селищних і сільських голів 399 населених пунктах.

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК даними, визнані переможцями на виборах 91 міський голова, 108 - селищних і 193 - сільських голів.

Наразі відомо, що повторні вибори міського голови відбудуться в Краматорську (15 листопада) і Львові (22 листопада), а також у декількох інших великих містах.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.