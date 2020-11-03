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Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу дістав поранення український воїн.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ОС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Новолуганське, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета. На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості.

Крім того, ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета недалеко від населеного пункту Водяне.

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У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території і передані на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Символічне фото, зроблене Воїнами. На світлині в нашого Воїна руки зв'язані зеленою стрічкою.
Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3404
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03.11.2020 17:47
+14
надо больше новых,нужных и полезных КПВВ строить
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03.11.2020 17:39
+14
Одужання нашому воїну.
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03.11.2020 17:57
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03.11.2020 17:37 Відповісти
по експоненті...
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03.11.2020 18:11 Відповісти
Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5274
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03.11.2020 19:23 Відповісти
Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4765
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03.11.2020 19:24 Відповісти
Молитва за российских православных братьев.
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей,польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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03.11.2020 18:43 Відповісти
надо больше новых,нужных и полезных КПВВ строить
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03.11.2020 17:39 Відповісти
нелох порешал
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03.11.2020 17:40 Відповісти
Пока сушествует в россие урапотреотизм и рабское мышление не когда в востоке Украине не будет мира.дело не в питерской лилипутн
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03.11.2020 17:40 Відповісти
русския язика такайа панатна
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03.11.2020 17:42 Відповісти
Тому краще спілкуватись українською.
Але той пан правий.
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03.11.2020 17:58 Відповісти
А ты сможешь чего-нибудь, примерно так же "панатна", написать тут на азербайджанском например?
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03.11.2020 18:21 Відповісти
Символічне фото, зроблене Воїнами. На світлині в нашого Воїна руки зв'язані зеленою стрічкою.
Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3404
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03.11.2020 17:47 Відповісти
Зебилы твари !!!!
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03.11.2020 17:47 Відповісти
Никогда окопная война не приводила к победе любой из сторон враждующих . Нет смысла о чём-то договариваться с ватными обезьянами .
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03.11.2020 17:49 Відповісти
Состояние здоровья воина оценивается как средней тяжести.это тоже всё было под контролем?
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03.11.2020 17:52 Відповісти
його поранили під контролем
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03.11.2020 17:54 Відповісти
особисто зеленського.
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03.11.2020 17:59 Відповісти
а шо ви хочете від шмарклі-уклоніста
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03.11.2020 18:19 Відповісти
імпічменту.
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03.11.2020 18:20 Відповісти
Добровільної відставки.
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03.11.2020 18:30 Відповісти
..і щоб гойдався
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03.11.2020 18:57 Відповісти
Дурню, і не надійся. Гідранта будуть судити, бо є за що, на відміну від Пороха.
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03.11.2020 19:27 Відповісти
как всегда скромно промолчат про оторванную ступню и выбитый глаз...
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03.11.2020 18:24 Відповісти
что за режим прекращения огня? кто прекратил огонь и зачем?
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03.11.2020 17:52 Відповісти
Наш Pt - москалі наперед заплатили аби зіграв роль президента; воно й грає і гадає, що через 3,5 років добавлять ще...
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03.11.2020 17:58 Відповісти
Одужання нашому воїну.
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03.11.2020 17:57 Відповісти
А что там Главуклонист по этому поводу говорит? Могжет, за него что скажут 73%, которые за него голосоволи?
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03.11.2020 18:06 Відповісти
так...не сбивайте своими коварными вопросами главнокакбыкомандующего со счета перемирно-перемирных дней... тем более секта зелепуков ваще не понимает... как так мог неудачно наш воин подставиться...в эпоху неприцельно-хаотичного прекращения огня...
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03.11.2020 18:11 Відповісти
Что только порохоботы не сотворят чтобы очернить нашу ненаглядную Бубочку.
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03.11.2020 18:07 Відповісти
Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5198
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03.11.2020 19:25 Відповісти
Все три выстрела были неприцельными и только один осколок попал в солдата!
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03.11.2020 18:10 Відповісти
Бандиты и дальше будут без наказано убивать наших воинов, а паркетные продажные генералы зеленского и их загранотряды связывать руки нашим воинам, не давая им возможности дать ответный огонь,- цена зе-пиар-перемирия.
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03.11.2020 18:10 Відповісти
это безобразие до сих пор называется "прекращение огня" ?????????
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03.11.2020 18:13 Відповісти
Єрмак вже їх цапам пообіцяв. Зєля там ні до чого
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03.11.2020 18:28 Відповісти
Якщо Пасічник прийде і нассить Зєлє на голову, то це буде вважатись як? "Порушенням припинення вогню", чи "зберіганням режиму тиші"?
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03.11.2020 18:24 Відповісти
а я зразу казав, зеля-хуйло
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03.11.2020 18:41 Відповісти
Мать вашу, что такое "находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью"????????????????
В ответ подстрелили пару сепаров или нет ?????????????
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03.11.2020 18:45 Відповісти
с начала перемирия боевых потерь раз в 10 меньше.
перемирие работает.
хотя и "зрада с капутыляцией", конечно, же.
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03.11.2020 19:21 Відповісти
А не боевых, по неосторожности и в результате подрыва неопознанного устройства?
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03.11.2020 19:26 Відповісти
бредит бедняга (с)
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03.11.2020 19:33 Відповісти
точно. лично и только ты
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03.11.2020 19:41 Відповісти
ваши телки-говоруны хорошо... почему гибгут солдаты? ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ -ПОЧЕМУ?
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03.11.2020 20:48 Відповісти
- Получил осколочное ранение от "неприцельного" обстрела. Ну что зелень паршивая, не в силах уже скрывать потери и ранения, решили потихоньку вылаживать матку-правду???
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03.11.2020 23:59 Відповісти
 
 