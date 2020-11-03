Ексначальника установи виконання покарань підозрюють в отриманні 52 тис. грн хабаря, - ДБР
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Слідчі ДБР повідомили про підозру в отриманні хабаря колишньому начальнику однієї з державних установ виконання покарань.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За даними слідства, чиновник, який був залучений керівництвом виправної колонії як поплічник, вимагав та отримав хабар у сумі 52 тис. гривень за направлення до суду подання про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання", - сказано в повідомленні.
Ексначальника підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Слідством перевіряється причетність і роль керівництва і посадових осіб установи до скоєння вказаного злочину.
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