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Ексначальника установи виконання покарань підозрюють в отриманні 52 тис. грн хабаря, - ДБР

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Ексначальника установи виконання покарань підозрюють в отриманні 52 тис. грн хабаря, - ДБР

Слідчі ДБР повідомили про підозру в отриманні хабаря колишньому начальнику однієї з державних установ виконання покарань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За даними слідства, чиновник, який був залучений керівництвом виправної колонії як поплічник, вимагав та отримав хабар у сумі 52 тис. гривень за направлення до суду подання про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання", - сказано в повідомленні.

Ексначальника підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Слідством перевіряється причетність і роль керівництва і посадових осіб установи до скоєння вказаного злочину.

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Может он камеру хотел побелить,покрасить,как знал,что нужно обустраиваться на долго.
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03.11.2020 17:56 Відповісти
Не видать теперь сидельцу ни УДО, ни своих 52 тыс. гр. Будет хорошо, если еще за дачу взятки чего-нибудь не накинут.
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03.11.2020 18:03 Відповісти
На путло похож . Экс-начальник учреждения исполнения наказаний подозревается в получении 52 тыс. грн взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 1758
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03.11.2020 18:10 Відповісти
 
 