На виборах мера Ужгорода до другого туру вийшли чинний градоначальник Андріїв і кандидат від "Слуги народу" Щадей, - ОПОРА

В Ужгороді (Закарпатська обл.) відбудеться повторне голосування на виборах міського голови, лідером виборчих перегонів є чинний мер, самовисуванець Богдан Андріїв, на другому місці - кандидат від партії "Слуга народу" Віктор Щадей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА з посиланням на дані Ужгородської міської територіальної виборчої комісії, другий тур відбудеться 22 листопада.

За результатами виборів чинний мер Андріїв отримав 9 185 голосів виборців, на другому місці - кандидат від "Слуги народу" Щадей (6485 голосів). Третє місце зайняв колишній мер Ужгорода Сергій Ратушняк (5309 голосів).

До складу Ужгородської міської ради увійшли шість політичних партій, що подолали 5% бар'єр: "Рідне Закарпаття" (2814 голосів, 8,33%), "Слуга народу" (3894, 11,52%), ВО "Батьківщина" (4244, 12,56%), "Європейська солідарність" (2722, 8,05%), "Опозиційна платформа - За життя" (2784, 8,24%), "Партія твого міста" (2524 голоси, 7,47%).

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