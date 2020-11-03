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На виборах мера Ужгорода до другого туру вийшли чинний градоначальник Андріїв і кандидат від "Слуги народу" Щадей, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На виборах мера Ужгорода до другого туру вийшли чинний градоначальник Андріїв і кандидат від

В Ужгороді (Закарпатська обл.) відбудеться повторне голосування на виборах міського голови, лідером виборчих перегонів є чинний мер, самовисуванець Богдан Андріїв, на другому місці - кандидат від партії "Слуга народу" Віктор Щадей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА з посиланням на дані Ужгородської міської територіальної виборчої комісії, другий тур відбудеться 22 листопада.

За результатами виборів чинний мер Андріїв отримав 9 185 голосів виборців, на другому місці - кандидат від "Слуги народу" Щадей (6485 голосів). Третє місце зайняв колишній мер Ужгорода Сергій Ратушняк (5309 голосів).

До складу Ужгородської міської ради увійшли шість політичних партій, що подолали 5% бар'єр: "Рідне Закарпаття" (2814 голосів, 8,33%), "Слуга народу" (3894, 11,52%), ВО "Батьківщина" (4244, 12,56%), "Європейська солідарність" (2722, 8,05%), "Опозиційна платформа - За життя" (2784, 8,24%), "Партія твого міста" (2524 голоси, 7,47%).

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Это фальсификация или в Ужгороде музицилы проживают?
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03.11.2020 18:23 Відповісти
Ну от кто в здравом уме может голосовать за слуг урода... просто невероятно...
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03.11.2020 18:26 Відповісти
І правда, адже його конкурент у другому турі - "колишній" риг, член ОПЗЖ, простіше кажучи - достойний для петиків кандидат (абинеслуги).
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03.11.2020 18:32 Відповісти
Так в слугах бывших рыгов любят! Их на все ключевые должности Зеленский назначает!
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03.11.2020 18:35 Відповісти
не був би ти зебілом то зрозумів що тепер а Ужгороді два кандидати і обидва риги.
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03.11.2020 18:39 Відповісти
Щадей хотел сам, но надо от партии.. На бордах нигде зелёным не светился, иначе не набрал бы и столько.
В общем, второй тур - клептоман и маугли...
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03.11.2020 19:12 Відповісти
а может щадей это его девичья хфамилиё? а так он натурально - фаркаш! )
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03.11.2020 18:42 Відповісти
Хто жаба, а хто гадюка?
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03.11.2020 19:39 Відповісти


10 апреля@buch10_04 3 ч

Неля Штепа прошла в горсовет Славянска.
Стать мэром "сметённого с лица земли правым сектором" города у неё не получилось, но в мэрию она всё-таки попала.
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03.11.2020 19:45 Відповісти
 
 