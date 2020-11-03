Речниця МЗС Зеленко про новий вирок російського суду кримським татарам: Україна проситиме партнерів посилити санкції проти РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з вироком, винесеним Південним окружним військовим судом у російському Ростові-на-Дону у Червоногвардійській "справі Хізб ут-Тахрір".
Про це в коментарі Крим.Реалії сказала речниця відомства Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.
"МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з таким неправомірним рішенням. Всі ми пам'ятаємо, як у лютому 2019 року в їхніх будинках провели обшуки, вони були затримані і їх абсолютно безпідставно звинуватили в терористичній діяльності. Надалі наші співгромадяни були незаконно переміщені на територію Росії. Це грубе порушення норм міжнародного права. Тепер ми є свідками цих жахливих вироків і бачимо, що Росія не припиняє використовувати драконівські норми свого антитерористичного законодавства для того, щоб продовжувати політичний тиск і переслідування тих, хто не згоден з окупацією", - сказала Катерина Зеленко.
За її словами, Росія не припиняє порушувати права людини на окупованому півострові, про що необхідно продовжувати інформувати міжнародних партнерів України.
"Ми бачимо, що політичний тиск на Росію та окупаційну владу в Криму слід посилювати, зокрема - санкційний тиск. Ми активно працюємо з нашими партнерами над тим, щоб це питання перебувало у фокусі уваги на всіх міжнародних майданчиках у всіх міжнародних організаціях, оскільки ми бачимо, що Росія не припиняє порушувати права людини на території тимчасово окупованого Криму. Це означає, що попереду у нас багато роботи. Будемо інформувати всіх партнерів про те, що абсолютно необхідним є посилення санкційного тиску на державу-окупанта", - підкреслила Зеленко.
Нагадаємо, Південний окружний військовий суд, розташований в російському Ростові-на-Дону, на засіданні 3 листопада виніс вирок трьом жителям Красногвардійського району Криму, фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Арсена Абхаїрова засудили до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму, але перші два роки - у в'язниці. Рустема Емірусеїнова і Ескендера Абдуганієва засудили на 17 і 12 років відповідно. Вони також відбуватимуть покарання в аналогічних умовах.
Будь ласка, зачекайте...
Громадян України Московія якогось хрєна посадила на 12 - 17 років.
Риторичне питання - КОЛИ НА МАПАХ СВІТУ ПЕРЕСТАНЕ БУТИ ЕРЕФІЯ ?