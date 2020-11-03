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Речниця МЗС Зеленко про новий вирок російського суду кримським татарам: Україна проситиме партнерів посилити санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Речниця МЗС Зеленко про новий вирок російського суду кримським татарам: Україна проситиме партнерів посилити санкції проти РФ

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з вироком, винесеним Південним окружним військовим судом у російському Ростові-на-Дону у Червоногвардійській "справі Хізб ут-Тахрір".

Про це в коментарі Крим.Реалії сказала речниця відомства Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з таким неправомірним рішенням. Всі ми пам'ятаємо, як у лютому 2019 року в їхніх будинках провели обшуки, вони були затримані і їх абсолютно безпідставно звинуватили в терористичній діяльності. Надалі наші співгромадяни були незаконно переміщені на територію Росії. Це грубе порушення норм міжнародного права. Тепер ми є свідками цих жахливих вироків і бачимо, що Росія не припиняє використовувати драконівські норми свого антитерористичного законодавства для того, щоб продовжувати політичний тиск і переслідування тих, хто не згоден з окупацією", - сказала Катерина Зеленко.

За її словами, Росія не припиняє порушувати права людини на окупованому півострові, про що необхідно продовжувати інформувати міжнародних партнерів України.

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"Ми бачимо, що політичний тиск на Росію та окупаційну владу в Криму слід посилювати, зокрема - санкційний тиск. Ми активно працюємо з нашими партнерами над тим, щоб це питання перебувало у фокусі уваги на всіх міжнародних майданчиках у всіх міжнародних організаціях, оскільки ми бачимо, що Росія не припиняє порушувати права людини на території тимчасово окупованого Криму. Це означає, що попереду у нас багато роботи. Будемо інформувати всіх партнерів про те, що абсолютно необхідним є посилення санкційного тиску на державу-окупанта", - підкреслила Зеленко.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд, розташований в російському Ростові-на-Дону, на засіданні 3 листопада виніс вирок трьом жителям Красногвардійського району Криму, фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Арсена Абхаїрова засудили до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму, але перші два роки - у в'язниці. Рустема Емірусеїнова і Ескендера Абдуганієва засудили на 17 і 12 років відповідно. Вони також відбуватимуть покарання в аналогічних умовах.
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Ага! Це після сюсюкання з тими ж кацапами всюди, де лише можна! Тобто зелена влада взагалі пустила я берегів - самі бізнес на крові з кацапами ведуть, а європейців просять проти бізнес-партнерів санкції ввести. Цікаво, як такі речі самі бізнес-партнери сприймають?
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03.11.2020 18:38 Відповісти
Допоміг чим міг?
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03.11.2020 18:57 Відповісти
Ердоган, введи війська
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03.11.2020 18:47 Відповісти
Логічно було б спочатку Україні ввести санкції, а потім просити про це партнерів.
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03.11.2020 19:02 Відповісти
Будем просить ?? Так самим пример подавать нужно , а не просить кого то ввести санкции
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03.11.2020 21:42 Відповісти
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03.11.2020 21:57 Відповісти
С таким президентом, уже скоро Украине будут санкции
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03.11.2020 22:45 Відповісти
 
 